Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, IDEA JEROME BOATENG. SI PENSA A UN O SCAMBIO CRAGNO-NAINGGOLAN. FUMATA BIANCA PER IL RINNOVO DI DE VRIJ, SI PENSA A NACHO DEL REAL. LAZIO-LUIS ALBERTO, SI MUOVONO JUVE E MILAN. ATALANTA-GOMEZ, ORMAI LO STRAPPO È NETTO. I ROSSONERI CI PENSANO. OCCHI SU MAELHE, MOJICA E PICCINI IN USCITA. KOVALENKO A UN PASSO. JUVENTUS, RAIOLA A TORINO. TORNANO LE VOCI SU POGBA. IDEA MILIK, MA 18 MILIONI SONO TROPPI. FRABOTTA VERSO IL RINNOVO. TORINO, SIRIGU PUÒ CHIEDERE LA CESSIONE A GENNAIO. MILAN, MUSACCHIO CHIEDERÀ LA CESSIONE. PASSI AVANTI PER SIMAKAN. L'INFORTUNIO DI IBRA CAMBIA LE STRATEGIE DI MERCATO, PRIORITÀ ALLA PUNTA. SAMP, PUÒ ARRIVARE LLORENTE. CAGLIARI, PISACANE PUÒ LASCIARE A GENNAIO.

JUVENTUS

Mino Raiola negli scorsi giorni è stato avvistato a Torino alimentando nuovamente le voci a proposito di un ritorno di fiamma per Paul Pogba. Il centrocampista francese in uscita dal Manchester United resta il sogno per la mediana di Pirlo e il suo acquisto risolverebbe diversi problemi ai bianconeri ma anche allo stesso giocatore che per bocca dello stesso agente del Polpo: "è infelice e deve cambiare aria". A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Torna di moda il nome di Arkadiusz Milik per la Juventus con il club bianconero che si interroga sulla necessità di aggiungere una punta al solo Morata. Il profilo del polacco è giusto anche per l'eventuale rispetto delle gerarchie, ma il prezzo fatto da De Laurentiis, ovvero 18 milioni di euro, per un giocatore in scadenza, non è altrettanto giusto per la Juve. Il tempo per venirsi incontro c'è, tenendo presente però che un eventuale inserimento nell'affare di Federico Bernardeschi è da scartare perché a Rino Gattuso, l'ex giocatore viola non interessa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Grande sorpresa dell'inizio di stagione bianconera, Gianluca Frabotta si prepara a veder ricompensato il suo avvio di campionato da sogno. Il salto dalla Serie C, con l'Under 23, fino alla Serie A, con Cristiano Ronaldo e compagni, gare da titolare e adesso un nuovo contratto in vista. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, a breve l'entourage del giocatore e la società bianconera si vedranno per discutere e stabilire di un nuovo accordo. Oltre all'adeguamento dell'ingaggio, per Frabotta può prospettarsi anche un prolungamento biennale visto che l'attuale è in scadenza nel 2023. Non solo: gennaio sarà importante per capire se continuerà a far parte per questa stagione dell'organico bianconero o se andrà in prestito fino all'estate in A.

INTER

L'edizione odierna di Tuttosport prova a prevedere le strategie di mercato dell'Inter già in proiezione della prossima estate, nella quale potrebbe essere operato un ritocco in difesa, considerando che sia Ranocchia che Kolarov sono attualmente in scadenza. Marotta e Ausilio, intanto, monitorano con grande attenzione la situazione dei futuri svincolati: tra i nomi sotto osservazione vanno segnalati Maksimovic e Mustafi, ma anche Schar del Newcastle e il franco-algerino Mandi. "Attenzione però anche al bersaglio grosso - aggiunge il quotidiano -, ovvero Jerome Boateng del Bayern (classe '88), nel mirino però di diversi top club europei"

Stretta finale in casa Inter per il rinnovo dell'accordo col centrale di difesa Stefan De Vrij. Pilastro della difesa nerazzurra, il calciatore olandese ha raggiunto l'intesa per un nuovo contratto fino al 2025, due anni in più rispetto a quello attuale.

Fumata bianca sulle cifre, con l'ex Lazio che guadagnerà 3.5 milioni di euro a stagione più bonus: manca ancora l'ufficialità ma ci siamo, il 28enne centrale orange pronto a legarsi a lungo al club nerazzurro.

Samir Handanovic ha risposto da campione alle critiche di inizio stagione, tornando decisivo per la sua Inter come dimostrato nella gara vinta contro il Napoli. Il futuro può attendere, viene da pensare, ma la carta d'identità non mente ed è per questo che i nerazzurri si stanno muovendo per il portiere del futuro. L'idea principale che stanno prendendo in considerazione i dirigenti del club, porta al nome di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Con i sardi resta aperto il fronte Nainggolan e, seppur con valutazioni differenti, uno scambio di cartellini a determinate condizioni potrebbe fare al caso di tutte le parti in causa. Magari lasciato il portiere in Sardegna almeno fino al termine della stagione in corso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riporta Bernabeu Digital, ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di Nacho Fernandez. Il centrale è in scadenza nel 2022 col Real Madrid e sarebbe un nome caldo per il mercato italiano. Non solo: ci sarebbero anche altre società sul giocatore iberico in Italia ma l'Inter lo vorrebbe e seguirebbe con attenzione.

MILAN

Dopo le ultime esclusioni, con Pioli che gli ha preferito anche il giovane Kalulu, Mateo Musacchio potrebbe chiedere la cessione con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Poi i rossoneri si muoveranno per un innesto già cercato, e non trovato, nel corso dell'ultima estate. In cima alla lista restano Kabak e Simakan, senza scordarsi le piste italiane che portano a Milenkovic e Pezzella della Fiorentina e a Lovato del Verona. A riportarlo è Tuttosport.

Milan al lavoro sul mercato. La prima scelta per la difesa è Mohamed Simakan dello Strasburgo. Valutazione del club 20 milioni, si lavora per trovare un’intesa intorno ai 15 con i bonus. Il classe 2000 è il primo nome in casa rossonera, passi avanti e nuovi contatti previsti a breve per chiudere già a gennaio. C’è l’intesa con il giocatore sulla base di un quinquennale ma manca quella con il club, che potrebbe arrivare a giorni. Parti al lavoro per trovare l’accordo, il Milan ha scelto Mohamed Simakan per rinforzare la difesa.

Le ultime notizie poco incoraggianti, riguardanti Zlatan Ibrahimovic, stanno inducendo il Milan a rivedere le strategie di mercato. Lo svedese, che ha già saltato 4 partite di campionato e 3 di Europa League per infortunio, mancherà almeno anche ai prossimi due appuntamenti. Per questo motivo Paolo Maldini e Ricky Massara spingeranno giocoforza per un centravanti che sia utile non solo nell'immediato, ma anche per il futuro. Questo non escluderà la ricerca di un difensore, con i rossoneri al lavoro sia su Simakan dello Strasburgo sia per Kabak dello Schalke 04. Entrmabi i giocatori hanno già dato il loro gradimento alla destinazione milanista, ma questo tipo di acquisto potrebbe essere fatto dopo quello dell'attaccante.

LAZIO

Nonostante il prolungamento fino al 2025 di qualche mese fa, con sensibile ritocco verso l'alto dell'ingaggio, il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio sembra essersi ricoperto di malumori reciproci. Così, spiega La Gazzetta dello Sport, sarebbero ripartite le attenzioni di Juve e Milan, ma anche di PSG, Siviglia ed Everton: "Già a gennaio - scrive la rosea - il suo nome potrebbe riaffacciarsi sul mercato. In fondo, nessuno è disposto a giurare che le strade del Mago e della Lazio non possano separarsi nel 2021".

ATALANTA

Il futuro del Papu Gomez sembra segnato anche se l'Atalanta gli ha già fatto sapere che non intende cederlo gratis e che chiunque lo vorrà prendere, dovrà versare un bel pacchetto di milioni ai nerazzurri. Un modo anche per difendersi dai possibili approcci in Serie A, che sono comunque quelli a cui lo stesso giocatore è più interessato. Il Milan un pensiero ce lo sta facendo, vuoi per i rapporti con l'agente Riso, vuoi per l'adattabilità al modulo di Pioli ma Elliott non è amante di operazioni esose per calciatori ultra trentenni ed ecco perché la questione si complica. Anche Inter, Napoli, Roma e Lazio osservano interessate, come del resto osserva anche il PSG. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'Atalanta è vicina all'acquisto di Joakim Maelhe del Genk per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il suo arrivo, permetterebbe ai nerazzurri di lasciar partire Piccini e forse anche Mojica, visto che dalla parte del colombiano si crede molto nella crescita del giovane Ruggeri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Atalanta al lavoro sul mercato. Chiusura ad un passo per Viktor Kovalenko, centrocampista dello Shaktar. Intesa quadriennale. Da verificare se il giocatore si accaserà alla Dea a gennaio o a giugno essendo in scadenza di contratto. Un nuovo rinforzo per l’Atalanta, Kovalenko è ad un passo...

TORINO

L'esclusione di Salvatore Sirigu dai titolari della sfida contro la Roma persa ieri sera dal Torino ha fatto rumore, eccome. Il club cerca di spegnere l'incendio con l'estremo difensore che evidentemente non era così sicuro di restare in granata la scorsa estate, ma anche il ds Vagnati ha lasciato la porta aperta al mercato. Un addio a gennaio non è più da escludere con il portiere che potrebbe lasciare la squadra di Cairo solo con qualche mese di ritardo rispetto a quanto poteva accadere durante l'ultima finestra di mercato. A riportarlo è Tuttosport.

SAMPDORIA

Fernando Llorente del Napoli, di fatto fuori da ogni gerarchia di casa azzurra, è il possibile futuro centravanti della Sampdoria. Claudio Ranieri cerca un numero nove di fisico e d'esperienza. Schierare Antonino La Gumina contro l'Hellas Verona è stato un successo, è vero, anche in mancanza di Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini. Però la carta d'identità della punta di Castellamare di Stabia non mente e Gabbiadini ha avuto diversi stop. E non ha le caratteristiche di un nove puro, d'area, spalle e fisico che sta cercando Ranieri. Come Llorente. Il basco, ex Tottenham e Juventus, è un nome che piace molto all'allenatore e anche al club. Il problema sono certamente i 2,5 milioni annui percepiti, dunque ancora 1,25 da ricevere in pochi mesi fino alla scadenza col Napoli. Per questo la Samp è disposta a prenderlo intanto con sei mesi di contratto, con una stagione opzionale, chiedendo però agli azzurri un contributo importante sullo stipendio. De Laurentiis e Giuntoli, al momento, aspettano. Per Llorente ci sono anche Fiorentina e Benevento ma la Samp è quella che in questi giorni si sta muovendo con maggior interesse a riguardo.

CAGLIARI

Trenta partite nello scorso campionato, 134 minuti in quello attuale nelle prime 12 partite. Fabio Pisacane, per anni pilastro della difesa del Cagliari, con l'arrivo di Di Francesco è scivolato ai margini del progetto rossoblù. Da titolare a sesta scelta, uno degli uomini simbolo degli ultimi anni del Cagliari è rapidamente retrocesso nelle gerarchie dell'allenatore: difficile capire se sia o meno solo una scelta tecnica ma Pisacane - con un contratto in scadenza - a questo punto potrebbe muoversi già a gennaio visto che le offerte per lui non mancano. Ne arrivarono anche a settembre, ma in quella occasione per amore del Cagliari Pisacane decise di rifiutarle e restare. Ora però che non trova spazio, la risposta potrebbe essere diversa.

BARCELLONA, COUTINHO SUL MERCATO. LIVERPOOL, ORIGI VERSO L'ADDIO: PUÒ ANDARE A WOLVERHAMPTON. 'GLADBACH, STINDL PROLUNGA FINO AL 2023. ZURIGO, RITORNA DZEMAILI. IL MARSIGLIA RISCHIA DI PERDERE SANSON.

Philippe Coutinho sarà di nuovo sul mercato a gennaio. Come riporta il giornale catalano 'Ara', l'attuale presidente del Barcellona ha chiesto al direttore sportivo Ramon Planes di provare a vendere l'attaccante brasiliano a titolo definitivo nella prossima finestra di calciomercato, anche in virtù della crescita di un giocatore come Pedri. Non sarà una missione semplice, anche perché Coutinho ha una valutazione di mercato elevata, non inferiore ai 50 milioni di euro.

Il Liverpool potrebbe cedere l'eroe della Champions vinta nel 2019. Secondo quanto riferito dal Daily Express, il Wolverhampton sarebbe seriamente interessato a Divock Origi, che continua a non trovare spazio nella squadra di Jurgen Klopp. L'arrivo in estate di Diogo Jota ha drasticamente diminuito il minutaggio dell'attaccante belga, che ha giocato meno di 400' (7 presenze) e che ora potrebbe fare il percorso inverso rispetto al portoghese. Nuno Espirito Santo sarebbe alla ricerca di un attaccante che rimpiazzi Raul Jimenez, fuori causa per la frattura al cranio rimediata durante la sfida contro l'Arsenal.

A distanza di 13 anni il centrocampista Blerim Dzemaili ha chiuso un cerchio. Lo svizzero infatti ha firmato un contratto con lo Zurigo, il club che lo aveva lanciato nel grande calcio e dove aveva militato fino al 2007, valido fino al 2022. Dopo l’esperienza allo Shenzhen in Cina quindi l’ex di Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna torna a casa per chiudere la propria carriera.

Tre club della Premier League sarebbero intenzionati a "soffiare" Morgan Sanson all'Olympique Marsiglia. A riportarlo è Sky Sports UK, che però non rivela il nome delle squadre interessate al nazionale francese, già vicino all'addio nella scorsa finestra di mercato. L'eliminazione della truppa di Vilas-Boas dalla Champions apre nuovi scenari e il centrocampista potrebbe forzare la partenza già a gennaio: serviranno almeno 22,5 milioni di sterline (25 milioni di euro) per portarlo via dalla Francia.

"Il capitano resta sulla nave". Così, il Borussia Mönchengladbach ha annunciato il rinnovo del contratto di Lars Stindl. L'attaccante tedesco, classe 1988, sarà ancora il punto di riferimento della squadra di Rose: il precedente accordo sarebbe scaduto a giugno, mentre ora terminerà nel 2023.