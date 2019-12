Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

INTER SCATENATA: SUMMIT PER VIDAL, PRESSING SU KULUSEVSKI E OCCHIO ANCHE A MATIC. MILAN, SI LAVORA AL RINNOVO DI CALABRIA. FLORENZI RIFLETTE SUL FUTURO: VIOLA FREDDA, CI SONO CAGLIARI E SAMP. ROMA, PRONTA L'OFFERTA PER PETAGNA. LA FIORENTINA PENSA AL RITORNO DI KALINIC

Il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere all'Inter e nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro. L'agente del cileno Felicevich incontrerà il Barcellona dopo il Clasico e ribadirà la voglia di avere più spazio del suo assistito. Se le cose non cambieranno potrebbe chiedere la cessione, ma l'Inter potrà prenderlo solo in prestito. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il primo nome per l'Inter in vista del mercato di gennaio, spiega la Gazzetta dello Sport, è ancora quello di Dejan Kulusevski. Atalanta e Inter sono in trattativa da tempo e la valutazione complessiva resta quella di 40 milioni di euro, ma nell'incastro c'è pure il Parma che ha il cartellino dello svedese in prestito fino al prossimo giugno. Per far sì che la società ducale possa accettare un addio anticipato, serviranno delle contropartite tecniche all'altezza: Federico Dimarco piace e potrebbe tornare dopo la scorsa stagione, ma per chiudere il cerchio attenzione anche al nome di Musa Barrow, attaccante che la Dea potrebbe decidere di mandare via in prestito.

Dopo aver acquistato dal Manchester United sia Romelu Lukaku che Alexis Sanchez, l'Inter a gennaio si prepara a fare il tris. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, la dirigenza nerazzurra, nel suo tentativo d'implementare la linea mediana della formazione allenata da Antonio Conte, avrebbe deciso di fare un tentativo concreto per Nemanja Matic. L'ex Chelsea, che proprio a Stamford Bridge ha lavorato con l'attuale allenatore nerazzurro, in questo momento non è considerato un titolare inamovibile da Ole Gunnar Solskjaer che, visti i numerosi infortuni del suo recente passato, potrebbe anche decidere di lasciarlo partire a gennaio.

Tempo di rinnovi in casa Milan: tanti giocatori hanno il contratto in scadenza a breve e la priorità del club rossonero è quella di evitare di perdere a zero alcuni elementi che si sono dimostrati affidabili. È il caso di Davide Calabria: come riporta Sky Sport, in queste ore c’è stato un incontro in sede tra la dirigenza e Alessandro Lucci, agente del terzino, per discutere della possibilità di un rinnovo.

Il difensore Jean-Clair Todibo, racconta Gazzetta.it, ha chiesto la cessione al Barcellona. Classe '99, il francese piace da tempo al Milan che nelle scorse ore avrebbe avuto pure un contatto diretto col Barça per discutere della possibilità. Il problema, come spesso capita, è la valutazione: i blaugrana valutano Todibo 20-25 milioni di euro e vorrebbero il diritto di recompra, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre il prestito con diritto di riscatto.

Alessandro Florenzi continua ad avere dubbi in merito al proprio futuro. Il capitano giallorosso, scrive La Gazzetta dello Sport, è combattuto fra il restare a Roma con la possibilità di giocare poco quanto in questo avvio di stagione o trasferirsi in prestito per il resto della stagione. Una soluzione, quest'ultima, che troverebbe il gradimento del ct Roberto Mancini, che garantisce un posto al 24 giallorosso solo se troverà continuità di impiego nella seconda parte di stagione. La Fiorentina, per la rosea, si sta tirando indietro con l'idea di valorizzare Pol Lirola. Restano così la Sampdoria e il Cagliari, con lo stesso Florenzi che a quel punto preferirebbe la società isolana per avere la possibilità di giocarsi l'accesso in Champions.

Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. È questa la formula che secondo la Gazzetta dello Sport la Roma vorrebbe utilizzare per per strappare Andrea Petagna alla SPAL. Il tecnico Paulo Fonseca ha gradito la prestazione del centravanti proprio contro i giallorossi e, in caso di addio a Nikola Kalinic, ecco che il suo nome potrebbe diventare buono. Anche se per chiudere un'eventuale operazione la Roma dovrebbe far presto: primo perché la SPAL dovrebbe eventualmente trovare un sostituto, secondo perché su Petagna c'è anche la Fiorentina, seppur in modo soft per il momento.

Nei giorni scorsi dal nord di Londra e più precisamente dalla sede del Tottenham era emersa la volontà da parte di Josè Mourinho di puntare con costanza su Juan Foyth, centrale spagnolo classe 1998 rimasto un po' ai margini della prima squadra durante la gestione Pochettino. Le sirene di mercato, però, rimangono molto forti per l'ex Estudiantes. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il giocatore nato a La Plata ma con passaporto spagnolo, sarebbe un obiettivo di ben tre club di Serie A. Si tratta di Roma, Inter e Milan, che sarebbero disposte a trattarne l'acquisto già nel mercato di gennaio.

Un difensore e un attaccante. Queste le due richieste che secondo la Gazzetta dello Sport Gian Piero Gasperini ha fatto ai dirigenti dell'Atalanta in vista di gennaio. L'obiettivo è chiaro: continuare la cavalcata in campionato e provare a fare la storia in Champions League. Oltre ad un altro centrale per la difesa a 3, spiega la rosea, Gasp sa chiedendo un attaccante che non sia una semplice alternativa ad Ilicic, ma un vero e proprio uomo in più che possa dare il cambio o giocare con Zapata, Gomez e appunto lo sloveno.

L'imminente mercato di gennaio, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà occasione per nuovi innesti nel reparto offensivo della Fiorentina. E se Vlahovic è intoccabile, lo stesso non si può dire per Pedro: il brasiliano tornerà quasi sicuramente a giocare in prestito in patria, per i prossimi sei mesi. Il Flamengo vorrebbe addirittura prenderlo a titolo definitivo, anche se l'idea è di cederlo temporaneamente. Per quanto riguarda i nomi in entrata, è stato fatto un sondaggio a vuoto per Simone Zaza del Torino, ma il nome più caldo ad oggi sarebbe quello di Nikola Kalinic, la cui avventura alla Roma è ai titoli di coda. Il problema, si legge, sarebbe il suo addio tormentato con squadra e piazza, anche se il ds Pradè sta lavorando ad un prestito di 6 mesi.

Vincenzo Montella traballa. La panchina dell’Aeroplanino non è stabile e così la Fiorentina ha avuto un contatto con Giuseppe Iachini. L’ex allenatore di - tra le altre - Palermo e Sassuolo è in pole se dovesse saltare Montella nelle prossime settimane. Situazione in evoluzione, come raccolto da TMW, l’idea del club viola è un traghettatore per poi valutare il profilo ideale in vista della prossima stagione, quando Spalletti (o in alternativa Emery) potrebbe essere un serio candidato. E sullo sfondo ci potrebbe essere Ballardini...

Il Bologna punta il mercato di gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa. Così nel mirino dei dirigenti felsinei c'è Simon Kjaer, difensore centrale del Siviglia attualmente in prestito all'Atalanta. La sua esperienza in nerazzurro è giunta oramai al termine, ma l'opzione non scalda più di tanto. L'altro possibile nome è quello di Juan Jesus, della Roma, che però ha offerte dalla Turchia. Alternativa Mirko Bonifazi, del Torino. Lo riporta Il Corriere di Bologna.

ANCELOTTI-EVERTON, C'È L'ACCORDO. LE UFFICIALITÀ DI GIORNATA: BENDTNER SALUTA IL COPENAGHEN, SOLER RINNOVA COL VALENCIA, SENDEROS SI RITIRA, ALESSIO ESONERATO DAL KILMARNOCK

Manca praticamente solo l'ufficialità per lo sbarco di Carlo Ancelotti all'Everton. L'accordo, stando a quanto riportato da SkySport, è stato trovato a notte inoltrata in quel di Londra per un contratto di quattro anni e mezzo. Prima dell'ufficialità da parte del club di Liverpool occorrerà risolvere l'accordo ancora in essere con il Napoli. Una situazione, questa, che viene considerata una mera formalità dato che Ancelotti al momento del suo approdo al club partenopeo aveva pattuito con Aurelio De Laurentiis una clausola per liberarsi dal contratto.

È entrato nel vivo l'assalto dell'Arsenal a Mikel Arteta, assistente di Guardiola al Manchester City, come nuovo tecnico dei Gunners. Da Manchester, però, stando a quanto riportato da SkySports UK, trapela del malcontento. La dirigenza del City non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dai colleghi londinesi circa la posizione di Arteta nonostante gli incontri avvenuti e resi noti fra le parti. Si attendono a questo punto sviluppi nelle prossime ore.

Addio dopo soli quattro mesi fra Nicklas Bendtner e il Copenhagen. A darne l'annuncio è il club danese con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale nella quale si apprende la decisione della società di non rinnovare il contratto dell'attaccante in scadenza al 31 dicembre. Bendtner (31) saluta dunque la capitale della Danimarca con 13 presenze, tre gol e un assist.

Si chiude dopo sei mesi l'avventura di Angelo Alessio sulla panchina del Kilmarnock. A darne l'annuncio è lo stesso club scozzese con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Alessio (54) paga le quattro giornate senza vittorie con la squadra scivolata a 20 punti di distanza dal Celtic primo in classifica.

Dice addio al calcio giocato Philippe Senderos, centrale difensivo svizzero con un passato nell'Arsenal e nel Fulham oltre che una breve parentesi al Milan nella stagione 2008/2009. "Lo scorso fine settimana ho giocato la mia ultima partita da calciatore - ha scritto il classe 1985 attuale tesserato del Chiasso in un post sul suo account ufficiale su Twitter -. Non posso che essere più contento per l'opportunità di realizzare il sogno di quando ero un bambino che mi è stata data in tutti questi anni".

L'ex portiere della Roma Stekelenburg è il nuovo assistente del ct dell'Olanda Koeman. Insieme a lui torna anche un'altra leggenda degli Orange, ovvero Rudi Van Nistelrooy che entra così nello staff del tecnico in vista di Euro2020.

Carlos Soler, centrocampista del Valencia, ha prolungato il proprio contratto con il club spagnolo fino al giugno del 2023. La società ha inserito nel suo contratto una clausola da 150 milioni di euro.