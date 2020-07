Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

CLAMOROSO: SALTA RANGNICK AL MILAN, UFFICIALE IL RINNOVO DI PIOLI FINO AL 2022. JUVENTUS, RAUL JIMENEZ IL FAVORITO PER IL DOPO-HIGUAIN. DALLA TURCHIA: "UNDER A UN PASSO DAL NAPOLI" E CON LA ROMA GLI AZZURRI SOGNANO ANCHE LO SCAMBIO MILIK-DZEKO. INTER ANCORA ALLA FINESTRA PER ALABA, ZANIOLO CHIEDE CHIAREZZA AI GIALLOROSSI. JURIC CANDIDATO NUMERO UNO PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA, IL VERONA VUOLE BLINDARE BORINI E IL BENEVENTO SPRINTA PER GERVINHO

Ralf Rangnick-Milan, salta tutto. La notizia clamorosa, inizialmente filtrata da Kicker, è stata confermata direttamente dall'agente del tecnico tedesco, Marco Kosicke, ai taccuini della Bild: "Il Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati con Pioli, è stato deciso che Rangnick non assumerà un ruolo nel Milan". Subito dopo la vittoria col Sassuolo è arrivato, poi, anche il rinnovo di contratto di Stefano Pioli coi rossoneri, con la confermato fino al 30 giugno 2022.

La Juventus, segreto per pochi, è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire Gonzalo Higuain. E, secondo Tuttosport, il nome oggi più avanti rispetto agli altri è quello di Raul Jimenez del Wolverhampton: il messicano è gradito dal punto di vista tecnico, come spalla ideale di Cristiano Ronaldo, ma pure economico grazie alle agevolazioni del Decreto Crescita. Il Manchester United è l'altra squadra in pressing, ma lo stesso Jimenez sarebbe stuzzicato dall'idea di far coppia con CR7, con cui condivide l'agente. E proprio Jorge Mendes potrebbe rivelarsi alleato decisivo nella trattativa, visto che è anche consulente esterno dei Wolves. Alcuni spifferi dalla Premier indicano inoltre Aaron Ramsey già come potenziale contropartita tecnica dell'operazione.

Secondo il Corriere dello Sport, sono in forte ascesa le possibilità di permanenza alla Juventus di Luca Pellegrini. Il terzino ha mostrato una buona crescita e ampi margini di miglioramento nella sua ultima stagione in prestito a Cagliari e, proprio per questo motivo, l'idea bianconera sembra sempre più quella di sacrificare Mattia De Sciglio per dar fiducia all'ex Roma. Se queste idee dovessero essere confermate, Pellegrini potrebbe restare in bianconero per fare da vice ad Alex Sandro.

Cengiz Under andrà al Napoli, almeno stando alle parole del suo ex presidente. A parlare del possibile trasferimento nelle ultime ore è stato Goksel Gumusdag, numero uno dell'Istanbul Basaksehir, ai microfoni di TRT Spor: "Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell'operazione, 4-5 milioni saranno per noi". Under è passato dall'Istanbul Basaksehir alla Roma nel 2017 col club turco che, in quella occasione, tenne per sé il 20% su una eventuale futura rivendita.

Le prossime settimane estive sono destinate a scaldarsi, per quel che riguarda il calciomercato. Un occhio di riguardo sarà riservato agli attaccanti, tanti i nomi che potrebbero cambiare casacca nel corso dei prossimi mesi. Fra questi ci sono certamente Arek Milik e Edin Dzeko: secondo Tuttosport, il desiderio nascosto del Napoli di Rino Gattuso è quello di portare a termine uno scambio con la Roma riguardante proprio i due centravanti. Un'operazione non semplice, visto che la Roma è particolarmente restia a privarsi del suo uomo simbolo, ma la contropartita è interessante e chissà che alla fine del campionato l'idea non possa diventare qualcosa di più.

Il Napoli sul mercato non si ferma ad Osimhen. Per sostituire Allan, che piace tanto all’Everton di Ancelotti, a centrocampo si pensa ad una mezzala di qualità: a quest’identikit corrisponde Nikola Vlasic del CSKA Mosca - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - che sta guadagnando spazio nella Nazionale croata ed è stato proposto a Giuntoli proprio dalla Starfactory che rappresentava Osimhen.

Il Manchester City comincia a muovere i primi passi per Kalidou Koulibaly. Nell'ultimo incontro col Napoli, il procuratore del difensore senegalese Fali Ramadani ha fatto sapere che Guardiola è interessato al ragazzo e presto potrebbe arrivare un'offerta.

Dal canto suo, il club partenopeo non cederà Koulibaly per meno di 80 milioni di euro: c'è disponibilità invece - riporta Sky' - a un eventuale pagamento dilazionato.

Il Milan, spiega La Gazzetta dello Sport, è convinto dalla crescita di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe '99 si è messo in mostra col Pordenone in Serie B e in vista della fine del campionato la società rossonera ha già pronta una bozza di rinnovo valida fino al 2025. Il Milan, si legge, porterà probabilmente Pobega in ritiro estivo per testarlo e valutarlo, ma esiste già la sua candidatura a vice Kessie in vista del prossimo campionato.

Brutte notizie in casa Bayern con le trattative fra club e David Alaba per il rinnovo arrivate a un punto morto. Secondo quanto riportato da Sport1, c'è stato un incontro tra la dirigenza, il padre dell'austriaco e l'agente Pini Zahavi. La richiesta è di 20 milioni lordi, gli stessi che percepiscono i migliori giocatori dei bavaresi (Lewandowski, Muller e Neuer), ancora non c'è intesa e sul laterale ci sono già Inter, Manchester City e Chelsea.

Il caso Nicolò Zaniolo non è chiuso - sottolinea il Corriere dello Sport - e necessita di ulteriori approfondimenti. Il suo procuratore, Claudio Vigorelli, ha chiesto un incontro a Fienga, si vedranno la prossima settimana, per spegnere i malumori e proseguire la stagione con maggiore serenità. L'entourage chiede chiarezza, per capire quali sono le prospettive. Se c'è un progetto su Zaniolo, il giovane talento deve essere tutelato dalla società. È un patrimonio che va difeso, perché oggi Zaniolo è il giocatore col valore maggiore in tutta la rosa. In questo momento non ci sono potenziali acquirenti, anche se la Juventus lo considera da sempre una priorità, addirittura mettendolo davanti a Tonali. Il mercato post Covid è fermo, Zaniolo ha tanti estimatori anche all’estero, ma oggi non c’è nessun club che possa raggiungere le valutazioni che potrebbero far vacillare la Roma.

Dopo che è sfumato il colpo Loic Remy, il Benevento ha deciso di virare con decisione su un altro profilo esperto come quello di Gervinho del Parma. L’ivoriano, come raccolto da TMW, è l’obiettivo numero uno nella lista di Pasquale Foggia per rinforzare l’attacco a disposizione di Filippo Inzaghi, ma gli ostacoli non mancano. Il club ducale infatti chiede sei milioni di euro per il cartellino del classe ‘87, una cifra importante vista l’età del calciatore e il suo alto ingaggio (1,5 milioni più bonus) che dovrà essere spalmato negli anni per rientrare nei parametri dei sanniti.

La Gazzetta dello Sport continua ad indicare Ivan Juric come candidato numero 1 alla panchina della Fiorentina. Il tecnico croato però non ha ancora sciolto le riserve in merito al proprio futuro: il Verona ha già messo sul piatto un ricco rinnovo che alzerebbe lo stipendio a quasi il doppio rispetto ai 750mila euro attualmente percepiti (con prolungamento fino al 2022). La Fiorentina, da parte sua, ha promesso investimenti e opportunità importante per la sua carriera. Ora la palla passa a Juric, che entro pochi giorni dovrà sciogliere le riserve e indicare la via per il futuro.

Quando i procuratori si muovono, di solito, non lo fanno mai a caso. Ed è per questo che deve far riflettere il viaggio che il manager di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, ha scelto di fare in Italia – e in particolare a Firenze – con l’obiettivo di seguire da vicino nella prossima settimana il suo assistito e pianificare insieme alla Fiorentina la soluzione migliore per lui in vista dell’estate. Il rendimento del serbo nel post lockdown non è stato certo esaltante: un rosso rimediato a Roma per una gomitata quando ormai la partita era finita, due sole presenze da titolare e, soprattutto, zero gol. Niente di preoccupante, si fa sapere dalla società: Vlahovic (che tra tutti i compagni contagiati ha avuto forse i postumi peggiori a livello fisico a causa del coronavirus) sta pagando semplicemente l’esplosione di Cutrone e la scelta da parte di Iachini di iniziare a dare minutaggio con continuità a una risorsa importante per l’attacco come Kouame. A riportarlo è La Nazione.

Lukas Haraslin al Sassuolo con un contratto fino al 2022. Arrivato a gennaio dal Lechia Danzica in prestito con obbligo di salvezza, secondo quanto raccolto da TMW il laterale offensivo slovacco verrà ora riscattato dal club neroverde per poco meno di due milioni di euro con la prospettiva di una stagione da protagonista dopo l'ottimo rendimento dell'ultimo mese.

Il Verona vuole confermare Fabio Borini. L'attaccante ex Milan è una richiesta esplicita di mister Ivan Juric per la prossima stagione. Secondo quanto riporta L'Arena, l’intenzione del club gialloblù - che sta negoziando con il giocatore - sarebbe quella di proporre un contratto triennale con la possibilità di spalmare lo stipendio, oneroso, in più stagioni. Adesso però tocca a Borini dare una risposta.

FLORENZI SALUTA IL VALENCIA: TOTTENHAM, ERIC DIER RINNOVA FINO AL 2024. ALABA: "TRATTATIVA COL BAYERN APERTA, MA PENSO ALLA CHAMPIONS". BALERDI IN PRESTITO AL MARSIGLIA. LIPSIA, WOLF CEDUTO AL 'GLADBACH. RADRIZZANI: "IBRA? CI ABBIAMO PROVATO, PER LA PREMIER NON LO FAREMO. CAVANI POTREBBE ESSERE UN OBIETTIVO". CELTA VIGO, PRESO TAPIA. SETIEN RESTA A BARCELLONA, DECISIVA LA CHAMPIONS. PUEL VERSO IL RITORNO IN PREMIER: LO ASPETTA IL WATFORD

Alessandro Florenzi saluta il Valencia. Passato in prestito al club spagnolo a gennaio, il laterale di proprietà della Roma con la fine della Liga ha messo la parola fine sulla sua avventura e tramite Instagram ha salutato il club e la città che l'hanno accolto per questa seconda parte di stagione: "Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!". Florenzi adesso tornerà alla Roma, ma l'ex capitano resta sul mercato. E adesso, tramite il suo entourage, cercherà una nuova sistemazione.

Il Tottenham rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Eric Dier fino al 2024. Il centrocampista, 26 anni, è arrivato agli Spurs nel 2014.

David Alaba, difensore del Bayern Monaco, ha parlato brevemente delle voci sul suo futuro a margine di un evento con gli sponsor: "I colloqui per il rinnovo sono in corso. Non sono così preso perché voglio concentrarmi completamente sulla Champions League".

Leonardo Balerdi è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Dopo aver superato le visite mediche, il difensore argentino ha firmato il contratto che lo legherà al club francese. Il giocatore arriva in Francia con la formula del prestito (dal Borussia Dortmund) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Il 21enne è il secondo rinforzo per la squadra di Villas-Boas.

Il Lipsia rende noto di aver ceduto Hannes Wolf al Borussia Monchengladbach. Classe 1999, il centrocampista si è trasferito in prestito. Nell'ultima stagione l'austriaco ha raccolto solamente cinque presenze.

Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, ha parlato degli obiettivi di mercato Ibrahimovic e Cavani ai microfoni di Sky: "Zlatan sicuramente è difficile. Abbiamo provato a gennaio, poi ha scelto di tornare a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, l'intensità del calcio inglese è diversa. Cavani oltre alle qualità darebbe un contributo molto fisico e si potrebbe adattare, ma non ne ho mai parlato col mister. Ci abbiamo sicuramente pensato, vedremo dato che è ancora libero".

Il Celta Vigo rende noto l'acquisto del centrocampista peruviano Renato Tapia, proveniente dal Feyenoord. 25 anni, il giocatore ha firmato un accordo col club galiziano fino al 2024.

Quique Setién resterà sulla panchina del Barcellona, per ora. Il tecnico sarà presente per la sfida di ritorno contro il Napoli, in programma l'8 agosto. Non è assicurata al momento la sua conferma anche per la prossima stagione. Il cantabro paga i risultati deludenti, col Barça che ha perso il primo poso in classifica, posizione in cui si trovava quando l'allenatore aveva preso l'incarico. Le parole di Leo Messi al termine della partita contro l'Osasuna, dove criticava apertamente l'atteggiamento della squadra, inoltre pesano notevolmente. Nelle 23 partite sotto la gestione Setién il Barça ha vinto 15 gare, pareggiandone 4 e perdendone 4. Ma soprattutto, oltre alla Liga e la Copa del Rey perse non ha convinto lo stile di gioco della squadra.

Claude Puel è il favorito per la panchina del Watford. Attualmente alla guida del Saint-Etienne, il francese è chiamato a raccogliere il testimone di Nigel Pearson, terzo tecnico esonerato dagli hornets nel corso della stagione, dopo Javi Gracia e Quique Sanchez Flores. Attualmente il Watford è quart'ultimo in classifica, con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e due partite ancora da giocare. 59 anni, Puel ha già allenato in Premier League, sedendo sulla panchina di Southampton e Leicester.