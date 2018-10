Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Luka Modric e 40 milioni di euro per arrivare a Mauro Icardi. Questa, secondo Diario Gol, l'idea del Real Madrid in vista della prossima stagione. Secondo il media spagnolo l'argentino è nel mirino delle Merengues che presenteranno questa offerta per provare a far tentennare i nerazzurri.

La Juventus guarda al mercato e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sta già valutando alcuni profili per l'eventuale sostituzione di Alex Sandro, che potrebbe non rinnovare il suo contratto e partire in estate. Il primo nome è quello di Grimaldo del Benfica che ha una clausola da 40 milioni di euro ma che potrebbe partire anche per meno.

Monchi continua a seguire con molta attenzione Hector Herrera, che ha interrotto i colloqui col Porto per il rinnovo di contratto e che potrebbe essere messo sul mercato nel corso del prossimo gennaio. Guadagna meno di un milione di euro e dunque convincerlo non dovrebbe rappresentare un problema. Molto dipenderà dal percorso europeo dei portoghesi, perché se si interrompesse l'esperienza in Champions, ecco che la sua partenza diventerebbe praticamente scontata.

In vista del mercato di gennaio, la Roma è pronta per tornare a trattare con il Sassuolo Domenico Berardi. L'attaccante neroverde resta un vero e proprio pallino di Eusebio Di Francesco e dello stesso Monchi, che punteranno ancora su giocatore di De Zerbi per aggiungere un esterno a destra che abbia caratteristiche diverse a Under e soprattutto maggiore fisicità.

Il Napoli mette nel mirino Seko Fofana. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Sabato sera, quando gli azzurri saranno impegnati contro i friulani, il centrocampista sarà uno degli osservati speciali. Secondo il quotidiano il Napoli potrebbe chiudere l'operazione già a gennaio, acquistando il calciatore o quantomeno strappando un accordo di massima con Pozzo, per poi portare il calciatore a Napoli a giugno. La bottega dell'Udinese, però, è cara e De Laurentiis lo sa bene. L'estate scorsa i friulani rifiutarono 14 milioni da Torino e Sampdoria per tenersi il calciatore.

Anche il Real Madrid sulle tracce di Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Tuttosport gli spagnoli si sono affiancati a Juve, Napoli e Barcellona per il centravanti del Genoa che domani sarà impegnato all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Allegri. Al momento il Grifone valuta il bomber 40 milioni di euro ma la sua valutazione potrebbe crescere ancora.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Miguel Veloso (Coimbra, 11 maggio 1986). Per il giocatore portoghese, 92 presenze in campionato e 3 gol in maglia rossoblù, si tratta della terza esperienza con il club più antico in Italia.

Obiettivo Stryger Larsen per il Torino. L'esterno dell'Udinese ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri nella giornata di ieri, prolungando l'accordo fino al 2022 ma potrebbe comunque finire sul mercato e per questo Gianluca Petrachi resta alla finestra per capire se ci saranno i margini per portarlo alla corte di Walter Mazzarri.

MANCHESTER UNITED, MOURINHO REGOLARMENTE IN PANCHINA CONTRO IL CHELSEA. REAL MADRID, L'OBIETTIVO È KANTÈ DEL CHELSEA. SMENTITI I CONTATTI CON CONTE. BARCELLONA, A GENNAIO ARRIVERÀ UN DIFENSORE. BAYERN MONACO, FORTE IDEA VAN BOMMEL PER LA PROSSIMA STAGIONE. MANCHESTER CITY, ZINCHENKO IN PARTENZA A GENNAIO: C'È IL REAL BETIS

José Mourinho sarà regolarmente sulla panchina del Manchester United per la sfida al "suo" Chelsea. Scampato l'esonero prima della sosta, il portoghese ha ottenuto dalla Football Association di avere più tempo per preparare la difesa contro il deferimento per gli insulti rivolti alla telecamera e il dito mignolo dopo il 3-2 in rimonta sul Newcastle.

Il Real Madrid si è messo in fila per N'Golo Kante, centrocampista in forza al Chelsea. A riportarlo è Le10Sport che spiega come anche il PSG sia forte sul nazionale francese per il quale il Chelsea sta lavorando al rinnovo di contratto fino al 2023 con aumento dello stipendio.

Secondo quanto riportato dalla nota emittente spagnola Cadena SER, alcune fonti interne al Real Madrid avrebbero smentito i presunti contatti tra i Blancos e Antonio Conte. Secondo la radio, l'ex ct della Nazionale azzurra non sarebbe tra i preferiti per l'eventuale successione di Lopetegui.

Il Barcellona acquisterà un difensore centrale nel mercato invernale. Lo scrive il Mundo Deportivo questa mattina che spiega come la decisione sia stata presa nel corso di una riunione di ieri fra i massimi dirigenti blaugrana e il tecnico Ernesto Valverde. I problemi fisici di Umtiti e Vermaelen preoccupano non poco, da qui l'idea di intervenire sul mercato. E il profilo è chiaro: un giocatore di esperienza, pronto all'uso, che possa accettare un contratto fino al termine della stagione. Missione non semplice, ma il Barça è già a lavoro.

Il Bayern Monaco pensa già al futuro. E per la panchina del prossimo anno si guarda in Olanda. C’è una forte idea Mark Van Bommel, attualmente allenatore del PSV Eindhoven. Comunque andrà Kovac lascerà il Bayern Monaco.

Secondo quanto riferito da AS, dopo la decisione del Manchester City di inserire Oleksander Zinchenko nella lista dei partenti per il mercato di gennaio, la prima squadra ad effettuare un sondaggio concreto per il giocatore 21enne è stato il Real Betis.