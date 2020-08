Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, NUOVO CONTATTO PER IL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC, LA DISTANZA IN NUMERI, INCONTRO CON RAIOLA DECISIVO PER DONNARUMMA. JUVENTUS, CON HIGUAIN E' MURO CONTRO MURO, NIENTE RISOLUZIONE PER KHEDIRA. ROMA, IL CLUB PASSA A FRIEDKIN. LAZIO, BEFFA DAVID SILVA CHE VA ALLA REAL SOCIEDAD, PROPOSTO OTAMENDI. NAPOLI, SALGONO LE QUOTAZIONI DI BREKALO. ATALANTA, STRAPPO CON HATEABOER. FLORENZI PIACE ALL'EVERTON. TORINO, PER IL CENTROCAMPO C'E' ANCHE VECINO.

Tra esattamente una settimana, il Milan si radunerà a Milanello in vista della nuova stagione. In queste ultime settimane, la priorità assoluta in via Aldo Rossi era il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che però, nonostante l'ottimismo che si respirava, non è ancora arrivato. La logica dice la trattativa si dovrà concludere entro la fine di questa settimana, così che lo svedese posa essere presente alla ripresa degli allenamenti, ma non sarà semplice perché la distanza tra domanda e offerta è ancora di 2,5 milioni di euro. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore ha chiesto un ingaggio da circa 7,5 milioni netti a stagione, mentre il Milan ha da tempo proposto 5 milioni di parte fissa più ricchi e numerosi bonus che permetterebbero a Ibra di arrivare a guadagnare oltre a 6 milioni di euro in un anno. Il tempo è poco e per questo oggi è in programma un nuovo contatto tra le parti per provare ad avvicinarsi ad un accordo che soddisfi tutti. In via Aldo Rossi, si augurano che lo svedese abbassi le proprie pretese, anche perché Elliott è convinto di aver proposto al giocatore un'offerta molto importante. La proprietà milanista non sembra intenzionata ad andare oltre e spera quindi in un ripensamento di Zlatan. La stessa speranza ce l'hanno anche il dt Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e soprattutto il tecnico Stefano Pioli, il quale ha dichiarato più volte di voler allenare Ibra anche nella prossima stagione perchè la sua presenza in rosa è fondamentale per il suo Milan.

Il prossimo incontro tra il Milan e Raiola non riguarderà solo il futuro di Ibrahimovic, ma anche quello di Gianluigi Donnarumma che è ancora in attesa di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Il portiere ha già dato l'ok per la permanenza e si partirà dall'intesa sull'entità dell'ingaggio che dovrebbe restare sei milioni di euro con l'aggiunta di bonus personali e di squadra. Il nodo però sarà la clausola rescissoria, visto che l'agente è convinto che club come Chelsea o PSG potrebbero essere pronti a muoversi per acquistarlo. Il club però vuole costruire il futuro intorno a lui e dunque sarà decisiva la trattativa sull'inserimento o meno di questa clausola. A riportarlo è Tuttosport.

Il caso Gonzalo Higuain è tra i temi del giorno in casa Juventus: come scrive oggi il Corriere di Torino, difficile trovare un’offerta per il Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro club. E l’argentino, a sua volta, ha detto e ribadito al club bianconero di non avere alcuna intenzione di fare sconti sull’ingaggio ancora in ballo (7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto più altri 1,5 milioni attesi dalla scorsa stagione): per bilanciare l’eventuale minusvalenza di 18 milioni dovrebbe invece rinunciare a tutto o quasi. Non se ne parla, almeno così fa sapere il giocatore. E mentre dall’Argentina rimbalzano di nuovo voci che vogliono Higuain intenzionato a non tornare a Torino, o addirittura a considerare l’ipotesi del ritiro, le parole di suo papà Jorge suonano minacciose.

La Juventus spinge per arrivare alla risoluzione del contratto con Sami Khedira, ma il centrocampista tedesco non ha nessuna intenzione di lasciare il club bianconero gratuitamente, chiedendo i 6 milioni di ingaggio che avanza in vista dell'ultimo anno di contratto oltre agli 1,25 milioni che dovrà ricevere come quota congelata in emergenza Coronavirus. Il braccio di ferro continua e non appare decisamente in via di definizione positiva. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

Ora è ufficiale: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell'AS Roma, che lo ha comunicato attraverso il proprio account Twitter. Di seguito il comunicato ufficiale con la finalizzazione del closing tra James Pallotta e il nuovo proprietario statunitense: "Il Friedkin Group ha annunciato l’acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l’86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale. Contestualmente, l’AS Roma comunica di aver ricevuto le dimissioni dal consiglio di amministrazione del Club da parte di James Pallotta, Charlotte Beers, Richard D'Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely e Barry Sternlicht. Sono stati nominati, mediante cooptazione, i seguenti nuovi amministratori: Dan Friedkin (Presidente), Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson and Ana Dunkel. È stato formato un nuovo comitato esecutivo, composto da Dan Friedkin (President), Ryan Friedkin, Guido Fienga (CEO), Marc Watts ed Eric Williamson. Verrà convocata non appena possibile un’assemblea degli azionisti del Club al fine di nominare l’intero nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale del Club resterà in carica sino alla naturale scadenza del relativo mandato".

Colpo a sorpresa per la Real Sociedad. Il club basco, si vede in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale, ha annunciato l'ingaggio di David Silva che quest'oggi ha salutato il Manchester City. Niente Lazio quindi per il centrocampista spagnolo che torna in patria con il club biancoceleste beffato sul traguardo.

Secondo Il Messaggero alla Lazio è stato proposto Otamendi in uscita dal Manchester City che sembrava vicino al Valencia salvo poi tornare sui propri passi. L'affare con gli spagnoli è tramontato ma oltre ai biancocelesti, sul centrale dei Citizens ci sarebbe anche l'interessamento del Napoli.

L'idea di Gattuso è quella di avere maggiori soluzioni sulle due fasce - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dove il suo gioco porta a spingere con notevole forza. In pratica, è in corso un vero e proprio casting. Al vaglio dei due ci sono due situazioni datate, che vanno avanti da un mese o poco più. A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i club. Ma il Napoli segue anche Josip Brekalo, 22 anni, esterno offensivo del Wolfsburg e della nazionale croata. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, ed è legato al club tedesco da un contratto con scadenza 2023. Brekalo è un’opportunità che Giuntoli vuole tenere in piedi, mentre il Sassuolo non vuole fare sconti per Boga, per cui il club emiliano ha chiesto 40 milioni.

Ultime sul futuro di Hans Hateboer da La Gazzetta dello Sport. "Il mio ciclo all'Atalanta è terminato, giusto andar" in un altro club per una nuova esperienza" ha detto il giocatore non più tardi di qualche giorno fa. Con un contratto rinnovato non da molto fino al 2023 - si legge - per andarsene Hateboer deve però portare un'offerta: se ci sarà, e dovesse essere ricevibile, è difficile pensare a barricate di Gasperini per trattenere un giocatore importante, ma comunque da zero gol e quattro assist in 32 presenze dello scorso campionato.

L'Everton di Carlo Ancelotti cerca rinforzi in Italia. Secondo Sky Sport, i Toffees continuano a puntare sempre il brasiliano Allan, centrocampista del Napoli su cui ci sono anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Il club inglese farà poi un tentativo anche per Alessandro Florenzi, su cui c'è sempre l'Atalanta, e per Abdoulaye Doucouré, 27enne centrocampista del Watford.

Il Torino di Giampaolo è alla ricerca di centrocampisti per rifondare la mediana e per quanto riguarda le mezzali in questo momento i nomi più caldi restano quelli di Linetty e di Valoti. Sullo sfondo però, i granata non mollano Krunic, che potrebbe lasciare il Milan, ma anche Matias Vecino, uruguaiano dell'Inter che potrebbe dover cambiare aria nel corso della prossima estate. Per questi due obiettivi però, servirebbe più tempo rispetto alle trattative per i calciatori di Sampdoria e SPAL. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

BARCELLONA, ESONERATO SETIEN, KOEMAN FAVORITO PER LA PANCHINA. MANCHESTER CITY, OCCHI SU POCHETTINO. CHELSEA, RIVOLUZIONE IN DIFESA. BAYER LEVERKUSEN, IL MONACO VUOLE VOLLAND. LIPSIA, UPAMECANO NON SI MUOVE.

Quique Setien non è più l'allenatore del Barcellona, di seguito il comunicato del club blaugrana, che dopo le indiscrezioni e le parole è passato ai fatti: "Il Consiglio di amministrazione ha convenuto che Quique Setién non è più l'allenatore della prima squadra. Si tratta della prima decisione all'interno di una più ampia ristrutturazione della prima squadra che verrà concordata tra l'attuale segretario tecnico e il nuovo allenatore, che sarà annunciato nei prossimi giorni".

Arrivano ulteriori dettagli circa la situazione del Barcellona. Secondo quanto riporta Esporte Interativo, l’esonero di Quique Setien è ormai prossimo mentre Ronald Koeman, nome in cima alla lista dei desideri blaugrana, potrebbe addirittura essere presentato mercoledì prossimo. Per quando riguarda le elezioni dovrebbero essere indette per il 15 di marzo.

Pep Guardiola è ancora il manager del Manchester City, ma le parti in causa hanno iniziato a fare le proprie valutazioni per il futuro. Il tecnico catalano non ha comunicato niente al club, ma i citizens stanno iniziando a muoversi: secondo quanto riportato dal Sun l'allenatore argentino piace alla dirigenza e preferirebbe rimanere in Premier League. Scenari di mercato plausibili, il valzer delle panchine sembra essere appena iniziato.

La rivoluzione di Frank Lampard non si ferma. Il tecnico del Chelsea vuole assolutamente rinforzare la difesa dopo i 54 gol subiti in questa stagione: secondo quanto riportato dal Mirror i londinesi hanno aumentato il pressing per convincere John Stones, attualmente al Manchester City. Il difensore inglese è in scadenza nel 2022 e i citizens potrebbero valutare un'eventuale cessione.

In scadenza di contratto nel 2021, Kevin Volland potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riporta France Football, l’attaccante tedesco potrebbe raggiungere Niko Kovac al Monaco. Il tecnico ex Bayern vorrebbe la punta alle sue dipendenze ma il club rossonero chiede per la cessione una cifra fra i 25 e i 30 milioni di euro.

Dayot Upamecano rimarrà al Lipsia almeno per un'altra stagione. Il giovane centrale francese piace a diversi club in Europa, ma stando alle indiscrezioni riportate da Kicker il giocatore non si muoverà dalla Bundesliga. Attenzione però alla clausola inserita nel contratto dopo il rinnovo fino al 2023: nell'estate 2021 chi vuole il difensore potrà pagarlo 41 milioni di euro.