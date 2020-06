Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, SOSPESO IL DS PETRACHI. SQUADRA E ALLENATORE SARANNO GUIDATI DA FIENGA. FIORENTINA, TENTATIVO PER THIAGO SILVA: IL BRASILIANO HA DATO IL SUO OK. LE BIG ITALIANE SU CASTROVILLI, I VIOLA PENSANO AL RINNOVO PER BLINDARLO. MILAN, RANGNICK VUOLE IL CONTROLLO SU TUTTO: MALDINI VIA, MA SENZA DIMISSIONI. OFFERTA PER JOVIC, IL PSG SONDA ROMAGNOLI. INTER, FIRPO UNICA CONTROPARTITA VALIDA PER LAUTARO, MAROTTA CHIUDE A VIDAL

Gianluca Petrachi è stato sospeso con effetto immegiato dal ruolo di direttore sportivo del club. Questa la nota della società: "L'AS Roma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L'allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club".

Thiago Silva nuova idea per la difesa della Fiorentina: il brasiliano vorrebbe rimanere in Europa e avrebbe già dato una disponibilità di massima ai viola, che ci starebbero provando secondo quanto rivela Sky Sport. Il progetto di Commisso, che prevede anche acquisti di grande spessore come già accaduto con Ribery, potrebbe regalare un nuovo grande nome alla rosa di Iachini.

Nel focus che il Corriere dello Sport fa dei classe '97 di casa Fiorentina, uno spazio speciale è riservato a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista pugliese - accostato anche ad alcune big italiane come Inter e Juventus - ha già rinnovato nel corso della stagione fino al 2024, ma sarebbe in ponte un ulteriore prolungamento al 2025 con adeguamento di contratto. Ora il giocatore è concentrato solo sul campo e non c'è ancora una data prestabilita, ma le parti si sederanno per aumentare abbondantemente il milione e mezzo percepito dalla prossima stagione. E fare così di Castrovilli la bandiera della prossima Fiorentina.

Ralf Rangnick non sarà un semplice allenatore per il Milan, visto che per accettare la proposta rossonera ha chiesto di controllare tutto: dagli allenamenti a Milanello, fino al calciomercato, inserendo figure di riferimento in società che possa gestire in prima persona. Sarà uno staff italiano che collaborerà con gli attuali dirigenti come Moncada e Almstadt. Paolo Maldini e Massara invece, diranno addio con l'ex capitano che dovrà decidere se arrivare a una separazione consensuale o alle dimissioni, con la seconda ipotesi che attualmente pare molto difficile da mettere in pratica.

Il Milan ha effettuato una prima proposta per arrivare all'attaccante del Real Madrid Luka Jovic: prestito biennale con riscatto a 35 milioni di euro, una cifra che tra due anni permetterebbe ai Blancos di non fare minusvalenze garantendo un buon numero di milioni anche in caso di nuova esplosione del serbo. Il giocatore ha rotto con il club spagnolo che dunque deve trovargli una nuova collocazione e i rossoneri si sono proposti per risolvere la questione percorrendo una strada che possa accontentare tutti.

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo, scrive il portale francese 'Le10sport', guarda in casa Milan dopo aver deciso di non rinnovare il contratto di Thiago Silva e aver perso il giovane Kouassi, difensore che ha scelto il Bayern Monaco per proseguire la sua carriera. Contatti in corso, si legge, con Alessio Romagnoli, capitano rossonero che ha un contratto in scadenza nel 2022.

Junior Firpo è l'unica contropartita che l'Inter ha deciso di accettare per l'eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. L'esterno piace alla dirigenza nerazzurra, con Antonio Conte che però allargherebbe volentieri il quadro anche ad Arturo Vidal. Marotta però da quell'orecchio non ci sente e non è intenzionato a trattare anche il cileno all'interno del pacchetto per il Toro. Un eventuale chiusura di stagione all'altezza delle aspettative potrebbe "regalare" Vidal a Conte tramite l'intercessione del presidente Zhang, tutt'altro che insensibile di fronte alle richieste del proprio allenatore.

CHELSEA, UFFICIALE IL COLPO TIMO WERNER. LEICESTER, ADDIO ALLA BANDIERA KING: IL CLUB NON GLI RINNOVERÀ IL CONTRATTO. NIZZA, ARRIVA IL DIFENSORE DANILIUC DAL BAYERN MONACO

Timo Werner vestirà la maglia del Chelsea. L'attaccante del Lipsia ha raggiunto un accordo con il club inglese e si trasferirà a Londra a partire dal primo luglio. Il 24enne tedesco terminerà la stagione di Bundesliga e poi si sottoporrà alle visite mediche, prima di unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. I Blues pagheranno una clausola di oltre 50 milioni.

Attraverso i propri canali social, il Leicester ha annunciato che la bandiera Andy King non rinnoverà il proprio contratto con il club e sarà quindi libero dal prossimo primo luglio. Le Foxes hanno fatto sapere che intendono dare ai tifosi la possibilità di salutare e ringraziare il 31enne gallese per il suo contributo dato alla causa della squadra per 16 anni, promettendo di organizzare un evento in futuro.

Il Nizza con una nota ufficiale ha annunciato l’arrivo dal Bayern Monaco del difensore centrale Flavius Daniliuc, classe 2001. Il giocatore firmerà un contratto pluriennale con il club transalpino.