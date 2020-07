Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, SI COMPLICA L’AFFARE OSIMHEN. JUVENTUS, SARRI SI GIOCA TUTTO: OMBRE DI PIRLO E POCHETTINO. MILAN, RANGNICK TRATTA LA RISOLUZIONE CON LA REDBULL. HELLAS VERONA, SI LAVORA AL RINNOVO DI JURIC: FIORENTINA IN PRESSING. GENOA, IN CASO DI SALVEZZA IAGO FALQUE SARA’ RISCATTATO. SAMPDORIA, BONAZZOLI HA CONQUISTATO TUTTI: SI TRATTA PER IL RINNOVO. NAPOLI, OFFERTA DEL MANCHESTER UNITED PER KOULIBALY. JUVENTUS-INTER, DERBY D’ITALIA PER ZANIOLO.

Nel Napoli regna il pessimismo sull'affare legato a Victor Osimhen, a maggior ragione dopo l'inserimento del Liverpool. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che è molto difficile trovare l'accordo e riaprire l'operazione dopo il cambio di agente che ha letteralmente fatto saltare il banco, nonostante il Lille stia provando in ogni modo a ricucire lo strappo.

Possibili alternative. Per il club francese il giocatore è del Napoli per 60mln di euro, ma il giocatore ed il nuovo agente D'Avila giocano al rialzo e trattano con Liverpool, Tottenham e United. Così il Napoli, per cautelarsi in caso dovesse davvero saltare l'operazione, ha cominciato a ripensare a Ciro Immobile, malgrado per la Lazio sia incedibile. L'altra pista porta a Luka Jovic, classe '95 serbo del Real Madrid, pagato 60 milioni appena un anno fa: ipotesi, proprio per questa ragione, complicata.

Con il campionato e la Champions League Maurizio Sarri si giocherà il suo futuro alla Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui però in casa Juventus al momento nessuno intende prendere in considerazione un piano B. Arrivano varie voci, da quella dall'Inghilterra su Mauricio Pochettino all'indiscrezione su Andrea Pirlo, ma si tratta solo di suggestioni. Entrambe le piste sono complicate, così come quelle che porterebbero a Zinedine Zidane e Pep Guardiola, che probabilmente resteranno in sella rispettivamente a Real Madrid e Manchester City. Il quotidiano parla anche di un confronto che sarebbe avvenuto tra Sarri e i senatori dopo la rimonta subita dal Sassuolo.

Il Milan attende novità sul fronte Ralf Rangnick. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli avvocati del manager tedesco stanno trattando la risoluzione del suo contratto con il gruppo Red Bull. Ballano un paio di milioni: negli ultimi anni, infatti, il professore ha permesso a Lipsia e Salisburgo di effettuare delle ricche plusvalenze e vanta (in percentuale) un riconoscimento economico. La questione dovrebbe risolversi in tempi brevi: i rapporti tra le parti sono ottimi e il via libera non è in discussione.

Dopo aver conquistato aritmeticamente la salvezza, l'Hellas Verona è già proiettato al futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la missione del club è quello di rinnovare il contratto di Ivan Juric. Va ancora trovata un'intesa globale con l'allenatore ex Crotone, tra programmi e ambizioni, e bisogna farlo in fretta perché la Fiorentina, a caccia dell'erede di Beppe Iachini, ha già manifestato interesse.

"E' bravo, lavora sodo e sa farsi trovare pronto". Solo elogi da Davide Nicola all'indirizzo di Iago Falqué, attaccante di proprietà del Torino e attualmente in prestito al Genoa. Il Grifone è in piena lotta per non retrocedere, ma in caso di salvezza sarebbe pronto ad esercitare il diritto di riscatto. Nelle casse della società di Urbano Cairo finirebbero 8 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Cinque gol in stagione, quattro dopo il lockdown, tre nelle ultime due partite. Federico Bonazzoli vive un momento felice e sembra essere riuscito a prendersi un posto nell'attacco della Sampdoria. Il suo contratto è in scadenza tra un anno e il club blucerchiato, stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta lavorando al prolungamento per evitare la beffa dello svincolo.

Aggiornamenti di mercato in casa Napoli riguardanti Kalidou Koulibaly arrivano quest'oggi dal Corriere del Mezzogiorno. Nella prossima settimana è previsto un incontro tra il club azzurro e Fali Ramadani, agente del difensore senegalese, perché il Manchester City avrebbe presentato un’offerta. La proposta è ancora molto bassa rispetto alle richieste di De Laurentiis. Inoltre, Giuntoli insisterà con Ramadani anche per un altro suo assistito: Luka Romero, il talento classe 2004 del Maiorca, il più giovane debuttante nella storia della Liga.

Continua il derby d'Italia tra Juventus e Inter per Nicolò Zaniolo. Come riporta questa mattina Tuttosport, sono continui i dialoghi tra i bianconeri e la Roma per il fantasista classe '99, valutato circa 60 milioni di euro. Una cifra che Paratici vorrebbe provare ad abbassare inserendo il cartellino di Federico Bernardeschi, proposto anche al Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik.

Non molla però neanche l'ad nerazzurro Marotta, che vanta il jolly dello "sconto" pattuito al momento della cessione di Zaniolo alla Roma di Pallotta (percentuale del 15% sulla rivendita futura) nell'estate 2018. Senza dimenticare neanche le opzioni che portano al Manchester United e al Real Madrid all'estero.

UFFICIALE: BENFICA, JORGE JESUS TORNA SULLA PANCHINA DEL CLUB PORTOGHESE. ANCHE LEICESTER E NEWCASTLE SULLA TRACCE DI CANTWELL DEL NORWICH. ATLETICO MADRID, CONCORRENZA ALLE INGLESI PER IL TERZINO DELL'AJAX TAGLIAFICO. MANCHESTER CITY, SI TRATTA CON IL VALENCIA PER FERRAN TORRES MA GUARDIOLA NON VUOLE FARE FOLLIE. CLAMOROSO MONACO: ROBERTO MORENO VERSO L'ESONERO, KOVAC POSSIBILE SOSTITUTO. LIVERPOOL, C'E' L'INTESA PER THIAGO ALCANTARA: ORA SERVE L'ACCORDO CON IL BAYERN MONACO. ARSENAL, OCCHI SU EDOUARD DEL CELTIC IN CASO DI ADDIO DI LACAZETTE O AUBAMEYANG. UFFICIALE: VILLARREAL, CAZORLA ANNUNCIA LA SUA PARTENZA. IL BORDEAUX ATTENDE LE DIMISSIONI DI PAULO SOUSA. NEL FRATTEMPO C'E' L'ACCORDO CON GASSET. BARCELLONA, SI LAVORA AD UNO SCAMBIO CON L'ARSENAL: COUTINHO PER GUENDOUZI. FALCAO E' UN CASO AL GALATASARAY: VUOLE RESTARE MA IL CLUB LO METTE SUL MERCATO.

Dopo cinque titoli conquistati in una stagione al Flamengo, Jorge Jesus torna al Benfica. Il club portoghese ha ufficializzato sul proprio portale web l’accordo con il tecnico portoghese che ritorna sulla panchina biancorossa a cinque anni di distanza.

Non solo Liverpool e Tottenham sulle tracce della stellina Todd Cantwell. Secondo quanto riporta il Mail oggi in edicola, il centrocampista inglese sarebbe entrato nel mirino anche del Leicester e Newcastle per la prossima sessione di mercato.

Non solo estimatori in Premier League per Nicolas Tagliafico. Il terzino dell’Ajax piace molto in Inghilterra, Chelsea e Manchester City sulle sue tracce, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna del Sun starebbe monitorando la situazione anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros si sono iscritti alla corsa per il difensore argentino.

Con l’accordo già trovato con Ferran Torres, il Manchester City adesso dovrà parlare con il Valencia per regalare un esterno offensivo a Pep Guardiola. Secondo quanto riporta Marca, il club inglese ha fatto sapere che non pagherà più di 35 milioni di euro per arrivare al calciatore.

Notizia clamorosa rimbalza da L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, il Monaco avrebbe esonerato Robert Moreno. Il tecnico biancorosso, arrivato nel Principato a fine dicembre, non rientrava nel progetto del nuovo direttore sportivo Paul Mitchell. Per la sostituzione, sarebbe stato individuato Nico Kovac, esonerato dal Bayern lo scorso autunno.

Colpo in vista per il Liverpool. Secondo quanto riporta il Daily Express, i Reds avrebbero raggiunto l’accodo per l’ingaggio di Thiago Alcantara. Il club inglese adesso deve trovare un’intesa con il Bayern Monaco. I biancorossi bavaresi chiedono 40 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista spagnolo.

L’Arsenal si appresta a cambiare pelle per quanto riguarda il reparto offensivo. Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang sembrano avere le valigie in mano. Secondo quanto riporta il Bleacher Report, in caso di partenza di uno dei due, i Gunners potrebbero fiondarsi su Odsonne Edouard del Celtic.

In un video rilasciato al canale ufficiale del club, il centrocampista del Villarreal Santi Cazorla ha annunciato l'addio al club giallo: "Il Villarreal mi ha dato tutto. Quando avevo 18 anni, il club fece una scommessa per reclutare un ragazzo di Oviedo che nessuno conosceva. Spero che, come l'ultima volta che ho lasciato il club, sia solo un arrivederci".

Un paio di settimana fa, Paulo Sousa aveva annunciato ai giocatori del Bordeaux che la sua avventura in terra francese è agli sgoccioli, ma il club non ha ancora annunciato il suo addio. Il motivo è di natura economica: i girondini sono in difficoltà e vorrebbero che il tecnico portoghese si dimetta, rinunciando alla buonuscita per gli altri 2 anni di contratto. L'ex tecnico della Fiorentina, invece, nicchia. Nel frattempo, come riporta FootMercato, ci sarebbe già il sostituto: sarà Jean-Louis Gasset a guidare il Bordeaux nella prossima stagione.

Philippe Coutinho tornerà al Barcellona ma non per restare. L'ex giocatore del Liverpool infatti è alla ricerca di una nuova squadra e secondo le ultime indiscrezioni di Footmercato, i blaugrana avrebbero proposto all'Arsenal uno scambio con Coutinho pronto a partire verso Londra e Guendouzi in direzione Spagna. I Gunners sono interessati da tempo a Coutinho e il Barcellona cercherà di sfruttare questo interesse per portare a termine lo scambio.

Radamel Falcao vuole rimanere al Galatasaray, ma il club turco vuole cedere l'ex Atletico Madrid. La cessione, infatti, permetterebbe alla società di incassare una buona somma, dunque verranno valutate tutte le offerte. A riportarlo è il Mundo Deportivo.