Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

IACHINI NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA. MANDZUKIC-AL-DUHAIL, FUMATA GRIGIA INASPETTATA. VIDAL OBIETTIVO NUMERO UNO DELL'INTER, POLITANO APRE AL NAPOLI. MILAN: IBRAHIMOVIC PIÙ TODIBO, PAQUETÁ VERSO IL PSG. ROMA SU KOLASINAC E MARIANO DIAZ, FLORENZI NEL MIRINO DEL VALENCIA

Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina, adesso è ufficiale. L'ex calciatore viola ha firmato col club gigliato e sostituirà in panchina l'esonerato Vincenzo Montella a partire dal prossimo 29 dicembre, data del primo allenamento con la sua nuova squadra.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il trasferimento di Mario Mandzukic all’Al-Duhail sarebbe saltato almeno per il momento. Nonostante tutto facesse presagire per la fumata bianca, con tanto di dichiarazioni del ds bianconero Fabio Paratici che parlava di dettagli per la buona riuscita dell’affare, il giocatore nelle ultime ore avrebbe fatto marcia indietro e lasciato il Qatar per far ritorno in Italia. Alla base della momentanea rottura ci sarebbero disaccordi di natura economica sia sul contratto sia sul prezzo del cartellino. Solo nei prossimi giorni si capirà se la decisione di Mandzukic sarà quella definitiva o se vi saranno margini per ricomporre la distanza che si è creata proprio nel momento in cui tutto sembrava definito. Sullo sfondo una nuova telenovela, come in estate, con diversi club europei che ora potrebbero tornare a bussare alla porta della Juventus per il centravanti croato.

Sirene inglesi per Daniele Rugani. Secondo quanto riportato dal Telegraph infatti, il difensore della Juventus sarebbe finito nel mirino del Leicester. Le Foxes - al momento al secondo posto in Premier League - a gennaio potrebbero fare un'offerta per il centrale bianconero, che con il prossimo rientro di Chiellini rischia di finire ai margini del progetto tecnico di Sarri.

Non c'è solo la Sampdoria nel novero delle società interessate a Marko Pjaca, attaccante della Juventus appena rientrato da un lungo infortunio al ginocchio rimediato durante l'avventura in prestito alla Fiorentina. Il croato sarebbe, infatti, un'idea per gennaio dell'Hellas Verona. A riportare la notizia è HellasNews.

Arturo Vidal è diventato l’uomo che all’improvviso mette d’accordo tutti in casa Inter, la carta da regalare a Conte e da piazzare sul tavolo Scudetto. I nerazzurri sono decisi ad andare fino in fondo con il Barcellona - sottolinea La Gazzetta dello Sport - concentrando tutti gli sforzi sul cileno. E pian piano sta cadendo anche il paletto della formula, che fin qui ha bloccato qualsiasi stato d’avanzamento. Magari è anche per questo che Vidal, appena sbarcato in Cile per la vacanze di Natale, ha raccontato ai media locali: "L’addio al Barcellona? Non mi preoccupo di questo. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro (il 2 gennaio, ndr) si vedrà e prenderò una decisione".

Matteo Politano avrebbe dimostrato il proprio interesse all'ipotesi di un suo approdo al Napoli. Questo è quanto riferito da Kiss Kiss Napoli in merito al futuro dell'ex Sassuolo oggi alla corte di Antonio Conte all'Inter. Prima di entrare nel vivo dell'operazione, però, l'attaccante attende la presa di posizione ufficiale dell'ex ct. Sul piatto anche un possibile scambio di Fernando Llorente.

Per risollevarsi dalla deludente prima parte di stagione (solo 21 punti nelle prime 17 giornate di Serie A), il Milan proverà a chiedere aiuto al mercato invernale. In questo momento - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono due le piste calde seguite dai rossoneri, cioè quelle che portano a Zlatan Ibrahimovic e a Jean-Clair Todibo. In particolare, il club di via Aldo Rossi è al lavoro per rinforzare la difesa e il nome di Todibo del Barcellona è quello più caldo in questo momento: l'accordo con i catalani è già stato raggiunto, mentre ci vorrà qualche giorno per trovare l'intesa con il difensore francese. La sensazione però è che alla fine questa operazione possa andare in porto, regalando così a Stefano Pioli un nuovo centrale di grande prospettiva.

Il ko di Bergamo ha fatto riflettere molti in casa Milan: ripresi i contatti con Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che potrebbe essere il primo "aiuto" proveniente dal mercato per Pioli a gennaio. Maldini e Boban, come raccolto da TMW, hanno ritoccato leggermente l'offerta per l'ex, vogliosi di dare una segnale a tutta la piazza dopo uno dei punti più passi per il club, lo 0-5 contro l'Atalanta. Il club prova a convincere Zlatan, lo svedese prende tempo ma dovrebbe dare risposta definitiva entro qualche giorno, anch'egli ansioso di risolvere il rebus legato al proprio futuro.

Leonardo, dopo aver portato Lucas Paquetà al Milan, nella prossima sessione di mercato tenterà di averlo con sé anche al PSG. Da casa Milan non arrivano preclusioni circa un addio dell'ex Flamengo, ma la separazione avverrà solo a condizioni ben precise. Come riporta MilanNews.it, il giocatore, nel bilancio chiuso il 30 giugno 2019, aveva un carico residuo di 33,6 milioni con un ammortamento annuale da 4,2 milioni e tenendo conto di altri 2,1 milioni di ammortamento per il semestre luglio-dicembre, ecco che il Milan non potrà cedere Paquetà a gennaio per meno di 31,5 milioni.

Mariano Diaz è il nome caldo per l'attacco della Roma. Il brasiliano del Real Madrid, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è il profilo giusto per il ruolo di vice-Dzeko all'interno della rosa di Paulo Fonseca. Una pista di mercato che può concretizzarsi con il club spagnolo che è pronto a concedere il giocatore in prestito gratuito per sei mesi, mentre rimane da definire la situazione dell'ingaggio. Diaz, infatti, ha uno stipendio da quattro milioni di e mezzo a stagione e metà dovrebbe essere corrisposto dalla società giallorossa.

Roma alla ricerca di rinforzi per le corsie di difesa. Stando a quanto riportato da SkySport, il club capitolino come alternativa ad Aleksandar Kolarov starebbe seguendo Sead Kolasinac, classe 1993 dell'Arsenal. Il giocatore piace anche al Napoli, con i giallorossi che sarebbero disposti ad attendere giugno per completare l'operazione.

Oltre a Pastore, in casa Roma c’è anche un altro big nel mirino. È vero che le tre partite consecutive giocate da titolare hanno riportato il sereno intorno ad Alessandro Florenzi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - però ciò non toglie che il capitano venga seguito con interesse non solo in Italia ma anche all’estero. È arrivata in queste ore, infatti, la proposta del Valencia: prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il club spagnolo, inoltre, si accollerebbe l’intero ingaggio rimanente fino al 30 giugno.

Davide Ballardini, secondo quanto raccolto da TMW, dice no al Genoa. L’allenatore ha preferito declinare la proposta del Grifone. Adesso la società è alla ricerca di un altro tecnico. Oltre Diego Lopez si valuta il profilo di Davide Nicola. E sullo sfondo il ritorno di Andreazzoli che avrebbe da ridisegnare lo staff considerato che il suo vice, Muzzi, oggi è l’allenatore dell’Empoli e con sé ha portato anche il preparatore Chinnici. Ore di riflessione, il Genoa cerca un allenatore.

Ultime sul mercato della Fiorentina in attacco. L’ultima edizione del Corriere dello Sport-Stadio punta forte su Simone Zaza: come spiega il quotidiano, l’attaccante vorrebbe fare 4-5 mesi a tutto gas per rilanciarsi anche in chiave Euro2020 e non avrebbe problemi di inserimento. Il passaggio alla Fiorentina pare trovare il gradimento del diretto interessato oltretutto. Restano indietro le candidature di altre tre punte, ovvero Nikola Kalinic (il cui rendimento a Roma è stato pessimo), Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone.

Non c'è solo Musa Barrow nella lista della spesa del Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, gli uomini mercato del presidente Saputo hanno, infatti, in agenda in queste ore anche un contatto con l'agente di Emanuel Vignato del Chievo per definire l'accordo in vista della prossima stagione in virtù del contratto con la società clivense in scadenza nel giugno 2020.

L'ATLETICO MADRID HA L'ACCORDO CON CAVANI, L'ESPANYOL ESONERA MACHIN. HONDA SALUTA IL VITESSE, SA PINTO LASCIA IL BRAGA

Dopo 6 anni e mezzo, Edinson Cavani è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain. Secondo Sky Sport, infatti, l'attaccante in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2020 firmerà con l'Atletico Madrid, con cui sarebbe pronto a sottoscrivere un accordo triennale. Da gennaio Cavani sarà libero di firmare con un altro club per luglio, ma l'Atletico proverà comunque a portarlo a Madrid già a gennaio.

L'Arsenal prepara l'offerta per Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano del Leicester. Secondo quanto riportato dal Leicester Mercury infatti, i Gunners sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Granit Xhaka più un conguaglio di circa 45 milioni di euro per avere il classe '96 già a gennaio.

È durata poco più di 2 mesi l'avventura di Pablo Machin sulla panchina dell'Espanyol. Arrivato a inizio ottobre per sostituire Gallego, per Machin è infatti già arrivato l'esonero, come annunciato dai canali ufficiali del club catalano.

È già finita anche l'avventura di Keisuke Honda in Olanda, con la maglia del Vitesse. Il giapponese ex Milan aveva firmato con gli olandesi lo scorso 6 novembre, ma un mese e mezzo dopo (con solo quattro partite giocate) ha già detto addio. La conferma arriva dai canali social del club che hanno postato anche il video saluto del giapponese ai tifosi: "Grazie di tutto, tifosi del Vitesse. Sfortunatamente è durato poco, ma ho molto apprezzato il tempo passato qui. Spero di rivedervi un giorno".

Il Braga, club attualmente all'8° posto di Primeira Liga e che ai sedicesimi di Europa League affronterà i Glasgow Rangers, ha annunciato la rescissione contrattuale del tecnico Ricardo Sa Pinto e di tutto il suo staff. Il nuovo allenatore, si legge nel comunicato, sarà annunciato entro il prossimo 27 dicembre.

Il Fortuna Dusseldorf, club di Bundesliga attualmente al 16esimo posto in classifica, ha annunciato su Twitter il rinnovo contrattuale del tecnico Friedhelm Funkel. L'allenatore ha prolungato di una stagione il suo accordo col club tedesco.