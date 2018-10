Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA

Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il dirigente, che Gravina vorrebbe portare con sé in Federcalcio qualora vincesse le elezioni, è infatti finito nel mirino di Inter e Milan con i nerazzurri favoriti per assicurarsi le prestazioni di uno dei dirigenti top del calcio italiano. I bianconeri intanto si guardano attorno per piazzare almeno un paio di colpi la prossima estate. Gli obiettivi sono Kylian Mbappé del PSG, attualmente inavvicinabile per, e Paul Pogba, che vuole lasciare il Manchester United. In attacco inoltre si segue il polacco Krzysztof Piatek, centravanti rivelazione del Genoa. Sul calciatore c'è però la forte concorrenza di Inter e Roma che lo vorrebbe come erede di Edin Dzeko, prossimo ai 33 anni. Chi si prepara invece a fare le valige dalla capitale è Rick Karsdorp che potrebbetornare in Olanda a gennaio. Sull'altra sponda del Tevere invece è in arrivo il rinnovo di Stefan Radu, sempre più uomo simbolo della Lazio.

L'Inter va a Eindhoven per giocare la sua seconda gara di Champions League, ma non solo. La dirigenza nerazzurra infatti osserverà con grande attenzione due calciatori del PSV: gli esterni Hirving Lozano e Steven Bergwijn. La Fiorentina invece è al lavoro per blindare l'esterno d'attacco Federico Chiesa e allontanare le sirene di mercato. Il Genoa si prepara a riabbracciare Miguel Veloso che in settimana dovrebbe firmare un annuale con opzione per il secondo anno. Anche Raffaele Palladino potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A con il Frosinone che l'avrebbe contattato nei giorni scorsi.

PIQUE-MESSI, ROTTURA TOTALE. IL CHELSEA PENSA AL RINNOVO DI DAVID LUIZ. RAMSEY NEL RINO DEL REAL MADRID. RABIOT NON RINNOVA COL PSG, IN ESTATE SARÀ ADDIO. SANCHO RINNOVA CON IL BORUSSIA DORTMUND

In casa Barcellona scoppia il caso Piqué-Messi. Il difensore catalano ha infatti accusato duramente il numero 10 reo di non metterci la faccia quando le cose vanno male, parole a cui l'attaccante avrebbe risposto mettendo sotto accusa la difesa per l'inizio stentato. Un diverbio che avrebbe portato alla rottura fra i due. L'Athletic Bilbao ha trovato l'accordo con Peru Nolaskoain per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2024.

In casa Chelsea si lavora al rinnovo del contratto di David Luiz, in scadenza a giugno, tornato al centro dei piani societari dopo essere stato emarginato nella gestione Conte. Sarri lo reputa infatti un pilastro e la società ora potrebbe sedersi a un tavolo con gli agenti del brasiliano per parlare del prolungamento. Sul mercato invece si punta Sam Lautenschutz, giovanissimo talento olandese che piace anche ad Ajax, Manchester City, Tottenham e Leicester. Visto il fallimento della trattativa per il rinnovo di contratto, l'Arsenal ha l'intenzione di cedere Aaron Ramsey già nel corso del mercato di gennaio per evitare di perderlo a parametro zero nel corso della prossima estate. E tra le varie pretendenti, secondo quanto riportano numerosi media inglesi, ci sarebbe anche il Real Madrid. Il West Bromwich Albion ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Bakary Sako che ha firmato un contratto valido per una stagione.

La permanenza di Adrien Rabiot al Paris Saint-Germain si fa sempre più difficile dopo che il centrocampista ha rifiutato per l'ennesima volta il rinnovo del contratto in scadenza in estate. A questo punto pare probabile che il calciatore si accasi a parametro zero altrove nella prossima stagione. Vahid Halilhodzic ritrova il Nantes. Dopo 32 anni il tecnico francobosniaco diventa il nuovo allenatore dei canarini, sostituendo Cardoso. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

La notizia era nell'aria da diversi giorni, ora è ufficiale. Il Borussia Dortmund ha rinnovato il contratto con Jadon Sancho fino al 2022. Il 18enne inglese, rimpianto di Pep Guardiola, era precedentemente legato al club giallonero da un accordo fino al 2020.