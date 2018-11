Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS: IDEA RUBEN NEVES. CON MENDES SI PARLA DI JAMES RODRIGUEZ, IN ARRIVO DUE GIOVANI ARGENTINI. INTER: CHELSEA SU SKRINIAR. MILAN: COLPO GODIN VICINO, SIVIGLIA RISCATTA ANDRE' SILVA E LEONARDO PUNTA BEN YEDDER. SI LAVORA PER IL RINNOVO DI SUSO. NAPOLI: ADL E ANCELOTTI NON CHIUDONO LA PORTA A CAVANI. A TMW PARLA L'AGENTE DI DIAWARA. ROMA: CONTATTO PER RUGANI, MONCHI SFIDA TUTTI PER RABIOT. LAZIO: HATEBOER PER LA FASCIA. CAGLIARI: BARELLA VIA PER ALMENO 40 MILIONI DI EURO. TORINO: SIRENE SPAGNOLE PER BERENGUER. SAMP: IDEA IBRAHIMOVIC MA IL MILAN RESTA IN VANTAGGIO. GENOA: DERBY DECISIVO PER JURIC - Incontro a Milano tra Paratici e Mendes, fa il punto Tuttosport. Sul tavolo, ovviamente, non soltanto Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. Due affari già fatti e che hanno sbloccato un canale: ora la Juventus pensa a Ruben Neves, altro gioiello della scuderia Mendes. 21 anni, in forza al Wolverhampton (club inglese satellite della galassia del potente agente), potrebbe rappresentare un rinforzo di lusso considerate le difficoltà numeriche dei bianconeri a centrocampo, anche in prestito. Nell'incontro Paratici-Mendes sarebbero stati affrontati anche altri temi di mercato, legati a ulteriori possibili obiettivi della Juve. Su tutti, James Rodriguez: il colombiano vuole lasciare il Bayern Monaco e potrebbe essere un'occasione per i bianconeri. Complicato De Gea: il portiere potrebbe lasciare il Manchester United, ma diventerebbe un obiettivo della Juve solo in caso di offerta irrinunciabile per Szczesny. Sullo sfondo, l'interesse bianconero per Ruben Dias: la priorità resta De Ligt dell'Ajax, ma il giovane del Benfica resta uno dei profili che interessano la Vecchia Signora in vista del rinnovamento futuro. Il settore scouting della Juventus, riporta Sport Mediaset, ha messo nel mirino e promosso due giovani calciatori argentini. Si tratta di Pedro de la Vega, attaccante esterno del Lanus che vanta già sette presenze in Primera Divisiòn, e Agustin Almendra (11 febbraio 2000), centrocampista centrale del Boca Juniors che ha otto presenze nel campionato argentino in corso. Per entrambi - si legge - la trattativa è in fase di definizione: approderanno a Torino la prossima estate.

Capitolo Inter. Il Chelsea è pazzo di Skriniar: secondo il tabloid The Sun, Sarri ha individuato nel difensore slovacco il primo nome per rinforzare la squadra a stagione in corso. La trattativa è ai limiti dell'impossibile, anche perché i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi dell'ex Sampdoria e ha già rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro presentata dal Manchester United. Serviranno almeno 80 milioni di euro per discutere con l'Inter del trasferimento del ragazzo. E' destinato ai quadri dirigenziali nerazzurri, ora Marotta ha parlato del suo futuro ai microfoni di TgPlus Sport a margine di un evento a Venezia: "Ho terminato il mio ciclo vincente alla Juventus. Ora mi ritengo in pausa di riflessione, mi godo questi momenti e queste serate piacevoli che purtroppo spesso ho dovuto trascurare in attesa di valutare quello che lo scenario calcistico mi proporrà. Il calcio è comunque il mio mondo, dove sto molto bene e voglio tornarci velocemente".

Punto sul Milan. Il Corriere dello Sport evidenzia come Leonardo abbia in mano il colpo Godin: il difensore uruguaiano ha il contratto in scadenza con l'Atletico Madrid e non intende rinnovarlo, può firmare a gennaio con i rossoneri per poi arrivare a giugno. Il Siviglia è intenzionato a riscattare il cartellino di André Silva al termine di questa stagione. Arrivato in prestito per tre milioni di euro, l'attaccante portoghese ha un diritto di riscatto già fissato a 35 milioni di euro. Intanto il club milanista guarda proprio a Siviglia per l'attacco del futuro: interessa Ben Yedder, che ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro. Suso, tramite il suo entourage, è al lavoro per rinnovare il contratto col Milan. Come riporta il Corriere dello Sport', l'attaccante spagnolo - legato al club rossonero da un accordo fino al 2022 - vuole restare e sottoscrivere un nuovo contratto a cifre più alte rispetto a quello attuale. Dall'altro lato, il Milan vorrebbe allungare l'accordo anche per alzare o eliminare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

A tutto De Laurentiis. Ieri il presidente del Napoli ha parlato a 360° ai giornalisti e tra i vari passaggi da evidenziare, quello su Edinson Cavani, qui ripreso da Tuttosport: "Quando Edi è venuto a Napoli, ci siamo abbracciati, gli ho dato il benvenuto e l’ho invitato nello spogliatoio per salutare gli altri. Non so come vive a Parigi, magari qualcuno lo fa stare male e lui potrebbe guardare a Napoli come ad un porto tranquillo dove approdare. Magari potrebbe anche pensare che qui il presidente gli può offrire 6-7 milioni per uno o due anni e lui potrebbe rinunciare al resto che guadagna al PSG. Ma la vedo difficile". Ancelotti - attraverso Radio Kiss Kiss - ha parlato anche del Matador del Paris Saint-Germain. "Tra i campioni che ha allenato manca Cavani? Ne ho allenati tanti, ma Cavani ancora no. Mai dire mai. Se mi piacerebbe? Mi piace allenare i giocatori bravi. Cavani è molto bravo", ha detto l'ex tecnico di Real Madrid e Bayern Monaco. Piraino, agente di Diawara, vuole tracciare una linea e fare il punto su presente e futuro del centrocampista del Napoli. “Il Napoli lo considera un top player. Lo stesso vale per il ragazzo che ritiene di essere in una società di grande livello. La dimostrazione? Il Napoli non accetterà proposte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra da grandi giocatori. Inoltre, se Diawara dovesse lasciare il club azzurro, lo farebbe solo per società di pari valore o superiore, con gli stessi obiettivi, e non per fare passi indietro”, ha spiegato l’Avvocato Piraino a Tuttomercatoweb.com.

Contatto tra la Roma e l'agente di Rugani. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso è in pressing per arrivare al difensore della Juventus, soprattutto in caso di addio di Manolas. La trattativa è possibile, spiega il quotidiano. Resta viva l'idea Diego Lainez, per l'attacco dei giallorossi: secondo quanto raccolto da TMW, il ds giallorosso Monchi, oltre a Hector Herrera a centrocampo, sta seguendo con grande attenzione il mercato centroamericano. Il classe 2000 dell'América, paragonato in patria a Hirving Lozano e già nel mirino anche dell'Ajax, rimane un giocatore più che gradito e il dirigente iberico pare pronto a muoversi in modo concreto. Il Messaggero, invece, fa sapere dell'interesse di Monchi per Rabiot: il centrocampista è in scadenza col Paris Saint-Germain ed è seguito anche da Barcellona e Juventus. Il giovane portiere Fuzato, attualmente terzo alla corte di Di Francesco, a gennaio potrebbe scendere di categoria per andare a giocare da titolare in un club di Serie B: sul brasiliano classe ‘97 infatti ci sono diversi club cadetti come Cosenza, Livorno e Padova come riporta Tuttosport.

La Lazio mette nel mirino Hateboer. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i biancocelesti, alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra, stanno pensando all'esterno dell'Atalanta, prima scelta rispetto a Darmian per i capitolini. Caceres è al lavoro tramite il suo entourage per trovare una nuova sistemazione. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno, ma il rinnovo fino al 2020 può scattare in automatico in caso di raggiungimento di un preciso numero di presenze (ancora non raggiunte). Dalla Svizzera, intanto, fanno sapere che sia lo Young Boys che il Basilea stanno seguendo con interesse la vicenda.

L'Unione Sarda fa il punto sulla situazione di Barella, centrocampista la cui centralità, al Cagliari e in Nazionale, aumenta sempre di più l'appetibilità sul mercato, vista anche la prospettiva che un giovane di 21 anni può garantire. Già la scorsa estate l'allenatore dell'Atletico Madrid Simeone gli ha fatto una corte sfrenata, mentre in Inghilterra Tottenham e Liverpool continuano a seguirlo, senza dimenticare Inter e Juventus, in Italia. Si parla comunque di cifre mostruose, superiori ai 40 milioni di euro. Futuro da scrivere per il portiere del Cagliari, Rafael. Sabato previsto un incontro con l’entourage, secondo quanto raccolto da TMW. Sul tavolo il futuro del calciatore, che è in scadenza, ma piace alla Cremonese e potrebbe essere un’idea concreta. Situazione in evoluzione, Rafael aspetta di conoscere il suo futuro.

Tante pretendenti sul mercato per Berenguer, esterno offensivo spagnolo alla seconda stagione con la maglia del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport sul calciatore classe '95 ci sono Betis Siviglia, Osasuna e Athletic Bilbao. Il Toro, sedici mesi fa, ha prelevato il ragazzo proprio dall'Osasuna.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Ibrahimovic e spiega che, dopo la trattativa col Milan, un altro club italiano s'è inserito nella corsa all'attaccante svedese attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy: si tratta della Sampdoria, con Ferrero che sta lavorando a un'operazione simile a quella che nel 2015 porto Eto'o a Genova. Il calciatore ex Inter, Juventus e Milan per sei mesi ha un costo che si aggira intorno ai due milioni di euro. Intanto Sport Mediaset fa sapere che il Milan resta in pole: Ibra sarebbe disposto ad accettare 2,2 milioni di euro dai rossoneri per un contratto di sei mesi.

Il derby come spartiacque per il futuro di Juric: secondo quanto riferito da Tuttosport, in caso di sconfitta del Genoa sarebbe esonero immediato per il tecnico croato. Le alternative di Preziosi portano a Lamouchi, Tudor, Prandelli e Van't Schip.

REAL MADRID: NO A NEYMAR, OBIETTIVO MBAPPE'. LIVERPOOL: UFFICIALE IL RINNOVO DI MANE'. ATHLETIC BILBAO: MUNIAIN NON VUOLE LA CLAUSOLA RESCISSORIA. SPORTING: VIVIANO PUO' SALUTARE A GENNAIO. DROGBA APPENDE LE SCARPETTE AL CHIODO. DORADOS: MARADONA PUO' ACCOGLIERE BOLT. TOTTENHAM: LLORENTE PUO' FINIRE AL LEEDS. WATFORD: IN ARRIVO IL RINNOVO UFFICIALE PER GRACIA - Il Real Madrid ha rinunciato all'idea di ingaggiare Neymar, secondo l'emittente Cadena COPE. Il presidente Florentino Perez avrebbe deciso di rinunciare al brasiliano per due motivi: il suo nome non piace ai tifosi del Bernabeu e soprattutto non sarebbero piaciuti i modi e le polemiche sul suo addio al Barcellona. Per questo, in vista della prossima estate, i blancos si concentreranno su altri obiettivi, su tutti Mbappé.

Arrivato a Liverpool nell'estate del 2016 dal Southampton, Sadio Mané ha prolungato il suo contratto con i reds "a lungo termine". L'annuncio è stato dato dai canali ufficiali del club inglese, che non ha specificato la lunghezza del nuovo accordo.

Iker Muniain, attaccante dell'Athletic Bilbao, ha parlato dell'assenza della clausola rescissoria sul suo contratto rinnovato ieri fino al 2024: "Sono molto felice e grato di questa possibilità e dell'affetto ricevuto. Non ho voluto inserire una clausola perché non voglio avere un prezzo o essere messo in vendita. Voglio giocare per l'Athletic fino alla fine della mia carriera".

Secondo quanto riportato da A Bola, nel caso in cui Emiliano Viviano non dovesse guadagnare spazio allo Sporting Lisbona, il club sarebbe pronto a cederlo già a partire dal mercato di gennaio. I portoghesi non sono soddisfatti del suo rendimento e sarebbero pronti a prendere in considerazione eventuali proposte a partire da 2 milioni di euro.

Drogba, attraverso le sue pagine social, ha ufficialmente confermato il ritiro. "1989, ovvero dove tutto ha avuto inizio. Quando penso agli ultimi 20 anni della mia carriera da professionista non posso che essere orgoglioso di quello che ho ottenuto come calciatore. La cosa più importante è che questo percorso mi ha formato come uomo. Se qualcuno dovesse dirti che i tuoi sogni sono troppo grandi, ringrazialo e lavora sempre più duramente e intelligentemente per trasformarli in realtà", ha scritto l'ivoriano.

Nelle prossime ore l'ex velocista Bolt deciderà il proprio futuro e il club calcistici che si sono mossi per il giamaicano sono davvero tanti. Secondo il The Sun, però, un club sembra in vantaggio rispetto agli altri. Si tratta del Dorados, società messicana allenata da Maradona.

Il futuro di Llorente sembra sempre più lontano dal Tottenham. Secondo il The Sun l'attaccante spagnolo ex Juventus sta cercando in tutti i modi di lasciare gli Spurs a gennaio e la prossima destinazione potrebbe essere il Leeds, ambiziosa società di Championship.

Il Manchester United, scrive Sky Sports UK, ha avviato le trattative per il rinnovo di Smalling. Il difensore è in scadenza al termine della stagione ma Mourinho negli ultimi mesi ha dimostrato di puntare molto sul classe '89. Ed in tal senso sono attese novità nelle prossime settimane.

Casillas, attuale portiere del Porto, ha parlato al canale iberico Vamos soffermandosi anche sul suo futuro: "Io presidente del Real Madrid? Non voglio diventare presidente, ma mi piacerebbe tornare al Real Madrid un giorno. Lì è dove sono nato e dove ho conquistato tutto. Futuro? Ogni sei mesi cambio idea. L'unica cosa che so con certezza è che oggi gioco con l'idea di godermi ogni partita perché non so quando ci sarà l'ultima. Per questo cerco solo di godermi il momento".

Secondo quanto riportato da Sky Sports, dopo l'accordo raggiunto nelle ultime settimane tra Javi Gracia e il Watford, la settimana prossima sarà quella giusta per l'ufficialità del prolungamento del tecnico fino al giugno del 2022. La famiglia Pozzo, proprietaria del club, è molto soddisfatta del lavoro del proprio tecnico, che dunque firmerà un nuovo accordo a brevissimo.

Secondo quanto riportato dal sito serbo Novosti, sarebbe fortemente in bilico la panchina del ct della Serbia Krstajic. Il presidente della Federcalcio serba Kokeza non è infatti soddisfatto del gioco della Nazionale e sarebbe intenzionato a cambiare la guida tecnica chiamando l'ex centrocampista offensivo dell'Hellas Verona non che attuale tecnico del Guangzhou R&F Dragan Stojkovic.

Lo Swansea ha comunicato il rinnovo quadriennale per Connor Roberts, laterale destro gallese. Il contratto scadrà così il 30 giugno del 2022. Il Nimes ha confermato l'arrivo di Jordan Ferri, centrocampista dell'Olympique Lione, in prestito fino a fine stagione. Il giocatore - in passato accostato all'Atalanta - porterà la maglia numero 6. Il Tolosa ha provveduto a blindare Kalidou Sidibé, centrocampista che nelle ultime due partite è stato titolare in Ligue 1. Il diciannovenne ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2021.