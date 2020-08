Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

200 milioni di euro di cessioni. Fabio Paratici è a Londra dove sta cercando di piazzare tanti giocatori in uscita. Tuttosport oggi in edicola spiega che la Juventus adesso ha spostato di fatto il suo quartier generale in Inghilterra, anche per provare a sfoltire la rosa. I nomi sono quelli di Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Danilo, Daniele Rugani, Cristian Romero, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Sami Khedira, Douglas Costa, Gonzalo Higuain ed eventualmente anche Paulo Dybala.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Edin Dzeko, centravanti bosniaco cercato dalla Juventus. Guadagna 7.5 a Roma, fino al 2022, i 34 anni sulla carta d'identità sono lo scoglio che non convince a pieno i bianconeri. Però Paratici e Fienga, a Londra, stanno provando a trovare una soluzione per arrivare a Dzeko. Che, intanto, ha dato il suo gradimento all'eventuale passaggio alla Juve.

Federico Bernardeschi nel futuro della Juventus. Il centrocampista offensivo, spiega Tuttosport, non vuole lasciare i bianconeri e progetta la nuova stagione a Torino. Fresco di cambio agenzia, è un giocatore che è ricercato sul mercato. Il Napoli lo vorrebbe nell'affare Arkadiusz Milik ma la volontà di Bernardeschi è quella di restare alla Juventus. E dal bianconero vuole conquistare la maglia da titolare della Nazionale per l'Europeo 2021.

Pep Guardiola ha chiesto al Manchester City un esterno sinistro da inserire in rosa e Alex Sandro sembra avere il pedigree giusto per poter ricoprire questo ruolo. I Citizens hanno chiesto informazioni precise sul brasiliano e il suo contratto, aprendo un canale con i bianconeri per l'eventuale acquisto del calciatore. La sensazione è che nei prossimi giorni il ds juventino Paratici debba riprendere l'aereo verso l'Inghilterra per provare a chiudere più di un affare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

MILAN

Nella trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, il primo passo verso l'altra parte è stato fatto dai rossoneri, che nelle ultime ore hanno alzato l'offerta a 6 milioni a stagione contro i 7 richiesti dallo svedese. L'attaccante si è preso un po' per riflettere su questa nuova proposta ma l'aria che si respira intorno è quella dell'intesa. Per la felicità di tutti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Rade Krunic nel mirino del Friburgo. Contatti tra le parti in corso. Il centrocampista è in uscita dal Milan e il club tedesco ha preso informazioni. Si lavora per trovare una soluzione ma al momento l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio.

Il futuro di Pepe Reina sarà in Spagna. Secondo quanto riportato da AS, il portiere del Milan, reduce dall'esperienza in prestito all'Aston Villa, ha raggiunto un accordo con il Valencia. Il Milan - si legge - sarebbe pronto a lasciar partire il portiere spagnolo senza chiedere soldi per il cartellino.

Su Tuttosport si parla del futuro di Rebic. Il Milan vuole acquistare definitivamente il cartellino dell’attaccante dall’Eintracht (che a sua volta vuole trattenere André Silva), ma c’è il problema legato alla clausola del 50% sulla futura rivendita che il club tedesco deve girare alla Fiorentina. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di estendere per un terzo anno il prestito dei due giocatori, che andrebbero così a scadenza ma con gli accordi già in mano con le loro attuali società.

INTER

E' finita l'avventura italiana per Valentino Lazaro. L'esterno austriaco è stato ceduto dall'Inter al Borussia Monchengladbach. Il 24enne nazionale austriaco, che ha giocato da professionista con RB Salisburgo, Hertha Berlino, Inter e Newcastle United, ha completato martedì le visite mediche sportive al Borussia-Park.. "Siamo molto contenti che il prestito sia andato bene e che abbia optato per il Borussia", ha detto il direttore sportivo Max Eberl. "È un giocatore molto duttile che darà alla nostra squadra ancora più qualità e profondità".

Secondo quanto riporta L’Arena l’Inter dopo la finale di Europa League di domani tornerà all’assalto per il centrale difensivo dell'Hellas Verona Marash Kumbulla, classe 2000. Il club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto 18 milioni di euro più il cartellino di Eddy Salcedo, valutato 8 milioni di euro, e il prestito di un giovane fra il centrocampista Lucien Agoume e l’attaccante Sebastiano Esposito, entrambi classe 2002.

LAZIO

Vedat Muriqi sempre più vicino alla Lazio. I biancocelesti sono a un passo dall'accordo col Fenerbahçe per il trasferimento del kosovaro per 14 milioni più 2 di bonus e Bastos a fare il percorso inverso. 26 anni, l'attaccante prenderà il posto di Caicedo. Muriqi firmerà un contratto quinquennale con ingaggio di 2 milioni più bonus. La Lazio spera di portare il giocatore ad Auronzo per il ritiro già da domenica.

NAPOLI

Il Napoli insiste per Jeremie Boga. L'esterno offensivo del Sassuolo, di cui oggi è stata resa nota la positività al Covid-19, è da tempo un obiettivo per l'attacco degli azzurri. Che però devono ancora lavorare per convincere i neroverdi: al momento, secondo quanto raccolto da TMW, vi è una distanza di circa 10 milioni di euro tra l'offerta presentata dal club di De Laurentis (25 milioni) e la richiesta degli emiliani, che in questo momento è di 35 milioni.

L'Everton non molla Allan, centrocampista brasiliano del Napoli. Secondo quanto riportato dalla BBC il giocatore è pronto a rifiutare l'offerta dell'Atletico Madrid pur di lavorare nuovamente con Carlo Ancelotti. Allan, si legge, non è l'unico obiettivo per il centrocampo dell'Evertont: i Toffees infatti hanno messo nel mirino anche Abdoulaye Doucouré, centrocampista francese di origine maliana di proprietà del Watford.

ROMA

Roma molto attiva sul fronte uscita. Tra i nomi candidati a lasciare Trigoria c'è quello di Alessandro Florenzi, tornato dal prestito al Valencia e seguito con interesse dall'Everton di Ancelotti. Secondo quanto scrive Il Tempo, i giallorossi sono in attesa dell'offensiva decisiva degli inglesi e la trattativa può chiudersi intorno ai 10-12 milioni.

Filtra ottimismo da casa Roma per quanto riguarda la permanenza di Chris Smalling in giallorosso. Il giocatore sembra intenzionato a puntare i piedi per restare nella capitale e con l'aiuto del nuovo proprietario e della sua liquidità, Fienga potrebbe chiudere l'affare con la formula del prestito oneroso come già accaduto un anno fa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

ATALANTA

Duvan Zapata al centro del mercato. L’attaccante dell’Atalanta è ambito da diversi club, tra cui la Juventus. E così la Dea si cautela. L’ultima idea è Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea con cui ha ancora un anno di contratto. Primi contatti in corso.

FIORENTINA

Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club transalpino. Il brasiliano non esclude il rinnovo: "Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore".

Secondo quanto riportato da La Nazione, quello tra Armando Izzo e la Fiorentina sarebbe un corteggiamento reciproco. Il difensore non rimarrà al Torino e quindi l'affare coi viola è possibile, anche perché, come detto, lo stesso calciatore gradirebbe la destinazione viola.

BENEVENTO

Nuovo arrivo in casa Benevento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club sannita è vicinissimo all'acquisto fdel classe 1999, Daam Foulon, terzino sinistro belga proveniente dal Waasland Beveren. Il costo dell'operazione è di 1 milione di euro e il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di domani.

Adesso è ufficiale. Artur Ionita è un nuovo giocatore del Benevento. A comunicarlo è stato il Cagliari sul proprio sito ufficiale.

TORINO

Il Torino si muove a centrocampo e oltre al sogno Torreira sta provando ad accelerare per Antonio Barak, rientrato all'Udinese dopo il prestito al Lecce. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

BARCELLONA, MESSI HA COMUNICATO LE SUE INTENZIONI A KOEMAN: L'ARGENTINO SI VEDE LONTANO DAI BLAUGRANA. BENFICA, CAVANI AD UN PASSO. L'AJAX CI PROVA PER SUAREZ. ARSENAL, SI AVVICINA GABRIEL. TOTTENHAM, MOURINHO VUOLE RIPORTARE BALE A LONDRA. WOLVERHAMPTON, TUTTI VOGLIONO TRAORE'. ATLETICO MADRID, ARRIVA GRBIC. ADAN VA ALLO SPORTING. VIVIANO RIPARTE DALLA TURCHIA. UNITED, CONTINUA IL PRESSING SU SANCHO. REAL MADRID, OCCHI SU AOUAR. IL CHELSEA NON MOLLA LA PRESA PER HAVERTZ.

Bomba di mercato dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Rac1, la principale radio privata della Catalogna, Lionel Messi avrebbe già incontrato Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barcellona. E l'incontro non avrebbe affatto dato tranquillità ai tifosi blaugrana: Messi avrebbe infatti comunicato al tecnico olandese la sua intenzione di lasciare il Barcellona. Nello specifico, il fuoriclasse avrebbe lasciato qualche spiraglio, spiegando a Rambo di essere consapevole delle difficoltà legate a un suo eventuale trasferimento lontano dal Camp Nou, ma in questo momento si vedrebbe più fuori che dentro il futuro del Barça. E le pretendenti, a partire dall'Inter, sognano.

Il Benfica è pronto ad abbracciare Edinson Cavani. Secondo quanto riferito da Sky, l'attaccante uruguaiano, che arriverà a parametro zero, è atteso lunedì a Lisbona per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Alquanto ricco: il Matador dovrebbe guadagnare 10 milioni di euro all'anno per le prossime tre stagioni.

Luis Suárez e l’Ajax, prove di matrimonio. C’è la volontà del giocatore di tornare in Olanda, offerto un biennale. Ma c’è al momento distanza tra la richiesta del Barça e l’offerta dell’Ajax. Il club olandese ha messo sul piatto 15 milioni di euro, i blaugrana ne vorrebbero 27-30. Si continua a lavorare per trovare un’intesa.

Gabriel Magalhaes è ad un passo dall'Arsenal. Come si legge sulle pagine de L'Equipe, i Gunners sono pronti a chiudere l'acquisto del centrale del Lille, cercato anche dal Napoli. Il costo dell'operazione è di circa 30 milioni di euro.

Gareth Bale potrebbe tornare al Tottenham. Come si legge sul portale spagnolo Cuatro infatti, il manager degli Spurs Jose Mourinho avrebbe chiesto il laterale gallese del Real Madrid come rinforzo per la prossima stagione.

Tutti pazzi per Adama Traorè, una delle rivelazioni più belle del Wolverhampton e convocato per la prima volta da Luis Enrique in Nazionale. Come si legge sulle colonne del Daily Mail, nonostante il giocatore abbia ancora tre anni di contratto, il Wolverhampton è disposto ad ascoltare le offerte per il giocatore.

Diego Simeone ha un nuovo portiere a disposizione per la prossima stagione. Ivo Grbic, come riportato dal sito ufficiale dei colchoneros, ha trovato un accordo quadriennale con la compagine spagnola. L'estremo difensore è cresciuto nell'Hajduk Spalato, ma per due stagioni ha indossato la maglia dell'NK Lokomotiva.

Lo Sporting, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato l'arrivo dall'Atletico Madrid di Antonio Adan. Il portiere spagnolo (33 anni) lascia i colchoneros dopo due stagioni.

Emiliano Viviano è un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk. Il portiere classe 1985, come anticipato dalla nostra redazione, ha trovato un accordo con il club turco neopromosso in Super Lig.

Prosegue il forcing da parte del Manchester United per poter convincere Jadon Sancho. Il giocatore inglese è ormai da tempo nel mirino dello United, secondo le ultime indiscrezioni riportate da ESPN c'è anche il via libera del Borussia Dortmund per trovare un accordo tra i red devils e gli agenti del giocatore. Al momento però non c'è un punto di contatto con lo stesso Sancho: c'è ottimismo, ma la trattativa potrebbe essere più complicata del previsto.

Il Real Madrid ha puntato i riflettori su Houssem Aouar. Il centrocampista francese si è messo in mostra nelle final eight di Lisbona con la maglia del Lione, ma già da tempo viene seguito da diversi club europei. Il calciatore classe '98 è finito sulla lista del Real, che vuole iniziare a ricostruire la linea mediana: si parla più di un'ipotesi, al momento non ci sono offerte concrete. Ad ogni modo il giocatore piace a Zidane e la dirigenza madrilena sonderà il terreno per capire quali saranno le richieste economiche della compagine francese. A riportarlo è il Mundo Deportivo.

Il Chelsea non molla la presa per Kai Havertz. La squadra di Frank Lampard sta cercando in tutti i modi di convincere il Bayer Leverkusen a cedere il talento tedesco, ma al momento il club non scende sotto i 100 milioni di sterline. I blues hanno offerto circa 80 milioni di euro, ma il club di appartenenza vuole monetizzare al massimo la cessione del centrocampista offensivo classe 2000. A riportarlo è il The Guardian.