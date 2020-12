Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

"Alvaro Morata è sempre stato la prima scelta della Juventus e lui sarebbe andato soltanto lì". A parlare, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, è l'agente dell'attaccante spagnolo, uno dei protagonisti della squadra bianconera fino a questo momento in stagione. "C'è stato un problema all'inizio perché l'Atletico Madrid voleva cederlo soltanto a titolo definitivo - sottolinea Juanma Lopez - ma poi verso la fine del mercato con l'arrivo di Suarez si è sbloccata la cessione di Morata. Sia Pirlo che Paratici lo hanno chiamato più volte, in particolare Fabio ha inciso molto nel suo percorso professionale e ha premuto molto per portarlo in bianconero. A fine stagione sarà riscattato, ne sono sicuro".

Il centrocampista turco Emre Akbaba si allontana, forse definitivamente, dall’Udinese. Il calciatore classe ‘92 infatti ha annunciato di voler restare al Galatasaray anche per ringraziare il club di averlo aspettato nonostante gli infortunio che lo hanno frenato nella sua avventura. Lo riferisce Fanatik spiegando che il giocatore dovrebbe rinnovare a breve con il club ridimensionando anche il proprio ingaggio.

Per una Fiorentina che non riesce a segnare trovare a gennaio un elemento in grado di dare il cambio di marcia all'attacco è fondamentale. Dopo le voci su Piatek, Caicedo e Gomez, però, arrivano altre indiscrezioni legate ad un attaccante, ma non certamente ad un bomber. Stando a quanto riportato da La Nazione, infatti, alcuni intermediari di mercato hanno messo sul piatto la candidatura di Stephan El Shaarawy, ex Milan e Roma oggi in Cina allo Shanghai Shenhua.

Raggiunto da Sky prima della partita con l’Atalanta, il ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato la situazione legata a Paulo Dybala: “Mi sembra che il presidente abbia esposto chiaramente quale sia la situazione attuale. Con Paulo abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui cinque anni fa acquistandolo dal Palermo quando era molto giovane. Abbiamo investito su di lui come numero 10, gli vogliamo bene perché è un ragazzo eccezionale che gioca sempre per i nostri colori anche quando non è al massimo, come è accaduto nell’ultimo periodo. Poi prossimamente incontreremo l’agente, cosa che era già in programma ma per motivi di Covid non siamo riusciti a fare di persona. Essendo un argomento importante e delicato, anche per rispetto del giocatore, vogliamo farlo di persona”.

Il Bologna potrebbe avere già in casa il rinforzo offensivo giusto per gennaio. Si tratta di Musa Juwara prestato nell’ultima finestra di mercato al Boavista dove però sta trovando poco spazio (appena 4 presenze per un totale di 116 minuti). Secondo La Gazzetta dello Sport il Bologna starebbe pensando di riportarlo a casa per allungare le rotazioni dell’attacco felsineo, con il classe 2001 che sarebbe felice di tornare in Italia.

L'Atalanta torna su Joakim Maehle, laterale destro già cercato la scorsa estate dal club nerazzurro. Al tecnico Gian Piero Gasperini, riporta 'Sky', non hanno convinto né Depaoli né Piccini e ha chiesto alla società una nuova alternativa ad Hateboer. Club già al lavoro: Maehle ha un contratto col Genk valido fino a giugno 2023.

DALLA SPAGNA, OVERMARS LASCERA' L'AJAX A FINE STAGIONE. TRA LE IPOTESI PRENDE CORPO IL BARCELLONA. UFFICIALE: WEST BROMWICH, ESONERATO BILIC. LIONE, IN SCADENZA IL CONTRATTO DI DEPAY MA IL FUTURO DELL'ATTACCANTE E' ANCORA INCERTO. BAYERN, IL CLUB VUOLE BLINDARE MUSALA: PROPOSTO UN CONTRATTO DA 100MILA EURO A SETTIMANA. LIONE, AOUAR PUO' RESTARE IN FRANCIA: IL PARIS-SAINT GERMAIN PRONTO A TRATTARE L'ESTERNO. WBA, ACCORDO VERBALE CON ALLARDYCE PER LA PANCHINA. DZEMAILI A 34 ANNI E' PRONTO A TORNARE ALL'OVILE: IL CENTROCAMPISTA VERSO LO ZURIGO. ARSENAL E MARSIGLIA SEGUONO IL GIOVANE FABIO VIEIRA DEL PORTO. ROSE NEL MIRINO DEL DORTMUND. IL DS DEL GLADBACH ALLERTA: "5 MILIONI PER LUI NON BASTANO".

Alla fine di questa stagione il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, lascerà i Lancieri. Lo afferma l'emittente spagnola Esport3, secondo cui dopo 9 anni trascorsi da dirigente del club di Amsterdam, l'ex ala sinistra sarebbe pronta a intraprendere un nuovo progetto professionale. E considerato il suo passato da giocatore in Catalogna e le prossime elezioni presidenziali del Barcellona, il suo futuro potrebbe proprio proporre una seconda esperienza in blaugrana.

Il penultimo posto in classifica è costato caro a Slaven Bilic. Il West Bromwich, con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, ha annunciato l’esonero del tecnico insieme agli assistenti Dean Racunica, Danio Butorovic e Julian Dicks.

Ancora incertezza per quanto riguarda il futuro di Memphis Depay. L'attaccante olandese è in scadenza di contratto con il Lione ed è molto ambito sul mercato. Secondo quanto riporta Goal, il calciatore non avrebbe preso ancora una decisione con tutti gli spiragli che potrebbero essere ancora aperti. La punta piace molto anche al Barcellona.

E' considerato uno dei profili più interessanti del Bayern Monaco. Il 17enne Jamal Musiala è ricercato molto in Premier League per le prossime stagioni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mail, il club bavarese sarebbe pronto ad offrire al centrocampista offensivo un nuovo contratto di oltre 100mila euro a settimana.

E' stato uno dei nomi al centro dell’ultima sessione di mercato. Houssem Aouar è stato accostato a diverse squadre del panorama calcistico europea, e anche italiano, ma alla fine il presidente del Lione Aulas si è tenuto stretto il proprio gioiello. Adesso l’esterno potrebbe anche rimanere in Francia. Secondo quanto rivela RMC Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a trattare per arrivare al giocare.

Sam Allardyce si appresta a diventare l'allenatore del West Bromwich Albion. Secondo quanto riportato da Sky Sports il tecnico avrebbe trovato un accordo per 18 mesi con i Baggies. In giornata è stato esonerato Slaven Bilic, nonostante il pareggio in casa del Manchester City. West Bromwich che è attualmente penultimo in classifica con 7 punti ottenuti in 13 partite. L'ultima esperienza di Allardyce, 66 anni, è stata all'Everton quando ha rilevato in corsa la squadra nella stagione 2017-18 conducendo i Toffees all'ottavo posto.

Blerim Dzemaili verso il ritorno in Svizzera. Secondo quanto riportato da Blick il centrocampista, attualmente svincolato dopo aver lasciato lo Shenzhen, sarebbe a un passo dallo Zurigo. 34 anni, è atteso a breve per la firma col club che l'ha lanciato nel calcio professionistico, prima di fare il grande salto verso i maggiori campionati, in particolar modo la nostra Serie A, dove ha militato per 10 anni vestendo le maglie di Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna.

Fabio Vieira è uno degli osservati speciali in casa Porto. Il centrocampista classe 2000 piace molto sia in Premier League che in Ligue 1. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Record, Arsenal e Olympique Marsiglia si sarebbero mosse per arrivare al giovane calciatore.

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, ha parlato a Sport Bild di Marco Rose, il cui nome è accostato al Borussia Dortmund per la prossima stagione, dopo l'esonero di Lucien Favre: "Se un allenatore viene corteggiato, il compenso deve essere ragionevole" in riferimento alla cifra che chi vorrà il tecnico del Gladbach dovrà pagare. Cifra che non può essere stimata sui 5 milioni di euro, ribadisce Rose: "È come con gli stipendi, i dipendenti più importanti devono guadagnare di conseguenza. E lo stesso vale per le commissioni di trasferimento".