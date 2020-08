Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Juventus è alle prese con la situazione riguardante la permanenza a Torino di Paulo Dybala, attaccante classe 1994 che vivrà un'altra estate da cedibile. Come riportato da Gazzetta.it, la Joya potrebbe anche partire. La Vecchia Signora, qualora dovesse arrivare un'offerta da 90-100 milioni di euro, si siederebbe al tavolo delle trattative. Anche uno scambio con qualche "big" di una grande europea potrebbe ingolosire i bianconeri, scrive ancora la Rosea nella sua edizione online.

Chris Smalling non è solo una suggestione per l’Inter. Come riportato dall’Express, il club nerazzurro vuole provare a mettere a segno il terzo colpo dal Manchester United dopo Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Il difensore vorrebbe tornare in Serie A dopo aver fatto bene con la maglia della Roma, ma la trattativa tra i giallorossi e Red Devils è in stallo visto che il club capitolino sembra non voler andare oltre i 15 milioni di euro. Antonio Conte, dal canto suo, è rimasto favorevolmente impressionato dal difensore inglese, soprattutto dal modo in cui si è adattato alla difesa a tre. E proprio per questo motivo lo vorrebbe a San Siro. Lo United chiede 25 milioni di euro, cifra alla quale l’Inter sembra disposta ad arrivare. Il giocatore, dal canto suo, sembra disposto a decurtarsi l’ingaggio pur di tornare in Serie A.

Ivan Perisic ha le idee chiare sul suo futuro: l'esterno offensivo croato vuole continuare al Bayern Monaco, dove sta vivendo un'annata da protagonista. I trionfi in Bundesliga e Coppa di Germania sono stati solo l'antipasto: ora nel mirino c'è la Champions League. La grande partita contro il Barcellona ha sottolineato una volta in più - semmai ce ne fosse stato bisogno - la sua importanza all'interno della rosa dei campioni di Germania. E allora avanti insieme, almeno questo è l'obiettivo.

Come riportato da Fcinternews.it, infatti, la prossima settimana i suoi rappresentanti parleranno con la dirigenza del club tedesco: l'obiettivo è di trovare un'intesa con l'Inter. Prima del Covid-19 i nerazzurri chiedevano 20 milioni cash per cederlo a titolo definitivo (questi gli accordi al momento del trasferimento un anno fa): ora potrebbero 'accontentarsi' di 15. Il Bayern non vorrebbe andare oltre i 10. La sensazione è che in qualche modo la quadra possa essere trovata. Intanto sullo sfondo non mancano le sirene dalla Premier: dopo il Tottenham anche il Leeds ha bussato alla porta di Perisic, ma Ivan il Terribile ha le idee chiare e spinge per restare alla corte di Hans Flick.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, in casa Manchester City potrebbero cambiare diverse cose. Secondo Foot Mercato, però, Kalidou Koulibaly rimane un obiettivo sensibile del club inglese, che negli ultimi giorni avrebbe fatto dei passi in avanti nella trattativa, raggiungendo una base di intesa con il difensore azzurro. Bisognerà comunque trattare col Napoli, le cui pretese per lasciar partire la sua punta diamante restano altissime.

Sembrerebbe più vicino all'Everton, ma secondo i racconti dalla Spagna per Allan spunta con prepotenza l'ipotesi Liga. Come si legge su Marca, l'Atletico Madrid negli ultimi giorni avrebbe fatto delle valutazioni dettagliate e, vista la possibile partenza di Thomas Partey, avrebbe spostato il nome del centrocampista del Napoli in cima alla lista delle preferenze per la mediana. L'autorevole quotidiano spagnolo spiega che i Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Potrebbero bastare, viste le ultime richieste di Aurelio De Laurentiis. Adesso ci sarà da vedere la reazione di Carlo Ancelotti, che lo vuole fortemente ai suoi ordini anche in Premier League. Intanto, però, avanza il 'Cholo' Simeone.

Dopo l'addio di José Maria Callejon, al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso serve un esterno offensivo. Tra Jeremie Boga, Cengiz Under e Federico Bernardeschi, secondo Gazzetta.it spunta anche il nome di Josip Brekalo, croato di 22 anni del Wolfsburg. Servono almeno 18 milioni per strapparlo ai tedeschi.

Borja Mayoral continua ad essere un obiettivo per l'attacco della Lazio, ma il giocatore, secondo quanto riportato da Sky, non è disposto ad aspettare all'infinito i bianconcelesti. Se la Lazio non farà presto la sua mossa, il giocatore accetterà la corte del Valencia, che ha offerto 15 milioni al Real Madrid.

Coperta corta a centrocampo per il Milan. Come evidenzia Gazzetta.it, Kessié e Bennacer sono gli unici punti fermi per la prossima stagione. Biglia e Bonaventura hanno già lasciato il club, Krunic e Paquetà sono in partenza: il Milan ha bisogno di rinforzi. Oltre a Bakayoko, i rossoneri stanno seguendo anche Florentino e Pessina.

Il Sassuolo ha concluso l'acquisto di Kaan Ayhan, difensore turco che arriva dal Fortuna Dusseldorf. A comunicarlo è stato lo stesso club neroverde con una nota apparsa sul sito: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Kaan Ayhan acquisito a titolo definitivo dal Fortuna Düsseldorf 1895". Superati quindi i problemi di tesseramento, in un'operazione portata avanti dagli agenti dell'Arena11 Sport Group e del partner italiano Football Factory (Angelo Cristofoletti con i soci Alessandro Luci e Massimiliano Isidori, che avevano già curato il trasfeirmento di Gytkjaer a Monza). Il giocatore era stato vicino anche alla Roma e accostato all'Atalanta.

BOMBA DALLA SPAGNA, MESSI AVREBBE COMUNICATO AL BARCELLONA DI VOLERSENE ANDARE SUBITO. INTANTO SETIEN È STATO ESONERATO. TUTTI I NOMI PER IL POST SETIEN: KOEMAN IN POLE. LIVERPOOL-THIAGO ALCANTARA, ACCORDO AD UN PASSO. MANCHESTER UNITED, CHONG IN PRESTITO AL WERDER BREMA

Marcelo Bechler, corrispondente dalla Spagna di Esporte Interativo, lancia una notizia clamorosa: Lionel Messi avrebbe comunicato alla dirigenza del Barcellona la decisione di lasciare il club a partire da questa sessione di mercato estiva. Le ragioni sono da ricondurre alla gestione societaria e dalla mancanza di pianificazione. L'umiliazione subita contro il Bayern (8-2) è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'argentino, ricordiamo, ha un contratto col Barcellona fino al 2021 ma ha una clausola che gli permette di svincolarsi con un anno d'anticipo. Da qualche settimana aumentano i rumors riguardanti un possibile trasferimento all'Inter, con il padre della Pulga che ha preso casa a Milano, vicino la sede del club nerazzurro.

"Quique Setién è stato esonerato". Queste le brevi dichiarazioni del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu a Tiempo de Juego. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'avventura di Setién sulla panchina del Barcellona si è conclusa. I nomi per la sostituzione continuano a moltiplicarsi. In pole ci sarebbe Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda e legatissimo all’ambiente dopo i suoi trascorsi da giocatore. Il tecnico è legato ad un contratto con la Federazione e bisognerebbe pagare una buonuscita. Un altro nome sul taccuino della dirigenza, riporta Sky Sports UK sarebbe quello di Mauricio Pochettino ma sembrerebbe che l’ambiente non sarebbe gradito a causa dei suoi trascorsi all’Espanyol. Fra i papabili ci sarebbe anche Xavi mentre sullo sfondo sono presenti i nomi di Laurent Blanc e dell’attuale tecnico del Barça B Garcia Pimienta.

Thiago Alcantara è ad un passo dal vestire la maglia del Liverpool. Il centrocampista spagnolo - come riportato da RMC Sport - sembra aver trovato un accordo con la compagine inglese per ben quattro anni. A quanto pare il giocatore ha già salutato i suoi compagni al Bayern Monaco e sta cercando casa a Liverpool.

Chong al Werder Brema, ora è anche ufficiale. Il giovane giocatore aveva già iniziato ad allenarsi con il club tedesco questa mattina ma ora il Manchester United ha ufficializzato il suo passaggio in prestito al Werder per una stagione.