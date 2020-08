Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Lionel Messi e il futuro. I colleghi del Mundo Deportivo fanno il punto sul giocatore e spiegano che per adesso solo due squadre hanno concretamente contattato il giocatore. Si tratta del Paris Saint-Germain e dell'Inter. Il Manchester City, club dal quale Messi sarebbe comunque tentato per ritrovare Guardiola, non ha mosso ancora passi ufficiali. Paris e Inter hanno parlato con Jorge Messi per sapere lo stato dell'arte, mostrando interesse.

Il possibile futuro alla Juventus di Edin Dzeko è tutto nelle mani dell'attaccante bosniaco. Il club di Friedkin infatti lo lascerà partire solo nel caso in cui sia lui a chiederlo esplicitamente. Il colloquio decisivo andrà in scena nei prossimi giorni, con i giallorossi che in caso di richiesta da parte del capitano, allora proveranno ad accontentarlo puntando poi su Milik per sostituirlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Gonzalo Higuain vuole arrivare in fondo al proprio contratto con la Juventus che ha scadenza nel 2021 e quindi percepire tutti i 7,5 milioni di euro previsti dall'intesa oltre al milioncino e mezzo residuo della passata stagione. Questo, a meno che non si trovi un accordo sulla rescissione. I bianconeri lavorano sulla buonuscita, che permetterebbero alla Vecchia Signora di risparmiare almeno l'ingaggio del prossimo anno, visto che nessuno è disposto a versare i 18 milioni che pesano ancora sul bilancio juventino. Ma quando si parla di questa possibilità, Higuain blocca tutto e allora torna in ballo anche l'ipotesi che venga inserito in uno scambio, vana al momento visto che non ci sono richieste in tal senso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La testata cilena dedicata al Colo Colo, DaleAlbo, parla del futuro di Arturo Vidal. Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus, e Gianluigi Buffon, portiere bianconero, lo avrebbero chiamato per un clamoroso ritorno a Torino. Ronald Koeman gli ha dato di fatto il benservito: il Guerriero è in uscita dal Barcellona e il ragazzo, cresciuto nel Colo Colo prima di sbarcare in Europa, sarebbe ora tentato dall'avventura alla Juventus.

Come si legge sulle colonne de La Stampa, negli ultimi giorni la Juventus ha nuovamente sondato il terreno per il talento della Roma Nicolò Zaniolo, tuttavia l'intenzione del club giallorosso è quella di blindare il proprio gioiello. Come riporta il quotidiano torinese, la Juventus avrebbe accennato l'ipotesi di uno scambio, con Florenzi e Kluivert in bianconero e Rugani in giallorosso.

Il Basilea ha ufficialmente acquistato Kaly Sene dalla Juventus. Diciannovenne, senegalese, l'attaccante sarà però prestato da subito all'Omonia Nicosia. Contestualmente al comunicato d'acquisizione, il club elvetico ha annunciato che Sene giocherà fino all'estate 2021 a Cipro.

La finale di Europa League, poi il rinnovo di Samir Handanovic. Dopo la gara di questa sera contro il Siviglia, ricorda Tuttosport, il portiere e capitano dell'Inter prolungherà fino al 2022 il suo accordo con i nerazzurri. Un rinnovo già impostato da tempo, con l'intesa arrivata già da qualche mese, e che sarà formalizzato dopo la finale di Colonia.

Dopo la beffa David Silva la Lazio è pronta a sferrare l'assalto per Rafinha Alcantara, giocatore di proprietà del Barcellona ma reduce da un'ottima stagione in prestito al Celta Vigo. Nei giorni scorsi - riporta Il Messaggero - c'è stato un contatto con l'agenzia che ne cura l'immagine e la procura. Il Celta aveva la possibilità di riscattarlo a circa 17 milioni di euro, ma non aveva la possibilità economica. La Lazio sì e il Barcellona appare disposto a trattare sulla cifra, anche perché il contratto di Rafinha scade il prossimo anno e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, Lucas Torreira continua ad essere conteso da diversi club in Itali. Dopo Roma, Fiorentina e Torino, anche la Lazio ora è tornata a pensare all'ex doriano per rinforzare la mediana di Simone Inzaghi.

Il Paris Saint-Germain guarda in Italia per rinforzare la difesa, ancora una volta. Secondo quanto raccolto da TMW, il ds Leonardo avrebbe infatti messo nel mirino il giovane centrale brasiliano della Lazio, Luiz Felipe (doppio passaporto italiano). Il club parigino guarda a lui con grande interesse per il possibile dopo-Thiago Silva nella retroguardia di mister Tuchel. Proprio come fu col suo connazionale ex Milan o con Marquinhos ai tempi della Roma.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la trattativa per l'approdo di Mergim Vojvoda all'Atalanta non è ancora chiusa perché nonostante ci sia un'intesa di massima con lo Standard Liegi, i nerazzurri prima dovranno decidere come muoversi per le uscite sulle fasce, valutando il futuro di Hateboer, Gosens, Castagne e Reca. Il giocatore ha recentemente incontrato a cena i dirigenti della Dea ribadendo l'entusiasmo per la possibile firma con approdo in Serie A. Un desiderio di Atalanta che i dirigenti proveranno ad esaudire nei prossimi giorni.

Nei discorsi portati avanti dal Napoli con la Roma si è parlato di Jordan Veretout, ma i giallorossi non intendono privarsi del francese, visto che Fonseca lo considera incedibile. I due club stanno continuando a parlare in primo luogo del possibile scambio Under-Milik, ma alla Roma interessa anche Nikola Maksimovic, che potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Smalling, la priorità di Fonseca. Per rinforzare la difesa l’obiettivo è inserire il difensore del Napoli al fianco dell’inglese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Stoccolma dopo le vacanze passate tra la Sardegna e Montecarlo e ora aspetta un segnale per riprendere un volo ed approdare a Milano per iniziare il ritiro regolarmente con i compagni. Ovviamente serve il rinnovo di contratto che ancora non è arrivato, ma che dopo i contatti di ieri è ancora più vicino. Saranno decisivi i bonus che lo svedese vorrebbe utilizzare per arrivare ai 7 milioni annui richiesti da una base fissa di 6, contro i 6 totali proposti dai rossoneri. La sensazione è che le parti ora siano veramente vicine, con sviluppi attesi anche nella giornata di oggi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il Milan è alla battute finali con il Tottenham per l'arrivo in rossonero di Serge Aurier, terzino destro ivoriano classe 1992 di proprietà del Tottenham.

Secondo riportato da SportMediaset, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, sta trattando con il Real Madrid il centrocampista offensivo Oscar Rodriguez, giocatore classe 1998 che ha vestito nell'ultima stagione in prestito la maglia del Leganes (30 presenze nella Liga e 9 reti). Il prezzo del suo cartellino è di 20 milioni di euro, ma i Blancos vorrebbero inserire il diritto di recompra. Il trequartista spagnolo sarebbe il vice Calhanoglu.

Già in passato, Gerard Deulofeu aveva reso noto la sua volontà di tornare al Milan, club nel quale ha militato in prestito da gennaio a giugno 2017: lo spagnolo si è trovato molto bene in rossonero e per questo non gli dispiacerebbe affatto tornare a vestire la maglia del Diavolo. Dopo la retrocessione del Watford, il suo futuro sarà lontano dalla squadra inglese e la sua priorità sarebbe quella di tornare proprio al Milan. A riportarlo è Tuttosport.

Al momento nessun club si è fatto concretamente vivo con la Fiorentina per trattare l'acquisto di Federico Chiesa. Per questo motivo torna di moda l'ipotesi che porta al rinnovo del contratto, con un prolungamento di uno o due anni rispetto al 2022 e con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 2 milioni a 3. Commisso è pronto anche a inserire una clausola da 70 milioni di euro che permetta al giocatore di avere una porta aperta sulla cessione, ma la sensazione è che prima di arrivare a una potenziale firma si dovrà aspettare ancora. Il padre Enrico non discuterà di questa possibilità prima della fine del mercato, ovvero ottobre, magari per aspettare un'offerta last minute di qualche top club. Più facile che si discuta della nuova intesa solo a Natale, con il presidente viola che non è preoccupato dalla attuale scadenza presente sul contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Fiorentina vuole rifarsi il look e pensa a colpi che abbiano già esperienza in grandi campionati e in Europa. Non solo: nel caso di Cristiano Piccini c'è anche il fatto d'esser nato a Firenze e cresciuto in Viola. Fattori che hanno fatto mettere il classe '92 fiorentina in testa alla lista dei desideri per l'esterno destro del club viola. Secondo quel che arriva dalla Spagna, però, la trattativa col Valencia non sarà facile: Javi Gracia , tecnico del club, vorrebbe tenere il giocatore ma la situazione economica non solida del Valencia potrebbe dare un vantaggio ai Viola. Che sperano di pescare un rinforzo importante per la destra, un prodotto del suo vivaio che dopo l'operazione ha recuperato al top anche fisicamente. In scadenza 2022, Piccini entra con forza nel mirino della Fiorentina.

Contatto tra Urbano Cairo e Joe Barone: la Fiorentina sta seriamente pensando ad Armando Izzo per la prossima stagione. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma la società viola s'è piazzata in prima fila per l'acquisto del difensore del Toro e della Nazionale anche perché il ds viola Pradè si è già informato sui costi del difensore classe '92 e ha già ricevuto la sua disponibilità di massima a un trasferimento a Firenze.

Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, sono ore decisive per il futuro di Karol Linetty, obiettivo dichiarato del Torino. Il giocatore della Sampdoria è conteso dai granata ma anche dalla Fiorentina, col ds torinista Vagnati che ha incontrato più volte gli uomini mercato liguri per provare a trovare un'intesa. Nelle ultime ore, si sarebbero mossi in prima persona i presidenti Cairo e Ferraro, sintomo che la trattativa è entrata veramente nel vivo.

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver esercitato con l'Associazione Calcio ChievoVerona il diritto di contro opzione per il calciatore Jacopo Segre.

Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino Torino ed Hellas Verona avrebbero messo nel mirino il difensore Giangiacomo Magnani, classe ‘95, del Sassuolo. Il centrale è in uscita dal club emiliano dove nell’ultima stagione ha trovato poco spazio collezionando appena 10 presenze.

Rientrato dal prestito all'Hellas Verona, il laterale del Sassuolo Claud Adjapong difficilmente resterà in Emilia. Sondaggio del Genoa, club alla ricerca di un laterale sinistro per la prossima stagione. Adjapong, che ha altri tre anni di contratto col Sassuolo, piace al nuovo ds Daniele Faggiano.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, Samuel Di Carmine ha già avuto molte richieste in Serie A, con Parma, Crotone e Sampdoria che hanno sondato il terreno per il suo futuro. Il club veneto però non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire e anzi sta discutendo con l'attaccante il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2021.

Il Parma ha comunicato a Roberto D'Aversa la decisione di esonerarlo dalla guida tecnica ducale. L'allenatore ora è a Pescara e attende una eventuale chiamata del Genoa, in quel caso sarà rescissione consensuale con un accordo, altrimenti ha ancora due anni di contratto. E il nuovo allenatore? Le operazioni potrebbero essere stoppate fino a domenica sera, ma Liverani ha già un principio di intesa per un triennale.

La Sampdoria sogna il ritorno in rosa di Eder con il giocatore che vorrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Cina al Jiangsu Suning. Il suo rientro però appare molto complicato a causa del suo ingaggio da 5,2 milioni di euro, troppo per le casse blucerchiate, anche in caso di decurtazione. I rapporti tra l'italo-brasiliano e l'ambiente è ancora ottimo, ma per riportarlo in Liguria servirebbe un mezzo miracolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Tra gli indiscussi protagonisti della stagione dello Spezia c'è sicuramente il portiere Simone Scuffet, che a margine del match, come riferisce cittadellaspezia.com, ha così parlato del suo futuro, perché il classe '96 è in bianconero in prestito dall'Udinese: "La mia volontà di restare allo Spezia c'è tutta, lo stesso vale per la società. Sono sicuro si troverà una soluzione, vogliamo entrambi la stessa cosa”.

Clamoroso dal Portogallo: Edinson Cavani non sarà un nuovo giocatore del Benfica. Questo è quanto riferisce A Bola, che spiega come l'attaccante uruguayano abbia avanzato richieste economiche troppo esose per il club lusitano: 10 milioni netti a stagione per un triennale, cifre davvero troppo alte per il Benfica. Le Aguias non sembrano voler cedere, e ora le trattative sembrano essersi interrotte: possibile che i portoghesi virino immediatamente su altri profili, proprio quando l'affare sembrava in dirittura d'arrivo.

Il Barcellona ha trovato un accordo con Alfred Schreuder e Henrikh Larsson che faranno parte dello staff tecnico di Ronald Koeman. Per Larsson è un ritorno, avendo giocato con i blaugrana dal 2004 al 2006, segnando 22 reti in 62 partite.

Guus Hiddink è il nuovo ct della Nazionale di Curaçao, isola caraibica olandese. L'esperto tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2022, proprio come riportano i canali ufficiali della Federazione.

Dopo Emiliano Viviano il Karagumruk pensa ad un’altra conoscenza del calcio italiano. Contatti in corso per Ezequiel Schelotto, svincolato dopo l’esperienza al Brighton e idea di mercato del Torino. Proposto un triennale è un cospicuo premio alla firma. Sullo sfondo anche il Galatasaray, che studia la situazione. Nelle prossime ore previsti nuovi contatti.

Il Gremio di Porto Alegre ha ufficialmente ceduto Everton Soares al Benfica ma lo ha sostituito con... Everton. Trequartista, omonimo del campione appena ceduto, Everton Cardoso da Silva arriva dal Sao Paulo. 31 anni, è subito a disposizione di Renato Portaluppi.

Le strade di Uros Cosic (27) e dell'Universitatea Craiova si dividono. Dopo un anno di militanza, il difensore nato a Belgrado ha risolto il contratto con il club romeno, ed è pertanto libero di accordarsi con altre società.