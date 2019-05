Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 maggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVE-ALLEGRI, MATRIMONIO FINITO. GUARDIOLA SI TIRA FUORI, POCHETTINO E INZAGHI NOMI CALDI. PERCASSI BLINDA GASPERINI. ICARDI RASSICURA L'INTER. ROMA, ANCHE MASSARA VIA. FERRERO TENTA DE ROSSI, MA C'È IL BOCA DI BURDISSO E IL SIVIGLIA DI MONCHI. INTER TRA DZEKO E LUKAKU. DONNARUMMA ANCORA NEL MIRINO DEL PSG. JUVE, L'OBIETTIVO MENDY A UN PASSO DAL REAL, MA CI SONO SPIRAGLI PER RABIOT. IL BENFICA PROVA A STRAPPARE RAMIRES A INTER E LAZIO. I NERAZZURRI, CON L'ATALANTA, SEGUONO PEDRO DEL FLUMINENSE. INTER FUORI DAL SETTLEMENT AGREEMENT. FIORENTINA, DIFFICILE IL RISCATTO DI EDIMILSON

Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.

Per rimpiazzare il tecnico livornese, il club bianconero starebbe valutando due profili su tutti: Mauricio Pochettino e Simone Inzaghi. Pep Guardiola, sogno di Andrea Agnelli, ha ribadito oggi in conferenza stampa la sua ferma intenzione di restare al Manchester City.

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gian Piero Gasperini: "Ha un contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno e per me il problema non esiste. Come sempre a fine stagione ci incontreremo e faremo il punto. Certo, avendo ottenuto risultati incredibili è logico che possa piacere ad altri club però Bergamo è innamorata di lui, questo è un ambiente ideale per lavorare. Dopo una finale persa 22mila persone erano lì a ringraziarlo: non accade dappertutto. Esiste un legame unico tra squadra, tecnico e città: per me rimane a vita qua".

Mauro Icardi giura amore all'Inter. Attraverso il proprio profilo Instagram l'attaccante nerazzurro ha infatti voluto fare chiarezza sulle tante voci che si stanno rincorrendo negli ultimi giorni, confermando di voler rimanere.

L'addio di Daniele De Rossi coinvolge anche Ricky Massara, dirigente della Roma. Il giorno che Baldini lo ha nominato ds, Massara disse che De Rossi poteva dare il suo contributo sportivo per un altro anno, firmando l'esonero.

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, invitando De Rossi a vestire il blucerchiato. "Ne parlammo qualche settimana fa durante un viaggio in treno. Allora mi disse che voleva prendersi un anno sabbatico. Adesso se lui vuole venire alla Samp io ci sono. Penso che sia uno dei momenti più tristi del calcio italiano". Il centrocampista è cercato anche dal Boca Juniors dell'amico Burdisso e dal Siviglia di Monchi.

Il nome di Edin Dzeko è sempre più in orbita Inter. I nerazzurri e la Roma, a campionato concluso, si metteranno a tavolino per trovare una soluzione che possa accontentare tutti e la sensazione è che alla fine l'operazione andrà in porto. Ma i nerazzurri non mollano Romelu Lukaku, che però ha costi più alti.

Continua a farsi largo la possibilità che Gianluigi Donnarumma possa andare al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan non vorrebbe cedere il portiere, ma se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 50 milioni di euro verrebbe almeno valutata dal club di via Aldo Rossi.

Trattative in stato avanzato per Ferland Mendy al Real Madrid. Lo riporta As secondo il quale il giocatore francese è stato espressamente richiesto da Zinedine Zidane. 23 anni, nazionale francese, il suo costo si aggira sui 50 milioni di euro. Mendy è anche un obiettivo della Juventus in caso di partenza di Alex Sandro.

Il centrocampista brasiliano Ramires, recentemente svincolatosi dallo Jiangsu Suning e obiettivo di Inter e Lazio, potrebbe scegliere una destinazione diversa dalla Serie A: su di lui il Benfica che lo ha lanciato nel calcio europeo nella stagione 2009-10, vincendo il campionato e venendo successivamente acquistato dal Chelsea. I portoghesi hanno già avanzato un'offerta al 32enne.

Globo Esporte racconta del viaggio fatto dagli osservatori di Inter e Atalanta in Brasile con un obiettivo ben chiaro in mente: l'attaccante del Fluminense Pedro, osservato da vicino al Maracanà sabato scorso nella sconfitta della Tricolor contro il Botafogo.

Giorni decisivi per il futuro di Adrien Rabiot. La Juventus spera di poter ingaggiare il centrocampista francese nel corso delle prossime settimane e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tutto resta nelle mani del giocatore e di sua madre che ne cura gli interessi.

Ultim'ora importante per l'Inter, fuori dal Settlement agreement della Uefa. Il club nerazzurro ha raggiunto gli obiettivi concordati con il governo del calcio europeo, comunica la Uefa stessa attraverso il proprio sito ufficiale. Insieme all'Inter, anche Astana e Besiktas non sono più monitorati dagli organi Uefa.

Tra i tanti giocatori il cui futuro nella Fiorentina è in ballo, c'è anche il caso del centrocampista Edimilson Fernandes. Lo svizzero è in prestito dal West Ham, e sul suo conto pende un riscatto fissato a 8 milioni di euro. Alcuni media inglesi riferiscono che Manuel Pellegrini, allenatore degli Hammers, vorrebbe vedere il ragazzo all'opera nel ritiro estivo prima di scegliere il suo destino. Difficilmente, arrivati a questo punto delle cose, Edi sarà però riscattato dai gigliati, visto che non sembra il profilo adatto per il tecnico Montella.

LIONE, SYLVINHO SUCCEDE A GENESIO. L'EINTRACHT RISCATTA KOSTIC. WERDER, KRUSE NON RINNOVA E LASCIA A FINE STAGIONE. MANCHESTER UNITED, PRIMI CONTATTI COL FULHAM PER SESSEGNON. L'AJAX PRENDE LISANDRO MARTINEZ. CALIGIURI VERSO IL RINNOVO CON LO SCHALKE 04

Sarà il brasiliano Sylvinho il successore di Bruno Genesio; il club francese, così, ingaggia un altro carioca dopo l'arrivo di Juninho nel ruolo di direttore sportivo. L'annuncio è stato dato direttamente dalla Federazione verdeoro.

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l'Eintracht Francoforte ha comunicato il riscatto di Filip Kostic. Il giocatore arrivato in prestito dall'Amburgo fino al giugno 2020 è stato riscattato in anticipo. Per Kostic nuoco contratto fino al giugno 2023.

Capitan Max Kruse lascia il Werder Brema. L'attaccante tedesco, classe 1988, non rinnoverà il contratto con il club tedesco, come ha confermato lo stesso giocatore sui propri account social: "È tempo che io vada per la mia strada, anche se non so dove mi porterà. Ho sempre amato il Werder ed è stato un onore esserne capitano, mi mancherà tutto".

Ryan Sessegnon è uno dei pezzi pregiati della prossima finesta di mercato in Inghilterra. Il giovane terzino del Fulham è da tempo nel mirino del Tottenham (e della Juventus), ma un altro club di Premier avrebbe cominciato a trattare con i londinesi per anticipare la concorrenza: si tratta del Manchester United che, come riporta Sky Sports, proverà a far leva sulla voglia del 19enne inglese di giocare ancora nella massima serie, dopo la retrocessione del Fulham.

Il Defensa y Justicia ha annunciato attraverso i propri canali social il trasferimento di Lisando Martinez all'Ajax. Il giocatore si recherà nei Paesi Bassi per eseguire le visite mediche. Il trasferimento consentirà al club di ottenere le risorse indispensabili per continuare il proprio processo di crescita. Sarà lui, con ogni probabilità, a prendere il posto di Matthijs de Ligt.

Rinnovo in arrivo per Daniel Caligiuri, capitano dello Schalke04. Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore di origini italiane dovrebbe presto firmare il prolungamento con il club di Gelsenkirchen fino al giugno 2022.