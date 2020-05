Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, SFIDA ALL'INTER PER TONALI. IL BARCELLONA RESTA ALLA FINESTRA. PER ARRIVARE A JIMENEZ I BIANCONERI SONO PRONTI AD OFFRIRE RUGANI E RABIOT. DE SCIGLIO PUO' APPRODARE AL BARCELLONA ANCHE SENZA LO SCAMBIO PJANIC-ARTHUR. IL CLUB BLAUGRANA NON MOLLA DE LIGT. INTER, POSSIBILE CONFERMA DEL PRESTITO DI SANCHEZ: IL PROBLEMA È L'INGAGGIO. SASSUOLO, IL CHELSEA NON RIACQUISTERÀ BOGA: ADESSO CI PENSA ANCHE IL MILAN. NAPOLI, DE LAURENTIIS ASPETTA MERTENS A ROMA PER IL RINNOVO. FIORENTINA, IL CLUB VIOLA PENSA GIÀ ALL'ADDIO DI CUTRONE. BOLOGNA, IBRAHIMOVIC SEMPRE IN CIMA ALLA LISTA DI MIHAJLOVIC

Sandro Tonali resta al centro dei pensieri della Juventus, che non vorrebbe lasciarselo sfuggire in ottica sostituzione di Khedira oltre che di acquisto di uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Ovviamente anche l'Inter è in corsa, con l'idea simile a quella juventina, di provare a convincere Cellino tramite contropartite giovani e un pacco di milioni come corredo dell'offerta. Fosse per il presidente del Brescia questa soluzione sarebbe da scartare ma pare che alla fine a decidere sarà il calciatore, che ormai sembra intenzionato a prendere una decisione proprio tra una di queste due squadre. Occhio anche al Barcellona, che è molto attivo sul fronte Tonali anche se non riscontra il momentaneo favore del classe 2000, più intrigato dalla possibilità di crescere restando nel nostro campionato.

La Juventus ha già avviato i primi contatti con Jorge Mendes per parlare di Raul Jimenez, punta del Wolverhampton che rappresenterebbe una delle alternative alla partenza di Higuain. Il messicano piace e non potrebbe essere altrimenti visti i quasi 40 gol messi a segno da quando è arrivato tra gli Wolves e le strade per raggiungere un accordo con gli inglesi sono almeno due. La prima, con intercessione dello stesso procuratore portoghese, potrebbe portare a un prestito biennale con riscatto obbligatorio, che però rischia di essere troppo poco. L'altra porta a un evetuale scambio di giocatori, con Rugani che è da tempo nel mirino del club di Premier oppure Rabiot che proprio in Inghilterra vorrebbe andare in caso di addio alla Juve.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui lo scambio tra Juventus e Barcellona con protagonisti Pjanic e De Sciglio dovesse fallire, è possibile che i due club decidano comunque di portare a termine l'operazione legata a De Sciglio. L'esterno rientrerebbe nel pacchetto dello scambio citato poco sopra, ma i blaugrana potrebbero essere interessati anche ad acquistarlo a parte nell'ottica di rinnovare le fasce affidandosi a un giocatore comunque giovane ma che ha già grande esperienza internazionale.

Il Barcellona non ha perso le speranze di poter ingaggiare Matthijs de Ligt. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, il club blaugrana avrebbe pronta un'offerta da presentare alla Juventus una volta conclusa questa stagiona: si parla di un'offerta di poco superiore ai 70 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dalla Juventus qualora il club bianconero decidesse di mettere sul mercato il centrale olandese.

In casa Inter si sta facendo largo l'ipotesi di provare a rinnovare il prestito di Alexis Sanchez soprattutto nel caso in cui il cileno dovesse dare delle risposte positive al ritorno in campo della Serie A. Il problema però è legato all'ingaggio del giocatore, visto che nella stagione in corso è stato pagato per più di metà dal Manchester United: 7 milioni contro i 5 versati dai nerazzurri. Impossibile pensare di strappare le stesse condizioni, quindi la trattativa sarà eventualmente complessa per sciogliere questo nodo.

Secondo quanto riferito dal sito di Sport Mediaset, anche il Milan si sarebbe aggiunto alle varie pretendenti di Jeremie Boga, attaccante di proprietà del Sassuolo ma che potrebbe essere contro riscattato dal Chelsea al termine della stagione. I Blues non paiono interessati dalla possibilità di versare i 16 milioni previsti per il riscatto del francese con i rossoneri che avrebbero fatto i primi sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione. Sull'attaccante di De Zerbi ci sono anche Napoli e Atalanta.

Dries Mertens è pronto per mettere nero su bianco l'accordo trovato negli scorsi giorni con il Napoli per il rinnovo di contratto fino al 2023. 4 milioni di euro all'anno per i prossimi due anni con 3 milioni al momento della firma come bonus e altri 500mila euro per eventuali obiettivi personali e di squadra. Il giocatore si recherà a Roma presso la sede della Filmauro dove con De Laurentiis scatterà la foto di rito, magari con alle spalle quella maglia del gol numero 121 che il presidente ha pagato 15mila euro e che adesso potrebbe trasformarsi nella giusta scenografia per la nuova promessa di matrimonio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Fiorentina starebbe già pensando di trovare una nuova squadra per Patrick Cutrone dopo pochi mesi dal suo arrivo a Firenze. L'attaccante è stato acquistato in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni ma le prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative. L'idea è quella di puntare su Vlahovic e magari su una punta più esperta che lo possa affiancare nella maturazione con buona pace dell'ex Milan che dovrebbe trovare una nuova squadra da cui ripartire.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è più che mai in cima alla lista di gradimento di Sinisa Mihajlovic, con cui l'attaccante svedese ha avuto un contatto telefonico nelle scorse ore. Il Bologna inteso come club, però, non interverrà se non quando Ibra, eventualmente, comunicherà di essere disposto a vestire la maglia rossoblù. A quel punto - continua il Corriere dello Sport - Fenucci (ad), Sabatini (coordinatore area tecnica) e Bigon (ds), interverrebbero nella trattativa e si siederebbe al tavolo con Mino Raiola per discutere della parte economica. Fino a quel momento, però, l'affare Ibra-Bologna si può reggere esclusivamente sul rapporto personale tra il numero 21 del Milan e il tecnico serbo.

BAYERN MONACO, CHIUSO IL TORMENTONE NEUER: IL PORTIERE RINNOVA FINO AL 2023. CHELSEA, GIROUD PROLUNGA IL CONTRATTO CON I BLUES FINO AL 2021. REAL MADRID, BALE OFFERTO IN MLS. ARSENAL, ASSE DI MERCATO CON L'ATLETICO: POSSIBILE SCAMBIO LACAZETTE-LEMAR. BELGIO, RINNOVA IL TECNICO ROBERTO MARTINEZ: ACCORDO FINO AL 2022

Dopo un lungo tira e molla e diverse voci che volevano chiusa la sua esperienza a Monaco di Baviera, Manuel Neuer ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco. Il club tedesco lo ha annunciato sui propri canali ufficiali: il portiere ha firmato fino al 2023.

Finisce ufficialmente il tormentone Olivier Giroud. L'attaccante francese, più volte accostato a Inter e Lazio, rimarrà al Chelsea ancora per un altro anno. Il club ha ufficializzato il raggiungimento dell'accordo: la società ha infatti deciso di esercitare l’opzione unilaterale di prolungamento per un’ulteriore stagione presente nel contratto dell'attaccante transalpino.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Real Madrid avrebbe proposto a Gareth Bale un trasferimento negli Stati Uniti. Il gallese è stato offerto a un club di MLS, di cui non è stato fatto il nome. Recentemente il giocatore aveva dichiarato: "La MLS è un torneo che sta crescendo e molti giocatori vogliono andarci. È qualcosa che sicuramente mi interesserebbe. Inoltre, amo andare in vacanza a Los Angeles dove gioco molto a golf". Bale, il cui ingaggio è di 14.5 milioni, ha un contratto fino al 2022 e non rientra nei piani di Zinedine Zidane.

Un mercato di scambi. L'emergenza coronavirus ha rivisto le logiche degli affari e proprio per questo motivo l'Arsenal vedrebbe di buon occhio uno scambio tra Alexandre Lacazette e Thomas Lemar. L'Atletico Madrid sta cercando un attaccante, come riportato da AS, e il francese potrebbe lasciare Londra dopo le ultime vicende. Uno scambio alla pari, dunque, potrebbe essere una soluzione condivisa da entrambi i club.

La Federcalcio belga rende noto che il commissario tecnico Roberto Martinez ha rinnovato il suo legame con i "Diavoli rossi" fino al 2022. 47 anni, il tecnico spagnolo ha preso l'incarico dopo i deludenti Europei del 2016 all'epoca sotto la gestione Wilmots, conducendo il Belgio al miglior risultato della sua storia: il terzo posto ai Mondiali del 2018.