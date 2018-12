Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA, FATTA PER IL RINNOVO DI VERETOUT. INTER E NAPOLI ALLA FINESTRA. DUE NOMI PER L’ATTACCO VIOLA A GENNAIO. ROMA, MONCHI METTE NEL MIRINO PULGAR. BATSHUAYI PUO’ ARRIVARE IN PRESTITO. C’È IL SI’ DEL GIOCATORE. NAPOLI, SI PUNTA AL RISCATTO DI OSPINA. JUVENTUS, ISCO POSSIBILE. ROMA, MANOLAS PASSA ALLA SCUDERIA DI RAIOLA. NAPOLI, CONFERME SULL’OFFERTA DEL PSG PER ALLAN.

Jordan Veretout e la Fiorentina, avanti insieme. Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio il rinnovo del centrocampista francese sembra ormai fatto. Mancano solo ufficialità e firme. La Fiorentina vuole blindare il francese per evitare brutte sorprese in estate, anche se due big di serie A lo hanno già messo nel mirino: si tratta di Napoli e Inter.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono due i nomi per l'attacco della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Si tratta di Luis Muriel e Manolo Gabbiadini. Per il colombiano del Siviglia si è già mosso il Milan, che ha chiesto l'ex Sampdoria in prestito con diritto di riscatto.

Come scrive il Corriere dello Sport, si aggiunge un nuovo nome alla lista dei centrocampisti seguiti da Monchi per l'imminente mercato di gennaio: si tratta di Erick Pulgar, in rotta con il Bologna. Il giocatore - si legge - non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2020.

Come riportato da Mercato365, Michy Batshuayi sarebbe pronto ad accettare il prestito alla Roma già nel mercato di gennaio. Nel Valencia il belga non ha convinto, e sembra improbabile un ritorno al Chelsea alla corte di Sarri. L'operazione verrebbe accelerata in caso di partenza, sempre in prestito, di Schick, ma c'è da battere la concorrenza di Monaco e Crystal Palace.

Ultime sul mercato del Napoli dai colleghi di Sky Sport. Tra i vari dossier che il club azzurro dovrà valutare c'è sicuramente quello legato a David Ospina, in prestito dall'Arsenal con diritto di riscatto in favore dei partenopei che diventerebbe obbligo al raggiungimento delle trenta presenze stagionali. In totale la società dovrebbe sborsare quattro milioni di euro e vorrebbe chiudere l'operazione al più presto, in virtù del fatto che l'estremo difensore colombiano ha già disputato 15 partite.

La Juventus potrebbe effettivamente decidere di puntare su Isco, trequartista classe 1992 del Real Madrid e della nazionale spagnola, in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri starebbero tra l'altro ragionando su due possibili trasferimenti in uscita, quelli di Khedira e Pjanic, che andrebbero ad agevolare il trasferimento del talento iberico in bianconero. Isco, infatti, grazie alla sua grande tecnica, può disimpegnarsi anche in un centrocampo a 3, oltre che in attacco e sulla trequarti.

Colpo da novanta per Mino Raiola, che si assicura nella sua scuderia il centrale della Roma Kostas Manolas. Nelle prossime settimane, secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il noto agente gestirà così il futuro del greco tra rinnovo (clausola a 36 milioni di euro) e sirene di mercato (Manchester United)

L'indiscrezione è stata lanciata ieri dal Corriere dello Sport e lo stesso quotidiano parla di conferme ricevute in giornata: Allan e il PSG, c'è davvero qualcosa. Secondo il giornale romano non c'è nessuna smentita sull'offerta di 50 milioni messa sul tavolo dal club parigino per strappare l'ex Udinese ad Aurelio De Laurentiis. Qualche giorno fa ci sarebbe stato un incontro segreto in un hotel a Roma, nel corso del quale però il Napoli ha voluto frenare per questa cessione. Allan è incedibile e la dirigenza non ha alcuna intenzione di disfarsene, almeno per ora. Poi chissà, perché le vie del mercato sono sempre infinite.

ATLETICO, LUCAS HERNANDEZ STRIZZA L'OCCHIO AL BAYERN. FLAMINI TORNA AL GETAFE. IL DS DEL LILLE FA IL PREZZO A PEPE: “80 MILIONI”. RANIERI CERCA UN DIFENSORE: PIACE VIDA. BOSZ SULLA PANCHINA DEL LEVERKUSEN. SANSON RINNOVA CON L'OM.

In casa Atletico Madrid tiene banco il futuro di Lucas Hernandez. Il Bayern Monaco è pronto a pagare la clausola del giocatore. Secondo quanto riporta AS infatti il terzino sarebbe spinto da una terza parte ad accettare il trasferimento in Germania. Dopo essersi riunito con i leader dello spogliatoio Godin, Griezmann e Koke, Lucas non avrebbe assicurato la sua permanenza.

Mathieu Flamini ha ricominciato un capitolo della sua carriera, tornando ufficialmente al Getafe. Il centrocampista francese classe '84 ha superato il periodo di prova con la società spagnola, da lui lasciata al termine del precedente contratto nella scorsa estate. Per lui un nuovo accordo fino al prossimo 30 giugno.

Nicolas Pépé è uno dei migliori giocatori della Ligue 1 e ha già catturato l'attenzione di diversi club importanti. Il direttore sportivo del Lille, Luis Campos, a Telefoot ha spiegato che per il club Pépé vale almeno 80 milioni di euro.

Nonostante nella scorsa partita di campionato contro il Newcastle sia arrivato il primo clean sheet in campionato per il Fulham, il neo-allenatore Claudio Ranieri ha bisogno assoluto di rinforzi in difesa. Secondo quanto riferisce Fotomac questo potrebbe corrispondere all'identikit di Domagoj Vida, esperto centrale croato che gioca nel Besiktas.

Clamorosa decisione del Bayer Leverkusen che ha esonerato il tecnico Heiko Herrlich nonostante il successo per 3-1 contro l'Hertha Berlino. Al suo posto l'ex Ajax e Borussia Dortmund, Peter Bosz che inizierà ad allenare la squadra a partire dal 4 gennaio 2019 dopo la pausa invernale.

Rinnovo di contratto in casa Olympique Marsiglia: la società francese ha infatti annunciato di aver prolungato di un ulteriore anno il contratto con il centrocampista Morgan Sanson. Il precedente accordo del classe '94, in scadenza il 30 giugno 2021, è stato dunque esteso fino al 2022.