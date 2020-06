Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, TORNA FORTE SU DZEKO, BORDEAUX FORTE SU BORJA VALERO. JUVENTUS, OCCHI SU MARCOS ALONSO. MILAN, MALDINI IN BILICO MA ELIOTT VORREBBE CONFERMARLO, FILTRANO SENSAZIONI POSITIVE PER IL RINNOVO DI DONNARUMMA, IBRA-HAMMARBY PRENDE SEMPRE PIU’ PIEDE, ANCHE IL BAYERN SU KOUASSI. ROMA, DAL BRASILE VOCI SUL GIOVANE JACKSON POROZO, IL LIPSIA NON RISCATTA SHICK, IN CORSA PER BOUANGA DEL SAINT-ETIENNE. NAPOLI, RISPUNTA CAVANI. FIORENTINA, TANTI OSSERVATI SPECIALI: DA BELOTTI A PESSINA. SASSUOLO, NEI PROSSIMI GIORNI CONTATTI PER IL RINNOVO DI CONSIGLI.

Una lunga telenovela estiva e poi la notizia, a sorpresa, a Ferragosto: Edin Dzeko rinnova con la Roma fino al 2022. 7,5 milioni di euro a stagione per l'attaccante bosniaco ma la società giallorossa è finita dritta nel tunnel della mancata (per adesso) cessione societaria e di una situazione delle casse da rimpinguare. Quel che arriva dalla società è che ingaggi come quelli di Dzeko, stante la situazione della proprietà, non siano più sostenibili. E per questo è stata riaperta la trattativa con l'Inter. Edinson Cavani, 20 milioni di euro chiesti in due stagioni, da svincolato, sembra ora diretto più verso l'Atletico Madrid che verso l'Inter. Una pista che ancora non si è chiusa, quella nerazzurra, un obiettivo che c'è per Ausilio e Marotta ma in salita vista la volontà primaria di giocare in Spagna del Matador. Così si riaccende la pista Dzeko. In estate era una richiesta specifica di Antonio Conte, la Roma non è scesa sotto la richiesta da 20 milioni di euro e l'intesa tra le parti è sfumata. Fino al rinnovo a sorpresa del 16 agosto. Edin Dzeko è un nome sul quale c'è il placet di Antonio Conte e sul quale la società nerazzurra ha già iniziato a lavorare. Adesso l'Inter paga 5 dei 12 milioni di stipendio di Alexis Sanchez, il resto è del Manchester United.. Dzeko chiede però i 7,5 ora percepiti a Roma e su questo aspetto sarà necessario trattare così come sull'aspetto economico coi giallorossi, sebbene le cifre in ballo siano inferiori rispetto ai 20 milioni della scorsa estate. Però con Cavani in salita, l'Inter torna forte su Edin Dzeko. Fienga e Baldini stanno lavorando su un profilo giovane per l'attacco. La società giallorossa è interessata con forza a Nahuel Bustos, punta argentina del Talleres di Cordoba. Classe 1998, nelle idee del club capitolino potrebbe rappresentare un'alternativa giovane e di prospettiva. Sul giocatore anche squadre spagnole e francesi.

Paulo Sousa vuole riprendersi Borja Valero. A riportarlo è France Football, secondo il quale il tecnico portoghese avrebbe messo nel mirino proprio il suo ex giocatore ai tempi della Fiorentina per rinforzare il Bordeaux nella prossima stagione. Il centrocampista spagnolo, classe '85, è attualmente in scadenza di contratto con l'Inter e anche gli stessi viola stanno monitorando con attenzione la sua situazione.

Non solo Newcastle e Inter, la Juventus è tornata con forza su Marcos Alonso per rinforzare l'out mancino della rosa di mister Sarri. A scriverlo questa mattina è il Daily Express, secondo il quale i bianconeri sarebbero attivissimi sul laterale spagnolo in uscita del Chelsea quest'estate. Alonso ha già giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina (2013-2016), prima di essere venduto proprio ai Blues per 26 milioni di euro ormai quattro anni fa.

Nei prossimi mesi l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis dovrà affrontare anche la questione relativa al futuro di Paolo Maldini, il quale ha già espresso il suo parere (negativo) su Rangnick. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la proprietà rossonera non vorrebbe separarsi dall'ex capitano, a patto però che lavori in un’ottica di collaborazione aziendale. Ma la convivenza con Ralf Rangnick sarebbe impossibile.

Arrivano segnali positivi per quanto riguarda il possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riportato da Milannews infatti i contatti fra la società rossonera e l'agente Mino Raiola sono ripresi e ovviamente la questione prioritaria è il prolungamento del contratto del numero 99. Da quanto filtra da ambienti vicini alla trattativa, i segnali in tal senso sono positivi e l'ipotesi al momento più accreditata è quella che prevederebbe un rinnovo di 2 anni (quindi fino al 2023), anche se dettagli e soprattutto cifre sono ancora da concordare. L'idea è quella di trovare un giusto compromesso fra parte fissa e bonus, in modo da far digerire meglio al bilancio rossonero un rinnovo così pesante. La situazione ad ogni modo è descritta come fluida e le parti avrebbero voglia di arrivare ad un accordo.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno in patria, all'Hammarby, sembra essere una delle più percorribili. Il club di Stoccolma - scrive la rosea - al momento sembrerebbe in pole per averlo con sé la prossima stagione. Zlatan ci ha abituato a bruschi e ripetuti cambi di rotta, ma l’ultimo blitz in Svezia arriva pochi giorni dopo il duro sfogo davanti a Gazidis. La permanenza al Milan di Ibra è sempre più difficile. Anche il Corriere della Sera parla di quello che potrebbe essere il futuro di Ibrahimovic. I tifosi rossoneri sperano nella conferma dello svedese, ma il progetto giovani e la richiesta di ingaggio di 6 milioni frenano per ora le intenzioni di Gazidis di rinnovare il suo contratto.

Tanguy Kouassi ha annunciato che non rinnoverà il contratto col Paris Saint-Germain in scadenza il 30 giugno. Il club parigino, quindi, perderà un altro talento, che ha molti estimatori: in Italia lo segue il Milan, mentre in Francia c'è da tempo il Rennes sulle sue tracce. Una destinazione che al difensore non dispiacerebbe, come sottolinea oggi L'Equipe. Kouassi, però, potrebbe finire in Germania: il Bayern Monaco, secondo le informazioni riportate da FootMercato, avrebbe già parlato con il giocatore, che avrebbe ricevuto rassicurazioni sul futuro da titolare nella squadra tedesca. Per lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni.

Secondo quanto riportato da Lance, la Roma avrebbe messo gli occhi su un laterale brasiliano per rinforzare la propria difesa: si tratta di Jackson Porozo, classe 2000 in rotta con il Santos e voglioso di trasferirsi per continuare la propria crescita. Sul giocatore però ci sono anche Milan e Ajax, tanto che il suo agente Ulisses Jorge apre al trasferimento in Europa: “Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui“.

E' scaduta ieri l'opzione a favore del Lipsia per il riscatto di Patrik Schick. L'attaccante adesso per diventare a titolo definitivo un calciatore del club tedesco dovrà attendere. Servirà, infatti, un accordo con la Roma inferiore ai 29 milioni di euro previsti l'estate scorsa e non accettati dalla società di proprietà della Red Bull. Come ricorda La Gazzetta dello Sport l'ex Samp si è già espresso a favore di una permanenza in Bundesliga ma ad oggi sono le cifre a non collimare. La Roma per non incorrere in una minusvalenza ha la necessità di cedere Schick ad almeno 25 milioni di euro mentre il Lipsia punta ad investirne molti meno. Sullo sfondo, intanto, rimane l'interesse di alcuni club di Premier League.

La Roma è tra le squadre interessate all'esterno offensivo del Saint-Etienne Denis Bouanga. A riportarlo è France Football, che cita i giallorossi insieme a Real Betis, Rennes ed Everton, tutti club che stanno seguendo con interesse il classe '94.

Tra l'Inter e l'Atletico Madrid, per il futuro di Edinson Cavani secondo le10sport torna in corsa anche il Napoli con De Laurentiis che avrebbe nelle corde una possibile offerta intrigante a livello contrattuale per provare a convincere l'uruguaiano a tornare al San Paolo dopo il termine dell'accordo col PSG. Con l'Inter sempre più intenzionata a puntare su altri profili, al momento sono i Colchoneros di nuovo in pole per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante.

Il Corriere dello Sport scrive che tanti dei candidati a rafforzare la rosa della Fiorentina devono ancora giocare contro i viola (al Franchi o meno) e, quando lo faranno, proveranno a convincere i dirigenti di Commisso ad andare oltre al semplice sondaggio. In casa Brescia, si seguono con attenzione Andrea Cistana (ad ora infortunato) e Sandro Tonali. A Sassuolo invece c'è Domenico Berardi, il cui futuro potrebbe essere legato a quello di Chiesa. Poi resta il nome di Radja Nainggolan, destinato al ritorno all'Inter ma con la Fiorentina vigile alla finestra. Dal Verona i viola hanno già acquistato Amrabat, però insieme a lui è finito sotto i raggi X Matteo Pessina, dalla buona tecnica e capacità di inserirsi in fase offensiva. Infine Andrea Belotti rimane sempre sullo sfondo e dalla Spal, ultima gara di campionato, il club gigliato continua a seguire Mohamed Fares.

Andrea Consigli e il Sassuolo, prove di futuro ancora insieme. Prima del lockdown le parti avevano intavolato le trattative per il rinnovo del contratto. Discorsi poi arenati a causa della pandemia Covid-19 e del blocco dell’intero Paese. A giorni riprenderanno i contatti, il Sassuolo prova a proseguire con Consigli per altre due o tre stagioni. E nei prossimi giorni potrebbe arrivare il nero su bianco...

CHELSEA, QUESTA SETTIMANA L’UFFICIALITA’ DI WERNER. MANCHESTER UNITED, BAILY ALTERNATIVA A SANCHO. LEICESTER, OCCHI SU TARKOWSKI. BAYERN MONACO, HAVERTZ NON ESCLUDE SANE’. BORUSSIA DORTMUND, SI CHIUDE PER MEUNIER DEL PSG. BARCELLONA, RIFIUTATI 150 PER ANSU FATI. PSG, THIAGO SILVA CHAMPIONS E POI ADDIO. NIZZA, VICINO KAMARA DEL REIMS.

Il trasferimento di Timo Werner dal RB Lipsia al Chelsea sarà definito ufficialmente questa settimana. Come riporta oggi il London Evening Standard, infatti, la clausola di risoluzione da circa 55 milioni di euro del talento tedesco scadrà martedì prossimo e i Blues la eserciteranno dunque nelle prossime ore per consegnare a mister Lampard il tanto atteso rinforzo in attacco. Il classe '96 anche in questa stagione si è confermato a suon di gol e assist: 31 centri e 13 passaggi decisivi, soltanto finora, in 42 presenze col club di Bundesliga.

Il Manchester United sfoglia la margherita della alternative al grande obiettivo Jadon Sancho, talento offensivo di proprietà del Borussia Dortmund. Come riporta il Daily Mail, infatti, i Red Devils starebbero pensando in particolare a Leon Bailey, esterno d'attacco del Bayer Leverkusen che in passato è stato seguito anche da Roma e Napoli. Lo United, secondo il tabloid, potrebbe arrivare a offrire circa 45 milioni di euro nei prossimi giorni per il giamaicano classe '97.

Il Leicester guarda già alla stagione prossima. In attesa di tornare in campo in campionato, la squadra di Brendan Rodgers prova a soffiare al Burnley James Tarkowski. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, il difensore piacerebbe molto alle Foxes e al Crystal Palace. Il prezzo sarebbe fissato attorno ai 50 milioni di sterline, cifra importante. Il Leicester però valuta anche le alternative con Natan Ake del Bournemouth e Jannik Vestergaard del Southampton sul taccuino di Rodgers.

Non solo Kai Havertz, il Bayern Monaco è pronto a rinforzare le sue corsie esterne anche con Leroy Sané. Come riporta il Telegraph, il possibile arrivo del talento offensivo del Bayer Leverkusen non escluderebbe infatti l'assalto finale al calciatore del Manchester City, in trattativa coi bavaresi ormai da mesi. Il classe '96 la scorsa estate è rimasto tra le fila dei Citizens solamente a causa di un grave infortunio al ginocchio e già oggi potrebbe quindi far parte della rosa del Bayern.

Il Borussia Dortmund ha già pronto il sostituto di Achraf Hakimi che tornerà al Real Madrid da cui è in prestito. Come già raccontato a fine aprile, il club giallonero avrebbe sbaragliato la concorrenza per il giocatore che si svincolerà dal Paris Saint-Germain. Ci avrebbe provato in queste settimane anche il Tottenham, ci sarebbero stati anche contatti con Juventus e Inter ma il Dortmund di Lucien Favre sarebbe a un passo dal colpo. La Bild spiega che l'affare sarà ufficiale a breve e che Meunier sbarcherà nella Ruhr a fine stagione. Dall'altra parte anche il Journal du Dimanche conferma l'addio del belga a Parigi e che sarebbe pronto a riunirsi con i connazionali Hazard e Witsel.

Il Barcellona ha rifiutato una seconda offerta da parte del Manchester United per Ansu Fati, attaccante non ancora diciottenne. I blaugrana avevano rispedito al mittente un'altra proposta da 100 milioni, ma potrebbero essere costretti ad accettarne una da 170: è la clausola rescissoria contenuta nel contratto del teenager.

Terminerà a fine stagione l'avventura di Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto e a fine stagione lascerà la capitale francese. Secondo quanto riporta RMC Sport, il calciatore non vuole fare sconti al club e quindi resterà in rossoblu fino ad agosto e disputerà quindi la Champions League. Per il futuro invece è ancora tutto incerto. L'ex Milan vorrebbe restare in Europa nonostante il suo stipendio sia molto alto, 11 milioni di euro all’anno. Per il momento non c’è nessuna offerta concreta.

Il Nizza prova ad accelerare per un esterno mancino. Secondo quanto riporta L’Equipe, il club rossonero della Costa Azzurra sarebbe molto vicino all’ingaggio di Hassane Kamara dal Reims. Il calciatore ha ancora un anno di scadenza con il club biancorosso ma nella sessione estiva di mercato potrebbe cambiare casacca.