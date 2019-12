Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

INCONTRO INTER-ATALANTA PER KULUSEVSKI, GODIN PENSA GIÀ ALL'ADDIO. ROMA: FONSECA VUOLE CASTAGNE E LIBERA FLORENZI/KALINIC PER GENNAIO. LE PRIME RICHIESTE DI GATTUSO AL NAPOLI: TORREIRA E RICARDO RODRIGUEZ. MILAN-ARSENAL ASSE CALDO, OCCHIO A XHAKA ED ELNENY. DE SILVESTRI NEL MIRINO DEL BOLOGNA, EWANDRO SALUTA L'UDINESE

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha chiesto ai propri dirigenti di acquistare un terzino destro con fisico possente e capace di difendere avanzando anziché arretrando. In questo senso il nome perfetto sarebbe quello di Timothy Castagne dell'Atalanta, che Petrachi punta con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma pare molto difficile che i nerazzurri si privino di uno dei migliori interpreti di Gasperini a gennaio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La Roma è in attesa di piazzare in uscita Nikola Kalinic per trovare un vice-Dzeko più affidabile e continuo. Il croato, che è tornato nei radar della Fiorentina, sua ex squadra ai tempi di Sousa, ha diversi estimatori in Italia e l'Atletico Madrid sarebbe più che disposto a lasciarlo partire nuovamente con la formula del prestito. Si sono fatte avanti anche Genoa e Bologna, anche se l'ingaggio da 3 milioni a stagione è un limite non da poco.

Nel corso della sosta natalizia, Alessandro Florenzi parlerà con il tecnico della Roma Fonseca per capire se ci sarà la possibilità di trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione. Se, come verosimilmente accadrà, l'allenatore gli dirà che preferisce giocatori con altre caratteristiche nel ruolo di terzino destro, allora il suo procuratore gli presenterà le proposte già arrivate sulla sua scrivania: Fiorentina su tutte, poi Cagliari e forse anche Milan. La società eventualmente non si opporrà alla sua ambizione di giocare con continuità per andare all'Europeo ed è pronta, per gratitudine, a lasciarlo partire in prestito gratuito. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Incontro fra Inter e Atalanta per Dejan Kulusevski. Marotta e Ausilio da tempo sono sulle tracce del classe 2000 di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Parma fino al termine della stagione e ora, secondo Sky Sport, stanno muovendo i primi passi concreti in tal senso. L'idea dell'Inter è quella di chiudere l'accordo con la Dea in vista di giugno, col giocatore che resterebbe così in prestito al Parma fino alla fine del campionato come da accordi estivi.

Secondo quanto riferito dal portare iberico elgoldigital.com, il difensore dell’Inter Diego Godin avrebbe chiesto al tecnico Antonio Conte e alla dirigenza di andare via a gennaio non essendo felice della situazione che sta vivendo a Milano. Ad accoglierlo, se i nerazzurri daranno il via libera, ci sarebbe l’Atletico Madrid – il club che lo ha ceduto in estate – che dopo aver ricevuto un secco no dal Betis Siviglia per Aissa Mandi è alla ricerca di un difensore centrale affidabile.

Sebastiano Esposito, attaccante 17enne di proprietà dell'Inter che domenica potrebbe esordire da titolare contro il Genoa causa l'assenza di Lautaro, in estate è stato corteggiato in modo serrato da parte del PSG, che oltre a un contratto in bianco, gli aveva proposto anche di dare un lavoro ai parenti più stretti. Il giocatore però non ci ha sentito perché in testa c'era solo la possibilità di giocare con i nerazzurri e di essere allenato da Conte. Intanto, sul contratto firmato con i dirigenti interisti, erano presenti diversi bonus legati all'impiego e alle presenze che ha già incassato visto la grande attenzione del tecnico interista nei suoi confronti. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L'Inter lavora a un rinforzo a centrocampo e come noto guarda anche in Argentina. Nei giorni scorsi i dirigenti nerazzurri hanno incontrato Marcelo Simonian, agente di Cristian Ferreira, giovane talento classe '99 del River Plate. Difficile trovare la quadra sulla formula: l'Inter vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, dal club argentino sembrano restii ad accettare una formula che non preveda l'obbligo da parte del club di Zhang. L'argentino ha un contratto fino al 2022 con i Millionarios, con tanto di clausola risolutiva da 25 milioni di dollari.

Asse caldo Arsenal-Milan, con Granit Xhaka in primo piano. L'arrivo di Arteta sulla panchina dei Gunners, scrive Tuttosport, cambierà molte strategie del club di Emirates. Non il destino del centrocampista svizzero, in uscita e al momento in pole come potenziale rinforzo dei rossoneri. Ai quali, però, sarebbe stato offerto anche l'egiziano Mohamed Elneny, sempre proprietà Arsenal ma attualmente in prestito al Besiktas.

Possibile cambio dirigenziale in casa Milan per la prossima stagione. C’è l’idea Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta. Prime valutazioni. Così la Dea potrebbe sostituire Sartori (anche se la Famiglia Percassi preferirebbe non perderlo) con Stefano Capozucca, che ha già lavorato proficuamente al Genoa con Gasperini. Sartori al Milan e Capozucca all’Atalanta, due scenari che potrebbero diventare qualcosa di più nei prossimi mesi secondo quanto raccolto da TMW.

Il Milan è a caccia di un rinforzo in difesa. Secondo Tuttosport, il primo nome in questo momento è Jean-Clair Todibo. Data la difficoltà di arrivare a Demiral, le cui quotazioni in casa Juventus sono evidentemente in ascesa, Boban e Maldini hanno infatti virato con decisione sul francese del Barcellona. Che però chiede 20 milioni per farlo partire, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 10.

Piotr Zielinski è molto vicino al rinnovo del contratto con il Napoli. Il centrocampista polacco, attualmente legato al club partenopeo da un accordo fino al 2021, ha raggiunto un'intesa per prorogare il contratto per tre ulteriori stagioni. La firma, riporta Sky, arriverà nei prossimi giorni.

Un regista di centrocampo e un terzino sinistro: Il Mattino fa il punto sugli acquisti che Gattuso vorrebbe avere a disposizione a Castel Volturno già nei primi giorni dell'anno. Lucas Torreira, ex Sampdoria, sarebbe il nome perfetto per il primo ruolo, ma permane la distanza tra la valutazione che ne fa De Laurentiis e l'Arsenal, quindi può tornare attuale anche il nome di Berge. Per quanto riguarda l'esterno sinistro, Gattuso ha il pallino Ricardo Rodriguez, già allenato a Milanello e in uscita dai rossoneri.

Galeotta fu una cena. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, Massimo Ferrero è in pressing per riportare Antonio Cassano alla Sampdoria. Con altre vesti, ovviamente, dato che il Pibe di Bari si è da poco diplomato come direttore sportivo. Il patron blucerchiato, infatti, starebbe corteggiando Cassano, con la proposta di entrare nell'area tecnica della Samp. Un'offerta rinnovata anche in un incontro a tavola avvenuto a cena, che FantAntonio starebbe prendendo in seria considerazione.

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Adolf Hütter, ha parlato del possibile ritorno di Ante Rebic. Qualche giorno fa, il coach austriaco ha incontrato il giocatore a cena in un locale di Francoforte: "Eravamo casualmente nello stesso ristorante. Ho parlato con lui, è stata una bella chiacchierata. Se torna a gennaio? A Milano è in prestito, sicuramente tornerà, ma non so quando. Vediamo cosa succede", queste le dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

Sirene rossoblù per Lorenzo De Silvestri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Bologna starebbe infatti pensando all'esterno del Torino. Difficile, quasi impossibile, strapparlo ai granata già a gennaio, mentre per giugno il discorso è diverso, essendo il suo contratto in scadenza a fine stagione. C'è da capire, però, se a quel punto l'ex Lazio, che al Toro è uno dei leader dello spogliatoio, vorrà davvero lasciare la città della Mole.

Il Bologna verserà nelle casse del ChievoVerona 2,5 milioni di euro per il cartellino del trequartista Emanuel Vignato, classe 2000. Una cifra inferiore a quanto i veneti chiedevano solo qualche mese fa – circa 5 milioni di euro –, ma che ha soddisfatto comunque i gialloblù che potranno contare sul talento di Vignato fino al termine della stagione. Il Bologna infatti porterà il calciatore sotto le due torri solo in estate permettendogli così di giocare con continuità e maturare in un campionato difficile come quello di Serie B. Lo riferisce il Corriere di Bologna.

L’attaccante dell’Udinese Ewandro ha cambiato maglia pur restando in Brasile. Dopo l’esperienza con la maglia della Fluminense, il calciatore classe ‘96 è tornato ufficialmente a casa per vestire quella dello Sport Recife, club della sua città natale. Il giocatore si è già aggregato ai nuovi compagni con cui giocherà per tutto il 2020 sempre in prestito dal club friulano.

ANCELOTTI-EVERTON: CI SIAMO, TROVATO L'ACCORDO E SABATO ALLO STADIO. MINAMINO DAL RB SALISBURGO AL LIVERPOOL, STANKOVIC SULLA PANCHINA DELLA STELLA ROSSA

È solo questione di tempo: Carlo Ancelotti è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Everton con un contratto fino a giugno 2024. In queste ore, si stanno delineando anche le figure presenti nel suo staff. Ci sarà suo figlio Davide, così come il genero Mino Fulco, col ruolo di nutrizionista. Si unirà allo staff anche il preparatore atletico Francesco Mauri. Ancelotti sarà allo stadio sabato contro l'Arsenal per poi prendere in mano i Toffees dalla settimana successiva. Lo riporta il Daily Mail, mentre Sky Sports UK parla di un accordo oramai trovato anche per la risoluzione con il Napoli.

Takumi Minamino è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. A darne l'annuncio è il club inglese con una nota sul proprio sito ufficiale. Il calciatore giapponese ex del Salisburgo diventerà un effettivo di Jurgen Klopp a partire dal 1° gennaio. Per lui maglia numero 18.

Bayern Monaco scatenato sul mercato. Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, la società bavarese avrebbe già identificato i tre obiettivi da perseguire nella sessione invernale. Il primo è quello di Leroy Sane, attaccante del Manchester City già trattato in estate prima dell'infortunio al ginocchio. A seguire le attenzioni si sono posizionate anche su Joao Cancelo, ex della Juve che piace anche al Valencia oggi nel club di Pep Guardiola, e Benny Henrichs del Monaco.

Guarda già alla sessione estiva di mercato il ds del PSG Leonardo. Stando a quanto riportato da El Desmarque, complice la possibile partenza di Neymar direzione Barcellona, il club transalpino ha iniziato a valutare i nomi per il futuro. Al momento i profili più caldi arrivano entrambi dalla Bundesliga e si tratta di Kai Havertz del Bayer Leverkusen e Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Benoit Badiashile ha rinnovato col Monaco. Il giovane difensore francese, classe 2001, ha firmato un nuovo accordo col club monegasco fino al 2024. Badiashile, in questa stagione, ha collezionato finora 14 presenze. Questo l'annuncio ufficiale:

Il Valencia ha annunciato l'accordo per il rinnovo di contratto del giovane portiere Cristian Rivero fino al giugno del 2022.

Vladan Milojevic non è più l'allenatore della Stella Rossa di Belgrado. Con una conferenza stampa, il tecnico classe '70 ha annunciato che non è più l'allenatore della squadra serba. Il suo posto viene preso da Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter che meno di un mese fa ha accettato l'incarico di entrare nel settore giovanile nerazzurro.