Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

In casa Juventus resta sempre in stallo la trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Il giocatore vorrebbe proseguire con il club bianconero, ma vuole anche sentirsi al centro del progetto tecnico e chiede 12 milioni di euro a stagione per legarsi alla Juve fino al 2025. La dirigenza però non vuole andare oltre i 10 milioni l’anno e a gennaio ci sarà un nuovo incontro per trovare un accordo che possa accontentare tutti. Sullo sfondo resta però il Paris Saint-Germain che, qualora dovesse arrivare una rottura fra le parti, sarebbe pronto a portare il giocatore in Francia. Per quanto riguarda il mercato di gennaio invece il club andrà alla caccia di un centravanti che possa allungare le rotazioni davanti. Il nome caldo è sempre quello di Olivier Giroud del Chelsea, già cercato in passato, che però percepisce sei milioni di euro a stagione. L’alternativa potrebbe essere così Arkadiusz Milik del Napoli. Federico Bernardeschi potrebbe essere il sacrificato per fare spazio al centravanti e sfoltire un po' il reparto offensivo.

Quale sarà il futuro di Alejandro Gomez? Questa è una delle domande che necessiteranno di una risposta a gennaio. L’argentino sembra ormai prossimo all’addio con l’Atalanta con Milan, che potrebbe trovarsi a sostituire Calhnoglu (anche se a breve ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo di contratto) e l’Inter che potrebbe mettere sul piatto giocatori graditi all’Atlanta come Matias Vecino. Sullo sfondo restano anche il Paris Saint-Germain, con Di Maria sponsor, e l’Atletico Madrid di quel Simeone che lo lanciò al Catania. Oltre a Gomez l’Inter è alle prese con lo sfoltimento della rosa coi soliti Nainggolan, Eriksen, Perisic e anche Pinamonti che dovranno essere piazzati altrove per snellire la rosa dopo l’uscita dall’Europa. Per il danese sarebbero in corso dei discorsi con l’Arsenal per uno scambio con Granit Xhaka, giocatore che rientrerebbe meglio negli schemi del tecnico Conte.

La Roma nella giornata appena passata ha blindato il giovane Riccardo Calafiori facendogli firmare un contratto fino al 2025 e lavora per legare a vita ai colori giallorossi Edin Dzeko, in scadenza nel 2022. Per il bosniaco si parla di prolungamento con futuro nella dirigenza del club. La Fiorentina è pronta a farsi concretamente sotto a gennaio per provare ad acquistare Caicedo della Lazio. Il giocatore è in scadenza nel giugno del 2022 e il suo cartellino è valutato circa 7 milioni di euro. 5 milioni sono quelli che la Fiorentina vorrebbe proporre nelle prossime settimane. L'agente di Rovella sta provando a rinnovare il contratto del giovane centrocampista del Genoa visto che il giocatore andrà in scadenza a fine anno. L'idea è quella di prolungare inserendo una clausola tra 5 e 8 milioni di euro così da evitare lo sgarbo al club che lo ha cresciuto e permettere a chi è interessato di mantenere buoni rapporti con il Grifone. L'Inter è la squadra più interessata e disposta a prendere il giocatore e lasciarlo in prestito fino al termine della stagione pur di anticipare le mosse della Juventus. La Sampdoria ha intenzione di trattare l'acquisto di Fernando Llorente in vista della seconda parte di stagione, ma il nodo con il calciatore del Napoli è quello relativo al contratto. Lo spagnolo vorrebbe un accordo valido fino al 2022, mentre il club di Ferrero vorrebbe proporgli un contratto fino al prossimo giugno.

Il Fenerbahçe è molto interessato a Mesut Ozil. Il trequartista tedesco, fuori rosa nell'Arsenal di Arteta, potrebbe cambiare squadra a gennaio, ma il club turco sarebbe disposto ad aspettare fino a giugno, quando scadrà il contratto del giocatore con i londinesi. Intanto l’agente del tedesco ai nostri microfoni ha fatto il punto della situazione: “Ozil ama l’Arsenal e i tifosi in modo profondo ed è profondamente dispiaciuto che non gli sia stata concessa una chance, con onestà, in questa stagione. Mesut è stato il giocatore che ha raggiunto quota 50 gare di Premier con assist più rapidamente di ogni altro, in 141 apparizioni e l'Arsenal avrebbe bisogno esattamente di questo tipo di creatività. Si sta allenando più duramente che mai. A casa ha una palestra, in giardino e in garage. È una vergogna che non stia giocando. Ci sono tanti club interessati nel prenderlo. Questo non è mai cambiato, ma non è cambiata neanche la sua volontà di onorare il suo contratto e giocare ancora. Italia? La Serie A una grande lega e sono certo che queste squadre potrebbero beneficiare delle capacità di Mesut Ozil. È un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Però, ribadisco, si sta concentrando totalmente sui suoi allenamenti col club".

Dopo l’esonero di Lucien Favre e la nomina di Edin Terzic alla guida del Borussia Dortmund si fanno sempre più serrate le voci che vorrebbero i gialloneri interessati a Marco Rose del Borussia Monchengladbach. Voci però smentite dall’ad Watzke che ha aperto alla possibilità di rinnovare il contratto del nuovo tecnico.

Memphis Depay vuole giocare nel Barcellona. L’attaccante olandese in scadenza di contratto con l’Olympique Lione vorrebbe approdare in Catalogna già durante la sessione di gennaio ma i blaugrana al momento non hanno la liquidità per acquistare il cartellino con sei mesi di anticipo. Soldi che, invece, non mancano al PSG che con l’infortunio di Neymar vorrebbe portarlo alla corte di Thomas Tuchel per la seconda parte di stagione.