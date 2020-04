Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 aprile

JUVENTUS, TUTTO SU ICARDI SE PARTE HIGUAIN, PIPITA DIREZIONE GALAXY. INTER, IL BARCELLONA NON MOLLA LAUTARO E PUNTA KEAN, IL BAYERN VUOLE TENERE PERISIC E LO SPARTAK JOAO MARIO MA SOLO CON SCONTO. MILAN, ELIOTT STANZIA 130 MILIONI PER IL MERCATO E PUNTA FEKIR, PER DONNARUMMA SI FA SOTTO DI NUOVO IL REAL, MERET IL POSSIBILE SOSTITUTO, PER IL CENTROCAMPO PIACCIONO KOOPMEINERS E RICCI. LA LAZIO TRATTERA' I RINNOVI DI STRAKOSHA E LUIZ FELIPE. NAPOLI, MILIK HA L'ACCORDO CON LA JUVE MA PARTIRA' SOLO PER UN'OFFERTA SENZA CONTROPARTITE, PRIMI CONTATTI PER RAKITIC, IN STALLO IL RINNOVO DI MERTENS. BOLOGNA, C'E' L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI POLI.

Con Higuain sempre più lontano dalla Juventus, i bianconeri sono tornati a pensare con insistenza a Mauro Icardi che difficilmente resterà a Parigi dopo il termine della stagione. Nel cuore di Maurito e della signora Nara infatti c'è solo l'Italia e soprattutto la Vecchia Signora, con cui flirtano ormai dal lontano 2016. Leonardo potrebbe riscattarlo per 70 milioni e poi sedersi a un tavolo con Paratici e Nedved per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Sì perché è impensabile che Icardi torni all'Inter per poi trattare con la Juve e dunque l'intercessione dei parigini sarà decisamente necessaria. Al club di Al Khelaifi piace da tempo Miralem Pjanic, che potrebbe entrare in un super scambio insieme a un esterno, con Alex Sandro tra i preferiti presi in considerazione dall'ex dirigente e allenatore del Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Gonzalo Higuain è sempre più lontano da una conferma nella Juventus. Il Pipita, attualmente in Argentina tra le apprensioni per la madre malata e quelle per la situazione in Italia, aveva pensato addirittura di ritardare il rientro, ma ai bianconeri non ha fatto pervenire comunicazioni in merito e Sarri ha bisogno di lui per terminare la stagione. Una volta finita però, il suo contratto da 7,5 milioni di euro fino al 2021 sarà un peso non da poco e di segnali per il rinnovo non ne sono arrivati. Più di un ritorno al River Plate, è la California la destinazione più semplice per l'attaccante, con i Los Angeles Galaxy pronti a investire su di lui e la Juve pronta ad accompagnarlo in questa scelta con l'intento, nel frattempo, di trovare un degno sostituto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez non accenna a scendere con la trattativa che per il momento non è neanche partita principalmente perché l'argentino non ha mai dato segnali d'addio all'Inter, che dal canto suo non ha nessuna intenzione di mettersi intorno a un tavolo se non su espressa richiesta del Toro. Chiaramente i nerazzurri pensano già alle eventuali contropartite che il Barça potrebbe offrire per abbassare i 111 milioni della clausola, mettendo in cima alla lista Arthur che però non pare intenzionato a cambiare aria. E allora ecco che si riparla di Carlos Alena, Junior Firpo e Nelson Semedo, oltre che di Marc Cucurella. Nomi che Ausilio e Marotta insieme a Conte potrebbero anche prendere in considerazione, ma come detto, solo nel caso in cui l'attaccante deciderà di dire sì ai blaugrana chiedendo al club interista di andare via. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'Inter fa sul serio per Moise Kean. In Inghilterra ne sono sicuri. Secondo quanto riporta l'Express, i nerazzurri avrebbero avanzato un'offerta di 25 milioni di sterline, pari a 28,6 di euro, per arrivare all'attaccante dell'Everton ed ex Juventus.

Le manovre dell'Inter in uscita sono diverse e puntano a garantire ai dirigenti un bel pacchetto di milioni per migliorare la rosa di Conte. Non solo però, perché qualcuno potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio. Per esempio Ivan Perisic, che il Bayern vuole riscattare dopo il prestito ma chiedendo uno sconto ai nerazzurri, potrebbe essere inserito in un potenziale scambio che coinvolga Tolisso. Il croato vale 6,5 milioni a bilancio per quanto riguarda l'Inter mentre il francese è stato pagato 41,5 milioni dai bavaresi. Ovviamente questo imporrebbe un conguaglio in favore della società tedesca, ma l'affare potrebbero farlo tutte le parti in causa. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il fondo Elliott, proprietario del Milan, avrebbe disposto di stanziare un budget da 130 milioni da mettere a disposizione di Ralf Rangnick in caso di firma come prossimo allenatore rossonero. Un mercato che sarà simile a quello che ha portato in alto il Lipsia, con giovani di talento da lanciare in casa. Il primo nome in lista per l'attacco è Loren Moron del Real Betis che ha una clausola rescissoria da 60 milioni ma che si potrebbe prendere per circa la metà. Poi Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che però è in orbita Juventus visto che la Vecchia Signora potrebbe riacquistarlo per 26 milioni di euro. Juan Musso potrebbe essere il portiere designato per sostituire Donnarumma in partenza. Infine Dani Olmo, che attualmente è al Lipsia ma che a causa dei rapporti non decollati con il tecnico Nagelsmann potrebbe cambiare di nuovo maglia in estate.

Secondo quanto riportato da As il Betis non venderà per meno di 50 milioni Nabil Fekir. Nelle scorse settimane il trequartista francese era stato accostato al Milan, oltre che all'Arsenal. Gli andalusi hanno acquistato il giocatore dal Lione solamente la scorsa estate per soli 20 milioni. Il Lione si è riservato un 20% della plusvalenza in caso di cessione e una percentuale spetta al giocatoe stesso.

Gigio Donnarumma è quanto mai prima davanti a un bivio: restare al Milan rinnovando il contratto oppure andarsene altrove per ripartire da una nuova avventura. Detto che dai dirigenti rossoneri non è arrivato alcun segnale in chiave prolungamento, ne sono arrivati invece e di molto concreti da top club pronti a muoversi per ottenere il suo cartellino. Il Real Madrid è tornato prepotentemente a farsi sotto, insieme al Chelsea che sta cercando il sostituto di Kepa, mai entrato tra le grazie di Lampard. Senza dimenticarsi che il PSG nicchia ma non si scansa, con i parigini che fino a oggi sono stati gli unici che in passato hanno già presentato una proposta per il numero uno milanista. A riportarlo è Tuttosport.

Il Milan pensa al futuro della propria porta, con l'amministratore delegato Gazidis che per sostituire il quasi certo partente Donnarumma, vorrebbe acquistare un giocatore giovane che possa crescere all'interno del club diventandone un punto fermo. Per questo nel mirino resta Alex Meret, che potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi mesi, ma anche Juan Musso, che ha dimostrato di essere un portiere più che affidabile nell'esperienza all'Udinese. A riportarlo è Tuttosport.

In estate, il Milan farà l'ennesima rivoluzione e punterà molto sui giovani. Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando a due centrocampisti di belle speranze per rinforzare la mediana milanista: si tratta di Teun Koopmeiners, capitano dell'Under 21 olandese e dell'Az Alkmaar, e del 18enne Samuele Ricci dell'Empoli. A riportarlo è La Stampa.

La Lazio è già al lavoro per il futuro. In questo momento di stop dei campionati, e in attesa di conoscere se e quando si tornerà in campo, la società sta guardando al prossimo mercato. Tante le idee e diversi i nomi sul piatto del ds Tare ma anche rinnovi in vista per una squadra che sta regalando tante soddisfazioni ai propri tifosi. Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste settimana si stanno trattando i rinnovi contrattuali di Thomas Strakosha e di Luiz Felipe.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Arkadiusz Milik avrebbe già trovato un accordo economico con la Juventus in vista della prossima stagione. La politica azzurra in merito però è molto chiara: prima di accordarsi con altri club, occorre l'intesa con i dirigenti partenopei, che attualmente non c'è. Tra l'altro, i bianconeri potrebbero proporre delle contropartite come Bernardeschi, ma la volontà del presidente De Laurentiis è quella di incassare solo un assegno cash per lasciar partire l'attaccante polacco.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic. Il giocatore è in uscita dai blaugrana e gli azzurri avrebbero già avviato i primi contatti con il suo entourage per cercare di capire l'eventuale fattibilità dell'affare. Sul croato ci sarebbe anche la Lazio.

Il Coronavirus non ferma il mercato del Napoli - che sta monitorando varie situazioni, in particolare quella di Serdar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo - ma, in compenso, blocca la questione rinnovi. La situazione di Dries Mertens si è bloccata, con l'accordo che sembrava a un passo dopo l'incontro sul Lungomare di Napoli di qualche mese fa. Ora c'è però una fase di stallo con tante offerte recapitate al belga (Inter e Juventus, in Italia) ma, riporta Sky, ci sarà una deadline al momento del ritorno inc ampo.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il capitano del Bologna Andrea Poli, oltre che a trattare col club il taglio degli stipendi a causa del Covid-19, sta parlando con la società anche del prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2021. Un nuovo accordo biennale che soddisfa entrambe le parti e che dunque presto verrà messo nero su bianco, con la speranza di poter puntare insieme a traguardi sempre più ambiziosi, come l'Europa.

BAYERN, RINNOVA DAVIES MA ALABA PUO' PARTIRE. SANCHO VERSO IL MANCHESTER UNITED CHE PUNTA ANCHE HAVERTZ. IL TOTTENHAM SEGUE DIOP E JIMENEZ. BARCELLONA, GLI OCCHI DELLA PREMIER SU VIDAL. VALENCIA SEGUE RAUL DE TOMAS E TENTAZIONE DAVID SILVA. IL PSG SEGUE ALEX TELLES E HAKIMI. ANDERLECHT, SI VALUTA IL LICENZIAMENTO DI NASRI.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Bayern Monaco ha reso noto di aver rinnovato il contratto di Alphonso Davies fino al 2025. "Sono molto felice", ha detto il canadese. "Il Bayern è uno dei migliori club del mondo e poter giocare qui è un sogno che si è realizzato. Mi sono sentito a mio agio dal primo giorno. Voglio conquistare il maggior numero possibile di titoli con questo club. La mentalità di voler sempre vincere tutto è il DNA del Bayern". Molto singolare la foto che testimonia la firma di Davies: il 19enne e i dirigenti del Bayern (Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic e Karl-Heinz Rummenigge) indossano tutti una mascherina protettiva e sono distanziati tra di loro.

David Alaba, in passato, è stato più volte accostato al Barcellona. Adesso, però, visto che i colloqui per il rinnovo del difensore austriaco con il Bayern Monaco sembrano essere a un punto morto, è il Real Madrid a fare sul serio. Come riporta la Bild, Alaba non escluderebbe di cambiare aria a 27 anni, e il campionato spagnolo sarebbe la destinazione a lui più gradita. Lo stesso gradimento che avrebbe manifestato nei suoi confronti Zinedine Zidane, anche se le richieste contrattuali del giocatore potrebbero essere difficili da soddisfare anche per Florentino Perez.

Jadon Sancho è sempre più vicino al Manchester United. O almeno è quanto afferma il Sun, secondo cui i Red Devils avrebbero già sistemato tutti i dettagli del trasferimento con il giocatore, dopo mesi di trattative. Un accordo che però non è ancora stato raggiunto con il Borussia Dortmund, con cui l'esterno inglese ha un contatto fino al 2022.

Kai Havertz sembra essersi già promesso al Bayern Monaco, ma molti club daranno battaglia fino all'ultimo per assicurarsi il giovane talento del Bayer Leverkusen. Come riporta lo Standard, anche il Manchester United sarebbe disposto a fare follie per il giocatore. I Red Devils guardano in Germania per rinforzarsi: dopo Jadon Sancho, il nuovo obiettivo è Havertz.

José Mourinho è al lavoro con la dirigenza del Tottenham per programmare la prossima stagione. Il manager portoghese, riporta Foot Mercato, avrebbe individuato due priorità per rinforzare la rosa degli Spurs: Issa Diop, difensore centrale del West Ham (valutazione 60 milioni) e Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton che potrebbe essere il sostituto di Harry Kane.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo anche il Manchester United e il Newcastle sarebbero sulle tracce di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno resta un obiettivo dell'Inter e già a gennaio c'era stata la possibilità di un suo addio col Barcellona che ha preferito trattenerlo, promettendo al giocatore di prendere in considerazione le offerte dalla nuova stagione.

La Grada di oggi apre su Raul de Tomas, attaccante dell'Espanyol arrivato a gennaio e divenuto il giocatore più costoso della storia del club (20 milioni più 2,5 di bonus). L'attaccante è finito nel mirino del Valencia ma i catalani puntano forte su di lui e hanno blindato il giocatore con un contratto fino al 2026 e una clausola rescissoria da 60 milioni. In poco tempo, De Tomas ha ripagato gli sforzi del club segnando 4 reti in 6 partite di Liga.

Ancora due mesi e il contratto di David Silva andrà in scadenza. Il centrocampista del Manchester City potrebbe non prolungare la propria esperienza in Inghilterra e per lui iniziano a muoversi alcuni club. Secondo quanto riporta ESPN, il Valencia avrebbe contattato il giocatore per conoscere la sua disponibilità.

Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, il Paris Saint-Germain avrebbe individuato il sostituto di Lawyn Kurzawa, giocatore in scadenza di contratto e sempre più lontano dalla capitale francese: si tratta di Alex Telles, terzino del Porto e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver giocato nell'Inter. Il giocatore è seguito da tempo da Leonardo e la sua valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Achraf Hakimi è al centro di un dibattito al Real Madrid. Come ripora Marca, sul giocatore c'è il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund che vorrebbe un altro anno di prestito. Il marocchino in Germania è cresciuto tantissimo e sarebbe pronto per il ritorno ai blancos e lo stesso giocatore ha già manifestato il sogno di essere nuovamente un giocatore del Real Madrid. Tuttavia Zidane a destra è già coperto con Dani Carvajal, oltre che con Alvaro Odriozola che rientrerà dal prestito al Bayern. Dalla Francia, intanto, fanno sapere che il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi sul giocatore.

L'ex compagno di squadra, Vincent Kompany, lo aveva ingaggiato per riportare l'Anderlecht ai vertici del calcio belga dopo qualche stagione difficile. Samir Nasri, però, ha deluso le aspettative e ha mostrato ancora una volta il suo carattere ribelle: il club bianco-malva, qualche giorno fa, aveva dichiarato di non ricevere sue notizie da settimane. Una vicenda che costerà il rinnovo (l'accordo stipulato prevedeva l'opzione per un altro anno) al 33enne francese, che potrebbe essere addirittura licenziato nei prossimi giorni. Lo riporta il Daily Mail.