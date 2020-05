Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, KRUNIC VERSO L’USCITA. CI PENSA L’UDINESE. TORINO, VAGNATI SARA’ IL NUOVO DS: FIRMERA’ UN TRIENNALE. MILAN E NAPOLI, OFFERTO JOVIC: IL PROBLEMA È L’INGAGGIO. HELLAS VERONA, SIRENE SPAGNOLE PER GUNTER: C’È IL SIVIGLIA. JUVENTUS, SU WERNER C'È ANCHE IL LIVERPOOL.

Arrivato al Milan nella scorsa estate dietro il pagamento di circa 8 milioni di euro, Rade Krunic potrebbe cambiare un'altra volta maglia. Perché lo sloveno, che in rossonero non ha lasciato un segno così palpabile, è finito nelle mire dell'Udinese. L'idea sarebbe quello di prenderlo in prestito per rinforzare un centrocampo che probabilmente perderà Mandragora - verso la Juventus, poi un altro prestito - e Fofana, già messo sul mercato a gennaio con lo Shanghai Shenhua vicino al suo acquisto.

Il Torino ha deciso il suo nuovo direttore sportivo, ed è Davide Vagnati che ha rescisso nei giorni scorsi con la SPAL. L'accordo con i granata è un triennale - inizialmente doveva essere di due anni - a 600 mila euro annui, mentre Bava ritornerà al settore giovanile. Per la panchina, come già anticipato, c'è in vantaggio Leonardo Semplici.

Luka Jovic piace a quasi tutti i club italiani. E Fali Ramadani, il suo agente, ne ha già parlato con Milan e Napoli, in particolare, così come all'Inter per un eventuale addio di Lautaro Martinez. Il problema è sempre lo stesso, per tutte le società: lo stipendio monstre del giocatore da 8 milioni di euro più bonus che lo portano a sforare i 10. Una cifra troppo alta.

DECRETO CRESCITA - Da questo punto di vista c'è una possibilità, più un barlume, che potrebbe far fare uno strappo alla regola ai club italiani. Perché gli sportivi dai salari mostruosi possono arrivare in Italia con una fiscalità migliore rispetto agli altri. Così la Fiorentina ha potuto permettersi i 4 milioni di euro di Ribery. Ma per il Milan, in particolare, c'è il problema che Elliott vuole ridimensionare, fissando un tetto a 2,5 milioni di euro, con qualche possibilità di sforo. Uguale il Napoli che, per questo motivo, non vuole spendere 6 milioni per Mertens. In caso Jovic dovrebbe comunque abbassarsi lo stipendio per essere preso in considerazione dalle italiane.

Il nuovo obiettivo per la difesa del Siviglia è Koray Gunter, difensore di proprietà del Genoa, attualmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto all'Hellas Verona. A riportarlo è il quotidiano andaluso Estadio Deportivo, secondo cui il difensore classe 1994 piacerebbe molto al direttore sportivo Monchi, sempre attento al campionato italiano.

La Juventus continua a monitorare Timo Werner per la prossima stagione, ma sull'attaccante tedesco del Lipsia ci sono altre squadre europee. Su tutte il Liverpool, come riportato dal Mirror, che avrebbe già pronto il piano per convincere la società dell'attaccante classe 1996. Jurgen Klopp, come si legge sul tabloid, potrebbe chiedere uno sconto inserendo delle contropartite. Al momento non ci sono ulteriori novità, ma i bianconeri monitorano la situazione.

AGUERO IN SCADENZA COL CITY NEL 2021: "IL MIO FUTURO E' INCERTO, NON SO COSA ACCADRA'".BARCELLONA, PER SUAREZ IPOTESI MSL: C'E' L'INTER MIAMI DI BECKHAM SULLE SUE TRACCE. C'E' L'ACCORDO SPORTING LISBONA-BRAGA PER IL PAGAMENTO DELLA CLAUSOLA DI AMORIM. ATLETICO MADRID, OCCHI DALLA LIGUE 1 SU ASSUNCAO: IL CENTROCAMPISTA NEL MIRINO DEL NIZZA. BARCELLONA, TER STEGEN: "DISCORSO RINNOVO RIMANDATO, MA QUI SONO FELICE".

Sergio Aguero nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'Chiringuito' svelando che diversi calciatori in Premier League hanno paura della ripresa delle attività, nonostante la linea della Federazione sia chiara: provare a chiudere la stagione.

Nel corso del botta e risposta, Aguero s'è poi soffermato sul suo futuro. Classe '88, il calciatore argentino ha un contratto col Manchester City in scadenza nel giugno 2021: "Ma oggi non sto pensando a cosa farò - ha detto -. So che ogni giorno il mio contratto è più vicino alla scadenza. Probabilmente ci saranno alcune offerte, ma vedremo. Per ora voglio solo provare a vincere la Champions League col City, sarebbe un risultato incredibile per me e il club. Ma non ho davvero pensato a cosa farò dopo il 2021. Non escludo di tornare in Spagna o di andare in nessun paese. Non so cosa farò. Oggi mi sento bene e a mio agio a Manchester. Voglio fare tutto nel migliore dei modi, poi vedremo".

La scadenza sul contratto dice 2021 ma l'avventura di Luis Suarez a Barcellona potrebbe anche terminare nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta Marca, sulle sue tracce ci sarebbe l'Inter Miami di David Beckham in MLS. La sua partenza però non è affatto scontata in quanto il club catalano vorrebbe puntare ancora sul suo numero 9 che se giocasse il 60% delle gare nella prossima stagione avrebbe un rinnovo automatico di contratto per un altro anno, fino al 2022.

Sembra esser giunto a conclusione il contenzioso fra Sporting Lisbona e Braga per il mancato pagamento dei biancoverdi di una tranche da cinque milioni della clausola di Ruben Amorim. Secondo quanto riporta A Bola, dovrebbe esserci una tranche di pagamento probabilmente a settembre con gli interessi che, sempre secondo il quotidiano, potrebbero far salire la cifra da 12,8 milioni a 13,8 milioni di euro.

Occhi dalla Ligue 1 per Gustavo Assunçao. Secondo quanto riporta A Bola, il centrocampista del Famaliçao ma di proprietà dell'Atletico Madrid avrebbe attirato le attenzioni del Nizza. Arrivare al giocatore non è facile in quanto è legato ai Colchoneros con un contratto in scadenza nel 2024.

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, tramite una diretta Instagram ha confermato che la trattativa per il rinnovo con il Barcellona vive una fase di stallo: "Ci sono stati dei discorsi, ma gli avevo detto di riparlarne a fine stagione. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare, non ne stiamo parlando. Al Barcellona sono felice, ci sto bene, cosa si può volere di più. Borussia Monchengladbach? Mai dire mai. Ma non giocherei mai per il Colonia".