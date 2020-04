Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 aprile

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, C'È L'OK DI MILIK. IL POLACCO E FERRAN TORRES LE OCCASIONI PER L'ESTATE. RINNOVO E FIDUCIA PER BUFFON. DE SCIGLIO E ALEX SANDRO NEL MIRINO DEL PSG. NAPOLI, FABIAN RUIZ PUO' PARTIRE SOLO PER 100 MILIONI. MERTENS NEL MIRINO DELL'ATLETICO MADRID. ROMA, SMENTITE LE VOCI SU DZEKO: IL CLUB GIALLOROSSO SODDISFATTO DELL'ATTACCANTE. INTER, PER IL BARCELLONA ARTHUR NON È INCEDIBILE: CONCORRENZA DEL TOTTENHAM. TORINO, CAIRO VUOLE DARE UN SEGNALE: PRONTO IL RINNOVO DI LONGO

Tuttosport evidenzia quali saranno le prossime mosse sul mercato della Juventus, a caccia di Under 30 per ringiovanire una rosa che andrà rimpinguata con giocatori di qualità ma a prezzi accessibili. Tra i nomi in cima ai pensieri dei dirigenti bianconeri ci sono due giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2021. (Napoli) e Ferran Torres (Valencia) non si svincoleranno alla riapertura del mercato, però se non rinnoveranno – ed entrambi sembrano orientati a non farlo – si presenteranno all’estate con un accordo molto vicino alla scadenza (12 mesi) e quindi è concreta la possibilità che il loro prezzo subisca una oscillazione verso il basso e non soltanto per l’effetto della crisi post Coronavirus. L’attaccante polacco conosce il gioco di Maurizio Sarri con cui ha lavorato dal 2016 al 2018 a Napoli e soprattutto sarebbe un nove con le caratteristiche tecniche ideali per integrarsi bene con Cristiano Ronaldo. E Milik, secondo il quotidiano, ha messo in cima ai propri pensieri l’ipotesi bianconera.

Non ci sono dubbi sul rinnovo di Gigi Buffon con la Juventus, già deciso a gennaio scorso quando Agnelli lo chiamò proponendogli di proseguire. Una volta ottenuto il consenso (immediato) da parte di Sarri, il giocatore non ha battuto ciglio stringendo la mano all'amico/presidente. Un accordo di un anno a 1,5 milioni, più o meno lo stesso che percepisce attualmente, e un ruolo centrale anche per aiutare il tecnico nei rapporti con la squadra e soprattutto con i senatori. Disputando la prossima stagione, sarà ufficialmente il giocatore con più stagioni tra i professionisti, arrivando a 26 e staccando così sia Totti che Maldini. Poi ci sarebbe il record di Ballotta da battere, in campo fino a 44 anni e 38 giorni, ma questa è un'altra storia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Le grandi manovre sull'asse tra Torino e Parigi potrebbero interessare diversi bianconeri: l'ottimo rapporto che lega Leonardo e Paratici non è una novità, basti ricordare il maxiscambio Higuain-Caldara-Bonucci, né lo è l'interesse dei francesi per Mattia De Sciglio e Alex Sandro. La Juventus, stando a Tuttosport, sembra voler dare una rinfrescata alla fascia sinistra e il nome individuato da tempo per questo proposito è Emerson Palmieri, su cui però c'è anche l'Inter. Il quotidiano torinese sottolinea però come a Leonardo piacciano anche altri giocatori di Sarri, come Pjanic e Douglas Costa: il PSG potrebbe pensare anche ad un megaoperazione e sarebbe anche disposto a riscattare Mauro Icardi dall’Inter per poi inserirlo nella trattativa.

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, continua a essere corteggiatissimo dai migliori club al mondo, con Real Madrid, Barcellona e Manchester City in cima alla lunga lista di pretendenti. Ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cederlo e fissa il prezzo a 100 milioni in attesa di sedersi per parlare del rinnovo con inserimento di una clausola addirittura superiore, ovvero di 120 milioni. Nei piani di Gattuso lo spagnolo è al centro del progetto e per fortuna dei tifosi azzurri, lo è anche nei pensieri del presidente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Anche l'Atletico Madrid pensa a Dries Mertens. Secondo quanto riportato da Fichajes.net i Colchoneros hanno messo l'attaccante del Napoli, in scadenza al termine della stagione, nel mirino per fronteggiare la possibile partenza di Diego Costa. Sul belga ci sono anche Juventus e Inter, mentre il Napoli spera ancora in un suo rinnovo.

La Roma non vuole fare a meno di Edin Dzeko e non ha intenzione di ridiscutere al ribasso il suo contratto. La posizione ufficiale del club giallorosso, sulle indiscrezioni di stampa di queste ore, è chiara: "L'AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato - la dichiarazione all'ANSA - Non c'è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore". Inoltre, la società precisa "che le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento".

Il nome di Arthur Melo continua a essere accostato all'Inter. Di recente il giocatore del Barcellona ha affermato in un'intervista di essere onorato dell'interessamento dei nerazzurri ma che per il momento pensa solo ai blaugrana, ma il prossimo mercato sarà molto particolare e secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo per il club catalano solo Messi è davvero incedibile. Anche il Tottenham si è messo sulle tracce del brasiliano e agli Spurs i soldi non mancheranno, potendo contare anche sul possibile interesse dello stesso Barcellona per Ndombélé. Mourinho è pronto a fare sul serio ma dall'altra parte gli spagnoli puntano con forza Lautaro Martinez e Arthur potrebbe entrare nella trattativa.

Dopo aver iniziato i confronti per i rinnovi contrattuali di De Silvestri e Ansaldi, i dirigenti granata stanno pensando di fare altrettanto con Moreno Longo - che ha firmato un contratto in scadenza già a fine giugno: qualora la stagione si portasse a termine, gli servirà comunque una deroga - per dare un segnale molto forte al Toro nel presente e in prospettiva futura. L’obiettivo è quello di “legare” il tecnico almeno per un’altra stagione, forse due, rivela Tuttosport, nonostante le tre sconfitte in tre gare collezionate fino ad ora dal tecnico.

REAL MADRID, 36 GIOCATORI IN ROSA: 11 ANDRANNO VIA. ATLETICO MADRID, C'È L'ARSENAL SU THOMAS. LIPSIA, UPAMECANO VUOLE RESTARE IN GERMANIA E VESTIRE LA MAGLIA DEL BAYERN MONACO. BESIKTAS, KARIUS HA RISOLTO UNILATERALMENTE IL SUO CONTRATTO.

L'apertura del catalano Sport di oggi è sulla lista nera del Real Madrid. La rosa di 36 giocatori è troppo ampia e sarà necessaria una vera e propria epurazione. Undici sono i giocatori che potrebbero lasciare: James Rodriguez, Modric, Mariano Diaz, Militao, Jovic, Bale, Marcelo, Brahim, Areola, Odriozola e Lucas Vazquez.

Thomas Partey all'Arsenal? Tutto vero secondo quanto affermato dal padre del centrocampista dell'Atletico Madrid, contattato dall'emittente Tru FM: "Ho chiamato mio figlio dopo aver sentito queste voci e mi ha detto che sono vere. Sta parlando con i Gunners, ma tutto dipende dall'offerta che verrà presentata all'Atletico".

Il futuro di Dayot Upamecano, difensore del Lipsia di recente accostato anche al Milan, potrebbe essere ancora in Germania. Secondo quanto riportato da Footmercato.net infatti, il centrale classe '98, uno dei maggiori talenti della Bundesliga, che piace praticamente a tutti i top club europei, ha una sua personale preferenza: il francese infatti vuole vestire la maglia del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da NTV Spor Loris Karius avrebbe risolto unilateralmente il contratto con il Besiktas. Il portiere tedesco reclama 1,6 milioni di euro di emolumenti non ricevuto e si è appellato alla FIFA. Karius, si legge, non ha accettato il piano di pagamento presentato dal club turco e si è pertanto avvalso del diritto di recedere il contratto. Approdato in Turchia nell'estate 2018 con un prestito biennale, Karius è ancora di proprietà del Liverpool.