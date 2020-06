Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE-DYBALA, DOPO LA COPPA ITALIA SI TRATTA. IL BARCA SPINGE PER PJANIC. GIORNI CALDI A ROMA: PETRACHI IN BILICO, TOTO-DS. PARLA DE LAURENTIIS: DA MERTENS A CALLEJON. E IL NAPOLI LAVORA AL RINNOVO DI GATTUSO.

La Juventus lavora al rinnovo di Paulo Dybala: dopo la finale di Coppa Italia contro il Napoli vi saranno nuovi contatti tra le parti. Il 10 argentino vuole rimanere e sul tavolo c’è un contratto fino al 2025, ma a livello economico la distanza è ancora consistente. Porte girevoli in attacco: il River Plate chiama Gonzalo Higuain, che per tornare in patria dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio, mentre Sarri vuole Arkadiusz Milik. Trattativa avviata col Napoli, che vuole Bernardeschi. Capitolo Pjanic: il Barcellona spinge per chiudere la trattativa entro il 30 giugno, ma i bianconeri restano fermi sull’inserimento di Arthur come contropartita tecnica. Il brasiliano nicchia e cerca di tenersi stretto il blaugrana, ma ha capito di essere sempre più fuori dai progetti dei catalani. A centrocampo, i campioni d’Italia pensano anche a Kanté, seguito anche da Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ultima non ultima: dalla Spagna circolano indiscrezioni su una maxi-offerta (120 milioni) del Chelsea per Cristiano Ronaldo. Pochi riscontri al momento, ma si vedrà.

L’Inter è alle prese con il futuro di Lautaro Martinez: il Barça resta alla finestra, ma i nerazzurri all’attaccante argentino chiedono anzitutto di tornare a essere decisivo in campo. A proposito di punte, la società meneghina vuole confermare Alexis Sanchez, ma a costi inferiori rispetto a quelli inizialmente discussi col Manchester United. Difficile arrivare ad Arturo Vidal, blindato da Setien, a centrocampo si registra la candidatura di Nainggolan, che vorrebbe essere allenato da Conte. Derby d’Italia con la Juve per Tonali: Cellino, presidente del Brescia, ha confermato che resterà in Italia. Derby di Milano, invece, per il giovane Malanga Sarr: l’Inter registra la concorrenza del Milan.

Giorni caldi in casa Roma. Lo strappo tra Petrachi e il presidente Pallotta è arrivato quasi all’ultimo atto: secondo diverse fonti il ds rischia il licenziamento dopo un duro scambio di sms. Per la successione, la società capitolina (dove proprio Pallotta è tornato a parlare) pensa alla soluzione De Sanctis: le alternative sono il ritorno di Massara o Andrea Berta. In uscita, Maxime Gonalons: oggi gioca in Liga, ma vuole tornare in Francia. Affare complicato per lo stipendio alto che percepisce all’ombra del Colosseo.

Parla De Laurentiis. Per il Napoli, la giornata è stata segnata dalle dichiarazioni del patron. Ha confermato il rinnovo di Mertens (“naturale”) e ribadito che invece il discorso con Callejon è complicato, se non in alto mare. Quanto a Koulibaly, sotto i 100 milioni di euro il difensore resta in azzurro. Come Gattuso, del resto, che aspetta di firmare il rinnovo di contratto: il suo accordo non è in scadenza, ma la società vuole prolungare fino al 2023. Ringhio chiede meno clausole rispetto a oggi. Fari puntati su Jeremie Boga per l’attacco: il ds del Sassuolo, Rossi, ha confermato i contatti. Da ultimo, cambio di agente per Lorenzo Insigne: dopo aver salutato Raiola, il capitano ha scelto Vincenzo Pisacane.

Il Milan aspetta Pierre Kalulu: il giovane, in arrivo a parametro zero dal Lione, è stato costretto a rinviare il viaggio in Italia a mercoledì, quando sosterrà le visite mediche di rito. Nonostante le insistenze di Tony Parker, ex cestista NBA e probabile successore di Aulas come presidente del club francese. Asse caldo, a proposito, col calcio transalpino: il Milan punta Boubacar Kamara, nel mirino anche del Manchester City. Mentre il Paris Saint-Germain pensa a una riunione di famiglia dei fratelli Hernandez: in rossonero gioca Theo, pezzo pregiato del Milan di oggi. Attivo anche il fronte tedesco: la società meneghina lavora a uno scambio con l’Eintracht Francoforte, tra André Silva e Ante Rebic, una soluzione che metterebbe quasi tutti d’accordo. Resta vivo il nome di Denzel Dumfries, esterno del PSV Eindhoven: il club olandese chiede almeno 20 milioni senza contropartite, con i rossoneri che vorrebbero abbassare le pretese magari inserendo dei bonus.

La Lazio sogna in grande e si tiene stretto Simone Inzaghi: in settimana dovrebbe arrivare l’annuncio relativo al rinnovo fino al 2023. Complici le sirene da Firenze, il Sassuolo accelera le trattativa col suo tecnico, Roberto De Zerbi. La Fiorentina, invece, punta a trattenere Dragowski, rinnovando il contratto del portoghese per allontanare le voci da Milan e Premier League. I viola, infine, smentiscono l’interesse per Petrachi come prossimo ds.

IL REAL MADRID SU VAN DE BEEK, DERBY DI MANCHESTER PER SANCHO. INFINITO HUNTELAAR: IL CACCIATORE RINNOVA CON L’AJAX

Il Real Madrid accelera per Donny van de Beek. Mark Overmars, ds dell’Aiax è atteso in Spagna per le vacanze: occasione per incontrare i vertici delle merengues, impegnati anche nella difficile trattativa per il futuro di Sergio Ramos, e trattare.

Il Chelsea lavora sugli esuberi. Ben sei le cessioni in programma: Tiemoue Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi e Victor Moses sono stati informati di non far parte del progetto futuro del club. Dalle loro cessioni, Lampard potrebbe ricavare un tesoretto di quasi 170 milioni. In uscita c’è anche Marcos Alonso: l’ex Fiorentina piace al Newcastle. In Inghilterra potrebbe finire Thiago Silva, conteso da Tottenham ed Everton. Il secondo club di Liverpool, nello specifico, era vicinissimo a chiudere per Todibo, ma Ancelotti preferirebbe poter allenare il brasiliano, già guidato al Milan e al PSG.

Derby di Manchester per Jadon Sancho. Lo United è in vantaggio per il talento classe 2000 del Borussia Dortmund, ma a sorpresa potrebbe inserirsi il City, dove Sancho è cresciuto. Tornando al Chelsea, nel mirino in entrata vi sono Havertz e Chilwell. I Red Devils, infine, pensano a Ndidi del Leicester. Sul nigeriano anche Real e PSG.

Infinito Huntelaar: l’Ajax ha annunciato il rinnovo fino al 2021 dell’ex Milan. Nizza scatenato: dopo Robson Bambu, i francesi sono vicini a Flavius Daniliuc, 19enne centrale cresciuto nel Real Madrid prima e nel Bayern Monaco poi. I tedeschi non sono riusciti a fargli firmare il rinnovo e il primo contratto da pro, ora c’è il club di Ligue 1. Prosegue l’avventura di Moses Simon al Nantes. La società gialloverde ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver riscattato l’attaccante dal Levante. Il calciatore nigeriano, prosegue la nota, ha firmato un contratto quadriennale che scadrà dunque nel 2024. L'Olympique Marsiglia pensa alla prossima stagione. Il club del sud della Francia vuole rinforzare il proprio pacchetto di mediana: nel mirino c’è Daler Kuzyaev.