Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

VERTICE IN CASA JUVENTUS TRA PRESENTE E FUTURO DI SARRI. SCOPPIA IL CASO OSIMHEN, AFFARE COL NAPOLI A RISCHIO. IL MANCHESTER CITY PENSA A LAUTARO PER IL DOPO AGUERO. SZOBOSZLAI NON SVELA IL SUO FUTURO. MANDZUKIC TORNA IN ITALIA? OFFERTA DELLA FIORENTINA

Si è tenuto un vertice tra Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Sul tavolo il presente, ovvero lo Scudetto e anche la Champions League, lo stato di salute della squadra e le recenti prestazioni. Però è stato al centro della discussione anche Maurizio Sarri e il suo futuro. La società ha preso Andrea Pirlo che dovrà dimostrare di essere nel giro di due anni il tecnico giusto per il futuro. Ma lo stesso Sarri ha un mese e mezzo per non perdere la panchina. Secondo quanto riportano i colleghi del Telegraph, ci sarebbe una suggestione importante per le panchine dei bianconeri e anche dell'Inter. Si tratta di Mauricio Pochettino: l'ex tecnico del Tottenham sarebbe infatti la prima scelta di nerazzurri e bianconeri, secondo il media inglese, in caso di addio a uno tra Antonio Conte e Maurizio Sarri.

Scoppia il caso Victor Osimhen per il Napoli: in mattinata il dg Ingla aveva parlato di "operazione col Napoli alle battute finali" ma l'operazione si è complicata e non sono state programmate visite mediche per l'attaccante nigeriano e il suo nuovo agente sta prendendo tempo, per poter parlare con Liverpool e Manchester United del suo assistito. Al momento sembrano i Reds a essere il club più interessato. Intanto la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), ossia l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche in Francia, ha deciso di fissare una nuova scadenza in merito alla posizione finanziaria del Lille. Il club del Nord di Francia ha ottenuto un rinvio dell'audizione, con l'obiettivo di finalizzare il prima possibile le cessioni di Osimhen e Gabriel, monetizzando il più possibile e sistemando il bilancio, onde evitare sanzioni. Approvati in giornata, invece, i conti del Bordeaux.

Capitolo Inter. Una penale da pagare al Manchester United in caso di sfida in finale di Europa League tra l'Inter e i Red Devils. E' questa l'ultima offerta che il club nerazzurro ha fatto a quello inglese per trattenere fino a fine agosto Alexis Sanchez. Ionut Radu come vice Handanovic per la prossima stagione. Arrivano ulteriori conferme sulla scelta presa qualche settimana fa di puntare sul portiere rumeno, attualmente in prestito al Parma, per il ruolo di numero 12 nella prossima stagione. Lautaro Martinez intanto è un'idea concreta per poter sostituire Sergio Aguero. El Kun potrebbe lasciare Manchester, dunque Pep Guardiola sta cercando un attaccate con caratteristiche simili. I Citizens stanno valutando il Toro: l'attaccante dell'Inter, connazionale di Aguero, potrebbe essere il profilo ideale per sostituire l'ex Atletico Madrid nei prossimi anni.

Al centro della giornata di mercato c'è stato come sempre Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Ne ha parlato in Ungheria lo stesso giocatore ("Non so ancora dove giocherò la prossima stagione") e anche l'agente, Matyas Esterhazy: "La maggior parte dei tornei europei continua, il mercato si aprirà a settembre, quindi non c'è fretta. Sebbene sia nell'interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore. L'obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera". Intanto è praticamente certo che Luka Jovic lascerà il Real Madrid nella prossima finestra di calciomercato. Al centravanti serbo pensa il Milan, ma non è l'unico club: nelle ultime ore ha preso informazioni anche l'Hertha Berlino, società che con la giusta offerta potrebbe valutare la cessione di Piatek. Non partirà invece Franck Kessie: "Io via dal Milan? Sembrava... per i giornalisti. Perché volevo rimanere", ha detto.

Mario Mandzukic sta vivendo un periodo di ferie dopo essersi svincolato dall'Al Duhail, ma pare già pronto a tornare in Italia. Il centravanti croato sta trattando, tramite i suoi agenti, con la Fiorentina. Sul piatto c'è un biennale - con opzione per il terzo anno - a circa 3 milioni di euro. L'idea è allettante per Mandzukic che sarebbe ben disposto a giocare in A, però potrebbe chiedere qualche giorno per capire quali altre offerte potrebbero palesarsi, in particolare l'Inter di Antonio Conte.

In pillole: la Sampdoria avrebbe messo nel mirino un giovane centrocampista dell'Universitatea Craiova. Si tratta di Alexandru Cicaldau, centrale 23enne già nel giro della Nazionale maggiore. Per la difesa del Genoa spunta Andreaw Gravillon del Sassuolo. A proposito dei neroverdi: il dg Giovanni Carnevali ha spiegato che il club vuole tenere ancora un anno Domenico Berardi, Jeremie Boga e Manuel Locatelli. In casa Roma, nonostante gli interessamenti di alcuni club, vedi il PSG e la Juventus, Lorenzo Pellegrini non ha intenzione di esercitare la clausola da 30 milioni valida per il mese di luglio. Il calciatore ha in mano il suo destino per altre due settimane, dopodiché sarà la Roma a decidere il futuro del centrocampista romano. Scaduto il termine per esercitare la clausola, le parti si aggiorneranno per parlare del prolungamento del contratto, e sarà la società a dare seguito alla sua volontà di tenere il calciatore, illustrandogli il progetto per il futuro del club. Il Cagliari potrebbe già sostituire Walter Zenga a fine stagione: cresce l'ipotesi Marco Giampaolo.