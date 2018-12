Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS: SI ALLONTANA IL RITORNO DI POGBA. INTER: ZANETTI PARLA DI WANDA E ICARDI. MILAN: OBIETTIVO KOUAME’. ROMA: MONCHI LAVORA A UN INNESTO PER REPARTO, SCHICK PUO’ TORNARE ALLA SAMPDORIA. NAPOLI: SI LAVORA PER PAVARD E TODIBO, KLOPP PUNTA INSIGNE. FROSINONE: ESONERATO LONGO, IN PANCA C’E’ BARONI. BOLOGNA: DONADONI RESTA ALLA FINESTRA, SUO FUTURO DECISO DA INZAGHI - L'addio di José Mourinho al Manchester United complica un sogno di mercato della Juventus, secondo quanto riferito da La Stampa. L'esonero del tecnico rende meno probabile il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Nei giorni scorsi la dirigenza juventina ha incontrato Raiola, ma si è parlato soprattutto di Kean e De Ligt, il primo in trattative per il rinnovo di contratto ma richiesto dall'Ajax nell'ambito dell'operazione che potrebbe portare il secondo alla corte di Allegri. Con Pogba più lontano, la Juventus guarda soprattutto alla Spagna: in casa Real Madrid, infatti, Isco resta un caso.

Capitolo Inter. Javier Zanetti ha parlato a Radio Deejay della situzione venutasi a creare intorno al rinnovo di Icardi. ”Wanda Nara? Ognuno deve rispettare il proprio ruolo. La cosa più importante è che Icardi sia felice qui con noi, lo esprime con le sue qualità", le sue parole.

Il Milan continua nella ricerca di un centravanti per gennaio. Detto di Pato, che continua a essere uno degli obiettivi sebbene tocchi trovare la quadratura con il Tianjin Quanjian, ci sono altri giocatori che stanno partecipando - loro insaputa - al casting per l'attacco. Uno di questi è Christian Kouamé, ex Cittadella e ora al Genoa, per cui ci sono stati contatti fra Preziosi e Leonardo. L'idea del Milan sarebbe quella, sfruttando gli ottimi rapporti fra i due club, di ottenere un prestito con diritto di riscatto. Invece, anche per una questione di bilancio, i genovesi vorrebbero cedere il calciatore a giugno, con una valutazione di 35 milioni di euro. Ovviamente una stima esagerata rispetto a quella che potrebbe essere quella attuale. Su Kouamé c'è anche la Roma.

Intanto Monchi lavora per la 'nuova' Roma. Il ds spagnolo, riporta Il Messaggero, lavora a diversi innesti per il mercato invernale. Uno per reparto, partiamo dalla difesa: piacciono Nastasic e Maidana, entrambi nomi d'attualità. A centrocampo il primo nome è quello di Sanogo dello Young Boys. In attacco, piccolo rebus: torna di moda il nome di Batshuayi. Ma con Schick che potrebbe tornare alla Sampdoria, vi sarebbe spazio per un altro rientro sulla tratta opposta: quello di Defrel, che la Roma valuta. Sabatini, però, offre Kownacki.

Un colpo in canna per il Napoli. Secondo Radio Kiss Kiss i partenopei sarebbero davvero vicini a Benjamin Pavard, difensore classe '96 dello Stoccarda campione del mondo con la Francia all'ultimo Mondiale. Il Liverpool l'ha già cercato in passato e ora è pronto a tornare all'assalto, Lorenzo Insigne è uno degli obiettivi di Jürgen Klopp per il mese di gennaio e la genesi di questo nuovo interesse è legato al recente doppio incrocio nel girone di Champions League: l'attaccante di Frattamaggiore ha deciso la gara al San Paolo a ottobre, oltre i sette gol segnati finora in campionato. Il numero 24 azzurro ha un contratto col Napoli valido fino al 2022 con ingaggio fissato a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Aurelio De Laurentiis, per ora, non fa il prezzo di Insigne ma il Liverpool era disposto a investire 110 milioni di euro per prendere Ousmane Dembélé dal Barcellona, ne può spendere altrettanti anche per acquistare un giocatore con caratteristiche perfette per il gioco di Klopp. I Reds, secondo il Daily Mirror, restano dunque sulle tracce di Insigne. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli ha superato la concorrenza per il giovanissimo difensore del Tolosa Jean-Clair Todibo. Il club azzurro avrebbe scavalcato Inter, Juve e lo stesso Tolosa, che ha offerto al ragazzo il rinnovo del contratto. Il Napoli sta sfruttando i buoni rapporti con il suo agente Bruno Satin: il ragazzo si è preso una pausa e a gennaio prenderà una decisione.

Il Frosinone ha sollevato Moreno Longo e il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. Sulla panchina della formazione ciociara arriva Marco Baroni, tecnico ex Benevento che ha già diretto il primo allenamento. Il contratto sarà valido per un anno e mezzo, a prescindere dalla salvezza e dalla categoria.

Possibile scambio di attaccanti in vista tra Fiorentina e ChievoVerona. Il club viola ha messo gli occhi su Mariusz Stepinski e per arrivare al giocatore potrebbe mettere sul piatto il prestito di Dusan Vlahovic, in modo da permettere al giovane classe 2000 di trovare più spazio e farsi le ossa in vista del ritorno a Firenze all'inizio della prossima stagione. Szymon Zurkowski è nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione, il centrocampista classe 1997 del Gornik Zarbze - club polacco della massima serie - sarebbe sul taccuino di Corvino per rinforzare la mediana in vista della seconda parte della stagione.

Il Bologna resta a Pippo Inzaghi, ma Donadoni resta alla finestra: secondo TMW c’è l’Anderlecht sull’ex ct della Nazionale, sotto contratto fino a giugno con i felsinei e in attesa di un’eventuale chiamata per tornare alla guida dei rossoblu. Se il Bologna dovesse confermare Inzaghi nel giro dei prossimi giorni, allora Donadoni valuterà la proposta proveniente dal Belgio.

MANCHESTER UNITED: SOLSKJAER FINO A GIUGNO. GALAXY: IBRAHIMOVIC PARLA DELLA PERMANENZA. CINCINNATI: PRESO BERTONE. PSG: LA MADRE DI RABIOT ANNUNCIA L’ADDIO - Il Manchester United ha annunciato che Ole Gunnar Solskjaer sarà il tecnico che prenderà il posto di José Mourinho fino alla fine della stagione in corso. L'ex allenatore del Molde sarà assistito da Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna.

Zlatan Ibrahimovic ha commentato il rinnovo con i Los Angeles Galaxy ai canali ufficiali del club: “Ci sono stati molti discorsi, molte voci, molte chiacchiere sulla questione ma in realtà io non ho mai pensato di lasciare i Galaxy. La mia intenzione è sempre stata quella di restare qui e, come ho detto, non ho ancora finito con la MLS”.

Leonardo Bertone è un nuovo giocatore del Cincinnati FC, nuova franchigia che esordirà nella prossima edizione della MLS. Lo svizzero, 24 anni, è reduce dall'esperienza in Champions League con la maglia dello Young Boys. Operazione condotta da Nikos Mavromas, contratto biennale con opzione per una stagione ulteriore.

Véronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, ha parlato all'emittente francese RTL ribadendo la decisione di lasciare il Paris Saint-Germain alla scadenza di contratto, nonostante la decisione del club di lasciarlo fuori rosa fino al termine della stagione: "La decisione è ferma e definitiva. La situazione è degenerata e non si può più tornare indietro". La Rabiot ha affermato che la scelta del figlio non è assolutamente sleale nei confronti del club che l'ha cresciuto: "Già in estate chiesi a Henrique di mettere Adrien nella lista dei trasferimenti perché voleva lasciare il club e l'aveva detto chiaramente. Il club non ha voluto cederlo e ha rifiutato un'offerta del Barcellona, cosa legittima ma non si può dire che non fossero al corrente della situazione. Il futuro? Rispetto tutte le regole e il protocollo, per cui inizieremo a parlare con i club interessati a partire dal 1° gennaio, che è la data in cui ci sarà consentito di farlo".