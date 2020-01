Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un importante innesto per il centrocampo della Juve, un elemento di sicura prospettiva, un giocatore dalla giovane età ma dal talento cristallino. Parliamo di Dejan Kulusevski, centrocampista svedese di origini macedoni, nato a Stoccolma il 25 aprile del 2000. La Juve acquista il giocatore dall’Atalanta, ma per lui i prossimi mesi saranno ancora in prestito al Parma, dove ha iniziato questa stagione.

Torino, 2 gennaio 2020 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore".

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa dà il bentornato a Mattia Perin, tornato in prestito dalla Juventus in queste ore: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Juventus Fc i diritti alle prestazioni sportive del portiere Mattia Perin (Latina, 10 novembre 1992) sino al termine della stagione 2019/20. Dopo gli anni giovanili a Genova con la conquista di un campionato Primavera e una Supercoppa, Mattia Perin, primo portiere nella storia del Grifone a partecipare a un Campionato Mondiale (Brasile, 2014), ha difeso i pali del team rossoblù dal 2013 al 2018 collezionando 148 presenze. In curriculum vanta una lunga trafila nelle rappresentative azzurre giovanili. Il palmares è arricchito da uno scudetto e una Supercoppa nazionale durante la militanza nel club campione d’Italia in carica".

Valon Behrami è un nuovo centrocampista del Genoa. Il club rossoblù ha depositato in Lega il contratto del centrocampista svizzero classe '85, che era svincolato dopo la rescissione del contratto col Sion.

Per Behrami si tratta di un ritorno al passato. L'ex calciatore di Hellas Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese ha già vestito la maglia del Genoa nella stagione 2003/04.

Per Mattia Destro il ritorno a Genova è sempre più vicino: intanto il giocatore è arrivato in città e ha iniziato le visite mediche al Synlab Il Baluardo: per l'attaccante del Bologna dovrebbe trattarsi di prestito fino al termine della stagione.

Subito dopo l'uno-due del Genoa, che nel primo pomeriggio ha depositato i contratti di Valon Behrami e Mattia Perin, ecco il terzo acquisto ufficiale sulla Lega Serie A: è quello di Zlatan Ibrahimovic, già annunciato dal Milan ma che ora è ufficialmente tesserato col club rossonero. Dopo le visite di oggi, la firma di qualche ora fa, il contratto è stato depositato a tempo di record.

Samu Castillejo vicino all'addio al Milan, già in questa sessione di mercato. L'esterno offensivo spagnolo, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dal Villarreal, non è mai riuscito a convincere. Sul giocatore, riporta Sport, c'è l'Espanyol. Si lavora alla cessione con la formula del prestito secco. Sul giocatore c'è anche l'Atlético Madrid. Classe 1995, Castillejo ha fin qui raccolto 8 gettoni di presenza, di cui 4 da titolare.

Nei prossimi giorni, spiega Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis proverà a dare l'assalto a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. L'idea azzurra è quella di mettere sul piatto una proposta da 22 milioni di euro, anche se la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsene in questa sessione invernale di mercato.

Non c'è solo il mercato di gennaio nei pensieri dell'Inter. Occhi anche all'estate e alle eventuali occasioni fra i giocatori in scadenza di contratto. Non si tratta però di Christian Eriksen, centrocampista in uscita dal Totteham, bensì di Dries Mertens. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero pensando al belga in scadenza col Napoli su suggerimento del connazionale Romelu Lukaku. Molto comunque dipenderà dalla trattativa in essere per il rinnovo di contratto con la società partenopea.

Felipe Caicedo è intoccabile per la Lazio, e lo sarà per tutto il mercato di gennaio. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, parlando anche del recentissimo interesse arrivato dalla Cina per l'attaccante. Un club ancora imprecisato - si legge - ma è facile immaginare che sia tra i più facoltosi della Super League. Fatto sta che Caicedo continua ad essere nelle mire cinesi e che la Lazio lo ritiene incedibile. Con lo stesso giocatore che non tornerà sui suoi passi (ha firmato il rinnovo fino al 2022).

Notizia decisamente importante per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa e della Fiorentina. Secondo il Tgr Rai Toscana infatti nei primi giorni di febbraio, subito dopo la fine del mercato, è in programma un incontro fra la dirigenza gigliata e Enrico Chiesa, padre del numero 25. Nel faccia a faccia è probabile che arrivi l'accordo per il rinnovo a cifre raddoppiate rispetto ad oggi (passerebbe da 2 milioni a 4 milioni stagionali), con la possibilità concreta di inserire anche una importante clausola rescissoria.

Incontro interlocutorio. Questo pomeriggio, il procuratore del difensore del Torino Kevin Bonifazi ha incontrato i dirigenti della Fiorentina che hanno confermato il loro interesse per il calciatore classe '96 in uscita dal club granata.

L'ex SPAL piace molto, ma la dirigenza gigliata dovrà sborsare circa 13 milioni di euro se lo vorrà acquistare entro fine mese. E' questa infatti la valutazione che Urbano Cairo fa del cartellino di Bonifazi, sulle cui tracce c'è anche l'Atalanta.

Musa Barrow è molto vicino al Bologna. L'Atalanta e il club emiliano si ritroveranno nuovamente nei prossimi giorni per trovare l'accordo economico sul prezzo del cartellino: la richiesta della Dea è 15 milioni di euro, di circa tre milioni di euro inferiore l'offerta della società di Saputo. Ma c'è grande fiducia sulla chiusura dell'operazione e l'impressione è che il prossimo incontro possa essere quello decisivo per la fumata bianca.

Negli ultimi giorni ha chiesto informazioni su Barrow anche il Torino. Ma quello del club granata è stato solo un sondaggio, in un eventuale scambio con Bonifazi. Sondaggio e per ora nulla più: il difensore classe '96 dovrebbe lasciare Torino ma non in una trattativa comprendente anche l'attaccante gambiano.

REAL MADRID, OCCHI SU MBAPPÈ JUNIOR. UNA MOSSA PER CONVINCERE IL FRATELLO. MANCHESTER CITY, PIACE HUDSON-ODOI DEL CHELSEA. ATLETICO MADRID, PACO ALCACER È L'ALTERNATIVA A CAVANI PER L'ATTACCO. GRANADA, PRESO IL FRANCESE FOULQUIER

Il Real Madrid non smette di seguire con grande interesse Kylian Mbappé, attaccante classe ‘98 del Paris Saint-Germain, per la prossima estate e per convincere il francese a sposare la causa blanca avrebbe messo gli occhi anche sul fatello minore, Ethan Mabppé, che milita nelle giovanili del club transalpino. Secondo quanto riferito dal Daily Mail gli osservatori del Real avrebbero già visionato da vicino il tredicenne, che si è messo in mostra all’International Champions Cup Futures, e starebbe pensando a un suo acquisto che potrebbe essere propedeutico all’arrivo del Campione del Mondo.

Il Manchester City è alla caccia di un valido sostituto di Leroy Sanè. L’esterno offensivo classe ‘96 è infatti destinato a trasferirsi in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco e per questo il club allenato da Guardiola sta guardando in casa Chelsea per colmare il vuoto che si andrebbe a creare. Il nome, secondo il Manchester Evening News è quello di Callum Hudson-Odoi, classe 2000, già nel giro della Nazionale maggiore inglese.

Con l'acquisto di Erling Braut Haaland, il Borussia Dortmund è pronto a sacrificare Paco Alcacer. Il centravanti potrebbe tornare in Spagna ed è seguito dall'Atlético Madrid, sebbene l'obiettivo principale dei colchoneros sia Edinson Cavani. La richiesta del BVB è di 40 milioni di euro. Classe 1993, in questa stagione l'iberico ha segnato 7 reti in 15 partite.

Il Granada rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Dimitri Foulqier, esterno difensivo classe 1993 proveniente dal Watford. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto.