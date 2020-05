Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MERTENS RINNOVA, SARÀ AZZURRO FINO AL 2022. LA JUVE PENSA A TRE ANNI PIÙ PER DYBALA, MENTRE L'INTER CERCA RINFORZI E MUSSO LA CHIAMA. ROMA, PELLEGRINI NEL MIRINO DI JUVE E PSG. LA LAZIO AL LAVORO PER FARAONI-KUMBULLA.

Il portiere dell'Udinese Juan Musso ha parlato ai microfoni di TNT Sports del suo futuro: "Il mercato dei portieri è cambiato negli anni, ora valgono di più. Io penso a fare le cose per bene e a concentrarmi giorno dopo giorno: tutto questo mi ha portato a ottenere buoni risultati - riporta fcinternews.it -. Sono molto contento dell'interessamento dell'Inter, è una cosa che mi motiva a prescindere da come finisca. Il mercato è fermo come il calcio, non sappiamo nemmeno se finirà il campionato. L'Inter è una squadra con molta storia nel calcio mondiale, mi motiva già averla come rivale".

Intervistato dai colleghi di FcInterNews.it, Maximiliano Gallo, procuratore di Augustin Urzi, ha parlato del suo assistito: "Se è pronto per l'Europa? Direi di sì. Preciso ancora una volta che sta benissimo al Banfield. Anzi, il suo sogno, prima della pandemia, era quello di proclamarsi campione d’Argentina con la sua squadra. In ogni caso è un tipo di calciatore che potrebbe fare benissimo, dopo ovviamente il giusto periodo di adattamento, anche nel Vecchio Continente. Ha una clausola importante? E' stata alzata da 20 a 30 milioni di euro. Fra gli estimatori Zanetti? Sì, mi è stato riferito che Zanetti abbia chiesto informazioni su di lui. Se sono felice? Chiaro, un eventuale interesse di un colosso mondiale come l’Inter non può che renderci orgogliosi".

La Roma pensa di cambiare il look sulle corsie esterne di difesa e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che Davide Zappacosta, Bruno Peres, Rick Karsdorp, Alessandro Florenzi e Davide Spinazzola possano partire al termine della stagione. Per rimpiazzarli ci sono Davide Faraoni, Tomiyasu, Mazraoui, Acuna e Biraghi. Gli unici sicuri di restare sembrano invece essere Santon e Kolarov.

Maxime Gonalons tornerà alla Roma dopo la stagione al Granada. Il centrocampista francese finora ha giocato 18 partite nella Liga e ha un contratto in scadenza 2021, ma il Digione pare averlo messo nel mirino per la prossima stagione. Sarebbe un ritorno in Ligue 1 dopo avere lasciato il campionato francese nel 2017.

Davide Vagnati ha subito ripreso i discorsi lasciati a mezzo in precedenza da Bava a cominciare dai contatti per Giacomo Bonaventura, in scadenza col Milan e obiettivo granata in vista della prossima stagione. Il nuovo dirigente del Toro ha già parlato sia col procuratore del centrocampista Raiola, sia con il Milan per ottenere il via libera, ribadendo al ragazzo di voler puntare forte su di lui. Tra l'altro in granata potrebbe ritrovare un grande estimatore come Giampaolo, prima scelta di Cairo per la panchina della prossima stagione. Vagnati dovrà però guardarsi le spalle anche dagli interessamenti da parte di Atalanta, Lazio e Roma, club che hanno mostrato interesse per lui nelle ultime settimane. A riportarlo è Tuttosport.

Dopo essere stato vicino all'Everton e lo scorso gennaio, Matias Vecino potrebbe lasciare l'Inter durante la prossima estate. Come riporta FcInterNews.it, infatti, il centrocampista uruguaiano non è certo della sua permanenza in nerazzurro ed è finito, tra gli altri, nel mirino del Valencia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nuovo direttore sportivo del Torino Vagnati, avrebbe parlato recentemente con l'ad dell'Inter Marotta per trattare del possibile scambio tra Armando Izzo e Gagliardini. I granata vogliono ripartire sistemando il centrocampo del futuro e tra i principali obiettivi c'è proprio il giocatore ex Atalanta tra i potenziali partenti della formazione nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luca Pellegrini, esterno mancino di proprietà della Juventus, potrebbe restare al Cagliari in prestito anche nel corso della prossima stagione. Il giocatore sembrava destinato a fare ritorno in bianconero per poi magari essere inserito in qualche scambio, ma al momento resta percorribile anche la strada che porta a una conferma e dunque alla permanenza del giovane terzino anche in vista del prossimo campionato.

Dries Mertens e il Napoli si dicono di sì, stavolta per un rinnovo che vale tantissimo: dopo un lungo tira e molla, ad un mese e mezzo dalla naturale fine del contratto, il belga ha accettato oggi i termini proposti da Aurelio De Laurentiis e si appresta a firmare coi partenopei il rinnovo fino al 2022. Già prima del lockdown, rivela Sportitalia, il presidente del Napoli aveva già incontrato l’attaccante e la volontà era quella di prolungare la propria avventura ai piedi del Vesuvio: declinate le ricche proposte dell'Inter delle ultime settimane dunque, il futuro di Mertens è ancora a Napoli.

La Lazio sta lavorando per mettere a segno un doppio colpo in entrata dall'Hellas Verona con protagonisti Kumbulla e Faraoni. L'idea di Tare sarebbe quella di acquistare il connazionale per sostituire Radu e l'ex Inter per dare un'alternativa a Inzaghi sulla fascia destra. Un doppio colpo che potrebbe essere finanziato in gran parte dalla cessione di Marusic, esterno che ormai da settimane è finito nel mirino del PSG. A riportarlo è Tuttosport.

La Juventus continua a pensare a Emerson Palmieri per sistemare la fascia in vista della prossima stagione. L'esterno italo-brasiliano vorrebbe tornare in Italia e i bianconeri stanno lavorando per trovare l'offerta giusta da presentare al Chelsea. I Blues, prima della pandemia, avrebbero chiesto 40 milioni di euro, ma adesso potrebbero accontentarsi di 25-30 milioni. I dirigenti juventini sono pronti a mettere sul piatto anche Alex Sandro, ma a quel punto da Londra dovrebbero integrare lo scambio con un contributo cash. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Lorenzo Pellegrini è uno dei centrocampisti italiani e del calcio internazionale più chiacchierati in questa estate. Perché in un calcio da spending review la clausola da 30 milioni di euro, che sarà valevole per tutto il mese di luglio e pagabile in due tranche, fa gola a molti. Il classe 1996 di Roma, della Roma, è al bivio della carriera anche se la cessione del club a Friedkin che si allontana non sa giocando a favore di un futuro alla corte di Pallotta. Anzi. Su Pellegrini è piombato il Paris Saint-Germain , con Leonardo che da tempo è sulle tracce del giocatore. In lui vede il prototipo dell'interno capace di cambiare anche tatticamente la formazione parigina ma in questi giorni è tornata a farsi sotto anche la Juventus.

Strategia bianconera La clausola da 30 milioni di euro è considerata un'affare da tutti. Juventus compresa. Però sarà un'estate improntata anche da scambi e possibili sinergie tra club: per questo la Vecchia Signora, che in casa Roma punta con forza anche Nicolò Zaniolo, pensa di proporre alla Roma uno scambio tra giocatori come avvenuto nell'ultima sessione tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Nell'affare i bianconeri potrebbero inserire Daniele Rugani, Cristian Romero, Rolando Mandragora e Federico Bernardeschi. La Roma prende appunti.

Piotr Zielinski è a un passo dal rinnovo ma ancora il Napoli non può festeggiare con il classico tweet presidenziale, visto che mancano alcuni dettagli per arrivare alla firma. Il primo è relativo alla durata, visto che il giocatore non vorrebbe andare oltre al 2024 mentre gli azzurri chiedono di arrivare al 2025. Un'opzione potrebbe mettere d'accordo tutti. L'ingaggio da 2,5 milioni e i bonus sono già stati concordati, manca invece il via libera alla clausola da 100 milioni che De Laurentiis vorrebber inserire nell'intesa. E' questo il vero ostacolo di cui si sta parlado in sede di trattative, che però pare essere superabile con annuncio ormai molto vicino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta prendendo quota l'Atletico Madrid come prossima tappa della carriera di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco sta rifiutando le proposte di rinnovo con l'intenzione di cambiare aria e, dopo i contatti con la Juventus, adesso pare essere quella che porta ai Colchoneros la strada più percorribile per il bomber azzurro.

Aria di rinnovo tra Paulo Dybala e la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore potrebbe allungare il suo contratto fino al 2025, non appena sarà possibile il viaggio del suo agente in Italia. Le cifre sono importanti, visto che dagli attuali 7,5 milioni a stagioni dovrebbe essere proposto uno stipendio a salire con ricchi bonus. Servirà ancora pazienza, ma la strada è tracciata.

MONACO E TOTTENHAM SU LUIS CAMPOS, MENTRE LO SPORTING LISBONA BLINDA TAVARES. FENERBAHCE, SARÀ ADDIO CON ISLA.



Luis Campos è tra i direttori sportivi più corteggiati in Europa. Dopo l'addio di Andoni Zubizarreta, diverse testate francesi lo hanno accostato all'Olympique Marsiglia. Sul portoghese, però, resta vivo l'interesse del Milan e del Tottenham del connazionale Mourinhom, ma anche il Monaco, che Campos ha lasciato nel 2016, starebbe pensando a lui. Nel Principato, l'attuale responsabile del mercato del Lille aveva costruito una squadra straordinaria, capace di vincere la Ligue 1 e di arrivare in semifinale di Champions League. Lo riporta FootMercato.

L'attaccante dell'Aston Villa, Indiana Vassilev, ha raggiunto un accordo con i dirigenti dell'Aston Villa per prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2022. Il giocatore statunitense ha già raccolto due presenze in Premier League.

Lo Sporting CP blinda uno dei suoi giovani talenti: Bruno Tavares, come riporta il profilo Twitter dei leoni di Lisbona, ha rinnovato infatti fino al 2025. Esterno offensivo classe 2002, il portoghese è una delle stelle delle rappresentative giovanili del suo Paese.

Mauricio Isla e il Fenerbahce, sarà addio a fine stagione. L’ex terzino della Juventus lascerà il club turco, che si è cautelato e ha avviato i contatti con Nahuel Molina del Boca Juniors, in scadenza di contratto e nonostante il pressing argentino al momento nessuna intenzione di rinnovare.