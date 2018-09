Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, HAMSIK TORNA A VALUTARE L'ADDIO. JUVENTUS, OCCHI SU TIELEMANS. THIAGO SILVA PUO' TORNARE IN ITALIA.

JUVENTUS

In conferenza stampa il ct del Brasile Tite ha spiegato le convocazioni verdeoro in vista delle sfide contro Arabia Saudita e Argentina. Questo il suo pensiero, forte, sull'esclusione di Douglas Costa: "Come ho detto altre volte, ci sarà occasione per tutti quelli che sono rimasti fuori. Nello specifico, per quanto riguarda Douglas Costa, non è stato convocato per due fattori: l'infortunio e l'incidente successo in campionato. E' un atto che ha mostrato mancanza di disciplina".

Uno dei più apprezzati talenti del calcio europeo sarebbe stato offerto alla Juventus. Gli agenti di Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 in forza al Monaco, avrebbero proposto il proprio assistito al club bianconero. Lo riporta Le10Sports, secondo cui la valutazione del giocatore belga oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

ROMA

Anche Monchi è in discussione in casa Roma. Lo scrive la Repubblica, secondo cui oltre al tecnico Di Francesco (di cui non è stato gradita la scelta di schierare Zaniolo per punire Kluivert), anche il ds giallorosso sarebbe al centro di valutazioni attente da parte della proprietà.

David Neres è da tempo sul taccuino del ds giallorosso Monchi. Il talento classe 1997 in forza all'Ajax, però, fa gola a diverse big europee: su di lui c'è anche il Borussia Dortmund. Il brasiliano ha parlato al De Telegraaf dell'interesse del club giallonero, che avrebbe formulato un'offerta da 33 milioni: "L'ho letto ma non ci penso, sono concentrato solo sull'Ajax. Ovviamente mi fa piacere che un grande club sia pronto a investire su di me".

NAPOLI

Quattro partite giocate su 5, solo 238 minuti in campo. Marek Hamsik, il capitano di decine di battaglie, non è tra gli intoccabili di Carlo Ancelotti, che ha rivoluzionato le gerarchie del Napoli in pochi mesi. Marekiaro, nei pensieri del tecnico emiliano, non è più il titolare inamovibile nel ruolo di mezzala, spodestato da Zielinski; lo slovacco è stato impiegato nella posizione del regista basso, rimasta scoperta a causa della partenza di Jorginho. Un cambiamento evidente non tanto nella forma quanto nella sostanza di una squadra poco abituata alle rotazioni e al turnover nel recente passato. E Hamsik ora riflette sul proprio futuro: dopo aver rifiutato la Cina in estate, a gennaio può decidere di cambiare aria. Secondo Tuttosport i partenopei avrebbero già individuato il sostituto: Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo e connazionale dell'ex Brescia. Un vero e proprio passaggio di testimone.

MILAN

Thiago Silva e il PSG, un amore che potrebbe essere giunto al termine: se il club francese non rinnoverà il contratto (in scadenza nel 2020), il difensore brasiliano potrebbe salutare Parigi. Secondo quanto riportato da Le10Sport, nel suo futuro può esserci l'Italia, con Milan, Juventus, Roma e Napoli interessate, anche se lo scoglio è rappresentato dall'ingaggio dell'ex rossonero.

INTER

Inter e Roma, oltre a varie big europee come Real Madrid e Arsenal, sono attente alla situazione di Hector Herrera, centrocampista del Porto col contratto in scadenza a fine stagione. Il club lusitano sta lavorando da tempo al rinnovo, ma ancora le parti sembrano lontane. Anche perché, scrive stamani A Bola, il centrocampista chiederà in queste ore uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione per prolungare. L'idea del messicano è quella di diventare il giocatore più pagato della rosa, ma difficilmente il Porto arriverà a certe cifre.

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche di Joao Mario: "Le sue parole mi hanno fatto piacere. E' uno che sa fare diverse cose. La sua fisicità gli permette di avere qualità particolari. Se riesce a trovare entusiasmo è un giocatore davvero importante".

TORINO

Niente Napoli ma rinnovo in arrivo per Iago Falque: secondo quanto riferito da La Stampa, gli ultimi accertamenti sull'attaccante del Torino portano a escluderne la presenza contro gli azzurri. Buona notizia sul fronte del prolungamento di contratto: a giorni lo spagnolo firmerà coi granata fino al 2022.

ATALANTA

E' arrivata ieri l'ufficialità del prolungamento dell'accordo tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta. Un contratto che si allunga fino al 2021, con opzione per il 2022 e un rapporto di lavoro che si rinsalda nonostante la partenza non sia stata delle migliori, soprattutto a causa dell'Europa League. Il club è schierato dalla parte del proprio tecnico, anche perché in pochi, come lui, sono capaci a valorizzare i giovani permettendo alla società di incassare anno dopo anno tante plusvalenze. Gasp guadagnerà 1,5 milioni netti a stagione. Un accordo importante per uno dei migliori allenatori della Serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

PARMA

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni riferite allo stato di salute degli acciaccati in casa ducale: "Grassi stamattina si era allenato con la squadra ma si è dovuto fermare, non era tranquillo e con lo staff si è ritenuto tutti insieme di non convocarlo. Gobbi invece si è ripreso ed è a posto dopo la botta ricevuta, Stulac si è allenato con la squadra, Ciciretti era già in panchina l'altra volta".

MANCHESTER CITY, AUGUERO RINNOVA FINO AL 2021. REAL MADRID, PRONTI 500 MILIONI PER IL NUOVO BERNABEU. ATLETICO MADRID, SIMEONE SI SCHIERA CON RONALDO DOPO VALENCIA-JUVENTUS. CROAZIA, KALINIC VERSO IL RITORNO IN NAZIONALE

PREMIER LEAGUE

Sergio Aguero ha rinnovato il proprio contratto col Manchester City. L'annuncio è stato dato dal club britannico sul proprio sito ufficiale, col giocatore che ha prolungato fino al 2021. Arrivato dall'Atletico Madrid nel 2011, al termine del suo contratto avrà raggiunto il traguardo dei 10 anni in maglia Citizens.

LIGA

Secondo quanto riporta ABC, quotidiano spagnolo, il Real Madrid sarebbe pronto a spendere 500 milioni di euro per rinnovare il Santiago Bernabeu. Tre anni dopo aver chiuso il capitolo per il rifiuto del Tribunale, sembra la volta buona. ABC offre i dettagli di un progetto che potrebbe iniziare nel 2019 per alzare l'altezza dello stadio di dodici metri, oltre alla costruzione di nuove aree commerciali all'interno dell'impianto. Un finanziamento da venti-trent'anni, adesso manca l'ok dei soci delle Merengues che sta cercando il presidente, Florentino Perez.

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Getafe: "Quest'anno abbiamo subito più gol, seppur con un maggiore possesso palla. Io però preferisco prendere meno reti e avere meno possesso. Io comunque sto cercando di migliorare la mia squadra e contro il Monaco ho visto dei passi in avanti. Il rosso a CR7? Con l'evoluzione del VAR e vedendo come hanno espulso Ronaldo l'altro giorno serve attenzione in ciò che si fa. Sembrava che non avesse fatto assolutamente niente ma alla fine è stato espulso. Adesso gli arbitri hanno un aiuto per quanto riguarda il gioco, l'intensità e le situazioni di campo. Secondo me il VAR favorisce la giustizia nel gioco e col passare del tempo non può far altro che migliorare".

Dnevnik, media croato, parla di Nikola Kalinic, punta di casa Atletico Madrid arrivata in estate dal Milan. Dopo la rottura col ct Zlatko Dalic alla vigilia del Mondiale, l'attaccante era stato rimandato a casa ma adesso lo strappo potrebbe essere ricucito. Così Kalinic potrebbe tornare a far parte della rosa della Croazia vicecampione del Mondo.