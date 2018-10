Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE-UNITED, INTRECCI DI MERCATO. NEL MIRINO POGBA, LUKAKU E MARTIAL. PIACE JAMES RODRIGUEZ, MA C'E' ANCHE IL NAPOLI. MILAN: HIGUAIN PARLA DELL'ADDIO ALLA JUVENTUS, SIRENE DALLA CINA PER KESSIE'. DERBY DI MILANO PER BARELLA, REBUS HANDANOVIC PER L'ESTATE. NAPOLI: CONCORRENZA DEL WEST HAM PER ARIAS. ROMA: RINNOVO O ADDIO PER DZEKO, ASSALTO A HERRERA PER GENNAIO. LAZIO: IMMOBILE RIMASTO NONOSTANTE OFFERTE IMPORTANTI. GENOA: A GENNAIO PIATEK NON SARA' CEDUTO. UDINESE: RINNOVA LARSEN.

La doppia sfida di Champions League fra Juventus e Manchester United potrebbe permettere al club bianconero d'intavolare più di un discorso di mercato. Come riporta Tuttosport, oltre al già chiacchieratissimo ritorno di Pogba, il club Campione d'Italia potrebbe valutare altri elementi oggi nella rosa dei Red Devils. Complice il supporto di Raiola, agente del francese, la Juve potrebbe avvicinarsi anche a Lukaku, attaccante del club inglese, con il quale l'agente italo-olandese ha da sempre rapporti professionali. Sempre grazie a Raiola, la Juve - questa volta direzione Amsterdam - sta lavorando per De Ligt. Piace, tra le file dello United, Martial che è seguito anche dall'Inter. Con Alex Sandro ancora in bilico fra rinnovo e cessione, per la Vecchia Signora occorre continuare a vagliare il mercato alla ricerca di un laterale mancino con il quale sostituire, nel caso, l'ex Porto. Secondo quanto riportato da Tuttosport i nomi caldi sono al momento due, entrambi provenienti dalla Spagna. Si tratta di Jordi Alba del Barcellona e del già chiacchierato Marcelo del Real Madrid e amico fraterno di Cristiano Ronaldo. Dopo CR7 e Joao Cancelo l'asse di mercato fra la Juventus e Jorge Mendes potrebbe portare i bianconero un altro calciatore. Si tratta, secondo Tuttosport, di James Rodriguez, centrocampista colombiano del Bayern Monaco. Il giocatore, in prestito biennale in Baviera dal Real Madrid, molto probabilmente lascerà la Bundesliga durante le prossime sessioni di mercato. L'ex Porto e Monaco non è al momento una prima scelta per i bianconeri, che puntano tutto sul ritorno di Pogba, ma rappresenta un'alternativa di primo piano, da sfruttare sia come trequartista che da mezzala tecnica come accaduto con Ancelotti in passato. Ed è proprio il Napoli del tecnico emiliano una delle rivali della Juventus per il giocatore.

Higuain, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro l'Inter. Queste alcune battute: "Verso la Juve? Nessun risentimento. Il mio è un sentimento di affetto perché mi hanno trattato benissimo. Compagni e tifoseria mi hanno dato un affetto enorme. Però non ho chiesto io di andare via. Praticamente, lo dicono tutti, mi hanno cacciato. Ho scelto il Milan perché mi è piaciuta la convinzione con cui sono venuti a cercarmi e la convinzione nel loro progetto. Inoltre Leonardo, Maldini e Gattuso conoscono benissimo il Milan ed Elliott ha fatto un grandissimo sforzo per me. Ho apprezzato moltissimo l’approccio avuto per prendermi. Si era parlato anche del Chelsea? Sì, ma c’era una differenza fondamentale: qui mi hanno voluto tutti, dalla società all'allenatore. Al Chelsea mi voleva solo l’allenatore". Il Beijing Guoan è sulle tracce di Kessié, che interessa - secondo quanto raccolto da TMW - anche al Paris Saint-Germain.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, è in corso un vero e proprio derby di mercato per il talentuoso Barella: un passo importante sembra averlo mosso l'Inter nella giornata di mercoledì, incontrando l'agente del giocatore Beltrami, già procuratore di Nainggolan, ad Appiano Gentile. La novità è che i nerazzurri starebbero studiando una formula per accontentare il club isolano già dal mercato di gennaio. Nella sua intervista ai microfoni di Sky Sport, Icardi ha parlato anche del suo futuro e delle possibilità avute la scorsa estate di cambiare maglia: "Sono contento di essere rimasto all'Inter, l'ho sempre detto. Ci sono stati contatti e potevo scegliere di andare via ma ho deciso di restare per me e per il bene della mia famiglia. Qui mi sento a casa, avevo il sogno di giocare in Champions con l'Inter e non potevo andare via proprio quest'anno. Il rinnovo? Non so se lo faremo prima di Natale, ne stiamo parlando. Mi piacerebbe vincere qualcosa con l'Inter e ripeto, se si lavora bene i premi poi arrivano". La prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione totale per la porta dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, al termine della stagione attuale Handanovic avrà 35 anni e nonostante un contratto in essere con i nerazzurri fino al giugno 2021, i dubbi sulla sua permanenza sussistono. Dubbi che riguardano anche gli altri due estremi difensori presenti nella rosa di Spalletti (Padelli e Berni), ritenuti non in grado di prendere il posto dell'ex Udinese.

Non c'è solo il Napoli su Arias, esterno arrivato in estate all'Atletico Madrid. Secondo TalkSport, infatti, anche il West Ham ha messo nel mirino il colombiano su precisa indicazione del tecnico Pellegrini. L'Atletico, però, difficilmente accetterà di sedersi al tavolo delle trattative. O almeno non a gennaio.

Dzeko può rinnovare con la Roma, altrimenti dirà addio. Il bosniaco, secondo quanto raccolto da TMW, interessa al West Ham. Hector Herrera è un obiettivo importante per il centrocampo della Roma e i giallorossi, ottenuto l'ok di Pallotta, sono pronti all'accelerazione definitiva in vista del prossimo mercato di gennaio. Stando al Corriere dello Sport, il ds Monchi in questo momento è in vantaggio sull'Arsenal e starebbe trattando sull'ingaggio del messicano con l'agente FIFA che cura la mediazione, Vigorelli. Per rimanere nei parametri del FPF sarebbe però necessaria una cessione, con tutti gli indizi che portano a Perotti.

Ieri l'annuncio arrivato via social network della fine del rapporto fra Mauricio e la Lazio è arrivato a sorpresa, ma potrebbe non essere l'ultimo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste starebbe lavorando per una risoluzione consensuale del contratto anche per un altro esubero della rosa: l'inglese Morrison. Immobile ha parlato con alcuni alunni della quinta elementare dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù Farnesina: "Sono rimasto alla Lazio nonostante mi avessero offerto ingaggi più onerosi”.

Donatelli, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di Radio CRC ha parlato del possibile trasferimento al Napoli a gennaio del centravanti polacco Piatek: "Intanto speriamo di trattenerlo fino alla fine dell’anno, come è nelle intenzioni del club. Nella vita di sicuro c’è poco altrimenti saremo degli indovini. Per quanto riguarda le trattative in corso ha attirato l’attenzione di tanti club in Europa, un calciatore che segna ogni domenica per forza attira attenzione. Sensazioni? Sono quelle che il presidente vuole mantenere assolutamente il giocatore, poi quello che si sono detti lo sanno loro".

Importante rinnovo in casa Udinese. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club friulano ha reso noto che il difensore danese Larsen ha quest'oggi sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2022. De Roon, centrocampista olandese dell'Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro: ”Contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno. A Bergamo mi trovo bene, mia moglie è incinta e siamo molto felici".

UNITED: RINNOVA SHAW. PSG: CLAUSOLA DA 215 MLN PER NEYMAR A PARTIRE DALL'ESTATE 2020. BARCELLONA: FIRMINO PER L'ATTACCO. WEST HAM: OCCHI SU GIROUD. Shaw ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United. Lo rende noto il club attraverso il proprio sito ufficiale. 23 anni, Shaw è un giocatore dei Red Devils dall'estate 2014 e si è legato al club fino al 2023.

Importante novità riguardante Neymar e la sua situazione al PSG riportata da Sport. Il quotidiano spagnolo, dopo le tante voci degli ultimi giorni sul possibile ritorno del brasiliano in blaugrana, ha scovato i termini per il suo eventuale addio al club parigino: si parla di una clausola rescissoria da 215 milioni (7 in meno di quanto pagato dal PSG al Barça) valida a partire dall'estate del 2020, ovvero dopo la terza stagione del brasiliano all'ombra della torre Eiffel.

Non c'è solo l'Inter su Bergwijn, ala del PSV Eindhoven. Sull'olandese ci sono gli interessamenti di Manchester United e Liverpool, come spiega il De Telegraaf mentre la valutazione è intorno ai 20 milioni di euro.

Il Barcellona sta pensando ad affiancare un altro attaccante a Luis Suarez. Così, sempre dal Liverpool, gli occhi sono su Firmino. Che, in realtà, potrebbe anche rimpiazzare l'uruguagio dopo le stagioni in catalano.

Il West Ham è pronto a rinforzare ulteriormente il proprio parco offensivo. I londinesi vogliono offrire un contratto a Giroud, sin da gennaio. Il francese andrà in scadenza a giugno 2019.

Dopo l'esonero di Kavcic, la Slovenia pare vicina a richiamare Kek, ex commissario tecnico dal 2006 al 2011 e recentemente svincolato dal Rijeka.