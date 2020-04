Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L'INTER SI INSERISCE NELLA CORSA A POGBA. CON LAUTARO RESTA DISTANZA SUL RINNOVO. JUVENTUS, JORGINHO PER IL DOPO PJANIC. IL NAPOLI CHIEDE 100 MILIONI PER KOULIBALY, IL PSG PRONTO A OFFRIRNE 50 AL MILAN PER THEO HERNANDEZ. BONAVENTURA VERSO IL TORINO, LA LAZIO SOGNA MARIO GOTZE.

La novità del giorno riguarda il futuro di Paul Pogba: il Manchester United ha deciso di non attivare la clausola per il rinnovo di un'altra stagione ma dopo la Juventus sembra essersi inserita anche l'Inter. Conte ha allenato il francese e il rapporto tra i due è ottimo, e Marotta nel frattempo si è mosso con Raiola, con cui i nerazzurri sono tornati a stringere rapporti professionali. Se da una parte la Juve vorrebbe provare la via di qualche scambio per arrivare al giocatore, i nerazzurri potrebbero investire i milioni che arriveranno dalla cessione di Mauro Icardi. Balla sempre il caso Lautaro Martinez in casa Zhang. La società nerazzurra avrebbe intenzione di raddoppiare l'ingaggio al calciatore, da 2 a 4 milioni. La condizione, ovviamente, è l'eliminazione di quella clausola che spaventa Zhang. Lautaro è considerato fondamentale nei piani futuri del Barcellona, disposto a fare follie pur di accontentarlo (la proposta è mostruosa: 7 milioni all'anno per cinque stagioni). L'Inter vuole rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic per evitare che i grandi club europei tentino di strapparlo ai nerazzurri magari sfruttando la clausola rescissoria da 60 milioni presente sul contratto e che varrà solo dal 1° al 15 di luglio. L'idea è quella di allungare l'attuale scadenza di un anno, fino al 2023, aumentando l'ingaggio da 3,5 milioni a 4,5 e ovviamente togliendo la possibilità ad altri club di sfruttare la clausola.

La Juventus a breve annuncerà il rinnovo fino al 2022 di Giorgio Chiellini. Con Miralem Pjanic potenzialmente fuori dal progetto e dunque con il suo possibile addio a fine stagione, i bianconeri potrebbero decidere di accontentare Maurizio Sarri con l'acquisto di uno dei suoi pallini: Jorginho, giocatore che è stato fulcro del suo Napoli e che ora veste la maglia del Chelsea. Vanno avanti i contatti tra la Juventus e Arkadiusz Milik in vista della prossima stagione, con i bianconeri che gradirebbero l'acquisto dell'attaccante polacco sia per una questione di età sia per una questione di costi, oltre ovviamente al gradimento tecnico da parte di tutti. Il giocatore costerebbe circa la metà di quanto potrebbe venire a costare Mauro Icardi e dunque viene considerata come una primissima scelta per aggiornare l'attacco anche in vista di una potenziale cessione di Gonzalo Higuain. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra la Juventus e il Chelsea per parlare di Emerson Palmieri. Intanto la Fiorentina fa muro per Federico Chiesa e per Gaetano Castrovilli, la Juve rilancia proponendo di inserire nell'affare Ronaldo Mandragora e Cristian Romero.

Il Napoli non abbassa le pretese per Kalidou Koulibaly. 100 milioni di euro: il Paris Saint-Germain e il Manchester United non hanno mai smesso di seguirlo e potrebbero arrivare al prossimo mercato con l'intenzione di provare a trovare un accordo con De Laurentiis. Per l'eredità c'è l'obiettivo Samuel Umtiti del Barcellona che però costa 50 milioni, l'alternativa è Diego Carlos del Siviglia. Un altro nome è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Su Fabian Ruiz, intanto, dopo il Real Madrid, si inseriscono anche Barcellona e Manchester City.

Capitolo Milan: dopo la fumata grigia di ieri relativa alla ripresa del calcio italiano, Zlatan Ibrahimovic si è definitivamente convinto di restare in Svezia ancora qualche giorno, almeno fino a quando non ci sarà chiarezza sul ritorno in campo. I dubbi però sono sempre quelli relativi al futuro, visto che con la volontà di Elliott di abbassare il monte ingaggi, la conferma di Ibra con un contratto da 6 milioni netti, pare impossibile. Intanto si rincorrono le voci su un possibile approccio del Palmeiras di Felipe Melo per portarlo in Brasile a giocare la Copa Libertadores, la Champions sudamericana che potrebbe permettere a Ibra di vincere la competizione che lo ossessiona da sempre. Il Paris Saint-Germain si muove per Theo Hernandez ed è pronto a mettere 50 milioni sul piatto per far traballare le certezze del Milan. CHhe intanto sta seguendo con attenzione l'evolversi della trattativa tra il PSG e Thiago Silva per provare, in caso di fallimento, a riportare l'ex capitano a Milanello. In difesa le alternative sono Wesley Fofana del Saint-Etienne, Omar Alderete del Basilea, Kristoffer Ajer del Celtic e Robin Koch del Friburgo che piace anche al Napoli.

In casa Lazio l'agente di Ciro Immobile ha parlato del futuro della punta a TMW. " Se oggi è diventato quello che è diventato lo deve anche alla Lazio, squadra e società. Per quanto riguarda il mercato, chi lo vuole, eventualmente dovrà bussare alla porta di Lotito. E ovviamente - ha concluso Sommella - anche a quella di Ciro”. La Lazio sta pensando ad un colpo di mercato in stile Klose. Il club biancoceleste sta infatti seriamente valutando la possibilità di prendere l’ex enfant prodige della nazionale tedesca, attualmente in scadenza di contratto, Mario Gotze Il Torino sta lavorando con attenzione per arrivare al cartellino di Giacomo Bonaventura, in scadenza con il Milan e pronto per una nuova avventura. I granata, nei recenti contatti, hanno parlato delle condizioni economiche ma anche del progetto e della ferma volontà di acquistare il centrocampista con entusiasmo.

La Roma, nonostante le voci di ridimensionamento per quanto riguarda il monte ingaggi e alle potenziali pretendenti, Aleksandar Kolarov non ha nessuna intenzione di lasciare la società capitolina nel corso della prossima sessione di mercato e Fonseca la vede esattamente allo stesso modo. Il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato del futuro di Sandro Tonali. "Ci sono molte società grosse su di lui, non ho ancora approfondito nessuna trattativa perché gli ho promesso che è una scelta che farà prima lui e poi eventualmente valuterò, il mio sogno è salvarmi e tenerlo almeno un altro anno".