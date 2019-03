Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Franck Kessie non ha preso bene la multa che la società dovrebbe comminargli per la clamorosa lite con Lucas Biglia avvenuta in panchina durante il derby di domenica scorsa. L'ivoriano starebbe valutando un possibile addio in estate: il Milan sarebbe disposto a cederlo per 40 milioni, le offerte non mancano. L'Arsenal è sempre in prima fila, mentre sullo sfondo anche Tottenham e PSG seguono la vicenda. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, oltre all'ex atalantino, anche Suso e Cutrone potrebbero essere sacrificati per fare cassa.

La Juventus potrebbe salutare Douglas Costa in estate. Tuttosport scrive che l'Inter starebbe pensando all'ex Bayern Monaco, ma sulle tracce del brasiliano c'è anche il Manchester United. Intanto il quotidiano sottolinea come Marotta conosca benissimo il calciatore, pagato 46 milioni di euro dalla Vecchia Signora tra prestito oneroso e riscatto. Con la cessione di Douglas Costa, la Juventus potrebbe poi virare con decisione su un sostituto: Nicolò Zaniolo o Federico Chiesa, con la Juve che in questi giorni si sta rapportando costantemente con l’entourage del fantasista della Fiorentina, seguito anche dai nerazzurri.

La Juve si prepara a un probabile restyling in estate. Il reparto che potrebbe subire maggiori stravolgimenti dovrebbe essere quello difensivo, ma anche a centrocampo potrebbero esserci movimenti significativi: dopo aver chiuso per Aaron Ramsey, il club bianconero è alla ricerca di un altro grande colpo. I due profili seguiti, secondo Il Corriere di Torino, sono Tanguy Dombele e N'Golo Kanté.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già chiarito che Kalidou Koulibaly non si muoverà da Napoli e che sarà uno dei punti fermi del progetto di Carlo Ancelotti. L’unico motivo per prenderne in considerazione la cessione è una proposta indecente, semmai dovesse arrivare. E per proposta indecente s’intende una cifra vicina ai 150 milioni di euro, perché è questa la valutazione attuale data dal presidente al proprio giocatore. Dunque, dovrebbe essere scontata o quasi la conferma del difensore senegalese, che però piace molto al Manchester United, pronto a fare follie pur d’ingaggiarlo e a far pervenire un'offerta ufficiale al club partenopeo.

Il Napoli vuole rinforzare la difesa e pensa già agli obiettivi per le prossime finestre di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli ha individuato il primo nome: Nathan Ake, 24 anni, attualmente in forza al Bournemouth. Il difensore, nazionale olandese, è valutato una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ed a lui sono interessate anche il Tottenham e il Chelsea.

Dieci partite per convincere la società. Gli attaccanti della Roma sono tutti sotto esame: le prestazioni tutt'altro che indimenticabili e il rendimento non sempre costante dei vari Schick, Dzeko, Perotti, Kluivert, El Shaarawy e Under, uniti agli infortuni e agli ingaggi alti, potrebbero portare a una vera e propria rivoluzione nella prossima finestra di mercato. In caso di mancata qualificazione alla Champions, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarà la necessità di abbassare il tetto salariale: con i suoi 9 milioni lordi, il bosniaco è l'indiziato numero 1 per la partenza e la lite accesa con il Faraone a Ferrara potrebbe agevolare le operazioni. Non solo i rinnovi, dunque: la società dovrà prendere provvedimenti anche sul piano disciplinare.

Il Sassuolo vuole riportare Simone Zaza in Emilia. Tuttosport scrive che la dirigenza neroverde vorrebbe ricomporre la coppia con Domenico Berardi, che tanto ha fatto bene dal 2013 al 2015. Il Sassuolo - così come la Sampdoria - ha provato a ingaggiare l'ex Juventus durante il mese di gennaio, ma il ragazzo ha voluto chiudere la stagione al Torino per provare a mostrare il suo valore. In estate, invece, la situazione può essere diversa.

L'A.C. ChievoVerona comunica che l’attaccante della Primavera gialloblù Pietro Rovaglia, ha stipulato il suo primo contratto professionistico che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2023.

CHELSEA, SI PENSA GIÀ AL DOPO SARRI: ESPIRITO SANTO O LAMPARD PER IL FUTURO. ARSENAL, PRONTA LA RIVOLUZIONE: VIA ANCHE I BIG. REAL MADRID, VARANE VUOLE CAMBIARE ARIA AL TERMINE DELLA STAGIONE. PER L'ATTACCO TUTTE LE STRADE PORTANO A MBAPPÈ. PSG, IN ARRIVO HERRERA DALLO UNITED

Il dopo Maurizio Sarri sarebbe già iniziato in casa Chelsea. Secondo il Mail, infatti, il tecnico italiano sarebbe ben più che sulla graticola tanto che i bookmakers lo considerano il favorito per essere il prossimo a essere esonerato in Premier League. Per la successione, al momento, due nomi: Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, e Frank Lampard, alla guida del Derby County in Championship.

Il Mirror fa il punto sul mercato estivo dell'Arsenal e spiega che Stephan Lichtsteiner potrebbe lasciare in estate visto che non è tra i titolari dei Gunners. Dietro anche Shkodran Mustafi potrebbe partire, in mediana in uscita anche Mohamed Elneny. Non solo: il tempo in Premier di Henrikh Mkhitaryan sembra al termine, alla stregua di quello di Mesut Ozil. Fallimentare per adesso l'arrivo di Denis Suarez, davanti in uscita c'è invece Danny Welbeck, all'ennesimo stop per infortunio in carriera.

Raphael Varane lascerà il Real Madrid a fine stagione, riporta oggi Marca. Il francese, 25 anni, ritiene di aver chiuso il suo ciclo dopo otto annin nei quali ha alzato 4 volte la Champions League e vinto la Liga in due occasioni. La sua clausola rescissoria di 500 milioni impone di trovare un accordo col Real Madrid per ridefinire le condizioni per agevolarne l'uscita.

"Tutte le strade portano a Kylian Mbappé". Lo scrive AS sul mercato del Real Madrid. Il Paris Saint-Germain ha risolto la questione con la UEFA per il Fair Play Finanziario ma per non incorrere in nuove problematiche, deve chiaramente cedere per far quadrare i conti. I Blancos sanno già che i parigini opporranno ogni tipo di resistenza per non farlo partire ma il ventenne è il grande sogno, il grande obiettivo di Florentino Perez. Che è disposto a tutto per prenderlo e il fatto che il PSG debba vendere per 150 milioni di euro, aiuta il Presidente del Madrid nell'obiettivo.

Primo colpo in vista per il Paris Saint-Germain per l'estate. Lo scrive il The Sun: i parigini avrebbero trovato l'accordo con il ventinovenne centrocampista spagnolo Ander Herrera. Il basco avrebbe deciso di lasciare il Manchester United in regime di svincolo e per lui sarebbe pronto un triennale da 150mila sterline a settimana.