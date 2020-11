Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 novembre

Il Milan si muove sul mercato. Offerta alla Fiorentina per il difensore Nikola Milenkovic. Prestito oneroso da 10 milioni di euro per la durata di un anno e mezzo e riscatto obbligatorio a 30 milioni. Una modalità di pagamento imposta dalla situazione economica del momento. La Fiorentina riflette, al momento non vorrebbe privarsi di Milenkovic a queste condizioni. Più facile che attenda altre proposte. C’è il gradimento dell’Inter, Milenkovic piace anche alla Juventus. Ma sono interessamenti non ancora diventati offerte. Il Milan invece ci riprova per gennaio...

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ottimo rendimento di Ismael Bennacer con la maglia del Milan, fa pensare che presto i dirigenti rossoneri saranno costretti a parlare con i rappresentanti del centrocampista per un eventuale modifica dell'attuale contratto. Possibile che sia necessario aumentare l'ingaggio e non solo, anche la clasuola da 50 milioni di euro che aveva fatto sorridere qualcuno e che adesso invece sembra addirittura poco.

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato di Alvaro Morata ai microfoni di El Larguero: "Si merita tutto quello che sta facendo, lotta sempre tantissimo per segnare e si vede. Sembra che abbia davvero trovato la strada giusta. È comunque ancora un giocatore dell'Atletico, in prestito per due anni alla Juventus che ha un'opzione per il suo acquisto. Se i bianconeri lo vorranno lo dovranno pagare".

Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Ajax, è il nome principale che la Juventus sta seguendo fuori dai confini del Belpaese. Il giocatore che fa parte della scuderia di Mino Raiola, ha altri tre anni di contratto con gli olandesi, ma i costi per il suo acquisto dovrebbero rientrare nel range di spesa che dalle parti della Continassa hanno deciso di investire per l'acquisto di un centrocampista che possa essere il presente e il futuro dei bianconeri. A riportarlo è Tuttosport.

Sami Khedira forse è davvero pronto per dire addio alla Juventus dopo mesi di tira e molla. Il centrocampista fuori dalle liste della Juventus, ha parlato a Sky Deutschland della propria situazione ma anche del futuro: "L'atmosfera del calcio inglese mi ha sempre impressionato. Se dovesse realizzarsi il sogno di giocare in Premier, sarà un onore per me. Da bambino ho sempre sognato di giocare in quel campionato, l'ho sempre seguito con ammirazione e anche ora lo seguo con attenzione. Sono sempre stato felice di incontrare i club inglesi in Champions League. Lavorare in passato con Mourinho mi è sempre piaciuto, ma ci sono anche tanti altri allenatori con cui sarei felice di lavorare". Una chiara dichiarazione d'amore verso il campionato inglese probabilmente con l'intento di lanciare un messaggio a qualche club in vista di gennaio. Riuscirà il calciatore tedesco ad esaudire questo desiderio e a liberare la Juventus dal suo pesante ingaggio? Ai posteri l'ardua sentenza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a Manuel Locatelli, che la Juventus punta in vista della prossima estate, i bianconeri sono pronti a sfidare l'Inter nella corsa a Nicolò Ravella, 18enne cresciuto nel vivaio del Genoa e in scadenza di contratto con i rossoblu. Dalle parti di Pegli si respira un certo ottimismo per il rinnovo del calciatore, anche perché probabilmente Preziosi ha capito che potenzialmente si sta parlando di un altro grande affare e i contatti vanno via via allargandosi anche agli intermediari che potranno portare le possibili offerte milionarie. La Juve ha un canale preferenziale con il Grifone per i tanti affari già conclusi di recente, ma ovviamente i nerazzurri non hanno intenzione di mollare il colpo.

Leandro Paredes è il nuovo grande obiettivo per il centrocampo dell'Inter in vista di gennaio. L'argentino aveva accettato i nerazzurri quando si parlava di un potenziale scambio con Brozovic e ora è pronto a trattare di nuovo il suo approdo alla Pinetina. La possibile pedina di scambio si chiama Eriksen, mai veramente sbocciato da quando è arrivato a Milano e pronto a cambiare aria per rilanciarsi anche a livello internazionale. I due club potrebbero valutare i cartellini circa 20 milioni e predisporre un cambio alla pari, ma nessuno vieta di valutarli anche di più e dunque ottenere plusvalenze ancora più importanti ai fini del bilancio. Insomma, entro pochi mesi, il sì estivo fallito per la differenza di ingaggio con il croato, potrebbe tornare decisamente di moda, facendo felice Conte a caccia di una pedina per completare la mediana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Arkadiusz Milik, attaccante da settimane fuori rosa al Napoli, è il primo obiettivo dell'Inter in vista di gennaio. I nerazzurri lo vogliono per fargli ricoprire il ruolo di vice-Lukaku ma anche per anticipare le mosse in vista di una potenziale cessione di Lautaro Martinez, ancora nel mirino del Barcellona e di recente anche del Real Madrid. Marotta però non spenderà i 20 milioni che De Laurentiis chiede per lasciar partire il polacco in scadenza nel giugno del 2021. In ogni caso l'Inter prima dovrà vendere per poi dare l'assalto a Milik, con Eriksen, Vecino e Nainggolan in cima alla lista dei partenti. A riportarlo è Tuttosport.

L’AS Roma è lieta di annunciare che Ruben Providence ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. L'attaccante, nato in Fancia a Lagny-Sur-Marne il 7 luglio del 2001, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nell'estate del 2019. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 2 reti nel campionato Primavera.

Attraverso un lungo messaggio sui social l’attaccante Stephan El Shaarawy ha parlato degli ultimi mesi passati a Roma, non potendo rientrare in Cina a causa del Covid-19, allenandosi da solo con due preparatori: "Si chiude così anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. Ho avuto la fortuna di lavorare con due professionisti ma soprattutto due persone speciali come Claudio Donatelli e Marco Ferrelli che sento di ringraziare tantissimo, i quali mi hanno permesso di poter mantenere una condizione idonea al tipo di impegni che siamo andati ad affrontare. La fascia di capitano e la doppietta sono state la dimostrazione e la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto con la massima disponibilità e perseveranza. Perché saper aspettare non vuol dire fermarsi! E noi non l’abbiamo mai fatto. - continua l’attaccante - Ora sarà ancora così fino a gennaio, una situazione insolita, mai vissuta, ma che mi rende sempre più convinto che gli obiettivi vanno costruiti giorno dopo giorno creandone uno stile di vita, così come lo è stato in questo periodo. Con impegno costanza e dedizione sono riuscito a raggiungerli godendomi quelle serate per cui vale la pena vivere e giocare a calcio , nonostante le difficoltà che ci sono state e che ci sono in questo momento. Ora si ripartirà, come sempre, con la stessa voglia e passione che mi hanno permesso di vivere emozioni come queste”.

UFFICIALE: GUARDIOLA-CITY FINO AL 2023. ALABA SI ALLONTANA DAL BAYERN. BALOTELLI, IDEA BRASILIANA. CAMAVINGA PUO' RESTARE AL RENNES

Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola ha firmato un nuovo accordo, fino al 2023. Da quando è arrivato al Manchester City, il tecnico catalano ha attuato una trasformazione sullo stile di gioco del club e ha guidato la squadra verso otto importanti trofei, stabilendo una serie di record significativi lungo la strada. In totale ha vinto 181 partite su 245 - una percentuale di vittorie del 73,87 percento - vincendo un titolo ogni 31 partite.

Le folli richieste di David Alaba (20 milioni alla firma più 20 a stagione) hanno spaventato il Bayern Monaco, che ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto dell'austriaco, in scadenza a giugno. Il difensore sarà così libero di accordarsi con una nuova squadra a partire da gennaio, e secondo Kicker al momento in vantaggio c'è il Paris Saint-Germain: il club francese, a differenza del Real Madrid, non avrebbe problemi a soddisfare le esigenze di Alaba e del suo entourage. Il Chelsea (che non ha intenzione di fermarsi alla faraonica campagna acquista estiva), il Manchester City e la Juventus sono le altre squadre interessate, ma non si esclude un finale a sorpresa, con la permanenza del giocatore in Germania.

Eduardo Camavinga verso il rinnovo col Rennes. L'enfant prodige, 18 anni, è legato attualmente con i bretoni fino al 2022 ma è già da tempo su di lui il Real Madrid. Secondo quanto riportato da France Football, tuttavia, il giocatore dovrebbe trovare un nuovo accordo col suo attuale club fino al 2023. Diventato professionista a soli 16 anni, nemmeno maggiorenne ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore francese trovando anche il gol alla sua seconda apparizione.

Il nuovo direttore sportivo del Vasco da Gama Fabio Cordella, ha svelato a Tuttosport il futuro di Mario Balotelli: "Non è un sogno portarlo in Brasile, ma pura realtà. Stiamo lavorando con Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti del mondo al Vasco". Un futuro in Brasile anche per Walter Zenga? "Un allenatore ce l'abbiamo al momento, ma è un profilo che ci piace molto sia a livello umano che tecnico. Non escludo che un domani possa essere la nostra scelta in caso di cambiamento".