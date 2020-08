Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Nella giornata di ieri l'agente di Paulo Dybala ha dichiarato apertamente che la volontà del giocatore è quella di restare alla Juventus, con la trattativa per il rinnovo che va avanti senza particolari intoppi. Secondo la Gazzetta dello Sport però, i bianconeri continuano a prendere tempo, anche perché la cessione dell'argentino potrebbe essere l'unica che porterebbe in dote una buona plusvalenza per sistemare i conti bianconeri. La Juve pubblicamente non si è mai sbilanciata in merito, anzi ha ribadito che sarà al centro del progetto tecnico, ma dopo l'eliminazione dalla Champions le cose sembrano essere di nuovo cambiate. I bianconeri continuano comunque a parlare col suo agente proponendo un prolungamento da 12 milioni di euro a stagione, non oltre come invece vorrebbero dall'entourage. Le prossime settimane saranno decisive, con la Vecchia Signora in attesa di capire come muoversi e Dybala che scalpita in attesa di un segnale chiaro. Con la speranza di restare ancora a Torino.

Gonzalo Higuain ieri ha pubblicamente dichiarato che l'idea di andare a giocare in MLS non gli dispiacerebbe ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, prima di prendere una decisione in merito, vuole parlare col nuovo tecnico Andrea Pirlo. I bianconeri sarebbero anche pronti a lasciarlo partire liberandolo, ma per la risoluzione occorre il suo via libera, che ancora non è arrivato. Se il Pipita dovesse metterci ancora molto a decidere, il rischio potrebbe essere quello di ritrovarsi in difficoltà per sostituirlo. Ed è anche per questo che i bianconeri stanno cercando non solo una punta titolare, ma anche un altro attaccante che possa aprire un ciclo in futuro con la Vecchia Signora.

Douglas Costa è sul mercato, ma la Juventus deve fare in modo che la sua cessione non si trasformi in un bagno di sangue economico dopo aver investito 45 milioni di euro per portarlo in Serie A. I sondaggi del Manchester United sono datati e ora il tempo stringe per un'operazione del genere. La Vecchia Signora deve rendere concreti i possibili interessamenti, e non sarà semplicissimo in un mercato dove tutti punteranno a spendere poco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ultime sulla trattativa Inter-Tonali direttamente dal Corriere dello Sport. L'accordo con il giocatore - sottolinea il quotidiano - è blindato: quinquennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Toccherà a Marotta convincere Cellino ad accettare le condizioni nerazzurre, vale a dire la formula del prestito con obbligo di riscatto e, soprattutto, una valutazione che non deve superare i 35 milioni di euro. Tonali, comunque, non sarà l’unico innesto in mezzo al campo.

Edin Dzeko torna nei pensieri di mercato dell'Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante bosniaco della Roma sarebbe il primo nome della dirigenza nerazzurra in caso di cessione di Lautaro Martinez. Uno scenario tutto da vedere, alla luce delle novità di casa Barcellona, ma nel caso si verificasse Conte vorrebbe l'attaccante già seguito in estate, e oggi nel mirino anche della Juventus. Se invece il Toro dovesse restare, l'Inter punterebbe al ritorno a casa di un attaccante più giovane come Pinamonti.

L'Inter in questo momento sta pensando solo a come vincere la finale di Europa League contro il Siviglia in programma venerdì sera a Colonia. Un'occasione fondamentale per la crescita del club di Suning e per dare una svolta alla proprietà cinese dopo solo quattro anni di insediamento. Dopo la finalissima, la prossima settimana, i dirigenti incontreranno Conte insieme a Zhang, con il tecnico che chiederà ampie garanzie a 360°, quindi non solo sul mercato. Chiederà soprattutto chiarezza per quanto riguarda i programmi per il prossimo futuro, sugli obiettivi e dunque anche sul famoso gap da colmare per puntare al titolo in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sirene lusitane per Federico Fazio. Il difensore argentino, in uscita dalla Roma, è da giorni nel mirino del Villarreal, in quello che per lui sarebbe un ritorno nella Liga spagnola, dove ha giocato a lungo con la maglia del Siviglia. Al submarino amarillo, peraltro, ritroverebbe anche Unai Emery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, però, sulle sue tracce vi è anche il Benfica, interessato a rinforzare ulteriormente la propria difesa dopo aver già definito l'arrivo di Vertonghen appena prima di Ferragosto.

Potrebbe esserci di nuovo la Serie A nel futuro di Jorginho, regista della Roma e giocatore che ha perso i galloni da titolare con Frank Lampard. Le qualità indiscutibili lo rendono però sempre uomo mercato e l'Europeo nel 2021 fa pensare a un'avventura altrove all'italo-brasiliano sempre con maggior insistenza. L'interrogativo nasce dopo l'addio a Maurizio Sarri. La trattativa per il regista era più che impostata, contatti diretti, Juventus e Chelsea che stavano cercando un accordo magari inserendo una contropartita per regalare il giocatore all'allenatore. Poi l'esonero, l'addio, e una trattativa che si è arenata. Così c'è la Roma. Il viaggio di Guido Fienga a Londra è propedeutico per gettare le basi del nuovo progetto giallorosso insieme a Friedkin. E quella del regista, dell'uomo che sappia impostare, è una tessera di un domino che la Roma vuol subito sistemare. Jorginho è un nome che piace a tutti, Paulo Fonseca annesso. Servirà l'uscita di Amadou Diawara ma per l'africano le richieste non mancano, Arsenal su tutti. E poi c'è sempre la questione Jordan Veretout aperta col Napoli. Così Jorginho sale nella scala delle priorità di un club italiano. Della Roma, però.

L'ingaggio di James Rodriguez, attaccante in uscita dal Real Madrid con scadenza nel 2021, è un ostacolo per qualsiasi squadra interessata, ma la Lazio ha deciso di fare comunque un tentativo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge nomi come Rafinha e Shaqiri tra quelli seguiti per superare la delusione David Silva e regalare a Inzaghi il primo rinforzo formato Champions.

Il Sassuolo spara alto per Jeremie Boga, il Napoli vira su Josip Brekalo. Secondo quanto riferito da Il Mattino, data la resistenza dei neroverdi per l'esterno offensivo ex Chelsea, il club partenopeo avrebbe individuato nel 22enne croato del Wolfsburg il primo nome per rinforzare l'attacco a disposizione di Gennaro Gattuso. Il club tedesco, infatti, chiede 20 milioni di euro: cifra abbordabile, ma il Napoli spera comunque di poterla abbassare. Come? Facendo leva sulla volontà del ragazzo, che avrebbe già fatto sapere di gradire un trasferimento in Campania.

Sono ore d'attesa per l'Atalanta riguardo alla pista Florian Thauvin, esterno offensivo di proprietà dell'Olympique Marsiglia, con contatti fra le parti che sono recenti e che, in breve, potrebbero anche portare a una soluzione del caso, in un verso oppure nell'altro. Per il francese la destinazione è gradita, l'idea del quinquennale lo stuzzica ma per ora le cifre sono ancora basse per pensare a un accordo. Nelle ultime ore le due squadre di Premier League si sono interessate fortemente al calciatore, ma l'idea è quella di giocare la Champions League la prossima stagione. Quindi sembrerebbero due situazioni ancora distanti dal potere portare a uno scippo. Dall'altro lato, però, c'è anche la possibilità che rimanga un altro anno all'Olympique Marsiglia per conquistare l'Europeo e poi, fra un anno, scegliersi la propria destinazione. Le richieste dell'OM - che sta cercando di prolungare, ma non ci sono margini al momento - è arrivata a 15 milioni. La forbice c'è anche con una possibile offerta dell'Atalanta, orientata verso il basso. Insomma, la buona conclusione dell'affare è tutt'altro che semplice.

L'Atalanta studia le mosse per la porta in vista della prossima stagione. Al momento Gollini resta il prediletto per restare il titolare, ma ci sono due variabili che potrebbero modificare i piani della Dea: un'offerta particolarmente allettante per le casse nerazzurre o un ritardo imprevisto nel programma di recupero dall'infortunio. Solo in questi due casi, Percassi potrebbe tornare a pensare a un acquisto nel ruolo, con Perin primo della lista perché piace molto a Gasperini, che lo ha già allenato al Genoa. Se Gollini però darà garanzie di rientro ad ottobre, verrà ceduto uno tra Sportiello e il giovane Carnesecchi.

Fiorentina al lavoro sul mercato. L’ultima idea è Arkadiusz Reca, difensore dell’Atalanta l’anno scorso alla SPAL. Contatti in corso, la Fiorentina si muove su più fronti e Reca è una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane. Ma andrà valutata la disponibilità dell’Atalanta a privarsi del giocatore. Fuori dal mercato per il momento Vlahovic, mentre Eder piace e riscuote consensi ma in virtù dell’ingaggio elevato non è per adesso un’operazione fattibile. Rimane in piedi il nome di Piatek in attacco, verificata anche le difficoltà di arrivare a Milik. E ci sono stati dei contatti informali per Brian Rodriguez dei Los Angeles Galaxy. A centrocampo si cerca di puntellare l’organico con uno tra Paredes e Torreira. Ma attenzione al nome di Jacopo Petriccione del Lecce, è un’idea che resta viva e potrebbe prendere piede strada facendo. Viola al lavoro, l’ultima idea è Reca...

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ricardo Ivan Rodriguez Araya. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni.

Karol Linetty è uno dei giocatori più ricercati in casa Sampdoria. Il polacco ha molte richieste in giro per l'Italia e per l'Europa e anche il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, oggi in sede di presentazione, ha ammesso di cercare giocatori che ha "già allenato". Preso Ricardo Rodriguez dal Milan come terzino sinistro, in regia vorrebbe Linetty, sondato in Serie A anche dal Cagliari. Non solo: dalla Bundesliga sarebbe arrivata al Doria una chiamata da parte del Borussia Monchengladbach, club che ha peraltro sul suo taccuino il giocatore sin dai tempi del Lech Poznan.

Nuova idea per la difesa della Sampdoria. Secondo i media spagnoli, i blucerchiati, che lavorano al rinnovo oltre il 2021 del tecnico Claudio Ranieri, vorrebbero regalargli Marc Bartra per rinforzare il reparto arretrato. Affare complicato, scrive Tuttosport: più che il difensore 29enne del Betis Siviglia, al momento le priorità sono le cessioni, con Colley che piace parecchio in Inghilterra.

Doppio obiettivo di mercato per il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il nel direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano ha individuato in Adam Masina e Tomas Rincon i possibili rinforzi per difesa e centrocampo. L'ex Bologna, oggi al Watford, andrebbe infatti a riempire la casella di terzino destro, mentre il mediano del Torino garantirebbe muscoli ed esperienza in vista della prossima stagione.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Fenerbahce ha annunciato l'acquisto di Sinan Gumus dal Genoa. Il giocatore ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto.

Iniziano ad emergere le priorità di mercato del nuovo Barcellona targato Ronald Koeman. Stando a quanto riportato da Ok Diario i catalani avrebbero messo in cima alle loro priorità Michael Keane dell'Everton per la difesa, Donny van de Beek dell'Ajax per il centrocampo e Memphis Depay dell'OL per l'attacco.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Real Madrid ha annunciato il prestito biennale di Reinier Jesus, centrocampista brasiliano classe 2002, al Borussia Dortmund.

Sirene inglesi per Thiago Silva. Il difensore e capitano del PSG che al termine della stagione in corso saluterà il club transalpino per scadenza di contratto, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph nella sua versione online sarebbe stato proposto al Chelsea per rafforzare il fronte difensivo della formazione di Franck Lampard.

Una notizia importante per i tifosi del Leeds United: Marcelo Bielsa ha trovato l'accordo per il rinnovo, spiega Sky. Intesa totale col club di Andrea Radrizzani per un'altra stagione, quella del ritorno in Premier League.

Lo Sheffield United ha trovato il sostituto di Henderson. Il club infatti ha annunciato l'ingaggio di Aaron Ramsdale dal Bournemouth. Il portiere arriva ai Blades per una cifra di 18 milioni di sterline e mezzo.