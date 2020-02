vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, C'È IL PIENO PER TONALI. AOUAR È L'ALTERNATIVA. PER POGBA IL CLUB BIANCONERO È PRONTO A METTERE SUL PIATTO RAMSEY. RUGANI VERSO L'ADDIO. ROMA, FRIEDKIN IN ARRIVATO: LA TRATTATIVA SI CHIUDERÀ INTORNO AI 780 MILIONI. MILAN, I CANDIDATI PER LA PANCHINA: DA SIMONE INZAGHI A ALLEGRI. LECCE, RISOLTO IL CONTRATTO DI IMBULA

La Juventus va forte su Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Il francese è l'alternativa a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che, però, Cellino ha intenzione di cedere solo per offerte irrinunciabili. Inter, Manchester City, Manchester United, Chelsea e PSG sono sul bresciano, ma Paratici proverà a inserire alcuni profili per ingolosire il presidente: Hans Nicolussi Caviglia, ora in prestito al Perugia, e Idissa Touré, della Juventus under23. A riportarlo è Tuttosport.

Tuttosport parla del possibile scambio fra Juventus e Manchester United che coinvolgerebbe Paul Pogba. Il centrocampista francese è oramai al passo d'addio dei Red Devils: la Juve è la società più interessata al suo cartellino ed è pronta a mettere sul piatto Aaron Ramsey, arrivato a luglio del 2019 a parametro zero e che per ora non sta convincendo fino in fondo. La richiesta non può essere più di 70-80 milioni per il centrocampista, l'idea sarebbe quella di limare ulteriormente il prezzo inserendo il gallese più una contropartita di circa 40 milioni.

Tornato in campo nell'ultimo weekend e probabile titolare anche contro la SPAL, per Daniele Rugani questa dovrebbe essere, comunque vada, la stagione di addio alla Juventus. Risponderà presente alla chiamata di Sarri insomma, ma il suo periodo in bianconero si chiuderà a giugno, quando alla Continassa oltre a De Ligt e Bonucci ci sarà Chiellini, pronto a rinnovare per un anno, Demiral, di ritorno dall'infortunio e sbarcherà Romero, dopo il lungo prestito al Genoa: lo sottolinea quest'oggi il Corriere della Sera, edizione torinese.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla Roma e spiega che legali di Friedkin e Pallotta hanno concluso la due diligence e adesso ci saranno alcuni passaggi tecnici obbligati: il pronunciamento del Cda del Friedkin Group, la cui maggioranza è saldamente in pugno alla famiglia che dovrà formulare l’offerta, dopo l’accordo raggiunto dai due imprenditori intorno ai 780 milioni anche se l'andamento stagionale potrebbe portare il prezzo a scendere. Lui e il figlio arriveranno a Roma dopo le firme, orientativamente intorno a metà marzo. Dopo la firma dei contratti ci dovrà essere il passaggio.

Tanti i profili seguiti dal Milan per la panchina dell'anno prossimo. A meno di un grande finale di stagione - tra quarto posto e Coppa Italia - difficilmente Pioli verrà confermato e Tuttosport parla della possibilità in panchina. Dal tedesco Ralf Rangnick - caldeggiato e sponsorizzato dalla Bild - passando per Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti e Marcelino, ex Valencia.

L'avventura di Giannelli Imbula al Lecce è giunta al capolinea. Il club salentino ha infatti annunciato la risoluzione del contratto con questo comunicato sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giannelli Imbula".

REAL MADRID, BENZEMA HA RINNOVATO FINO AL 2022: ANNUNCIO A FINE STAGIONE. LIVERPOOL, IL BESIKTAS RINUNCIA A KARIUS: NON SARÀ RISCATTATO. BORDEAUX, ARRIVA IL VISTO PER KHACED: IL TERZINO IN PRESTITO FINO A GIUGNO

Karim Benzema ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2022. Lo scrive As, che spiega come l'attaccante francese, seguendo la politica del club, abbia prolungato il suo accordo in scadenza nel 2021 di un ulteriore anno. L'annuncio ufficiale sarà dato soltanto al termine della stagione in corso.

The Athletic UK fa il punto sul futuro di Loris Karius. Portiere protagonista nella memoria dei tifosi del Liverpool per le papere nella finale di Kiev, il Besiktas ha deciso che non lo riscatterà a fine stagione. Si prospetta per lui un futuro altrove anche se la sensazione che non resterà coi Reds...

Il suo arrivo era stato già formalizzato nelle ultime ore del mercato invernale, ma solo oggi è arrivata l'ufficialità: Naoufel Khacef è un nuovo giocatore del Bordeaux. Il terzino algerino, è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'NA Hussein Dey. L'annuncio era slittato a causa di problemi per il visto.