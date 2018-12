Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Il Milan continua a pensare a Cesc Fabregas per il centrocampo e il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla di un'offerta di Leonardo al calciatore di un contratto di due anni e mezzo a quattro milioni più bonus. Il Chelsea, per lasciarlo andare, chiede 10 milioni di sterline e il centrocampista dovrà riflettere bene prima di dare il suo sì, visto che attualmente ne percepisce 9 a stagione.

Se per Fabregas concorrenza e costi sembrano rendere maledettamente difficile la trattativa col Chelsea, per il Milan si prospetta un'alternativa di diverso spessore e caratteristiche a centrocampo, un ruolo che Leonardo e Maldini vogliono assolutamente rinforzare. Si tratta del classe 1993 del Sassuolo Alfred Duncan, con il contratto in scadenza nel 2020, ed entrato in orbita rossonera da diverse settimane, anche se già nella passata estate era stato proposto all’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. C'è però da trattare con una bottega cara come il Sassuolo, sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Inter in pressing per arrivare ad Aaron Ramsey. Secondo quanto riferito da la Repubblica, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del centrocampista gallese, in uscita a parametro zero dall'Arsenal. Ne sarebbe scaturito un accordo verbale per giugno, ma Luciano Spalletti lo vorrebbe già a gennaio. Marotta prova ad accontentarlo, oltre alla resistenza dei Gunners c'è da battere la concorrenza di Milan e Juve, ma anche di diverse big europee.

Luka Modric resta un obiettivo dell'Inter e in estate i nerazzurri potrebbero tornare all'attacco. Il contratto del croato, che attraverso i social ammicca ai suoi connazionali che vestono la maglia del club meneghino, scadrà nel 2020 e in casa Real non si parla di rinnovo, anche perché Florentino Perez è imbufalito con gli agenti del calciatore per i contatti con l'Inter della passata finestra di trasferimenti. Ecco perché a giugno la trattativa potrebbe decollare. A riportarlo è il Corriere della Sera.

La Juve resta iscritta alla lista delle pretendenti per Tanguy Ndombélé. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri avrebbero preso nuovi contatti con il Lione per il 21enne centrocampista, da tempo nel mirino del Napoli, ma anche del Manchester City di Guardiola.

Mario Mandzukic e la Juventus: un rapporto che si appresta ad andare avanti. Secondo Tuttosport, la firma sul rinnovo di contratto potrebbe arrivare tra gennaio o febbraio. Primi incontri promettenti, da rivedere l'ingaggio: attualmente il croato guadagna circa 4.5 milioni di euro, ma punta a un aumento che lo avvicini ai 7,5 milioni di Dybala. Per quanto riguarda la durata, la Juventus preferirebbe un biennale, anticipando al 2021 la scadenza.

Sirene tedesche sempre vive per Medhi Benatia. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Schalke 04 e Borussia Dortmund bussano con insistenza alla porta della Juventus per il difensore centrale marocchino. Se i bianconeri e il giocatore dovessero cedere alle avances di mercato, già deciso il sostituto: la Juventus sarebbe infatti pronta a chiudere per Jean-Clair Todibo, classe '99 del Tolosa nel mirino anche di Inter e Napoli.

Spunta il nome di Marcus Rashford per l'attacco del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di questa mattina i rossoneri, come alternativa a Pato, stanno pensando al giovane del Manchester United e proveranno l'offensiva nelle prossime settimane, anche se l'operazione appare molto difficile da fare.

Jordan Veretout, la Fiorentina e un rinnovo fino al 2023. Il centrocampista francese piace a molti club, tra i quali c'è anche il Napoli e per questo il club viola sta pensando di prolungare il suo contratto, aumentandogli l'ingaggio e di fatto aumentando anche il valore del suo cartellino, attualmente intorno ai 25 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

BAYERN MONACO, RUMMENIGGE RESTA CEO FINO AL 2021. BARCELLONA, IL TERZINO DESTRO ARRIVA DALLA SQUADRA B: PROMOSSO WAGUE. UEFA, DUE CLUB ESCLUSI DALLE COPPE PER UN ANNO

Karl-Heinz Rummenigge resta CEO del Bayern Monaco. Lo rende noto il club che comunica ufficialmente il rinnovo di contratto, originariamente in scadenza a fine 2019, per altri due anni.

Moussa Wague, esterno destro classe 1998 del Barcellona B, sarà ufficialmente promosso nella squadra principale dal 1° gennaio 2019. Arrivato in estate dall'Eupen, il senegalese ha giocato con i giovani blaugrana 7 partite in Segunda Division B ed è legato al club fino al 2023 con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Tre club sanzionati dalla UEFA per non aver rispettato il Fair Play Finanziario: si tratta di Vardar Skopje, Levski Sofia e Sporting CP. A macedoni e bulgari la punizione peggiore: un anno senza coppe in caso si dovessero qualificare nelle prossime due stagioni. Entrambe hanno tempo (31 gennaio 2019 il Vardar, 28 febbraio 2019 il Levski) per dimostrare di aver pagato gli importi identificati come debiti scaduti al 30 settembre 2018. Multa di 500mila euro, infine, per lo Sporting.