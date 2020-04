Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 aprile

L'Atletico Madrid sarebbe tornato in corsa per Mauro Icardi nonostante il PSG sia intenzionato a riscattare il cartellino dopo il prestito dall'Inter. I francesi vorrebbero investire 70 milioni per l'attaccante, che però non pare convinto della permanenza nella capitale. Infatti Wanda Nara spinge per un addio dopo solo un anno, mettendo in cima alla lista delle preferenze l'Italia e dunque la Juventus, ma non disdegnando anche l'ipotesi spagnola.

In casa Inter si interrogano su un possibile futuro senza Lautaro Martinez, che continua a essere al centro dei pensieri del Barcellona. Se il Toro alla fine dovesse partire, i nerazzurri hanno già in mente almeno quattro obiettivi da provare a raggiungere. Il primo è quello di Timo Werner del Lipsia, che Ausilio segue da tempo e con grande interesse. Ha una clausola da 60 milioni che vale fino a fine aprile ma soprattutto ha Bayern e Liverpool da tempo vicine all'offerta che può cambiare le carte in tavola. Oltre al tedesco c'è anche Luka Jovic, assolutamente poco centrale nel gioco del Real Madrid e dunque potenzialmente raggiungibile più facilmente. Martial è un pallino che non è mai andato via dalla testa dei dirigenti interisti, ma adesso è centrale nel gioco di Solskjaer e dunque molto difficile da rilevare. Infine il gioiellino Osimhen del Lille, che tutti vogliono e sul quale anche l'Inter si è mossa da tempo. Aubameyang, un tempo vicino alla cima della lista, è calato di molto nelle quotazioni e al momento non pare interessare il club di Zhang.

Restare al Milan anche il prossimo anno oppure cercare un'altra avventura? Questo il dubbio amletico di Zlatan Ibrahimovic. Sono giorni di riflessione e il futuro di Zlatan non è stato ancora scritto, servirà ancora tempo perché Ibra possa comunicare la sua decisione, e in primis dovrà confrontarsi con la dirigenza milanista per comprendere a fondo le strategie della prossima stagione. Il campione svedese, per restare, vorrebbe una squadra competitiva in grado di lottare per il quarto posto. Riportare il Milan in Champions sarebbe la conclusione perfetta della carriera di Ibra, per poi lasciare da eroe.

Non c'è stata una stretta di mano perché i tempi non lo consentono, ma il colloquio telefonico tra Gigi Buffon e il presidente della Juventus Andrea Agnelli vale esattamente come un abbraccio tra amici che porterà, quando tutto potrà ricominciare ufficialmente, alla firma del rinnovo per un altro anno alle stesse cifre percepite in questo campionato. Poi, tra un anno, le parti in causa si riparleranno con la possibilità di andare ancora avanti, in base alle condizioni atletiche ma anche alla voglia dello storico portierone bianconero. Poi ovviamente sarà la volta della scrivania, con Buffon che ricoprirà un ruolo importante a livello internazionale, un intermediario politico calcistico al fianco di Nedved e di tutta la famiglia juventina. Ma è presto per pensarci, adesso si parla ancora di campo e di pali da difendere.

Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter è considerato un profilo ideale per il gioco del Liverpool e l'agente del croato sarebbe già stato contattato dai reds per sondare la fattibilità del trasferimento. 28 anni, Brozovic è legato all'Inter fino al 2022 e ha una clausola rescissoria di 60 milioni.

La Roma si interroga su un futuro senza Smalling visto che la conferma dell'inglese è sempre più complicata. I nomi sul taccuino di Petrachi vengono tutti dalla Premier e sono difensori che piacciono molto anche al tecnico Fonseca. Il primo è quello di Vertonghen, che lascerà il Tottenham a parametro zero quando terminerà la stagione. Poi c'è il vecchio pallino Lovren, in scadenza nel 2021 col Liverpool come un altro obiettivo sensibile come Papastathopoulos dell'Arsenal. Tre nomi di esperienza che potrebbero lasciare l'Inghilterra nel corso delle prossime settimane. In alternativa ci sono anche Marcus Rojo, che andrà in scadenza col Man United e Klostermann del Lipsia che però costa decisamente di più dei nomi fatti in precedenza.

Tare e Inzaghi sono al lavoro per la Lazio che verrà. Già preso Escalante, centrocampista argentino che arriverà a zero dall'Eibar, l'obiettivo è un rinforzo per reparto. In difesa il preferito è Kumbulla (valutazione alta), mentre Coates è la prima alternativa. A centrocampo Bonaventura che non rinnoverà col Milan può diventare un'opportunità. Ha il gradimento di Inzaghi soprattutto per la sua duttilità tattica. In attacco invece Giroud è stata la tentazione-rimpianto di gennaio, ma Tare non si è ancora ritirato dall'operazione.

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Gabriel Magalhães, difensore centrale del Lille. Il 22enne sembrerebbe però diretto verso un ex Napoli, Carlo Ancelotti: l'Everton è favorito sul giocatore e potrebbe assicurarselo per una cifra tra i 30 e i 35 milioni.

L'Everton sarebbe pronta a tentare la Lazio per uno dei simboli della squadra di Lotito e pupillo di mister Inzaghi, il bomber Ciro Immobile: il club di Liverpool vorrebbe proporre uno scambio con Moise Kean, che in Premier fino ad ora non ha incantato dopo il suo arrivo alla Juventus. In favore dell'ex bianconero ci sono dieci anni in meno, ma è difficile immaginarsi che Tare possa decidere di cedere non solo uno degli attaccanti più prolifici d'Europa, ma anche e soprattutto uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste.

Giuseppe Riso, agente tra gli altri del centrocampista dell'Hellas Matteo Pessina, ha dichiarato: "Pessina al Napoli? Giuntoli lavora sempre. È un ragazzo che si è messo in luce e Giuntoli è veloce nel muoversi su certi profili. Ha gli occhi su Pessina, poi vedremo cosa succederà. È un giocatore dell’Atalanta ancora".

Asse Firenze-Roma sul mercato. La Fiorentina è pronta a rifare le corsie esterne pescando in casa Roma. Non solo Florenzi, di rientro da Valencia, ma anche per Leonardo Spinazzola. Se con l'Inter non ci dovesse essere accordo per Biraghi infatti, Pradè e Barone sarebbero pronti a girarlo alla Roma per Spinazzola in uno scambio di prestiti, probabilmente senza obbligo di riscatto.

C'è anche il Sassuolo sulle tracce di Samuele Ricci, nuovo gioiellino di casa Empoli, Centrocampista classe 2001 è finito sul taccuino delle big della Serie A. Da Milan e Roma, passando per il Napoli: tanti i club che stanno seguendo con interesse la crescita del giovane centrocampista. Il giovane calciatore fa gola anche ai neroverdi, che potrebbero rimpiazzare Locatelli proprio con Ricci.

Il Torino si muove per l'attacco del futuro e avrebbe già mosso i primi passi per arrivare a Eric Choupo-Moting, punta camerunese in scadenza col Paris Saint-Germain. L'idea è quella di proporre un biennale a 2 milioni l'anno più bonus. La strada per arrivare al calciatore è lunga, ma l'idea di poter prendere il 31 enne a parametro zero, stuzzica e non poco i dirigenti granata.

IL FONDATORE DI MEDIAPRO: "BARCELLONA INDEBITATO, NON PUO PERMETTERSI NEYMAR". GIAMPAOLO NEL MIRINO DEL FENERBAHCE, DI FRANCESCO L'ALTERNATIVA. BOATENG: "VOLEVO TORNARE ALL'HERTHA". STEPHAN: "NZONZI CON NOI SE ANDIAMO IN CHAMPIONS"

Jaume Roures, uno dei fondatori di Mediapro, ha parlato dei problemi del mondo del calcio legati all'emergenza per la diffusione del coronavirus. Una situazione che rischia di far male soprattutto al Barcellona, club del quale è socio e che, a quanto sembra, ha grossi debiti: "Bartomeu lascerà un club indebitato. Non puoi fare quello che vuoi e andare a casa lasciando un buco di 500, 800 o 1.000 milioni. Il Barcellona ha un debito enorme che la proprietà sta cercando di nascondere ma esiste. Un debito non rimborsabile a breve termine e che la pandemia aggraverà ancora di più, perché diminuiranno le entrate. Quando ci saranno le elezioni, noi membri dovremo riflettere su ciò che è meglio per il club, non solo sul piano sportivo, ma anche economico e societario. Il sogno Neymar? Non ci sono soldi per comprarlo".

Marco Giampaolo, attualmente senza squadra dopo l'esonero al Milan, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce: il numero uno del club turco starebbe pensando di affidare all'ex rossonero la sua squadra soprattutto per la sua capacità di lavorare con i giovani. Le altre ipotesi per la panchina del Fenerbahce sono Di Francesco, Blanc e Wilmots.

Kevin-Prince Boateng avrebbe preferito tornare a Berlino, invece di trasferirsi in Turchia, al Besiktas. L'ex giocatore, tra le altre, di Genoa, Milan, Sassuolo e Fiorentina, ha parlato del suo sogno infranto di tornare a casa e di vestire la maglia dell'Hertha: "Avevo mandato un messaggio a Klinsmann a gennaio, mi sarebbe piaciuto tornare ma non ho ricevuto risposte. Avevo in mente grandi piani: in estate avrei chiamato Gotze e Draxler e avrei chiesto loro di raggiungermi per costruire qualcosa insieme. Volevo anche scrivere un nuovo inno per il club insieme a degli amici rapper".

Il tecnico del Rennes, Julien Stéphan, ha parlato del futuro di Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma in prestito al Rennes fino al termine della stagione: "Se arriveremo tra le prime tre - le parole dell'allenatore -, il prestito sarà automaticamente esteso". Il club francese è attualmente terzo, un punto sopra al Lille.