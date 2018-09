Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Liverpool in pressing per arrivare a Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari anche ieri tra i migliori in campo contro il Milan. Il club di Anfield sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza, rappresentata proprio dai rossoneri e dal Tottenham.

Maurizio Sarri non ha dimenticato la propria predilezione per Federico Chiesa. Tanto che l'attaccante della Fiorentina è finito nel mirino del Chelsea per il mercato di gennaio. I media inglesi rilanciano le follie che potrebbero operare i Blues per sorpassare definitivamente le avversarie, con la Juventus parecchio interessata al giocatore.

Fantamercato o idea reale in vista del mercato di gennaio? Il Daily Mirror, nella sua edizione odierna, racconta di un possibile scambio fra la Juventus ed il Manchester United con protagonisti Paul Pogba e Paulo Dybala. La Juventus, secondo il tabloid, non ha chiuso a questa eventualità anche perché i entrambi potrebbero giocare la Champions anche dopo l'eventuale cambio maglia.

L'assenza di un vice- Simeone è un altro tema affrontato da La Nazione che analizza le alternative al Cholito, quando non sia in condizione come accaduto a Napoli. Vlahovic è un giovane promettente che sicuramente si farà ma che ancora non ha esperienza e infatti non ha giocato neanche un minuto, tanto che non è stato convocato per Napoli. L'unica alternativa dunque è Thereau che però a luglio è stato ad un passo dall'andarsene. Al francese toccherà dunque dare una mano alla Fiorentina: sia facendosi trovare pronto in caso di necessità, sia a gennaio ridiscutendo il suo legame con la società per permettere al club di prendere una vera alternativa a Simeone, che dia cioè le stesse garanzie del Cholito, senza dover accelerare e interferire sulla crescita di Vlahovic. Per questo non è escluso che a gennaio la società torni sul mercato.

Nell'organigramma rossonero, manca ancora l’amministratore delegato e questa casella, secondo La Repubblica, dovrebbe essere riempita a dicembre: secondo gli ultimi aggiornamenti, l’arrivo in rossonero di Ivan Gazidis, attuale dirigente dell’Arsenal, è infatti atteso per l’ultimo mese dell’anno.

Dopo l'ennesima sconfitta di questo inizio di stagione, senza gol all'attivo e con una posizione di classifica che preoccupa, il Bologna starebbe già valutando la possibilità di esonerare il tecnico Pippo Inzaghi. La dirigenza rossoblu starebbe valutando quattro nomi per l'eventuale sostituzione dell'allenatore: Iachini, Nicola, Guidolin e Oddo.

MARIO FRICK NUOVO ALLENATORE DEL VADUZ. ONYEWU SI RITIRA. BAILLY AI MARGINI DEL MAN UNITED: TOTTENHAM E ARSENAL ALLA FINESTRA

Mario Frick è il nuovo allenatore del Vaduz. Il 44enne ex attaccante - che in Italia ha vestito le maglie di Arezzo, Verona, Ternana e Siena - lascia le nazionali giovanili del Liechtenstein per approdare sulla panchina del club che milita nella locale Challenge League. L'ex calciatore ha firmato un contratto valido fino al 2020.

Oguchi Onyewu dice basta. Il 36enne difensore statunitense, che ha vestito anche la maglia del Milan, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'ex Malaga e Sporting è senza squadra dallo scorso gennaio, ma adesso ha annunciato il ritiro attraverso il suo profilo Instagram.

Eric Bailly è finito ai margini della rosa del Manchester United, "dimenticato" da José Mourinho che lo sta sempre lasciando in panchina. Per questo il Mirror ha ipotizzato una cessione a gennaio del difensore centrale, con Arsenal e Tottenham pronte a sfruttare l'occasione di mercato.