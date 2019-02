Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

In casa Inter è imminente il rinnovo per Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa nerazzurra: l’ormai scontata partenza di Miranda in estate verrà colmata dal ritorno alla base del ventenne Bastoni, protagonista di un’ottima stagione a Parma. Poi, va chiarito il futuro di Andrea Ranocchia: è in scadenza. Resta anche da coprire il ruolo di terzino destro, per ora affidato (in prestito) al portoghese Cedric.

Il Napoli segue con attenzione un talentuoso centrocampista del Sassuolo. Si tratta del classe '95 Stefano Sensi: il giocatore piace a Giuntoli ed Ancelotti ed i rapporti con l'agente Riso sono ottimi anche se non c'è stato ancora un contatto diretto tra Napoli e Sassuolo che però conferma l'interessamento. Come riporta Rai Sport il giocatore guadagna 500mila euro e gli azzurri potrebbero raddoppiare l'ingaggio ed aggiungere dei bonus, ma a gennaio Milan e Sassuolo non trovarono l'accordo sulla base di una trentina di milioni di euro.

"Nelle mani di Hugo: dal rigore a San Siro alla nuova leadership". Repubblica in edicola questa mattina dedica ampio spazio al centrale brasiliano della Fiorentina Vitor Hugo. Il difensore, che nella gara d'andata con l'Inter fu protagonista del famoso episodio (il fallo di polpastrello)che causò il rigore, poi trasformato da Icardi, è diventato uno dei punti fermi della Fiorentina di Pioli, tanto che i viola hanno deciso di rispedire al mittente tutte le offerte arrivate. Il Gremio - si legge - è molto interessato a riportare in patria il brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Niente da fare, la Fiorentina non vuole cedere il suo centrale.

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro di Mauro Icardi e della proposta di rinnovo che ha in mente la società nerazzurra: la proposta per il nuovo contratto di Mauro Icardi è pronta e con ogni probabilità sarà recapitata all’entourage dell’ex capitano nerazzurro la prossima settimana. Avrà una durata fino al 2023 e partirà da una base fissa di circa 6,5 milioni, cifra che stagione dopo stagione avrà degli adeguamenti, di qualche centinaio di migliaia di euro, già stabiliti (li prevede anche l’accordo attuale, partito da 4,5 milioni e arrivato al terzo anno, ovvero quello in corso, a 4,9). Saranno previsti anche ricchi bonus che però saranno diversi rispetto a quelli attuali. La fascia da capitano invece non sarà oggetto di trattativa: quella non tornerà sul braccio di Mauro.

Tanguy Ndombele, centrocampista classe '96 di proprietà del Lione, resta uno degli obiettivi principali della Juventus in vista della prossima stagione. Come riporta Rai Sport i bianconeri, con la prima offerta, si sono spinti fino a 50 milioni di euro, tuttavia il club francese ha rispedito l'offerta al mittente.

La stampa austriaca oggi parla di Napoli, avversario del Salisbusrgo in Europa League dopo qualche contatto per il mercato. In estate Stefan Lainer è stato vicino al club azzurro e nella prossima sessione potrebbe tornare di moda. Come riporta il Salzburger Nachrichten, Carlo Ancelotti sta seguendo le prestazioni del terzino, lo farà anche quando andrà in nazionale perché quest'anno l'affare si potrebbe fare. Qualche mese fa fu il Salisburgo a mettersi di traverso, ma visto che nel contratto di Lainer c'è una clausola che permetterebbe di liberarsi.

Secondo quanto riportato dal Mirror l'Arsenal ha contattato il direttore sportivo della Roma, Monchi, offrendogli la scrivania. Ottimismo in casa londinese, anche se sono state vagliate altre ipotesi, fra cui quella di Marc Overmars, ex giocatore dei gunners e oggi ds dell'Ajax. Monchi, accettando l'offerta dell'Arsenal, ritroverebbe il tecnico Unai Emery col quale ha costruito i grandi successi europei del Siviglia.

Il Napoli lavora ai rinnovi di contratto. Secondo quanto riferito da Rai Sport, il club azzurro punta a blindare Milik, Zielinski, Maksimovic ed Hysaj. In entrata: difficile l'affare Lozano vista l'enorme concorrenza mentre filtrano smentite su Herrera e Chiesa.

Il rinnovo di Jan Oblak con l'Atletico Madrid è sempre più vicino e, secondo quanto riporta il Daily Mail, nel nuovo accordo col portiere sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 200 milioni di euro. L'ingaggio, invece, dovrebbe aggirarsi sui dieci milioni di euro a stagione.

Continua a non migliorare la situazione di classifica del Fenerbahce, ormai prossimo ad un punto di svolta nella propria gestione tecnica. Per questo motivo la squadra turca avrebbe messo nel mirino il profilo di Paulo Sousa come quello ideale per poter risalire la china in classifica. L’allenatore portoghese è stato oggetto di numerose proposte nelle ultime settimane, quella del Fenerbahce potrebbe diventare quella decisiva per rivederlo in panchina dopo l’esperienza in Cina.

Il Bayern Monaco sorpassa tutti per Nicolas Pepe. Come riporta Le10Sport, infatti, i bavaresi avrebbero strappato una bozza di accordo con l'esterno d'attacco del LIlle. Il classe '95 finora ha realizzato 17 gol e 11 assist in 28 presenze stagionali, attirando su di sé l'interesse delle big di mezza Europa.

Adrien Rabiot ha "licenziato " sua madre. Come riporta Sport, il centrocampista del Paris Saint-Germain avrebbe infatti deciso di cambiare agente visto il suo mancato trasferimento al Barcellona a gennaio. Il classe '95, richiesto anche da Milan, Juventus, Tottenham, Liverpool e Bayern, ha il contratto in scadenza a giugno.

Bayern Monaco e Valencia hanno messo nel mirino Dusan Tadic. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, i due club sarebbero infatti rimasti molto sorpresi dalla grandissima vena realizzativa dell'esterno offensivio serbo: ben 24 gol e 13 assist in 37 presenze, finora, in questa stagione. Il talento dell'Ajax quest'anno è stato impiegato più volte anche come numero 9, con ottimi risultati per esempio nelle gare di Champions contro lo stesso Bayern o il Real Madrid.

Non è un momento facile per lo Schalke 04 che non sta facendo bene in campionato e dovrà anche riorganizzarsi a livello societario. Christian Heidel infatti, aveva un contratto fino al 2020, ma ha informato il consiglio si dimette dal ruolo di amministratore delegato del club e lascerà lo Schalke 04 dunque a giugno.