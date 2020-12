Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ULTIMATUM DI LOTITO A INZAGHI. ATALANTA-GOMEZ, NIENTE VIA LIBERA A COSTO ZERO. IL MILAN LAVORA AL RINNOVO DI CALABRIA. CONTE PENSA SEMPRE A EMERSON PALMIERI. ROMA ATTIVISSIMA: FRIMPONG, REYNOLDS, ANTOV I NOMI PER LA DIFESA. NAPOLI SU JUNIOR FIRPO DEL BARCELLONA. TORINO: NICOLA, SEMPLICI O VENTURA SE SALTA GIAMPAOLO.

Aria tesa in casa Lazio fra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. L'allenatore non è più felice e il patron ha lanciato un ultimatum in vista dei match contro Napoli e Milan che diventano dunque decisive per evitare clamorosi addii anticipati. Dietro le critiche del numero uno biancoceleste c’è il mancato rinnovo di contratto con Inzaghi che si aspettava una chiamata dopo il passaggio agli ottavi di Champions League.

A Bergamo si cerca invece di ricomporre la frattura con Alejandro Gomez almeno per l’immediato futuro per non rischiare di offuscare i risultati raggiunti dal gruppo. La storia sembra comunque finita anche se il club non vuole liberare l’argentino a zero e spera di poter monetizzare la sua cessione magari all’estero – PSG o Atletico Madrid – per non rinforzare una diretta concorrente per i primi quattro posti in Serie A. In entrata intanto l’Atalanta andrà alla caccia di un esterno con Joakim Maehle del Genk in cima alla lista dei desideri, tanto che sarebbe già stata presentata un’offerta da 10 milioni di euro.

Davide Calabria e il Milan possono continuare ancora assieme con i rossoneri che sono già al lavoro per rinnovargli il contratto. Il giocatore è ovviamente disponibile a restare nel club del suo cuore, ma servirà un sostanziale incremento dell'ingaggio per la fumata bianca anche perché non mancano le richieste per lui da parte di diversi club. In casa Inter invece Conte continua a pensare a Emerson Palmieri del Chelsea che potrebbe lasciare il club londinese anche se solo a titolo definitivo. Il grande nome in uscita è sicuramente quello di Christian Eriksen. Il Manchester United riflette, come del resto fa l'Arsenal che potrebbe proporre uno scambio con Xhaka. Non trovano conferme le voci di un interesse da parte del Bayern Monaco, mentre bisogna tenere d'occhio il PSG che potrebbe proporre in cambio il cartellino di Leandro Paredes.

Attivissima invece la Roma con il ds Tiago Pinto che inizierà a lavorare dai rinnovi di Mirante, in scadenza a fine stagione, e Villar. Si passerà poi al mercato in entrata: Jeremie Frimpong, terzino del Celtic, è uno degli obiettivi dei giallorossi anche se la valutazione da 15 milioni spaventa un po'. Sempre in difesa piace lo statunitense Bryan Reynolds dei Dallas FC che invece costa meno di 10 milioni di euro. Per il centro della difesa invece si guarda con interesse al bulgaro Valentin Antov del CSKA Sofia. In attacco invece piace Roman Yaremchuk del Gent su cui però ci sono anche Sporting e Galatasaray. Ronald Koeman ha deciso: Junior Firpo non rientra nei suoi piani. L'ex giocatore del Betis non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra e il suo futuro sembra essere lontano da Barcellona. West Ham e Napoli, sarebbero i club più interessati.

Resta sempre in bilico la panchina di Marco Giampaolo al Torino. Il club, oltre al ritorno di Ventura, starebbe valutando anche altri profili come quelli di Davide Nicola e Leonardo Semplici. Michal Lewandowski è una delle note più liete del Teramo, oggi al terzo posto nel Girone C di Lega Pro. Tanto che nelle ultime settimane il giocatore è stato seguito dal Pisa fra i club di Serie B e dalla coppia composta da Benevento e Spezia per quanto riguarda la Serie A. L’Udinese guarda in Francia per rinforzare la propria difesa con un giocatore di grande prospettiva come Jonathan Panzo, centrale classe 2000, che piace anche allo Sporting Lisbona in Portogallo. Il club friulano potrebbe acquistare il giocatore per poi girarlo al Watford in Inghilterra, altro club di proprietà dei Pozzo.

IL LIPSIA PIAZZA IL COLPO SZOBOSZLAI. LIVERPOOL PRONTO IL RINNOVO DI VAN DIJK. A CENTROCAMPO PIACE SANCHES. DA UPAMECANO A SANCHO, IL MANCHESTER UNITED LAVORA A QUATTRO COLPI. TOMORI VERSO IL RENNES. BELTRAME LASCIA LA BULGARIA

Il colpo di giornata lo ha messo a segno il RB Lipsia che si aggiudica il talento ungherese Dominik Szoboszlai strappandolo alla concorrenza delle big europee e blindandolo fino al 2025. Il giocatore arriva dai cugini del Salisburgo per 20 milioni di euro più il 20% di una futura rivendita. Dani Olmo è stato uno dei pezzi pregiati della scorsa finestra invernale del mercato. Alla fine, il trequartista spagnolo ha lasciato la Dinamo Zagabria ed è volato in Germania per giocare nel Lipsia, ma continua a piacere a tanti club. Doppio rinnovo di contratto in casa Bayer Leverkusen. Il club tedesco, con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, ha comunicato il prolungamento fino al 2025 di Moussa Diaby, centrocampista con un breve passato nel Crotone nella nostra Serie B, e fino al 2026 per il difensore Edmond Tapsoba.

In casa Liverpool il tecnico del Liverpool Klopp è pronto a far firmare un contratto fino al 2025 al centrale Virgil Van Dijk che resterà fuori fino a fine stagione per un infortunio al ginocchio. Con Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto e diretto al Barcellona, i Reds sono alla caccia di un nuovo rinforzo in mezzo al campo e puntano Renato Sanches,dell Lille. Anche il Manchester United è alla caccia di rinforzi con il tecnico Solskjer che vorrebbe ben 4 innesti: un esterno, un centrale, un terzino destro e un centrocampista difensivo. I nomi sono quelli di Upamecano, Trippier, Lucas Vázquez, Declan Rice (su cui il Chelsea sembra in vantaggio), Denis Zakaria, Ousmane Dembele, Ismail Sarr e ovviamente Jadon Sancho.

L'asse di mercato tra Rennes e Chelsea potrebbe consolidarsi nella prossima finestra di trasferimenti. Dopo il passaggio di Edouard Mendy alla corte di Lampard, infatti, un giocatore dei Blues sarebbe pronto a compiere il percorso inverso: si tratta di Fikayo Tomori che andrebbe a sostituire l’infortunato Rugani. Intanto l’attaccante Niang ha spiegato di non voler lasciare il club a gennaio.

L'attaccante italiano Stefano Beltrame, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha rescisso il contratto col CSKA Sofia. Beltrame è adesso libero da vincoli contrattuali e già due club si sono fatti avanti: da un lato i portoghesi del Maritimo, dall'altro il Soligorsk, società campione di Bielorussia che prenderà parte ai preliminari di Champions League.