Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, È ALLEGRI IL PRIMO NOME SE CONTE VA VIA: STAFFETTA COME ALLA JUVENTUS. MAROTTA VUOLE UNA SQUADRA SEMPRE PIU’ AZZURRA: NEL MIRINO TONALI ED EMERSON PALMIERI. GENOA, PER IL CENTROCAMPO OCCHI SUL NORVEGESE BOHINEN. PARMA, KUCKA MESSO NELLA LISTA DEGLI INCEDIBILI. JUVENTUS, ZANIMACCHIA VERSO IL PRESTITO AL REAL SARAGOZZA. SAMPDORIA, DAL SOUTHAMPTON OFFERTA DA 18 MILIONI PER COLLEY. FIORENTINA, CONCORRENZA DEL CHELSEA PER THIAGO SILVA. INTER, IN BILICO ANCHE IL FUTURO DI AUSILIO: C’È LA ROMA. JUVENTUS, TUDOR HA FIRMATO UN BIENNALE: SARA’ NELLO STAFF DI PIRLO.

Tuttosport si allinea all'opinione comune circa le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di ieri sera: il commento del tecnico alla stagione nerazzurra è suonato come un saluto che anticipa l'addio. Lo stesso Zhang non si è voluto sbilanciare sulle scelte che verranno fatte da qui a breve, mentre il tecnico ha usato l'intervista conclusiva della stagione per confermare la propria posizione circa le problematiche affrontate quest'anno e per sottolineare come all'Inter non esistano segreti per la stampa. Per la staffetta, come già successo con la Juve, è pronto Massimiliano Allegri.

L'Inter che verrà, sottolinea Tuttosport, sarà ancora più azzurra, per volontà dello stesso Marotta: Sandro Tonali ed Emerson Palmieri sono i primi nomi sulla lista dell'ad nerazzurro per il mercato 20/21. Il centrocampista del Brescia ha già detto sì alla proposta di un quiquennale da 2,5 milioni annui, con la trattativa che dovrebbe avere un'accelerazione nei primi giorni della prossima settimana. 30 milioni più bonus è il prezzo che dovrebbe andare a rimpinguare le casse di Cellino. Più o meno la stessa cifra che chiede il Chelsea per Emerson Palmieri, che potrebbe fare l'alter ego di Hakimi, ma a sinistra.

Il Genoa è a caccia di profili per la prossima stagione e secondo quanto da noi raccolto, il nuovo ds del Grifone Daniele Faggiano avrebbe posato gli occhi su un giovane centrocampista norvegese. Si tratta di Emil Bohinen, classe 1999 in forza allo Stabaek: primi contatti preliminari già avvenuti, possibile che già nel weekend arrivino ulteriori passi in avanti per la trattativa.

Juraj Kucka in questo momento non è sulla lista dei partenti in casa Parma. Il nuovo ds Carli lo considera un pilastro per la prossima stagione e non ha intenzione di privare la formazione ducale di un giocatore della sua importanza, nonostante la partenza di D'Aversa. Proprio con il tecnico di Stoccarda lo slovacco ha avuto la sua migliore stagione in carriera e in caso di approdo al Genoa, potrebbe essere una delle prime richieste al neo direttore sportivo Faggiano.

Esperienza all'estero per Luca Zanimacchia, esterno destro della Juventus U23. Il classe '98, apprezzato per le sue ottime prospettive e la sua duttilità tattica, visto che può essere utilizzato anche sulla corsia mancina, ha infatti l'accordo per volare in Spagna. Zanimacchia è pronto a vestire la maglia del Real Saragozza con la formula del prestito, stando a quanto da noi raccolto.

Omar Colley gode di diversi estimatori in Premier League. Il difensore della Sampdoria potrebbe lasciare Genova nella finestra di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Southampton che ha offerto 18 milioni di euro per il cartellino. L'obiettivo è quello di chiudere.

Il Chelsea vuole assolutamente costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I blues, secondo quanto riportato dal Daily Mail, hanno avviato i contatti con Thiago Silva. Il brasiliano, in scadenza col Paris Saint-Germain e accostato anche alla Fiorentina, piace ai londinesi: per Lampard potrebbe essere l'uomo d'esperienza adatto per far crescere i più giovani.

Non solo Antonio Conte, in casa Inter non è scontata neanche la permanenza del ds Piero Ausilio. Il dirigente, come riporta Sky Sport, sta facendo le sue valutazioni per decidere il proprio futuro, slegate dal nome dell'allenatore nel 2020-2021.

Ausilio ha un contratto con l'Inter fino al 2022, ma è finito nel mirino della nuova Roma di Friedkin e, dopo ben 15 anni a Milano, potrebbe quindi anche decidere di cambiare squadra.

Igor Tudor farà parte dello staff di Pirlo alla Juventus. L'allenatore è sbarcato a Torino nelle scorse ore e ha già firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi due anni. Sarà un collaboratore del neo tecnico juventino, dopo che in Italia aveva già allenato l'Udinese. A riportarlo è Sky Sport.

CHELSEA, NUOVO COLPO IN DIFESA: DAL LEICESTER IN ARRIVO BEN CHILWEEL. BARCELLONA, SUAREZ VUOLE RESTARE: "SENTO IL SOSTEGNO DEI TIFOSI, VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO". ATL. MADRID, FUTURO INCERTO PER OBLAK: MA PARTIRA' SOLO PER I 120 MILIONI DELLA CLAUSOLA. LEEDS UNITED, BIELSA HA MESSO GLI OCCHI SU ROBIN KOCH DEL FRIBURGO. M'GLADBACH, EBER: "NON ARRIVERANNO ALTRI ACQUISTI DOPO LAZARO". UFFICIALE: NEWCASTLE, NIENTE UDINESE PER LONGSTAFF: HA RINNOVATO FINO AL 2022.

Ben Chilwell sarà il prossimo colpo di mercato del Chelsea. Ancora non c'è l'ufficialità, ma secondo quanto riportato da Sky Sports UK le parti hanno trovato l'accordo. A breve ci saranno le firme, ma Lampard potrà contare già su un nuovo difensore in vista della prossima stagione. Chilwell è arrivato nel 2016 dall'Huddersfield: con la maglia delle foxes ha collezionato 123 presenze e 4 gol.

Parole che lasciano spazio a pochi dubbi: Luis Suarez vuole restare al Barcellona. L'attaccante uruguagio ha rilasciato l'intervista al quotidiano El Pais. Tra i tanti temi si parla anche del futuro: "Quando perdi in quel modo tutti sono colpevoli. Voglia di rimanere? Sì, voglio dare il mio contribuito. Sento il sostegno dei tifosi, questo mi dà la forza per continuare".

Giorni di riflessione per Jan Oblak che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavoro con l'Atletico Madrid. Come spiega AS però il futuro del portiere sloveno è alquanto incerto e dopo i risultati dell'ultima stagione con i colchoneros potrebbe decidere di cambiare aria. La dirigenza dell'Atletico però ha le idee chiare sulla questione: se Oblak vuole andare via servirà un club che paghi i 120 milioni della sua clausola rescissoria, non un euro di meno.

Dopo essere stato promosso in Premier League, il Leeds United sta cercando di rinforzare la sua squadra e stando alle ultime indiscrezioni avrebbe messo gli occhi su Robin Koch. Il difensore di 24 milita nel Friburgo ma ha un solo anno di contratto con il club tedesco e non sembra intenzionato a rinnovare. Koch sarebbe così l'alternativa a Ben White, difensore blindato dal Brighton.

Intervenuto ai microfoni di Sportbuzzer, il direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach Max Eberl ha escluso ulteriori arrivi in questa sessione estiva di mercato: "Per quanto riguarda i nuovi arrivi, questo è tutto per il Borussia Mönchengladbach". Il club tedesco ha ingaggiato però solo Lazaro dall'Inter e Wolf del Lipsia: "Sono i giocatori da Borussia e rendono migliore la squadra. Abbiamo obiettivi ambiziosi. Ecco perché li abbiamo portati a bordo", ha aggiunto Eberl.

Matty Longstaff resta a Newcastle. Dopo essere stato a lungo nel mirino di Udinese e Manchester United, il centrocampista inglese infatti ha firmato un rinnovo di contratto di due anni con i Magpies: "Sono felice di aver firmato. Ci è voluto un po' più di quanto speravo, ma sono davvero felice che sia finito ora, e non vedo l'ora di tornare a giocare a St. James Park. Ho parlato con Steve Bruce e ne abbiamo parlato ed è stato un gioco da ragazzi dopo aver parlato con lui. Mi ha dato la mia possibilità e non vedo l'ora di lavorare con lui e il suo staff tecnico, che sono stati tutti fantastici con me", ha detto Longstaff dopo il rinnovo.