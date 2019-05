Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora incerto. Nel pomeriggio di ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli ha raggiunto la Continassa insieme a Pavel Nedved e Fabio Paratici per incontrare il tecnico Massimiliano Allegri e parlare del futuro: probabilmente le parti sia raggiorneranno nei prossimi giorni per discutere il futuro del tecnico bianconero.

- L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del presente e del futuro del proprio assistito: "La Juve può prendere chiunque, ma se ci sei da quattro anni e devi restarci per altre cinque stagioni, vuol dire che hai lavorato in un certo modo. La Juve è stata coerente, ha detto no la prima volta e dopo quattro anni l'ha ribadito".

- Secondo quanto riportato da SportMediaset, dietro la richiesta di Allegri alla Juventus in chiave rinnovo, ci sarebbe una proposta da 15 milioni in 3 anni presentata nelle ultime settimane dal Paris Saint Germain.

- Secondo il Daily Mail, ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Philippe Coutinho, fantasista brasiliano in uscita dal Barcellona dopo una stagione e mezzo in chiaro scuro.

MILAN

- Il PSG è pronto per tornare su Gigi Donnarumma in vista della prossima estate. Il club francese proverà a investire tra i 50 e i 55 milioni di euro per il portiere rossonero. Un'offerta che potrebbe allettare il Milan nel caso in cui l'UEFA non dovesse fare sconti per rientrare nei parametri del fair play finanziario.

- In caso di conquista del quarto posto in classifica e dunque di un posto in Champions League, Rino Gattuso potrebbe anche essere confermato dal club rossonero. Una possibilità tenuta in piedi in queste ore dai dirigenti milanisti, anche se resta da capire quale potrebbe essere la volontà del tecnico che, viste le critiche della stagione in corso, potrebbe decidere di andarsene di sua iniziativa.

- Fino alla finale di Baku, Maurizio Sarri e il Chelsea non prenderanno nessuna decisione in vista della prossima stagione. Tra i Blues però starebbe prendendo piede l'ipotesi di un divorzio estivo, soprattutto dovuto al carattere molto forte del tecnico italiano che cozzerebbe con la volontà e le idee del patron Abramovich. In caso di addio anticipato, l'ex Napoli tornerebbe in corsa per la panchina del Milan.

INTER

- In caso di approdo all'Inter da parte di Antonio Conte nel corso della prossima estate, anche il futuro di Mauro Icardi tornerebbe a essere più nerazzurro. Il giocatore vorrebbe essere allenato dall'ex ct e presto ci sarà un confronto tra le parti per trovare l'eventuale intesa. Secondo quanto raccolto da TMW, in ogni caso, se l'argentino dovesse andar via, l'unica ipotesi presa in considerazione è quella che porta alla maglia della Juventus.

- Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ha parlato in Belgio a Het Nieuwsblad: "Siamo molto vicini al nostro obiettivo, ovvero alla Champions. Non c'è molta differenza tra Inter e Roma, entrambe vogliono ridurre la distanza dalla Juventus attraverso il gioco. Anche il Milan ci sta provando".

- Secondo quanto riferito dal Mirror, Alexis Sanchez potrebbe lasciare il Manchester United in estate per accasarsi all'Inter. I Red Devils vorrebbero scaricare il cileno, tanto da ipotizzare di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto e con stipendio pagato per metà.

ROMA

- Ha fatto molto discutere ieri la decisione da parte della Roma di scaricare Daniele De Rossi alla fine della stagione. Secondo Sky Sport, il centrocampista ha già ricevuto diverse offerte e non solo dall'estero. Sarebbero diversi i club italiani interessati al giocatore, che in conferenza stampa non ha chiuso all'ipotesi di una permanenza in Serie A. In ogni caso, nonostante la pesante contestazione inscenata da parte degli ultras romanisti, non ci saranno ripensamenti con il giocatore che lascerà Trigoria come annunciato ieri.

- La Roma è una delle società italiane interessate al futuro di Nacho Fernandez. Il giocatore del Real Madrid piace anche a Napoli e Inter, anche se, in questo momento, Zinedine Zidane lo ha di fatto bloccato perché non è assolutamente intenzionato a privarsene in vista del prossimo campionato. Lo riporta TMW.

NAPOLI

- Manuel Garcia Quillon, agente tra gli altri anche di Theo Hernandez, ha parlato a Il Mattino delle voci intorno al proprio assistito: "L'interesse del Napoli è reale". Resta da capire se ci sia stato o meno un contatto tra gli azzurri e il Real Madrid.

- Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, José Callejon è a un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli. Il giocatore è in scadenza nel 2020, ma le ultime trattative hanno portato le parti a essere molto vicine alla nuova firma.

- Il Napoli è molto interessato all'esterno del Rennes Ramy Bensebaini. Secondo France Football, il giocatore avrebbe diversi estimatori anche all'estero, tra cui il Siviglia dell'ex Roma Monchi.

NIENTE PSG PER MOURINHO. SANE' POTREBBE ACCASARSI AL BAYERN MONACO. LAMPARD IN POLE PER LA PANCHINA DEL CHELSEA IN CASO DI ADDIO DI SARRI. MONCHI VUOLE MALCOM AL SIVIGLIA

José Mourinho, ha parlato a L'Equipe soffermandosi anche sulle voci che lo vorrebbero in orbita PSG: "E' impossibile che io arrivi a Parigi, posso parlare solo nel caso ci sia la porta aperta e lì non c'è perché hanno già un allenatore".

- Secondo quanto afferma il Daily Record, il futuro di Leroy Sane potrebbe essere al Bayern Monaco. Il giocatore non è soddisfatto del suo impiego da Citizens e per questo motivo i bavaresi starebbero valutando la fattibilità dell'operazione.

- Secondo quanto riportano i media inglesi, per la sostituzione di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea in caso di addio a fine stagione, sta prendendo quota la candidatura di Frankie Lampard, storico ex centrocampista dei Blues, attuale tecnico del Derby County.

- Malcom, giocatore di proprietà del Barcellona che l'estate scorsa era stato a un passo dalla Roma, potrebbe riuscire a incontrare Monchi nel corso della prossima estate. Il giocatore piace molto al Siviglia, con lo stesso ex dirigente giallorosso pronto a trovare un accordo col Barça dopo la delusione passata ai tempi romanisti.