Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Con Dries Mertens che si appresta a rinnovare il proprio contratto con il Napoli, l’Inter cambia obiettivo. La formazione nerazzurra è a caccia di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe intensificato i contatti per Edinson Cavani. L’ingaggio del Matador sarebbe più alto rispetto all’attaccante belga ma arriverebbe a Milano a parametro zero. L’esito della trattativa per la punta uruguaiana dipende da quella legata al possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona, che procede fra alti e bassi.

L'Inter vuole accelerare per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Marotta vorrebbe impostare una trattativa simile a quella che un anno fa portò Barella alla Pinetina, offrendo al Brescia un prestito con obbligo di riscatto per una valutazione di 35 milioni al netto di bonus. La rivale più accreditata resta la Juventus, che potrebbe mettere sul piatto più o meno la stessa cifra.

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione per trasferirsi al Barcellona e i nerazzurri non potranno farsi trovare impreparati nel caso in cui l'argentino dovesse volare in Catalogna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il primo nome per la sua sostituzione resta Timo Werner del Lipsia, giocatore forte che farebbe al caso del club milanese e che non costerebbe neanche tantissimo, visto che ha una clausola da 60 milioni nel suo contratto che potrebbe anche abbassarsi a 50. Il tedesco piace anche al Barcellona, che si tirerebbe comunque fuori nel caso in cui dovesse arrivare Lautaro, ma l'avversaria più grande e difficile da superare resta il Liverpool, che lo corteggia da tempo ma che ancora non può affondare il colpo vista l’incertezza che al momento paralizza anche la Premier League.

Il futuro di Diego Godin potrebbe essere ancora all'Inter. Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese del suo possibile addio dopo una sola stagione ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore non ha ricevuto offerte stimolanti ma soprattutto non è uno che getta la spugna con facilità: è convinto di potersi prendere l’Inter, città e gruppo gli piacciono, resterà e ci riproverà.

L'Inter punta Achraf Hakimi per rinforzare le corsie laterali della difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro vorrebbe il marocchino che dopo due anni di prestito al Borussia Dortmund tornerà al Real Madrid, per poi probabilmente ripartire subito. I Blancos lo valutano almeno 50 milioni di euro e u di lui c'è anche il PSG. Trattativa non semplice dunque, ma Marotta e Ausilio proveranno a fare un tentativo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds della Juventus Fabio Paratici nei giorni scorsi avrebbe fatto un sondaggio approfondito per conoscere nel dettaglio la situazione dell'attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez. Il giocatore messicano viene visto come alternativa a Milik per la sostituzione di Higuain, con gli Wolves che lo valutano almeno 50 milioni di euro. I bianconeri però potrebbero giocare la carta Jorge Mendes, molto influente nel club di Nuno Espirito Santo, che potrebbe intercedere per trasformare l'operazione magari in prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2022.

Miralem Pjanic con ogni probabilità lascerà la Juventus nel corso del prossimo mercato ma resta ovviamente da capire quale sarà la prossima destinazione. La Vecchia Signora è pronto a salutarlo per mettere a punto almeno uno scambio internazionale, con diverse squadre che sono interessate da tempo. Il Barcellona è il club che si è maggiormente interessato alla possibilità di acquistarlo insieme a De Sciglio, ma Arthur, ovvero la contropartita richiesta da Paratici, non si è ancora convinto e il rischio che l'affare possa saltare non è da sottovalutare. Per questo si guarda anche all'Inghilterra, dove l'accoppiata juventina potrebbe essere utile per provare ad arrivare a Jorginho, storico pallino di Sarri, ed Emerson Palmieri. I contatti sono continui e la strada percorribile. Anche il PSG non si è mai nascosto: Pjanic interessa eccome. E visto che pochi mesi fa anche De Sciglio era finito a un passo dai francesi, la solita accoppiata potrebbe aprire le porte all'acquisto di Icardi. Certo, ci vorrebbe anche un consguaglio cash, ma Leonardo e Paratici si parlano e non è da escludere che uno scambio allargato possa permettere ai club di trovare un'intesa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Ibrahimovic apre al Milan e il club rossonero, ovviamente, non chiude. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gazidis non ha mai nascosto la volontà di andare avanti con lo svedese, un campione che è anche un marchio, una garanzia. Ma serve un nuovo contratto. E servono deroghe al tetto stipendi, che il club - riferisce la rosea - ha già stabilito di poter concedere.

Tra i potenziali sostituti di Gigio Donnarumma in caso di mancato rinnovo e successiva cessione, il Milan avrebbe messo nel mirino anche Norberto Neto ex di Fiorentina e Juventus ora vice di Ter Stegen al Barcellona. Oltre ai dubbi sull'ingaggio da 3 milioni a stagione, i rossoneri hanno anche qualche dubbio relativo al fatto che il giocatore è stato titolare solo nel biennio al Valencia dal 20017 al 2019 nel corso degli ultimi anni. A riportarlo è Tuttosport.

Dries Mertens è ormai a un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli con grande soddisfazione da parte dei tifosi che avrebbero mal digerito il suo addio a questo punto della carriera. Un ruolo fondamentale in questa vicenda lo sta ricoprendo Rino Gattuso, che ha conquistato l'attaccante col suo modo schietto di intraprendere la professione e anche perché lo ha sempre coccolato anche a distanza chiamandolo praticamente tutti i giorni e facendolo così sentire importante per lui e per la squadra. Anche Giuntoli avrà un compito decisivo già a partire da oggi: appena tornato in città infatti, il ds andrà a parlare col belga per provare ad accelerare ed arrivare in breve tempo all'annuncio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il rinnovo del contratto per altri due anni di Dries Mertens con il Napoli si avvicina a grandi passi. Il belga, al momento della firma, prenderà due milioni di euro mentre il suo ingaggio sarà da 4 milioni a stagione più bonus, fino a un massimo di 500mila euro.

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è oramai cosa fatta, nonostante il pressing dell’Inter delle ultime settimane. Secondo il quotidiano spagnolo As, però, anche la situazione di José Maria Callejon merita attenzione: il rinnovo non è ancora arrivato nonostante un contratto con scadenza 30 giugno, ma la trattativa non è tramontata. Anzi, proprio come col belga, Rino Gattuso potrebbe giocare un ruolo decisivo: il tecnico infatti vorrebbe poter contare ancora sullo spagnolo, ben consapevole delle difficoltà di trovare esterni con le sue caratteristiche sul mercato. Le parti continueranno a parlarne, sullo sfondo restano vivi gli interessi di Valencia e Siviglia.

La Lazio cerca l'accelerata decisiva per arrivare a Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Tare vuole infatti provare a chiuedere l'operazione e il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento nella Capitale, ma resta da limare la richiesta del club scaligero, visto che 30 milioni di euro sono tanti e i biancocelesti proveranno a chiedere uno sconto, nonostante la concorrenza dell'Inter.

Giacomo Bonaventura costa troppo per l'Atalanta. Il giocatore in scadenza con il Milan e in cerca di una nuova squadra è assistito da Mino Raiola, intenzionato a chiedere non meno di 3 milioni di euro a stagione per firmare con un nuovo club. Decisamente troppi per i conti della Dea, che tra l'altro nello stesso ruolo ha già Gomez e Malinovskyi in rosa. A riportarlo è Tuttosport.

Timothy Castagne potrebbe essere uno dei pochi sacrificabili della rosa dell'Atalanta in vista della prossima stagione. La trattativa per il rinnovo non decolla ed è molto richiesto in Italia e in Europa. Piace a Inter e Napoli in Serie A, oltre a PSG, Tottenham e Siviglia in giro per il mondo. 25 milioni di euro è il prezzo fissato dalla Dea, che intanto si guarda intorno per sostituirlo. I buoni rapporti con il Genk portano tutti verso Joakim Maelhe, danese di 22 anni che piace da tempo e che potrebbe sostituire il belga senza farlo rimpiangere. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.

Cairo è stato molto chiaro con il ds Vagnati a proposito del futuro di Andrea Belotti: "Non è in vendita". E' questo il messaggio che il presidente ha chiesto di riferire a tutti i dirigenti interessati al Gallo, a cominciare dalla Fiorentina che è stata l'ultima in ordine di tempo a bussare alla porta granata per chiedere informazioni. Anche Milan, Napoli ed Everton sono interessate, ma la risposta sarà per tutti la medesima. Il rinnovo è un discorso complicato da trattare e da risolvere al più presto per il patron del Toro, ma intanto il no secco al possibile addio mette un punto in questo momento della stagione, in attesa che si riprenda a giocare e che si sappia anche quando verrà fissato il mercato che verrà. A riportarlo è Tuttosport.

I contratti di De Silvestri e Ansaldi rischiano di diventare due casi spinosi per il nuovo direttore sportivo granata Vagnati. Entrambi sembravano a un passo dal nuovo accordo, ma adesso, col cambio della guardia in dirigenza, è tutto congelato. Cairo non vuole utilizzare l'opzione per l'argentino perché vorrebbe abbassare l'intesa sull'ingaggio e dunque dovrà trattare da capo la sua potenziale permanenza, alla soglia dei 34 anni di età. L'esterno invece è un punto cardine della rosa, anche per gli equilibri dello spogliatoio, ma anche con lui andrà ritrattato il discorso economico ponendo più di qualche dubbio sulla doppia conferma. A riportarlo è Tuttosport.

Doppia opzione per il futuro di Ionut Radu: in casa Parma in questo momento il calciatore non trova spazio, ma il rientro all'Inter per fare il vice-Handanovic è da escludersi. Potrebbe invece andare a Udine, in prestito nell'operazione che porterebbe Musso in nerazzurro. L'alternativa, secondo FcInterNews.it, sarebbe una permanenza a Parma, nel caso in cui Sepe dovesse tornare al Napoli. A quel punto l'ex Avellino potrebbe continuare l'avventura ducale per giocare e recitare un ruolo da protagonista.

LUIS CAMPOS VERSO IL TOTTENHAM DELL'AMICO MOURINHO. SIRENE DAL QATAR PER DAVID SILVA, VILLAS BOAS RIFIUTA IL RINNOVO COL MARSIGLIA, CABALLERO PROLUNGA COL CHELSEA E IL LEICESTER TENTA LALLANA.

Dopo aver inaugurato un nuovo ciclo in panchina con José Mourinho allenatore, il Tottenham è pronto a rifarsi il look anche dietro alla scrivania. Come riporta Canal +, il ds portoghese Luis Campos sarebbe infatti vicinissimo al suo approdo in società, andando così a ricongiungersi al suo grande amico e connazionale Mou.

Wilfredo Caballero resterà al Chelsea per almeno un'altra stagione. Come riporta il Telegraph, i Blues hanno infatti già deciso di esercitare la loro opzione di rinnovo presente nel contratto, attualmente in scadenza, del portiere argentino. Il classe '81, esperto vice-Kepa, si trova a Londra dal 2017 dopo tre anni al Manchester City.

Nonostante da diversi mesi David Silva sia promesso sposo dell'Inter Miami, con cui avrebbe raggiunto un accordo verbale, le voci sul suo futuro non mancano. Dopo il Valencia e il Milan infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sullo spagnolo si sarebbe mosso il club quatariota dell'Al Sadd.

Il prestito di Philippe Coutinho al Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno. Il giorno dopo, quindi, il brasiliano dovrebbe tornare a Barcellona, anche perché il club tedesco non intende esercitare l'opzione di acquisto di 120 milioni di euro pattuita in estate. Di fronte alla situazione eccezionale, però, i bavaresi potrebbero chiedere un'estensione del prestito fino al termine della Champions League, ad agosto. Ma al Barcellona conviene fare questa concessione? Secondo Marca la trattativa non è attuabile per tre ragioni. Innanzitutto, Coutinho si sta riprendendo da un infortunio e giocando con il Bayern rischierebbe una ricaduta che potrebbe avere conseguenze anche sul mercato, perché i catalani puntano molto su di lui per fare cassa. Poi il Bayern, a rigor di logica, dovrebbe versare 1,5 milioni per ulteriori due mesi di prestito (in aggiunta agli 8,5 già pagati) e non sembra particolarmente disposto a farlo. Infine, il lato sportivo: le due squadre potrebbero incontrarsi in Champions League e i blaugrana non hanno intenzione di rischiare uno scherzetto.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, André Villas-Boas ha rifiutato la proposta di rinnovo offertagli dal Marsiglia. Il tecnico portoghese è legato all'OM fino al 2021 e alla sua prima stagione ha riportato la squadra in Champions League. Offerto un altro anno di contratto alle stesse condizioni con opzione per una stagione successiva. Tuttavia la grave situazione economica del club non darà al tecnico le garanzie necessarie per allestire una squadra all'altezza del massimo torneo continentale. E l'addio di Andoni Zubizarreta, uomo che ha portato il portoghese in Provenza, dal ruolo di direttore sportivo, ha fatto il resto.

Il Leicester tenta il colpo Adam Lallana. Come riporta il Daily Star, le Foxes starebbero infatti provando a convincere l'esperto centrocampista in scadenza di contratto col Liverpool a cambiare aria durante la prossima estate. Poco utilizzato da mister Klopp in questa stagione, il nazionale inglese ha già ricevuto un'offerta importante, con la possibilità - almeno per ora - di continuare anche a giocarsi la Champions League (il Leicester è attualmente quarto in classifica con 53 punti).