Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre

MILAN-CUTRONE, RINNOVO FIRMATO. NAPOLI, DE LAURENTIIS VUOLE PIATEK. L'AVVOCATO DI CR7: "DOCUMENTI MANIPOLATI

MILAN

Il nuovo contratto dell'attaccante del Milan Patrick Cutrone è già stato depositato, nonostante fino a questo momento non ci sia stata alcuna comunicazione. L'ufficialità arriva direttamente dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018, in cui si rende noto che l'attaccante classe '98 ha già sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 2023.

Giacomo Bonaventura e il Milan, avanti insieme. Dopo il derby, quindi la prossima settimana, possibile summit per il rinnovo del contratto fino al 2022.

Sirene inglesi per Mateo Musacchio. Il difensore del Milan è da tempo nel mirino di alcuni club inglesi e il Fulham sembra disposto a fare sul serio nel mercato di gennaio, per risolvere i problemi del reparto arretrato. Lo riporta il Mirror.

NAPOLI

Il Napoli è sulle tracce di Krzysztof Piatek, bomber del Genoa e attuale capocannoniere della Serie A. A confermarlo, durante un evento tenuto a Solopaca per un Club Napoli dedicato al presidente del Napoli, lo stesso numero uno Aurelio De Laurentiis: "Ne ho parlato con Preziosi ed il suo agente, ci dobbiamo incontrare. Lascio però tranquillo il nostro allenatore che ha un triennale e vogliamo portarlo a sei anni. Io sono sereno e tranquillo, non ho necessità di correre, non voglio fare aste. Senza nulla togliere a Piatek, bisogna vedere se ha la possibilità di rendere nel nostro organico così come rende al Genoa. Ne cambiamo più di 20 e devono entrare Meret, Younes e Ghoulam. Non compriamo così, ma bisogna aspettare la crescita di alcuni elementi che può non essere immediata per l'allenatore".

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, è sfida aperta tra Roma e Napoli per il capocannoniere della Serie A Piatek. Si è scatenata l'asta sulla punta del Genoa: il ds giallorosso Monchi ha già un'intesa di massima con il manager, ma il presidente azzurro De Laurentiis ha già fatto un'offerta da 35 milioni a Preziosi. A gennaio tutta la verità sull'attaccante più prolifico e seguito del momento.

Il Barcellona cerca un numero 9 e nella prima pagina del quotidiano catalano Sport oggi in edicola c'è anche Krzysztof Piatek del Genoa. Lui e Nicolas Pepé del Lille, scrive il giornale, sono i nomi a prezzi non folli seguiti dalla società blaugrana per dare un ricambio a Luis Suarez come riferimento avanzato del Barça.

Federico Chiesa resta al centro dei sogni e delle speranze per il futuro di Aurelio De Laurentiis. In estate i 60 milioni di euro proposti alla Fiorentina, scrive Il Corriere dello Sport, si scontrò con un "incedibile" della società viola. Però in caso di addio gli azzurri sono sempre pronti per un giocatore che fa impazzire tutti, da ADL a Carlo Ancelotti.

Cesare Prandelli conferma di essere stato a un passo dalla panchina del Napoli, ma nell'estate del 2012. "Io vicino al Napoli? Dopo gli Europei sì, ma ero legato all’Italia, prima di Sarri no”, le parole dell'ex ct della Nazionale azzurra rilasciate questo pomeriggio al microfono di Radio Crc.

JUVENTUS

Peter Christiansen, il legale a capo della squadra messa su da Cristiano Ronaldo per difendersi dalle accuse di stupro, non ha dubbi: "I documenti sono stati manipolati. E l'ha ribadito anche quest'oggi, ai taccuini del giornale portoghese il Correio de Manha: "Sono soddisfatto di quello che ho visto - . Dal 2015 ad oggi dozzine di studi legali in varie parti d’Europa sono stati attaccati e i loro documenti elettronici sono stati rubati da un hacker - fa sapere Christiansen nella nota diffusa da Gazzetta.it -. Questo hacker ha provato a vendere tali informazioni e c’è chi, in maniera irresponsabile, ha finito col pubblicare alcuni di questi documenti rubati di cui alcune parte significative sono state alterate o completamente inventate. A scanso di equivoci, la posizione di Cristiano Ronaldo continua a essere quella di sempre, quello che è accaduto nel 2009 a Las Vegas era un rapporto consensuale”.

Non passa di moda, secondo quanto riporta oggi Leggo, il nome di Diego Godin per la Juventus. Il centrale uruguaiano è in scadenza a giugno con l'Atletico Madrid. Nonostante le primavere che avanzano, la Vecchia Signora ha intenzione di puntare sull'obiettivo estivo per l'anno che verrà, quando il suo contratto coi Colchoneros andrà in svincolo.

Il Corriere di Torino fa il punto su Matthjis de Ligt, difensore classe 1999 dell'Ajax e già protagonista con la Nazionale dell'Olanda. La Juve ha già provato a portare a Torino il centrale di 19 anni dell’Ajax assistito da Mino Raiola, ma l'Ajax ha stoppato la sua partenza e aperto un'asta internazionale con base da 40-50 milioni.

ROMA

Edin Dzeko non chiude a un ritorno in Premier League. L'attaccante bosniaco, in trattative con la Roma per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, ha dichiarato a Sky Sports: "In Inghilterra ho passato 4 anni e mezzo bellissimi e mi sono divertito in ogni partita. Mi piace la Premier, vedremo. Per il momento sono felice a Roma". L'ex Manchester City ha detto poi: "Potrebbe essere però troppo tardi", riferito all'imminente rinnovo, che metterebbe fuori dai giochi il Chelsea di Maurizio Sarri.

Il Tempo oggi in edicola fa il punto su Cengiz Under: il turco ex Istanbul Basaksehir ha tante richieste e fa gola a molti club. Cederlo per la società giallorossa sarebbe un affare: il Bayern Monaco lo sta seguendo con grandissima attenzione. Per 50-60 milioni di euro potrebbe lasciare la Capitale, l'alternativa è il rinnovo coi giallorossi ma senza fretta con l'attuale accordo ora in scadenza nel 2022.

INTER

Secondo quanto riporta oggi Leggo, che fa il punto sull'Inter in vista del derby del week-end, è pronto il rinnovo con la formazione nerazzurra per Marcelo Brozovic. Nuovo contratto fino al giugno del 2022 con 3 milioni di stipendio annui e una clausola fissata ma solo per i mercati esteri. Valore: 60 milioni di euro.

Ivan Sunjic è il nome nuovo per il mercato dell'Inter: oltre a Luka Modric, scrive oggi Leggo, piace Ivan Sunjic, 22enne centrocampista della Dinamo Zagabria. La società croata, per far partire il regista classe classe 1996 di Zenica, chiede circa 5 milioni di euro.

SAMPDORIA

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto sul centrocampo della Sampdoria e spiega che l'unico rincalzo di lusso che sta trovando poco spazio è adesso Jakub Jankto. Reduce dal trionfo in Nations League dove non ha però praticamente giocato, ha ritrovato il sorriso in Nazionale mentre in blucerchiato non è riuscito a imporsi. Marco Giampaolo crede in lui e insieme alla società non vuole disperdere l'investimento in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese fissato a 15 milioni di euro fatto per prenderlo in estate.

"Non solo Emil Audero: gli occhi della Juventus su Joachim Andersen, difensore dai piedi buoni". Spazio al mercato di casa bianconera sulle pagine de Il Secolo XIX oggi in edicola. Un discorso che riguarda il mercato estivo, visto che Ferrero non vuol far partire nessuno a gennaio. La Juve sta monitorando il giocatore e potrebbe cercare di puntarci per la prossima annata.

LAZIO

La Lazio, scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, non scorda l'obiettivo Yacine Brahimi, Sotto contratto con il Porto fino all'estate che verrà, ha rotto con la società lusitana e si libererà a zero. Sul giocatore anche Olympique Marsiglia, Olympique Lione, West Ham e Besiktas. L'algerino chiede 2 milioni e più all'anno.

FROSINONE

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha commentato in conferenza stampa il deludente avvio stagionale dei ciociari. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoFrosinone: "Pensavo che ci fosse stato un aggiornamento sulla vicenda Frosinone-Palermo, ma non ho ritenuto opportuno spostare la conferenza. La mia opinione la conoscete da tempo, noi abbiamo vinto sul campo e con pieno merito. Il comportamento della società è sempre stato netto, aspetto le decisioni. Il comportamento del nostro tesserato e dei tifosi, ingenui e velleitari, non fa parte dei bagagli di questa società. C'è pero anche una strumentalizzazione da parte della stampa. Se la decisione tarda ad arrivare il travaglio è notevole. Sono stati commessi errori importanti da parte dei giudici, noi andremo avanti in ogni caso". Su Longo: "È stato in discussione dopo la partita contro la Sampdoria. Ho ragionato e ho pensato che al tecnico doveva essere concesso del tempo. Longo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Deve continuare a lavorare con continuità, non è mia intenzione cambiare allenatore".

MANCHESTER UNITED, NO ALLA CESSIONE A UN PRINCIPE SAUDITA. TURCHIA, ARDA TURAN RISCHIA 12 ANNI DI RECLUSIONE. TOTTENHAM, DEMBELE VERSO LA CINA. VIDAL SOGNA IL MESSICO

INGHILTERRA

Mohammad Bin Salman, Principe ereditario dell'Arabia Saudita, avrebbe dichiarato recentemente di essere interessato all'acquisto del Manchester United. Secondo Sky Sports, però, i suoi sogni sono destinati a rimanere tali, perché il club non sarebbe in vendita. Mohammad Bin Salman ha una fama da spendaccione: nel 2015 ha acquistato un castello in Francia per la modica cifra di 230 milioni di sterline, l'abitazione più costosa al mondo. Possiede uno yacht da 350 milioni di sterline e si vocifera che sia stato lui ad acquistare, nel 2017, il Salvador Mundi di Leonardo da Vinci, oggi esposto al Louvre di Abu Dhabi, per 340 milioni di sterline.

Intervistate dal Journal du Dimanche, il portiere della Nazionale francese e del Tottenham Hugo Lloris è tornato a parlare del suo arresto per guida in stato di ebbrezza: "È un argomento molto delicato. È stato uno shock, non è questa l’immagine che avrei voluto dare di me, ma purtroppo capita di sbagliare nella vita e cerco di cogliere il lato positivo della cosa. Di sicuro mi risuccederà di andare a mangiare un boccone e bere un bicchiere. E tornerò anche a guidare. Sono sempre il professionista e l’uomo di prima. Ho dedicato la mia vita al calcio e so perfettamente cosa bisogna fare per stare a lungo ad alti livelli".

Cercato con insistenza dall'Inter nell'ultima finestra di mercato, il centrocampista del Tottenham Mousa Dembélé sembra aver deciso quale sarà il suo futuro al termine del contratto con il club londinese. Il belga sarà libero dal prossimo 30 giugno e, secondo il Sun, opterà per il trasferimento in Cina.

SPAGNA

Il centrocampista cileno Arturo Vidal sembra avere già le idee chiare per il post-Barcellona: "Mi piacerebbe giocare in Messico. L'América per esempio sarebbe una buona opzione, ha un'ottima squadra. Preferisco affrontare la realtà quotidiana, ma lascio aperte le porte a possibilità importanti per il mio futuro. E il Messico è sicuramente un Paese che apprezzo". Lo riporta Univisión.

TURCHIA

Deve ancora scontare la maxi-squalifica di 16 turni rimediata al termine dello scorso campionato turco, ma Arda Turan continua ancora a far parlare - negativamente - di sé. E stavolta il campo non c'entra: l'ex giocatore di Atletico Madrid e Barcellona, oggi al Basaksehir, è stato protagonista di una rissa in un locale di Istanbul. Turan ha colpito al volto il noto cantante Berkay, fratturandogli il naso, e lo ha minacciato con una pistola. Il calciatore è stato rinviato a giudizio per molestie sessuali nei confronti della moglie del cantante, possesso illegale di armi e lesioni personali. Rischia fino a 12 anni e mezzo di carcere: una parabola discendente che sembra aver toccato definitivamente il fondo.