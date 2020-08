Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 agosto

"Leo Messi vuole finire la carriera al Barcellona. Koeman lo considera un pilastro fondamentale del progetto". Dichiarazioni importantissime di Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, durante l'intervista alla tv ufficiale del club. "Messi ha un contratto fino al 2021 e sa che c'è un nuovo progetto, un nuovo allenatore (Koeman, ndr). Non ho dubbi. Resterà sicuramente. Adesso siamo tutti delusi, ma la novità ci incoraggerà". Una presa di posizione netta, da parte del massimo esponente del Barcellona, che forse chiude in maniera definitiva ogni possibilità di vedere l'argentino con un'altra maglia (Inter in primis...).

Paulo Dybala è felice alla Juventus. Dall'Argentina, Jorge Antun, agente del numero 10 bianconero, interviene così sulle voci di mercato che riguardano il suo assistito. "Ho letto - spiega il procuratore - cose completamente false in questi giorni. Dybala è un giocatore della Juventus, è felice di esserlo e lavoriamo con la società bianconera per rinnovare il contratto con la solita predisposizione di sempre".

"Lautaro Martinez? Abbiamo parlato con l'Inter prima dello stop". Parla così Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, in merito all'attaccante argentino dell'Inter, obiettivo dichiarato del club blaugrana. "Abbiamo interrotto i colloqui quando sono tornate le competizioni - ha sottolineato il numero del Barça alla tv ufficiale-. Parleremo con il nuovo tecnico (Koeman, ndr) per capire la sua visione per il futuro".

Inter in vantaggio sulla Juventus per Sandro Tonali ed Emerson Palmieri ma nessuna delle due operazioni sembra essere davvero vicina alla fumata bianca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante il sì del centrocampista ai nerazzurri il club milanese sta aspettando che il Brescia abbassi le sue pretese prima di affondare il colpo. Per quel che riguarda l'oriundo, poi, la stessa Inter è davanti alla Juve che deve prima cedere un esterno per provare poi a inserirsi. Infine Federico Chiesa: i due club sono interessati, ma anche se la Fiorentina è passata dal valutarlo 70 milioni a 60, resta in piedi la possibilità che il giocatore possa restare a Firenze rinnovando il suo contratto con lo stipendio quasi raddoppiato.

Secondo quanto riportato da Radio Radio, l'incontro di domani tra Fienga e Friedkin con Paratici non sarà per intavolare qualche trattativa con la Juventus, bensì per chiedere al dirigente bianconero di diventare il nuovo direttore sportivo giallorosso e dunque di aprire il nuovo ciclo del club.

Rinnovo o non rinnovo? Il dubbio del Milan è certamente legato a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha risolto quasi tutti i problemi rossoneri dal suo arrivo e, insieme al lavoro di Stefano Pioli, ha rilanciato la squadra in classifica specialmente nel post-lockdown. La situazione è ancora di stallo con l’attaccante che chiede 7,5 milioni di euro all’anno mentre la società si ferma a 6 compresi i bonus, con una distanza che resta e per il momento non si è accorciata. Il rapporto fra il tecnico ex Fiorentina e Zlatan è sempre stato ottimo, sia dai tempi della quarantena che adesso. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i contatti fra i due continuano ad essere frequenti e chissà che questa non possa essere un arma un più per convincere la stella a trovare un accordo e a prolungare la propria esperienza al Milan. Intanto, Raiola rilancia e propone un altro nome della sua scuderia: Moise Kean, in cerca di rilancio dopo l'esperienza non proprio positiva in Inghilterra con la maglia dell'Everton. Oggi, però, si è parlato anche di Diego Costa: Cadena COPE fa sapere che il centravanti dell'Atlético Madrid, dopo l'eliminazione in Champions League, avrebbe confessato ai suoi compagni di squadra che il suo futuro sarà a Milano. Considerato che all'Inter c'è (fino a prova contraria) Antonio Conte, con il quale ai tempi del Chelsea fu vera e propria guerra, ecco che il Milan diventa la soluzione più probabile.

Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach, affare praticamente fatto. Secondo quanto riferito dalla Bild, il laterale austriaco, di proprietà dell'Inter ma nell'ultima stagione in prestito al Newcastle, avrebbe superato le visite mediche di rito e avrebbe firmato il contratto che lo legherà ai tedeschi. Attesa a breve l'ufficialità, il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

Continua il casting della Juventus per un numero nove. Nel mirino di Fabio Paratici continua a esserci Raul Jimenez, centravanti del Wolverhampton, che è stato proposto da Jorge Mendes. Parecchi i contatti in questo senso, come spiega Tuttosport, sebbene resistano le candidature di Milik e Dzeko. La società bianconera, però, deve risolvere la grana Higuain. Il centravanti argentino, 32 anni e uno stipendio da 7,5 milioni di euro all'anno, non ha intenzione di salutare Torino anzitempo. Paratici vorrebbe liberare l'armadietto del Pipita per sganciarsi di un ingaggio pesante e per svecchiare la rosa, ma la situazione è uguale a quella di 12 mesi fa. La Juve sarebbe disposta a rescindere il contratto, rinunciando a incassare qualcosa dal cartellino, come racconta Tuttosport.

Si conclude la ricerca del direttore sportivo in casa Parma. Marcello Carli, risolte le proprie pendenze col Cagliari, è diventato il nuovo uomo mercato del club ducale: "Il Parma Calcio annuncia di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Marcello Carli. Il dirigente toscano ha firmato un contratto che lo legherà ai crociati fino al 30 giugno 2022. Nato a Colle Val d’Elsa (Siena) il 25 marzo 1964, ha iniziato la sua carriera da dirigente nell’Empoli, squadra nella quale in sei stagioni ha ricoperto i ruoli di Direttore del Settore Giovanile, di Direttore Sportivo e di Direttore Generale dell’Area Tecnica. Ha poi ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo nel Cagliari dall’aprile del 2018 fino al termine della stagione appena conclusa".

Tre rinnovi in casa Napoli. Il club azzurro ha annunciato i prolungamenti di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui. I tre giocatori allungano i rispettivi contratti fino al 2025.

Riportare Chris Smalling a Roma. È questo l’obiettivo di Dan Friedkin e della nuova dirigenza. Il difensore inglese è rientrato al Manchester United dopo la stagione trascorsa nella Capitale in prestito. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Tempo, adesso la squadra mercato guidata da Fienga e De Santis potrebbe puntare all’acquisto del giocatore dei Red Devils.

L'Atalanta sonda Cristian Romero, ma il prezzo non è quello giusto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero bussato alla porta della Juventus per il giovane difensore, in prestito al Genoa nell'ultima stagione. Troppo alta la richiesta dei bianconeri: 25 milioni di euro, a queste cifre la Dea, che riscatterà Caldara per 15 milioni e ha Sutalo in rampa di lancio, non approfondirà la questione. A centrocampo spunta invece Orel Mangala, classe '98 dello Stoccarda.

Vladim Shpinev, agente di Aleksej Miranchuk, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito: "Leggo tante falsità, al momento l'unica cosa vera è che i dirigenti di Atalanta e Lokomotiv stanno discutendo i dettagli di un possibile trasferimento. Solo dopo che raggiungeranno un accordo valuteremo la proposta del club bergamasco e decideremo. Oggi è un giocatore della Lokomotiv".

Adesso è ufficiale: Seko Fofana saluta l'Udinese e approda al Lens. Ad annunciarlo è stato lo stesso club friulano con il seguente comunicato: "Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana".

Boccone amaro da buttar giù per la Lazio. Nella serata di ieri, la Real Sociedad ha annunciato il colpo David Silva. Sembrava fatta con il club biancoceleste prima dell’improvviso, e definitivo, sorpasso basco per il centrocampista ex Manchester City. Il club della capitale starebbe cercando un giocatore della stessa caratura dello spagnolo. Il nome più gettonato sarebbe quello di James Rodriguez del Real Madrid, ma si punta anche a un cavallo di ritorno come Felipe Anderson e a Rodrigo De Paul. Per la difesa, invece, il sogno è un altro Silva, Thiago. L'ex giocatore del Milan vorrebbe però tornare in Brasile, ma prima vuole regalare al PSG l'agognata Champions League.

Sembra ormai sul piede di partenza Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint-Germain potrebbe cambiare casacca nella prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe pensando di riportarlo in Italia per consegnargli le chiavi del centrocampo della squadra di Beppe Iachini. La sensazione però è che ci voglia tempo, in quanto il club parigino è impegnato in Champions League.

Gennaro Gattuso è deciso. Il tecnico del Napoli vuole affidare le chiavi del centrocampo a Jordan Veretout. Il centrocampista francese potrebbe lasciare la Roma e, ora che il closing per il passaggio a Friedkin è stato formalizzato, il mercato può1 sbloccarsi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto 22 milioni di euro.

Sogno Dennis Praet per il centrocampo del Torino. I granata, scrive Tuttosport, bussano alla porta del Leicester per il centrocampista belga, già allenato da Marco Giampaolo ai tempi della Sampdoria. Oggi è in forza alle Foxes e vorrebbe cambiare aria visto il poco minutaggio di questa stagione, anche se il club inglese, che lo ha acquistato un anno fa per 20 milioni di euro, non sembra disposto a fare sconti. Per accontentare il suo nuovo tecnico, il ds Vagnati ha avviato una serie di sondaggi con il suo entourage: il Toro punta al prestito oneroso con diritto di riscatto, da capire quanto durerà la resistenza del Leicester.

Verona molto attivo sul mercato. La formazione scaligera, è a caccia di un sostituto di Amrabat, ceduto alla Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli occhi dei gialloblu sarebbero puntati sul franco-algerino Nabil Bentaleb di proprietà dello Schalke 04.

BARCELLONA , KOEMAN NUOVO ALLENATORE MA NON ANCORA UFFICIALE. PANCHINA OLANDA VACANTE, WENGER SI PROPONE. VALLEJO RESTA A GRANADA, FEDDAL VA AL BETIS. IL TOTTENHAM PRENDE HART. CLAUDIO BRAVO LASCIA IL MANCHESTER CITY. UN GIOVANE TURCO PER IL LIONE: PRESO OZKACAR. EVERTON SU ARIAS

A Barcellona comincia ufficialmente l'era di Ronald Koeman. L'ex difensore, 57 anni, sarà il successore di Quique Setien sulla panchina blaugrana. Lo ha annunciato il presidente, Josep Maria Bartomeu, durante l'intervista rilasciata alla tv ufficiale del club: "Se non ci saranno novità nei prossimi giorni, Koeman prenderà le redini della squadra. Lo abbiamo scelto per la sua esperienza, per la sua filosofia, conosce il club".

Con Ronald Koeman destinato ad allenare il Barcellona, la Federcalcio olandese dovrà trovare un nuovo commissario tecnico. Secondo quanto riportato da Fox Sports Arsène Wenger si sarebbe offerto per guidare gli oranje. Fermo dal 2018 dopo aver guidato per 22 anni l'Arsenal, Wenger è attualmente a capo dello sviluppo del calcio per la FIFA, oltre a fare il commentatore. 71 ani, l'alsaziano ha sempre dichiarato di voler continuare ad allenare, dopo l'esperienza ai Gunners.

Il Lione ha ufficializzato l'acquisto di Cenk Özkaçar . Il difensore centrale turco, 19 anni, arriva dall'Altay per un importo di 1,5 milioni, a cui si potranno sommare dei bonus fino a un massimo di 1,5 milioni, oltre al 10% sulla plusvalenza di ogni futura cessione.

Il Tottenham rende noto l'acquisto di Joe Hart, ex portiere della nazionale inglese. Libero da vincoli contrattuali, ha siglato un accordo con gli Spurs fino al 2022. 33 anni, Hart ha difeso i pali del Torino nella stagione 2016-17.

Claudio Bravo lascia il Manchester City. Il portiere cileno, 37 anni, ha completato i suoi quattro anni di contratto col club inglese. Scelto da Pep Guardiola nell'estate 2016, ha cominciato la sua avventura da titolare, perdendo poi il posto e venendo schierato prevalentemente nelle coppe nazionali, dove ha vinto da titolare la Carabao Cup del 2018 e del 2020.

Jesus Vallejo resta al Granada. Trovato l'accordo col Real Madrid per il prolungamento del prestito del centrale difensivo, fino al 20 giugno 2021.

Nuovo obiettivo per l'Everton di Carlo Ancelotti. Secondo il Daily Mail, i Toffees avrebbero mostrato interesse per Santiago Arias: il terzino colombiano, già cercato in passato dal club inglese, sarebbe il sostituto ideale di Sidibé, che è tornato al Monaco dopo aver trascorso un anno in prestito a Liverpool.

Come anticipato nei giorni scorsi Zouhair Feddal (30) si trasferisce allo Sporting Lisbona. Il centrale ispano-marocchino, attivo in Italia con le maglie di Palermo, Siena e Parma, lascia il Real Betis e firma con il club portoghese un contratto biennale con opzione.