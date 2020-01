Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ASHLEY YOUNG ALL'INTER, L'ATALANTA RISCATTA ZAPATA, BARROW IN PRESTITO AL BOLOGNA. SPINAZZOLA-POLITANO, SALTA TUTTO (DI NUOVO E DEFINITIVAMENTE)! TENTAZIONE MILAN PER EMRE CAN, ERIKSEN SEMPRE PIÙ VICINO AI NERAZZURRI, ROMA SU SHAQIRI. RRAHMANI HA FIRMATO COL NAPOLI: LUNEDÌ L'UFFICIALITÀ. VISITE COL BRESCIA PER BJARNASON, ACQUAH TORNA IN ITALIA.

Le ufficialità di giornata :

Ashley Young è un nuovo giocatore dell'Inter: i nerazzurri lo hanno comunicato sul proprio sito ufficiale. "Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva", si legge su inter.it.

Duvan Zapata è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta a titolo definitivo. Ad annunciarlo è il club orobico sul proprio sito, con il seguente comunicato: "L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C.Sampdoria. Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League".

A qualche giorno dalla firma con la sua nuova squadra, il contratto che legherà Musa Barrow (21) al Bologna è stato depositato in Lega. La formula iniziale del trasferimento è quella del prestito, cui si aggiunge presumibilmente un obbligo di riscatto. Si chiude così l'esperienza dell'attaccante gambiano all'Atalanta, condita da otto goal in 52 apparizioni.

Hellas Verona FC comunica sul proprio sito ufficiale di aver ceduto a Empoli FC - a titolo temporaneo con diritto di riscatto – le prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson, che in gialloblù ha collezionato complessivamente 35 presenze, di cui 28 in serie B (con 3 gol), 4 in serie A e 3 in Coppa Italia.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Lecce ha reso nota la cessione in prestito del centrocampista lituano classe '98 Edgaras Dubickas: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edgaras Dubickas all'A.S. Gubbio".

Come ampiamente preannunciato, la Juventus ha formalizzato l'acquisto di Jean-Claude Ntenda (17). Il terzino sinistro francese arriva a titolo definitivo dal Nantes, contratto già depositato. Nelle selezioni giovanili dei transalpini Ntenda è arrivato a vestire la maglia della formazione under 18.

"La S.S. Lazio informa di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Marino proveniente dalla U.S. Salernitana". Con questo comunicato la Lazio ha reso noto l'acquisto di Andrea Marino, centrocampista classe 2001 che nella prima parte di stagione ha vestito la casacca del Rieti.

Rumors e notizie :

È saltato lo scambio tra Roma e Inter. La trattativa, come raccolto da TMW, s'è nuovamente bloccata e i due giocatori nel pomeriggio sono tornati nelle rispettive città, quindi Leonardo Spinazzola a Roma e Matteo Politano a Milano. La trattativa s'è bloccata nuovamente in queste ore, dopo che le due società si erano accordate su uno scambio di prestiti con obblighi di riscatto legati alle presenze. Ma proprio sul numero di presenze - e sui minuti validi per quantificare ogni singola presenza - l'operazione s'è stoppata in via definitiva.

Roger Ibanez sta per diventare un nuovo rinforzo della Roma di Fonseca. È arrivato l'ok del giocatore al trasferimento in giallorosso e lunedì sarà il giorno dello scambio dei documenti tra le società. Il difensore brasiliano, classe '98, arriva dall'Atalanta in prestito per 18 mesi a 1 milione, più altri 8 di obbligo di riscatto e 2 di bonus. Lo riporta Sky Sport.

L'infortunio di Nicolò Zaniolo e la trattativa saltata con l'Inter per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano costringe la Roma a rituffarsi sul mercato in cerca di un esterno. E il club giallorosso, secondo Sky Sport, potrebbe tornare alla carica per Xherdan Shaqiri: ci sarebbero stati i primi contatti per capire se il Liverpool possa aprire al prestito con diritto di riscatto.

Nelle ultime ore, soprattutto da Barcellona, sono tornate a farsi insistenti le voci sui contatti tra la Juventus e il club blaugrana per uno scambio Rakitic-Bernardeschi; un'operazione che non si concretizzò in estate, durante l'ultimo giorno di mercato, per un oneroso conguaglio chiesto dallo stesso Barcellona. Le due parti sarebbero tornate a dialogare, nonostante le smentite arrivate da Torino, e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni. Lo riporta Sky Sport.

Il PSG, spiega ESPN, continua a monitorare la situazione di Mattia De Sciglio della Juventus. Il terzino italiano piace per la sua duttilità, potendo giocare senza problemi sia a destra che a sinistra. Ad oggi non sembra in programma, da parte dei parigini, un affondo in questa sessione invernale. Ma le cose potrebbero cambiare se i bianconeri decidessero di provare a chiudere per Thomas Meunier, laterale destro che vedrà scadere il proprio contratto col PSG a giugno.

Sportmediaset rivela che Emre Can, centrocampista della Juventus, non avrebbe preso bene la panchina contro l'Udinese in Coppa Italia e sarebbe nuovamente alla ricerca di una squadra per poter lasciare subito Torino. Il calciatore tedesco, che già era stato escluso dalla lista Champions a settembre, è ai ferri corti con la società ma attualmente non ha grande mercato: da qui l'ipotesi Milan, club dove Emre Can troverebbe più spazio e non rischierebbe di perdere terreno in vista dell'Europeo.

Continuano i colloqui tra Milan e Roma, coi rossoneri intenzionati a regalarsi Cengiz Under in questa sessione di mercato. Come riporta Sky Sport, nell'operazione potrebbero rientrare sia Suso che Juan Jesus. Il primo, in uscita dal 'Diavolo', sostituirebbe tecnicamente e tatticamente il turco nello scacchiere di Fonseca; il secondo, prossimo all'addio ai giallorossi e obiettivo anche della Fiorentina, andrebbe a completare invece il reparto arretrato di Pioli. Valutazioni in corso, il Milan adesso pensa anche a Juan Jesus oltre che a Under.

L'arrivo di Dani Olmo al Milan non è un'operazione semplice. Perché, al di là della proposta rossonera - di circa 20 milioni di euro più 10 di bonus, per arrivare ai 30 richiesti dalla Dinamo - c'è un problema fra gli agenti dello spagnolo e il club croato. Questione di commissioni, ma la forbice è davvero ampia: la percentuale garantita (e proposta) è del 10%, il procuratore chiede molto di più. Così, come raccolto da TMW, la trattativa si è incagliata sulle richieste dei manager, mentre l'accordo con i meneghini ci sarebbe già per un quinquennale a 2,5 milioni di euro all'anno. Boban si è mosso personalmente, grazie ai suoi (ottimi) uffici in Croazia. La trattativa è ben avviata, ma questo è uno scoglio che potrà essere eluso solo con il passare dei giorni.

Si avvicina, secondo quanto raccolto da TMW, sempre di più l'arrivo di Christian Eriksen a Milano. Dopo l'accordo totale sulle cifre, trovato nel summit delle scorse ore tra l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta e Martin Schoots, gli intermediari del Tottenham stanno limando le ultime distanze con l'Inter. La quadratura può essere trovata intorno ai 16 milioni più bonus. C'è ottimismo in casa Inter.

Ore calde in merito al futuro di Valentino Lazaro. Da qualche giorno il suo procuratore Max Hagmayr è a Milano per provare a trovare una sistemazione al laterale austriaco che con l'arrivo di Ashley Young potrebbe avere all'Inter molto meno spazio nella seconda parte di stagione. Secondo quanto raccolto da TMW, il club nerazzurro vorrebbe cedere Lazaro in prestito secco per i prossimi mesi e con questa formula, nelle ultime 48 ore, il calciatore è stato proposto a Newcastle, West Ham, Lipsia, Werder Brema e Brighton. Al momento, le offerte più convincenti pervenute al ragazzo sono quelle di Newcastle e Lipsia. Entrambi i club, però, vorrebbero inserire nell'operazione un diritto di riscatto e anche di questo le parti in causa stanno discutendo. Lavori in corso, quindi: Lazaro è pronto a salutare l'Inter.

Matias Vecino è in uscita dall'Inter, ormai non è una novità. Una cessione che la dirigenza nerazzurra valuta 20 milioni di euro, questa la cifra richiesta: possibile tentativo dell'Everton, visto che Carlo Ancelotti ha bisogno di un nuovo giocatore in mezzo al campo e conosce bene le caratteristiche dell'ex Empoli. Tra gli altri club interessati, come ricorda FcInterNews.it, figurano il Siviglia e la Fiorentina, ma siamo ancora al livello di richiesta di informazioni.

Saltato lo scambio con la Roma tra Spinazzola e Politano, l'Inter ha stabilito il primo contatto ufficiale con il Chelsea per Victor Moses: come riporta Sky Sport, il club londinese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, ma manca l'ok del Fenerbahce, che dovrebbe dare il via libera per far tornare il calciatore a Londra. Un'ipotesi nemmeno troppo lontana, visto che l'esterno non sta giocando molto e ha un ingaggio elevato.

Il nome di Tahith Chong è al centro di numerose voci di mercato e Tuttosport parla della sfida a distanza tra Juventus e Inter per il giovane talento del Manchester United. I Red Devils vorrebbero darlo allo Sporting nell'ambito della trattativa per portare Bruno Fernandes in Inghilterra ma il giocatore preferisce la destinazione italiana. In tutto questo occhio al Napoli che sta cercando di inserirsi.

Il Napoli ha chiuso l'acquisto di Amir Rrahmani. Il difensore, che il 24 febbraio prossimo compirà 26 anni, ha effettuato stamane le visite mediche e ha firmato il contratto. Lunedì verrà ufficializzato il tesseramento: all'Hellas Verona andranno 14 milioni più 1,5 di bonus. Per il giocatore contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro. Rrahmani resterà in prestito alla squadra allenata da Juric fino al termine della stagione. Lo riporta Sky Sport.

Prosegue la trattativa tra il Napoli e gli agenti di Arkadiusz Milik per il rinnovo di contratto dell'attaccante polacco. Un discorso avviato da tempo ma che ancora non ha portato i frutti sperati dal ds Giuntoli. Intanto l'attaccante tornerà a giocare da titolare contro la Fiorentina, con l'obiettivo di migliorare l'ottima media realizzativa che lo vede a segno una volta ogni 111 minuti giocati in campionato. A riportarlo è Il Mattino.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare non molla la pista che porta a Marash Kumbulla nonostante il forte interessamento di squadre come Inter e Fiorentina. I biancocelesti non cedono con il dirigente che lavora alacremente per provare prima a trovare l'intesa col giocatore e poi ovviamente anche quello con l'Hellas Verona. A riportarlo è Il Messaggero.

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere al Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i sardi hanno continuato a trattare con il Genoa anche in queste ore, con il club ligure che prima di mandarlo in prestito in Sardegna dovrà riscattarlo dall'Inter.

Birkir Bjarnason è praticamente un giocatore del Brescia. Il centrocampista islandese, come raccolto da TMW, ha svolto le visite mediche con le rondinelle, nonostante il Genoa ci abbia provato fino all'ultimo. Niente da fare per il Grifone: il giocatore andrà alla corte di Eugenio Corini e arriverà a zero visto che negli ultimi mesi era senza contratto.

Ancora qualche giorno e Lorenzo Tonelli tornerà alla Sampdoria. Il difensore dovrebbe raggiungere Genova a fine mese e si trasferirà alla corte di Claudio Ranieri a titolo definitivo, concludendo dunque definitivamente la sua avventura all'ombra del Vesuvio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Lecce ha messo nel mirino Antonin Barak per il centrocampo, volendo dotare Liverani di un innesto importante per la linea mediana dopo l'addio di Imbula: stando a quanto raccolto da TMW, la trattativa starebbe proseguendo sulla base del prestito secco. L'Udinese infatti punta sul giocatore, che in bianconero non ha però modo di recuperare il tempo perso dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima parte della stagione.

Afriyie Acquah è a un passo dal trasferimento dallo Yeni Malatyaspor al Lecce. Il centrocampista ghanese classe '92, come raccolto da TMW, è pronto a rientrare in Italia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

La SPAL per lui non ha ancora chiuso, così il Sassuolo si fa sotto per Kevin Bonifazi stando a quanto rivela la redazione di Sky: l'infortunio alla caviglia che terrà Ferrari ai box per diverso tempo, come confermato da De Zerbi in conferenza stampa, costringe Carnevali a tornare sul mercato dei difensori. I neroverdi ora pensano al centrale del Torino, da tempo finito nel mirino di Vagnati, che lo rivorrebbe alla SPAL.

Lo Shakhtar Donetsk ha messo nel mirino Daniele Pradè. Secondo quanto raccolto da TMW, il ds viola ha incontrato un emissario del club ucraino. Lo Shakhtar vorrebbe l'attuale direttore sportivo della Fiorentina a partire dal prossimo giugno.

Spunta un nuova pretendente per Federico Ceccherini, difensore in forza alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, oltre a Genoa e SPAL sul centrale viola c'è l'interesse dell'Hellas Verona.

BRUNO FERNANDES AL MANCHESTER UNITED: COSTERÀ 60 MILIONI PIÙ BONUS. BOSZ HA RINNOVATO COL BAYER, KING SCENDE DI CATEGORIA E BARRIOS VOLA DA MARADONA

Emergono dettagli sul futuro trasferimento di Bruno Fernandes al Manchester United. In Inghilterra non ci sono più dubbi e il Mirror riporta le cifre dell'accordo: 60 milioni di euro che diventano 75 con i bonus. Per il trequartista è pronto un contratto di cinque anni con opzione per una ulteriore stagione. L'ingaggio sarà di 150mila sterline (175mila euro) a settimana, equivalenti a poco più di 9 milioni di euro l'anno.

Il Bayer Leverkusen rende noto l'accordo col tecnico Peter Bosz. L'olandese, arrivato l'estate 2018 alla guida delle "aspirine", ha condotto la squadra alla sua prima stagione alla qualificazione in Champions League. Il nuovo accordo lo lega al club fino al 2022. Attualmente il Leverkusen è sesto in Bundesliga.

Il Valladolid rende noto di aver chiuso anticipatamente il prestito di Jorge de Frutos. L'attaccante, 22 anni, è di proprietà del Real Madrid e verrà girato per i prossimi sei mesi al Rayo Vallecano.

Rinforzo per il Gimnasia y Esgrima La Plata, club allenato da Diego Armando Maradona: Lucas Barrios, 34enne attaccante paraguaiano ed ex giocatore tra le altre del Borussia Dortmund, ha firmato con gli argentini.

Andy King lascia il Leicester. Il centrocampista, praticamente mai impiegato da Brendan Rodgers (Solo 69 minuti spalmati in 5 presenze) si è trasferito all'Huddersfield. Il gallese, 31 anni, scende in Championship in prestito fino al termine della stagione.

Il Brighton cede il centrocampista difensivo Tudor Baluta all'ADO Den Haag. 20 anni, nazionale rumeno, si trasferisce nei Paesi Bassi in prestito fino al termine della stagione.

Il Monaco rende noto con un breve comunicato la risoluzione anticipata del contratto che lo legava a Naldo. Il difensore brasiliano, 37 anni, era arrivato nel Principato lo scorso gennaio e chiude così la sua esperienza con sole 7 presenze.