Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE SU MILIK, QUATTRO CONTROPARTITE PER IL NAPOLI MA C'È ANCHE LA PISTA ICARDI. LA FIORENTINA PENSA AL RINNOVO PER CASTROVILLI, VIDAL ALLONTANA L'ADDIO E L'INTER SI GUARDA INTORNO; IL BAYERN INTANTO CHIEDE TEMPO PER PERISIC. ROMA MOLTO ATTIVA: SONDA VERTONGHEN E TRATTA IL RISCATTO DI MKHITARYAN E PUO' SACRIFICARE KLUIVERT.

Michelangelo Minieri, ex calciatore e ora agente di giocatori anche della Fiorentina tra cui Christian Kouamè e Gaetano Castrovilli, è a Firenze ed è passato al centro sportivo per parlare con Daniele Pradè. Sul tavolo ci sono presente e futuro dei suoi due assistiti ma anche eventuali nuove trattative da mettere in scena per questa estate, spiega Firenzeviola.it. Potrebbe riservare sorprese l’asse di mercato che lega il Milan a Fali Ramadani noto intermediario internazionale. Stando a quanto riportato da Tuttosport fra le parti, nel corso dei colloqui per il riscatto di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte, sarebbe stato fatto anche il nome di Nikola Milenkovic, centrale difensivo serbo della Fiorentina.

Nel corso di un live su Instagram, Arturo Vidal parla col giornalista Mario Velasco del suo futuro: "Sono molto contento e a mio agio a Barcellona, ​​ovviamente voglio continuare. Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene, stanno andando bene a scuola. Vedo mia madre felice e questo mi rende felice. Ora sono più preparato che mai. Sono felice, c'è un buon gruppo e ho grandi amici nello spogliatoio". Sempre più lontana dunque una possibile trattative per il trasferimento all'Inter. Dopo aver fatto scadere il termine ultimo per il diritto di riscatto stipulato nel contratto di prestito con l’Inter per Ivan Perisic, il Bayern Monaco è pronto a continuare a trattare per la conferma del croato. Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, i bavaresi avrebbero fatto pervenire al club nerazzurro una comunicazione con la quale hanno chiesto altro tempo prima di prendere una decisione definitiva, magari prolungando di un anno il prestito in scadenza a giugno. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul fututro di Lautaro Martinez e parla apertamente di fase di stallo nella trattativa fra Inter e Barcellona. I nerazzurri sono fermi nella volontà di incassare, in caso di cessione, la clausola da 111 milioni di euro ma starebbero iniziando ad aprire anche a possibili, parziali, contropartite tecniche. Non Antoine Griezmann, il cui ingaggio è inconciliabile con le esigenze nerazzurre: piacciono piuttosto i due esterni Junior Firpo e Nelson Semedo. Come detto per ora siamo alla fase di stallo e l’Inter continua a preferire di gran lunga il pagamento della clausola. Ma se il Barça non dovesse trovare i soldi necessari e Lautaro far capire la propria voglia di sposare la causa blaugrana (al momento non è così) allora si potrebbe pensare anche all’inserimento di uno dei due giocatori. Victor Moses difficilmente resterà all'Inter anche la prossima stagione. Il Chelsea sta cercando in tutti i modi di trovare un'intesa con i nerazzurri, che non hanno nessuna intenzione di versare i 12 milioni previsti dall'accordo invernale. In realtà, secondo il Sun, anche con uno sconto Marotta e Ausilio non sembrano intenzionati a riscattare il cartellino del nigeriano che dunque rischia di tornare in Blues con un contratto in scadenza nel 2021 e soprattutto completamente fuori dai piani di Lampard.

Mentre il rinnovo col Napoli rimane in standby le sirene di mercato attorno a Arkadiusz Milik si fanno sempre più insistenti. Sull’ex Ajax, come riporta Tuttosport ci sono gli interessamenti di Juventus, Atletico Madrid, Tottenham e Chelsea. Tutte cercheranno di soddisfare le richieste del club azzurro inserendo, oltre ad una parte economica, anche una o più contropartite tecniche. I Colchoneros, ad esempio, hanno messo sul piatto Diego Costa, mentre Spurs e Blues, rispettivamente, Lucas Moura e Jeremie Boga (oggi al Sassuolo). Da casa Juventus, invece, non c’è un solo nome che potrebbe finire nell’operazione: da Daniele Rugani a Luca Pellegrini, passando per Cristian Romero, fino ad arrivare a Juan Cuadrado. Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito, prelevato dai partenopei a gennaio ma lasciato in prestito alla SPAL fino al termine della stagione: "Giuntoli e Gattuso lavorano in simbiosi. Cristiano è tra i direttori sportivi più bravi d'Europa, s'è mosso molto velocemente e voleva prenderlo subito. De Laurentiis a gennaio voleva pagarlo di più per metterlo a disposizione di Gattuso per la seconda parte della stagione. Anzi, vi dirò di più: Giuntoli sta rifiutando delle offerte anche adesso. Gli è arrivata una proposta e l'ha rifiutata". Dal momento stesso dello strappo con l’Inter Mauro Icardi è divenuto un obiettivo di mercato della Juventus. La scorsa estate, parallelamente alle mancate cessioni di Higuain e Dybala, l’assalto non andò a buon fine e l’argentino finì al PSG. Dodici mesi più tardi, però, la pista di mercato sembra potersi riaprire. Anche in caso di riscatto del cartellino dell’ex capitano nerazzurro da parte del club transalpino. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Juventus, complice l’interesse del PSG per Miralem Pjanic, starebbe riallacciando il discorso per l’attaccante, aprendo anche la porta ad una ulteriore contropartita del calibro di Douglas Costa per poter mettere le mani sul bomber.

Come nella scorsa stagione, la Roma ha rinverdito il proprio interessamento nei confronti del difensore del Tottenham, Jan Vertonghen. Il belga è in scadenza con gli Spurs e per questo è uno dei free-agent più succulenti del prossimo mercato. Due settimane fa c'è stato un contatto informale fra le parti, ma le richieste - oltre 3 milioni di euro all'anno - hanno spaventato i giallorossi che, a parte poche eccezioni, vorrebbero un tetto salariale intorno ai 2,5 milioni all'anno. La società intanto è sempre attenta a eventuali occasioni low cost sul mercato. Uno dei nomi sui quali sarebbe puntato il mirino della società giallorossa sarebbe quello di Santiago Arias. Il colombiano è di proprietà dell'Atletico Madrid ma radiomercato lo dà in uscita in estate dai Colchoneros. Sacrificare Justin Kluivert sull’altare del mercato per migliorare la situazione di bilancio e al tempo stesso riuscire a trattenere Henrikh Mkhitaryan. E’ questa, in sintesi, l’ipotesi di mercato che lega Roma e Arsenal con il supporto di Mino Raiola. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Roma vorrebbe riuscire a trattenere il trequartista armeno arrivato in prestito dai Gunners la prossima estate e per riuscirci potrebbe mettere sul piatto il figlio d’arte. Una volta trovata la quadratura, però, per la Roma occorrerà mettere nero su bianco anche un accordo contrattuale con l’ex United che incassa 7 milioni di euro a stagione dal club londinese. E’ doppio il filo di mercato che nelle prossime settimane potrebbe legare Roma ed Everton. Sul piatto Moise Kean e Cengiz Under. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club giallorosso sarebbe interessato all’attaccante ex Juventus, da prelevare in prestito con diritto di riscatto. Dai Toffeees per adesso, però, rispondono con una disponibilità ad un prestito secco e al contemporaneo interesse nei confronti dell’attaccante turco, molto apprezzato da Carlo Ancelotti e ritenuto, invece, cedibile da Paulo Fonseca.

C'è in agenda un possibile incontro fra il Napoli e l'agente di Luigi Sepe. C'è la possibilità concreta che il portiere torni al Napoli, anche in virtù della compilazione delle liste della Serie A. I ducali avrebbero l'obbligo di riscatto, ma dietro il pagamento di una cifra relativamente bassa potrebbero anche far cadere l'opzione. Toccherà capire chi sarà il titolare fra Meret e Ospina, con il primo che piace molto a De Laurentiis ma non a Gattuso.

Secondo quanto riferito da Le10Sport, il rinnovo di contratto fino al 2021 da parte di Olivier Giroud col Chelsea, non significherebbe automaticamente permanenza in Blues per l'attaccante francese. La Lazio continua a essere interessata a lui, che a fronte di una giusta offerta potrebbe essere lasciato libero di partire. Anche perché, nonostante il rinnovo del Campione del Mondo in carica, la squadra allenata da Lampard è alla ricerca di nuovi attaccanti e nelle ultime settimane avrebbe allacciato i contatti con il Lille per provare ad acquistare il giovane talento Osimhen. In attesa di capire se potrà tornare in campo e riprendere il duello Scudetto con la Juventus, Simone Inzaghi è pronto a rimanere alla guida della Lazio anche in futuro. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il tecnico avrebbe accettato l’offerta del patron Lotito: triennale da 2,5 milioni di euro all’anno più bonus. La grande avventura, quando si potrà, va avanti. Nelle prossime ore la firma.

Il futuro al Milan di Ibrahimovic è sempre più incerto. Lo svedese ha moltissimi dubbi, ma i modi per convincerlo a rinnovare il contratto esistono. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan aspetta una telefonata di Gazidis per decidere. Ibra non ne fa una questione di soldi, ma di progetto. L’attaccante, infatti, vuole capire come sarà il prossimo Milan. L’idea di restare per giocare ancora un po’ - scrive la rosea - e poi magari fare l’ambasciatore del club non dispiace. Ma servirà chiarezza. Il futuro di Paquetà è e rimane un grosso punto interrogativo. Il brasiliano, voluto da Leonardo dodici mesi fa, negli ultimi mesi è progressivamente scomparso dai radar e oggi il Milan sembra essere orientato solo a cederlo cercando di non mettere a bilancio una minusvalenze rispetto ai 35 milioni di euro versati nelle casse del Flamengo lo scorso anno. Per farlo, si legge sul Corriere dello Sport, servirà incassare una cifra tra i 25 e i 28 milioni di euro che ad oggi forse solo il PSG (dove lavora proprio Leonardo) potrebbe pensare di spendere.

HAKIMI TORNA AL REAL MADRID, PAROLA DI AGENTE. GONCHARENKO RINNOVA CON IL CSKA MOSCA, MENTRE IL BAYERN MONACO ACCELERA PER SANÈ: AVRA' LA MAGLIA NUMERO 10 DEI BAVARESI. NEI SOGNI DEL REAL MADRID CI SONO MANÈ, HALAAND E POGBA.

Viktor Goncharenko ha rinnovato con il CSKA Mosca. Il tecnico bielorusso, arrivato alla fine del 2016, ha trovato l'accordo fino al 2021. Sotto la sua guida la squadra ha vinto una Supercoppa russa nel 2018

Il Lugano conferma di aver dispensato il calciatore Domen Crnigoj dalla ripresa degli allenamenti. Il contratto che lega il centrocampista sloveno alla società bianconera scadrà infatti il 30 giugno 2020 e, considerando che un eventuale rinnovo era già stato escluso da tempo da entrambe le parti, un suo rientro in Svizzera avrebbe avuto poco senso sia da un punto di vista sportivo che sanitario.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Bayern Monaco avrebbe promesso a Leroy Sané la maglia numero 10 in vista della prossima stagione. L'attaccante 24enne è molto attratto dall'idea di sposare la causa dei bavaresi, ma secondo la Bild, per accettare un futuro in Germania dovrà tagliarsi l'attuale stipendio almeno del 30%.

Il Sun ha immaginato la possibile rosa dei titolari del Real Madrid in vista della prossima stagione inserendo i calciatori che i Blancos stanno concretamente trattando nel corso di queste settimane. Le novità sono a centrocampo, dove arriverebbe Paul Pogba, pallino storico di Zidane e da tempo nel mirino del club spagnolo. Ma anche l'attacco cambierebbe molto, visto che secondo il tabloid, oltre ad Hazard, confermato dopo la prima stagione in Spagna, potrebbero esserci anche Haaland e Sadio Mané, il quale sta superando Mbappé come obiettivo di mercato principale del Real Madrid in vista della prossima stagione. Viste le difficoltà per arrivare al francese del PSG, i Blancos sono pronti a farsi sotto per l'attaccante del Liverpool, che tra l'altro non starebbe vivendo un momento entusiasmante tra i Reds perché deluso dalla preferenza data dal suo allenatore Klopp al compagno Van Dijk nelle votazioni per il Pallone d'Oro.

Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi, ha negato un'offerta dell'Inter per il suo assistito e ha dichiarato che il giocatore è pronto a tornare al Real Madrid. Queste le sue parole al portale arabo Assahifa circa l'accostamento ai nerazzurri: "Non esiste tale offerta. Torneremo a Madrid. Achraf sarà il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo". 21 anni, Hakimi sta per chiudere il suo prestito biennale al Borussia Dortmund dove ha trovato lo spazio necessario per mettersi in mostra e crescere, giocando ad alti livelli.