Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Il Manchester United tenta la rimonta sulla Juventus per Erling Braut Haaland, centravanti del Salisburgo. I Red Devils hanno già offerto il valore della clausola rescissoria - 30 milioni di euro - per liberare il giocatore. Di per sé il norvegese ha capito di avere fatto il proprio tempo in Austria, perché dopo la vetrina luccicante della Champions League è il momento giusto per monetizzare, con un contratto molto alto. Lo United ha alzato la propria commissione dai 6-7 milioni ai 12 proposti oggi al procuratore del calciatore. Ancora leggermente distante dalla proposta della Juve che, però, rischia di rimanere con il cerino in mano perché Haaland vuole essere il centro del progetto, non una scelta tra le altre. La presenza di Higuain e quella di Cristiano Ronaldo potrebbero essere più un ostacolo che un boost alla trattativa, perché allo United sarebbe il centravanti titolare senza grosse discussioni, con Rashford a fare da tandem. Insomma, è questione di prospettiva. La fretta di decidere, comunque, non c'è: il tavolo sarà apparecchiato per il dopo Natale.

MILAN

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan continua la ricerca di un centrocampista da regalare a Pioli in vista di gennaio. Gli ultimi due nomi seguiti dai rossoneri sono Stanislav Lobotka, classe '94 e di proprietà del Celta Vigo; e Sander Berge, 21enne molto apprezzato anche dal Napoli, che potrebbe lasciare il Gent già nella sessione invernale.

Il Milan, riporta 'Sky', è sulle tracce di un giovanissimo difensore dello Zurigo. Si tratta del classe 2002 Becir Omeragic, calciatore già stabilmente nel giro della prima squadra che i rossoneri vorrebbero acquistare prima del suo esordio nella nazionale elvetica che potrebbe far schizzare verso l'altro il prezzo del cartellino.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: un matrimonio che s'ha da fare? Secondo Tuttosport, prima di Natale vi sarà un nuovo incontro tra le parti, per capire se lo svedese vorrà continuare a giocare e se davvero ha intenzione di scegliere i rossoneri. Non è una questione economica: l'offerta del Diavolo è rimasta sempre immutata, i dubbi di Ibra (che a gennaio compirà 39 anni) riguardano il rischio di chiudere la carriera sbagliando mossa e fallendo il grande ritorno in Serie A. Con l'arrivo ormai certo di Ancelotti, i Toffees, che già in passato si erano mossi, restano uno scenario probabile per Ibra, alternativo sia al Milan che al ritiro. Boban e Maldini, comunque, vogliono risposte in tempi brevi, e a questo servirà l'incontro di cui sopra, in programma tra la partita di Bergamo e Natale. In caso di risposta negativa, il primo nome sarebbe quello di Luka Jovic del Real Madrid; più complicato arrivare a Erling Haaland del Salisburgo.

INTER

L'Inter prova l'accelerata per Dejan Kulusevski. Ieri, all'ora di pranzo, l'ad Marotta ha incontro l'Atalanta, in particolare i Percassi, per provare a chiudere l'affare. Valutazione di 35 milioni, scrive Tuttosport, con la possibilità di inserire Politano nell'affare. E il Parma da convincere per un eventuale trasferimento a Milano già nel mese di gennaio.

Sul classe 2000, però, resta più che vigile la Juventus. In particolare, Paratici potrebbe inserire come contropartita il croato Pjaca o due talenti dell'Under 23 come Mota Carvalho e Han. Per quanto riguarda i rapporti, quelli dell'Atalanta sono ottimi con entrambi i club: sarà una questione di valutazioni e di offerte. Spettatore interessato, oltremanica, il Manchester United.

"Qui sono felice, è casa mia". Lautaro Martinez manda messaggi d'amore all'Inter. L'attaccante argentino, intervistato da la Repubblica, ha raccontato a tutto tondo il suo mondo, compreso il rapporto con Conte: "Abbiamo imparato a conoscerci in fretta. Pazzesco, se si pensa che sono passati solo 5 mesi"

NAPOLI

Tesoretto da 30 milioni di euro per il Napoli in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dal risparmio dello stipendio di Carlo Ancelotti, che presto firmerà con l'Everton, e le entrate provenienti dalla qualificazione agli ottavi di Champions arriveranno i soldi per poter investire su almeno un giocatore nella finestra di riparazione e il primo nome resta quello di Lucas Torreira. I partenopei hanno offerto all'Arsenal 3 milioni per il prestito di 18 mesi e 27 per il riscatto obbligatorio ma la chiusura dell'affare è tutt'altro che scontata, visto che il giocatore vuole capire meglio quale sia il progetto di crescita della società azzurra.

Novità importanti in arrivo da casa Napoli, relativamente al rinnovo di Josè Maria Callejon. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis di alcune settimane fa il club partenopeo ha alzato l'offerta per convincere lo spagnolo a prolungare e adesso è attesa la risposta del diretto interessato. Come noto il contratto dell'ex Real Madrid scadrà il 30 giugno 2020.

Non c'è solo la Juventus su Leandro Paredes, centrocampista argentino potenzialmente in uscita dal PSG, ma anche il Napoli. Il profilo del giocatore piace anche perché conosce già il nostro campionato e le sue difficoltà, ma due fattori rendono la trattativa complicata: un ingaggio molto alto e la stessa concorrenza dei bianconeri. Paratici tra l'altro, ha un'ottima carta da giocarsi, ovvero il cartellino di Emre Can che potrebbe venire inserito nella trattativa. A riportarlo è La Repubblica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Borussia Dortmund si sarebbe mosso per provare a convincere Dries Mertens a lasciare il Napoli già a gennaio. Il belga vorrebbe restare in azzurro almeno fino a giugno ma visti i problemi per il rinnovo potrebbe anche decidere di accettare. La proposta del club tedesco lo intriga, anche perché difficilmente sarebbe pronto ad accettare un'altra proposta dall'Italia.

Nuova idea per la fascia sinistra del Napoli, che ha messo nel mirino l’esterno classe 2000 Brian Rodriguez dei Los Angeles Galaxy, ex Penarol (lo seguì anche il Torino qualche mese fa). Primi contatti con il suo entourage, il medesimo che segue anche il percorso di Lucas Torreira dell'Arsenal. Per l'ex Sampdoria, che oggi conoscerà il suo nuovo tecnico Arteta ed è un obiettivo importante per il centrocampo azzurro già a gennaio, ipotesi prestito non percorribile.

Quattro milioni per due anni più un bonus al momento della firma: questa l'offerta con cui il Napoli intende convincere Dries Mertens a rimanere in azzurro. Stando a quanto riferisce Sky, nonostante l'assalto del Borussia Dortmund, gli azzurri sperano ancora di convincerlo a rinnovare il contratto, ma il problema è proprio nella cifra offerta al momento della firma: il belga la vorrebbe decisamente più alta rispetto a quella offerta dalla società azzurra.

FIORENTINA

Secondo quanto riportato da La Nazione, è sempre più in crisi il rapporto tra il Wolverhampton e Patrick Cutrone che dunque potrebbe lasciare la Premier e l'Inghilterra dopo pochi mesi dal suo addio al Milan. Già a gennaio infatti, la punta potrebbe tornare in Italia, con la Fiorentina che sta pensando a lui come potenziale alternativa a Nikola Kalinic.

Mario Bittencourt, presidente del Fluminense, ha parlato in conferenza stampa rivelando anche una trattativa vicina alla conclusione che riguarda e coinvolge la Fiorentina: "Per Gilberto è fatta al 95%: dobbiamo solo scambiare i documenti. Inizialmente avevamo un'opzione di riscatto molto elevata, ma siamo riusciti ad ottenere la metà del cartellino per molto meno del 10% dell'opzione di riscatto quindi una cifra molto ridotta. Adesso stiamo negoziando la durata del contratto che sarà di due anni o due e mezzo".

ATALANTA

L'Atalanta ha deciso di fare un grande mercato per finire la stagione continuando a lottare per le prime quattro posizioni ma anche per provare a compiere l'impresa e a passare il turno degli ottavi di Champions League contro il Valencia. Per la fascia sinistra, l'ultima idea dei nerazzurri, porta al nome di Terzic, giovane terzino della Fiorentina che non sta trovando spazio agli ordini di Montella. A riportarlo è Sky Sport.

ARSENAL, ARTETA NUOVO TECNICO DEI GUNNERS. TOTTENHAM, ALDERWEIRELD RINNOVA FINO AL 2023. RAIOLA FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU POGBA. MONACO, JARDIM A RISCHIO ESONERO

Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell'Arsenal. L'allenatore spagnolo ha firmato un contratto fino al giugno del 2023. Da giocatore aveva già vestito la maglia dei Gunners dal 2011 al 2016 e proprio a Londra ha chiuso la propria carriera da calciatore.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Tottenham ha reso noto il rinnovo del contratto di Toby Alderweireld. Il difensore belga ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.

Mino Raiola rompe il silenzio e parla del futuro di Paul Pogba in un'intervista al The Telegraph. Queste le parole dell'agente italo-olandese: "Paul scegliendo lo United è tornato a casa. Sarebbe potuto andare ovunque, ma ha scelto col cuore. E' una bella persona. Ora vuole avere successo ed essere felice, oltre che vincere premi. E gli piacerebbe farlo col Manchester United. D'accordo, c'è stato un forte interesse da parte del Real Madrid e il Manchester non lo ha lasciato andare, ma io non ho fatto storie così come lo stesso Paul, visto che lavoriamo in totale accordo col giocatore. Altri giocatori avrebbero portato la situazione all'estremo, ma a Paul non piacciono certi atteggiamenti. C'era un interesse del Real Madrid ma loro non lo hanno fatto partire e a me è dispiaciuto, perché penso che Paul essendo francese come Zidane avrebbe creato un fattore importante per la storia del calcio transalpino.

Il Monaco ha deciso: stop alla epoca Leonardo Jardim, anche se dovesse vincere contro il Lille nella prossima gara di Ligue 1. Il provvedimento sarà preso in accordo fra il direttore generale monegasco, Oleg Petrov, e il massimo azionista Dimitri Rybolovlev.