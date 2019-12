Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 dicembre

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Un nome nuovo per il centrocampo del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri sono pronti infatti a dare l'assalto a Nemanja Matic del Manchester United. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con i Red Devils il prossimo 30 giugno e darebbe esperienza e personalità alla mediana di Stefano Pioli. La principale concorrente per il club italiano sembra essere l'Atletico Madrid, mentre gli inglesi non si opporranno al suo addio a gennaio.

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. A comunicarlo è stato lo stesso club viola sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".

Dries Mertens vorrebbe restare a Napoli, ma continua ad esserci distanza economica sul rinnovo. L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea il peso della clausola rescissoria (valida solo per l'estero) che a gennaio può portarlo via per 10 milioni di euro. I club interessati non mancano: in Germania il Borussia, ma anche il Bayern ha fatto un sondaggio, ed in Premier l'Arsenal del neo-tecnico Arteta.

RINNOVO DIFFICILE - Resta lontano un accordo con De Laurentiis: il belga ha rifiutato la proposta di rinnovo a 3 milini di euro a stagione e chiede un triennale almeno a 4 milioni di euro. Difficile un accordo soprattutto per quanto riguarda la durata dell'accordo. Mertens è infatti un classe '87 e tra tre anni sarebbe avviato verso i 36 anni.

Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton. A comunicarlo è stato il club inglese con una nota pubblicata su Twitter.

Come si legge sulle colonne de Il Corriere dello Sport, il Marsiglia di Villas Boas, secondo in Ligue 1 e in piena lotta per un posto in lotta Champions, sarebbe alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Javier Pastore. La Roma potrebbe pensare di cederlo per liberarsi del suo pesante ingaggio di 4 milioni di euro annui. Una soluzione intermedia potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.

La risposta di Zlatan Ibrahimovic non è ancora arrivata e al Milan stanno iniziando a perdere la pazienza. Ecco perché, come riporta Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro (o una telefonata) per capire se il 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti rossoneri, l'attaccante svedese tornerà a Milanello.

Le alternative - Più passa il tempo e più è difficile per il 'Diavolo' lavorare a un'alternativa credibile in attacco. Oggi il nome più caldo è quello di Luka Jovic del Real Madrid, mentre la pista che porta a Erling Haaland è troppo complicata a causa dell'altissima concorrenza dei top club europei. Tutto in stand-by, comunque: priorità alla risposta di Ibra.

Mancano solamente le firme per il rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, lo scorso fine settimane l'agente del centrocampista polacco ha incontrato infatti il ds Giuntoli definendo un nuovo accordo fino al 2024. L'ex Udinese vedrà il suo stipendio aumentare dagli attuali 1,1 milioni a 2,5 milioni di euro più bonus. Nel nuovo contratto, infine, sarà inserita proprio la clausola di risoluzione che aveva richiesto il Napoli: 100 milioni.

Nuova idea di mercato in vista di gennaio per Inter e Napoli. Secondo quanto riportato da SkySport le due società starebbero valutando la possibilità di scambiarsi Matteo Politano e Fernando Llorente. Il primo andrebbe a completare il parco esterni della formazione di Gattuso, mentre lo spagnolo ritroverebbe Antonio Conte con il compito di fungere da alternativa a Romelu Lukaku.

Lontani dai campi di gioco da agosto a causa di un infortunio al ginocchio, Leroy Sané sta lavorando per tornare. Agli ordini di Pep Guardiola? Non necessariamente. Stando a quanto riferito dall'autorevole quotidiano tedesco Bild, infatti, l'ala mancina classe 1996 vorrebbe lasciare il Manchester City per raggiungere il Bayern Monaco già a gennaio. La decisione presa dal tedesco è chiara: raggiungere il colosso della Bundesliga e rilanciarsi subito anche in vista degli Europei.

Acquistato 18 mesi fa dal Tolosa per 22 milioni di sterline, Issa Diop (22) ha stregato la Premier League con la maglia del West Ham. Il centrale francese è finito nel mirino del Tottenham, alla ricerca di un rimpiazzo futuro per Alderweireld e Vertonghen. Ma, secondo Sky Sports UK, gli Hammers non vorrebbero cedere il proprio difensore per meno di 50 milioni di sterline. Il che rende complicata l'operazione per Mourinho e la dirigenza degli Spurs.

Willy, il fratello di Pierre-Emerick Aubameyang (30), s'è espresso in maniera negativa sul nuovo allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. Il che fa quasi cadere l'ipotesi di un rinnovo contrattuale dell'ex Milan con i Gunners. Secondo il Mirror, l'attaccante del Gabon vorrebbe lasciare Londra già nel corso della finestra di mercato invernale e l'avvicendamento in cambia non avrebbe cambiato nulla.

Il PSG deve star ben attento a respingere le avances di Manchester City e Real Madrid per Marquinhos, uno dei calciatori fondamentali per Thomas Tuchel per la sua duttilità tattica che lo rende capace di esprimersi al meglio sia da difensore centrale che da centrocampista. Come riferito dai francesi di Le10Sport, i due giganti del calcio mondiale hanno avviato i contatti con l'entourage del brasiliano, il cui contratto scadrà a giugno 2022. Giusto un sondaggio, per capire qual è la situazione. Ma ad oggi la priorità dell'ex Roma sarebbe quella di rinnovare col PSG.

Fuori dai piani del Tottenham, Victor Wanyama (28) ha collezionato appena quattro presenze quest'anno e soltanto una (per 9 minuti) da quando in panchina s'è seduto José Mourinho. Così, secondo il Telegraph, è probabile un suo addio già nel mese di gennaio. Sulle tracce del centrocampista del Kenya ora si sarebbe messo l'Hertha Berlino, alla ricerca di un mediano d'interdizione da acquistare già nella prossima sessione di mercato.

Perno del Wolverhampton, che l'estate dell'anno scorso sborsò 18 milioni di sterline per pagare la sua clausola di risoluzione col Middlesbrough, Adama Traoré (23) viene dichiarato incedibile dal club. Gli occhi del Tottenham si sono posati sull'esterno spagnolo, ma i Wolves sono stati chiari: Traoré non si muove.

Il sesto posto in Premier League, a -4 dalla quarta piazza occupata dal Chelsea e valevole per il piazzamento in Champions League, non ha scontentato fin qui la proprietà del Manchester United. Così, sebbene nell'ultimo periodo ci siano stati tanti rumors, sulla panchina dei Red Devils non dovrebbe esserci alcun avvicendamento. Ole Gunnar Solskjaer, infatti, è fiducioso del fatto che a gennaio sarà riconfermato almeno fino a fine stagione. E, dovesse qualificarsi per la Champions, non sarebbe da escludere un prosieguo della storia anche per la prossima stagione. A riportarlo è il Manchester Evening News.