Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

JUVENTUS, IL CAGLIARI NON MOLLA PJACA: IPOTESI PRESTITO FINO A GIUGNO. SPAL, BONIFAZI NEL MIRINO MA LA FIORENTINA NON MOLLA. INTER, POLITANO DEVE PARTIRE. TRATTATIVA PER GIROUD IN STAND-BY. BRESCIA, UFFICIALE IL COLPO BJARNASON. HELLAS VERONA, TUPTA RINNOVA E VA AL WISLA CRACOVIA.

Dopo l'interessamento di pochi giorni fa il Cagliari sta ancora pensando a Marko Pjaca della Juventus. Il giocatore, che non sta trovando spazio in bianconero, potrebbe arrivare con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La SPAL ha in pugno Kevin Bonifazi ma con alcuni dettagli ancora da sistemare sia la Fiorentina che il Sassuolo potrebbero provare a inserirsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i neroverdi potrebbero infatti tornare sul mercato dopo l'infortunio di Ferrari.

La trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Olivier Giroud è in stand-by. L'attaccante ha definito l'accordo con i nerazzurri, ma prima di arrivare all'ufficialità è necessario che venga ceduto Matteo Politano. Per questo, dopo lo scambio saltato con la Roma, il club di Suning deve cercare una nuova sistemazione all'ex Sassuolo, che non può restare a disposizione di Antonio Conte, specie dopo aver svolto le visite mediche con la Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore islandese Birkir Bjarnason. Nato ad Akureyri (Islanda), il 27 maggio 1988, ha militato nella rappresentativa nazionale islandese. L’accordo siglato prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Questa mattina il giocatore ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il Centro Sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia.

L'Hellas Verona ha ufficializzato il rinnovo di Lubomir Tupta, attaccante slovacco, fino al 30 giugno del 2023. Il contratto è stato prolungato contestualmente al suo passaggio al Wisla Cracovia.

REAL MADRID, REINER E' GIA' STATO IN SPAGNA: MANCA SOLO L'ANNUNCIO. SPORTING CP, SILAS: "BRUNO FERNANDES? NON SO SE ANDRA' VIA". ARSENAL, KURZAWA PUO' ARRIVARE SUBITO: ECCO L'ULTIMO INDIZIO. PSG, IN ESTATE SI RIAPRIRA' LA TELENOVELA: MBAPPE' SOGNA IL REAL MADRID. BORUSSIA DORTMUND, LARSEN IN USCITA: IL BOURNEMOUTH AVVIA I CONTATTI. LIONE, SFIDA AL MARSIGLIA PER IL CRACK DI LIGUE 2 KADAWERE. MAN UNITED, CERCASI CENTROCAMPISTA: OCCHI SU M. LLORENTE.

Reinier Carvalho, giovanissimo talento di proprietà del Flamengo, negli scorsi giorni è volato a Madrid per incontrare i dirigenti del Real e per firmare il contratto che lo legherà ai Blancos. Tutte le parti negano questa firma perché il calciatore è ancora minorenne, ma da domenica 19 non lo sarà più e dunque AS riporta che manca solo l'annuncio ufficiale per l'approdo del centrocampista brasiliano alla corte di Zidane.

Il tecnico dello Sporting Lisbona Paulo Silas, ha parlato dopo la sconfitta contro il Benfica del futuro di Bruno Fernandes: "Non so se andrà via, io penserò alla prossima partita contro il Braga preparando la partita con lui a disposizione. Poi vedremo".

Layvin Kurzawa si avvicina all'Arsenal. Il giocatore del PSG, che potrebbe lasciare la Francia a parametro zero alla fine della stagione, potrebbe anticipare l'addio per approdare subito alla corte di Arteta. L'esterno ha reso noto il suo passaggio a un'agenzia di procuratori con sede in Inghilterra, alimentando le voci di un imminente passaggio ai Gunners a fronte di un piccolo investimento da parte dei londinesi. A riportarlo è il London Evening Standard.

In estate si riaprirà la solita telenovela dell'estate legata al grande colpo che dovrà fare il Real Madrid. E, anche stavolta, il protagonista sarà Kylian Mbappé. Stando a quanto riferito dai colleghi francesi di ESPN, la possibilità che la stella classe '98 raggiunga la Capital in estate è alta. La volontà del giocatore (o addirittura il suo sogno) sarebbe proprio quella di trasferirsi nel club blanco per formare il tridente con Benzema e Hazard.

Appena quattro presenze e 65 minuti disputati in Bundesliga quest'anno, più altri cinque spezzoni tra DFB-Pokal, Champions League e Supercoppa di Germania. Jacob Bruun Larsen (21) non sta trovando molto spazio al Borussia Dortmund, per questo nel corso della sessione invernale di mercato potrebbe andar via. Il Bournemouth ha avviato i contatti con il club tedesco, chiedendo il prestito con obbligo di riscatto. Tra 18 mesi il contratto del danese scadrà, ma i gialloneri chiedono comunque 15 milioni per lasciarlo andare definitivamente la prossima estate.

Autore di 18 gol in 20 partite, Tino Kadawere sta strabiliando tutti in Ligue 2 con la maglia del Le Havre. L'attaccante zimbabwese ha suscitato l'interesse di alcuni club inglesi e, come riporta RMC Sport, anche quello di Olympique Lione e Olympique Marsiglia. La formazione di Rudi Garcia, orfana di Depay e Reine-Adelaide, è quella meglio piazzata. Il Le Havre chiede almeno 15 milioni di euro più bonus e le parti adesso non sarebbero più tanto lontane.

Gli infortuni di Paul Pogba e Scott McTominay hanno spinto il Manchester United a mettersi alla ricerca di un centrocampista centrale da prendere in prestito fino alla fine della stagione in corso. Secondo il Manchester Evening News, la dirigenza dei Red Devils starebbe pensando a profili che stanno trovando poco spazio nel proprio club e il nome giusto potrebbe essere Marcos Llorente (24), che parte dietro a Saul, Thomas ed Herrera all'Atletico Madrid.